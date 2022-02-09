Преступность снижается, взятки растут: о борьбе с криминалом в Татарстане говорили в закрытом режиме

Традиционную коллегию МВД Татарстана от журналистов не закрывали даже после беспрецедентного скандала в отделе полиции «Дальний». Но в этом году на итоговое совещание силовиков, на котором присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, журналистов не пустили. Неофициальных версий две — указание федерального центра и коронавирус. По данным источников «Реального времени», резкая вспышка пандемии среди сотрудников ведомства обернулась тем, что сроки проведения коллегии сначала сдвинули, а затем обязали всех сотрудников сдать ПЦР-тесты. Больных к участию не допустили. Официально ситуацию не комментируют. Недопуск прошедших такое же тестирование журналистов в ведомстве частично компенсировали информационными материалами. Подробнее — в материале «Реального времени».

В МВД все еще не хватает сотрудников

К слову о коронавирусе — за соблюдением противоэпидемиологических требований ежедневно в течение прошедшего года следили около 1 800 полицейских республики. Всего проверили более 400 тысяч объектов общепита, торговли и транспорта, а также концертные и иные зрелищные мероприятия. Итогом этой работы стали 187 тысяч протоколов на нарушителей и 48 фиктивных сертификатов о вакцинации, изъятых из оборота.



В целом сотрудники полиции приняли участие в обеспечении безопасности свыше 6,5 тысячи общественно-политических и спортивно-массовых мероприятий. Еще рассмотрели около 2,2 миллиона заявлений — отработаны и решены более 900 тысяч сообщений о преступлениях и иных происшествиях.

На заседании министр внутренних дел по Татарстану, генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин сделал акцент на том, что в условиях высокой нагрузки и недокомплекта личного состава в 12% сотрудники полиции вместе с коллегами из других служб смогли реализовать комплекс мер по противодействию криминальным вызовам и сохранить контроль над оперативной обстановкой в республике.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что для решения кадрового вопроса необходимо принять ряд конкретных действий, в том числе повысить зарплаты сотрудникам МВД. Он предложил депутатам Госсовета Татарстана и депутатам Госдумы от республики выступить с соответствующей инициативой.

Полицейские республики всего проверили более 400 тысяч объектов общепита, торговли и транспорта. Фото: Максим Платонов

Преступность отступает на фоне ковида?

В 2021 году в Татарстане было зарегистрировано почти на 2 тысячи преступлений меньше, чем годом ранее: всего 51 933.

— Впервые за последние 4 года преступность пошла на убыль, — прокомментировал эти цифры Артем Хохорин на итоговой коллегии ведомства.



По его словам, в республике продолжает уменьшаться количество тяжких преступлений — убийств и покушений, разбоев и грабежей. Всего за год раскрыто более 23 тысяч преступлений.



— Раскрываемость убийств достигла почти 98% — самый высокий показатель за последние как минимум 26 лет, — подчеркнул министр. И напомнил о самых резонансных делах — в частности, о задержании обвиняемого в двух убийствах, трех умышленных причинениях вреда и двух покушениях на изнасилование Игоря Птицина, до задержания служившего в охранной структуре Росгвардии.

Раскрыто 1 293 преступления организованных преступных формирований

По мнению руководства МВД Татарстана, комплекс мер воздействия на организованную преступность способствовал резкому сокращению числа групповых проявлений. 823 члена организованных преступных формирований (ОПФ) привлечены к ответственности, раскрыты 1 293 их преступления, озвучил итоги работы министр Артем Хохорин.

В конце минувшего года полиция и СК задержали в Казани девять членов группировки «Борисково» — за ряд убийств 90-х — начала 2000-х. В Верховном суде РТ рассматриваются еще три резонансных дела — в отношении Сергея Нейдерова, которого силовики считают «положенцем» воровской среды; «вора в законе» Рашида Хачатряна (Джамбульского) и членов чистопольской группировки; а также казанской банды «Третьевские». Вахитовский суд Казани на площадке Верховного суда разбирается в обвинениях по делу ОПС «Тукаевские».

823 члена организованных преступных формирований (ОПФ) привлечены к ответственности, раскрыты 1 293 их преступления, озвучил итоги работы министр Артем Хохорин. Фото: Ирина Плотникова

Для противодействия групповой преступности несовершеннолетних и выявления приверженцев течений деструктивной и асоциальной направленности во всех районных и городских отделах полиции республики созданы профильные группы «Лидер».

Положительным итогом работы в министерстве считают снижение уровня подростковой преступности на 20% с лишним и «отсутствие резонансных групповых хулиганских проявлений» среди несовершеннолетних в минувшем году. В то же время по результатам рейдов составлено около 200 административных протоколов и возбуждено 45 уголовных дел. Выявлено 212 участников неформальных молодежных групп.

Еще один итог работы — блокировка Роскомнадзором 390 сайтов с деструктивным контентом — по обращениям из МВД Татарстана.

«Мы не смогли достучаться до граждан»

Дистанционные кражи и мошенничества тоже никуда не делись — только за первые три недели января 2022 года татарстанцы обогатили IT-мошенников на 100 миллионов рублей.

— Несмотря на размещение почти 7 тысяч профилактических и предупредительных материалов в прессе и сети интернет, мы не смогли достучаться до граждан и сбить волну мошенничеств, — признал Артем Хохорин.



Министр отметил почти трехкратный рост краж со счетов и афер в сфере информационно-телекоммуникационных технологий за последние пять лет. И добавил — их раскрываемость в республике и в целом по стране не превышает 25%.

Тем не менее в 2021-м полицейскими Татарстана задержано 1 079 подозреваемых в совершении 1 685 таких преступлений, с начала года задержаны 200 человек по 563 эпизодам.

На коллегии было объявлено: по общему количеству расследованных дистанционных краж и мошенничеств Татарстан — на втором месте среди всех субъектов РФ. Фото tatarstan.ru

На коллегии было объявлено: по общему количеству расследованных дистанционных краж и мошенничеств Татарстан — на втором месте среди всех субъектов Российской Федерации, а по числу привлеченных к ответственности за эти преступления — на четвертом.

Кроме того, возбуждено дело по группе «обнальщиков», которые, получив дистанционный доступ к банковским картам потерпевших, использовали их для оплаты и обналичивания через мобильные приложения. Направлено в суд дело обвиняемых в мошенническом уводе 9 млн рублей у «Ак Барс Банка» и «БайкалИнвестБанка». Еще одну группу аферистов задержали недавно за работу кол-центра по обману покупателей некачественных БАДов, которым якобы полагалась компенсация.

Каждое третье из 14,2 тысячи дистанционных хищений совершается лицами, которые выдают себя за работников банка, почти каждое пятое (17,5%) — под видом сотрудников интернет-магазина, еще 13,5% — от имени участников сделок на виртуальных площадках «Авито» и «Юла», 11,5% — под видом оказания иных услуг. Лишь 6% обманутых попадаются на уловку с оформлением кредита, и всего 3% верят звонкам от «родственника», якобы попавшего в ДТП или иную беду.

Камерные технологии распознавания лиц — в каждый двор?

Тоже на коллегии МВД Татарстана Артем Хохорин попросил президента республики Рустама Минниханова включить в повестку заседания Совета безопасности РТ предложение о включении систем видеонаблюдения «Безопасный город» в республиканскую программу благоустройства дворов.

Кроме того, глава силового ведомства предлагает в короткие сроки создать во всех крупных городах эффективную среду для передачи видеосигнала с максимальным охватом общественных мест и жилого сектора. Причем речь идет об охвате камерами, картинка с которых позволяет затем работать с программами распознавания лиц.

Глава силового ведомства предлагает создать во всех крупных городах эффективную среду для передачи видеосигнала с максимальным охватом общественных мест и жилого сектора. Фото: gov39.ru

Тонна наркотиков и семь закрытых нарколабораторий

За год увеличилось и число расследованных наркопреступлений, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории, связанных со сбытом и хранением. Так, в деревне Новый Кырлай Арского района сотрудники МВД Татарстана нашли лабораторию по производству мефедрона, еще ряд подпольных производств были прикрыты в гаражах Нижнекамска и Казани. Всего за год полицейские республики ликвидировали семь нарколабораторий в Татарстане и за его пределами.

В суды направлены три уголовных дела в отношении участников ОПС в сфере организации бесконтактного сбыта синтетических наркотиков в регионах страны. В рамках их расследования изъята почти тонна наркотических веществ. К уголовной ответственности привлекаются 49 человек. Также по трем уголовным делам фигурантам предъявляют обвинения в легализации наркодоходов на сумму более 37 млн рублей.

Объявлено на коллегии был и о том, что совместно с ФСБ перекрыто 49 каналов поставки наркотиков. Татарстан, с учетом развитой транспортной инфраструктуры, как правило, используется в качестве транзитного региона для поставок наркотиков в другие субъекты России.

В Татарстане «подорожали» взятки — в три раза за пару лет

Всего за два года средний размер взятки в Татарстане вырос более чем в три раза. Еще в 2019-м МВД Татарстана называло цифру усредненной мзды — 102 тысячи рублей. Сегодня Артем Хохорин поделился свежими данными — по итогам 2021 года средняя взятка составила 330 тысяч рублей.

Министр внутренних дел республики напомнил об успешном задержании главы регионального отделения ФСС Павла Лоханова, который, по версии обвинения, успел получить 2,4 млн рублей — часть взятки в 4 млн рублей от поставщика товаров для инвалидов по контрактам фонда.

Министр внутренних дел республики напомнил об успешном задержании главы регионального отделения ФСС Павла Лоханова. Фото: Ирина Плотникова

Всего за получение взятки в прошлом году были привлечены 169 должностных лиц, а за дачу — почти на 100 человек больше. 62 чиновника попали в дела о превышении должностных полномочий либо злоупотреблении ими. 97 человек стали фигурантами дел о коммерческом подкупе.

В целом по итогам 2021 года в Татарстане зарегистрировали почти три тысячи преступлений в сфере экономики с общим ущербом в 2,4 миллиарда рублей. В частности, силовики направили в суд дело о сбыте поддельных купюр номиналом 2 тысячи рублей членами организованного преступного сообщества через интернет-портал HYDRA и дело ОПС по поставке контрафактных картриджей.

В ДТП погибли 313 человек

Вместе с преступностью по итогам 2021 на дорогах республики зафиксировано и снижение всех основных показателей аварийности. За прошлый год в Татарстане зарегистрировано 3 684 дорожно-транспортных происшествия, в которых 313 человек погибли и 4 542 получили травмы различной степени тяжести. С участием детей произошло 450 ДТП, в результате которых 15 детей погибли и 485 получили травмы различной степени тяжести.

Во взаимодействии с прокуратурой, Минздравом и Главным бюро медико-социальной экспертизы МВД аннулировало 3 085 водительских удостоверений у лиц, имеющих психические расстройства и болезни нервной системы, в том числе связанные с употреблением алкоголя. Вынесены решения о прекращении права управления транспортом в отношении 378 наркозависимых.

Рустам Минниханов отметил работу сотрудников полиции и порадовался сокращению в республике числа преступлений. Фото tatarstan.ru

В целом важные цифры от МВД по итогам 2021 года в Татарстане выглядят так:

1,3 млрд рублей по налогам возместили фигуранты уголовных дел;

10 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений числятся нераскрытыми — расследование по ним приостановлено;

3,5 тысячи наркоманов, алкоголиков и лиц с психическими расстройствами лишились водительских прав.

«Работать надо параллельно — как с самими ребятами, так и с их преподавателями»

В конце коллегии президент Татарстана Рустам Минниханов отметил работу сотрудников полиции и порадовался сокращению в республике преступлений (-3,6%), в том числе особо тяжких (-16%), снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (-20,5%), а также в состоянии алкогольного (-5,8%) и наркотического (-18,7%) опьянения, улучшению оперативной обстановки в общественных местах (-12%).

Однако Минниханов остановился и на проблемных вопросах, таких как увеличение числа преступлений, связанных с цифровыми технологиями и кибермошенничеством (+8,3%). Здесь президент попросил наладить четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи. А Министерству образования, Министерству цифрового развития и «Татмедиа» он поручил активизировать работу по информированности населения и повышению финансовой грамотности граждан.

Минниханов также затронул и тему резонансных преступлений, совершенных учащимися колледжей и вузов, которые осознанно шли на убийства из чувств ненависти и мести.

— Работать надо параллельно — как с самими ребятами, так и с их преподавателями. Нужно совместно с коллегами из других ведомств, в первую очередь из Министерства по делам молодежи и Минобразования, а также УФСБ вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия, повышать их иммунитет к вербовке деструктивными организациями, — обозначил задачи президент.

Одной из приоритетных задач глава республики назвал декриминализацию экономики и противодействие коррупции на всех уровнях власти. Рустам Нургалиевич отметил положительную динамику работы в данном направлении. Но в то же время указал на необходимость активнее выявлять и пресекать факты взяточничества, хищений бюджетных средств, в том числе выделяемых на реализацию национальных проектов, жестко реагировать на попытки создания теневых схем незаконного вывода капитала за рубеж.

