Татарстанскую федерацию прыжков в воду возглавил Ефим Климов

Дамир Фаттахов поздравил преемника, которого на этот раз избрали без Маглионе и Власенко

В Казани накануне переизбрали нового президента Федерации прыжков в воду РТ — одной из знаковых спортивных федераций республики. Вместо Дамира Фаттахова, отработавшего на своем посту пять лет, был избран Ефим Климов. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Дамир Фаттахов: «Мы создали в интернете группу «Татары в Москве»

Пять лет назад во Дворце водных видов спорта состоялось знаковое событие, когда на учредительной конференции республиканской Федерации по прыжкам в воду присутствовали все руководители спортивных объединений по этой дисциплине: и президент ФИНА Хулио Маглионе, и президент российской федерации Алексей Власенко.

На внеочередной конференции федерации произошло переизбрание ее руководителя, которым стал депутат Казгордумы Ефим Климов. Но и в этот раз на мероприятии был высокопоставленный гость в ранге заместителя руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, который до вчерашнего дня возглавлял республиканскую федерацию. Фаттахова переизбирали руководителем федерации в декабре 2020 года, а сейчас он попросил снять с себя эти обязанности в связи с переездом в другой город.

— Дамир Ильдусович, для вас работа в прыжках в воду оказалась символической. Вначале перебрались на своеобразный трамплин (в прыжках в воду его высота метр и три метра), пересев из кресла руководителя Кировского района в Исполком Казани. Затем взобрались на вышку (это уже 10 метров), возглавив министерство по делам молодежи. Сейчас настала эпоха хай-дайвинга (27 метров), так можно охарактеризовать переход на работу в Росмолодежь. А спортом продолжаете заниматься, как в прежние годы? — поинтересовался у Фаттахова корреспондент «Реального времени».

— Обязательно, без спорта никак. Во-первых, я сейчас вернулся в хоккей, после того как решил проблемы с коленом. Занимаюсь лыжами на биатлонной трассе. Во-вторых, у нас в Москве сформировался коллектив единомышленников, помимо того, есть уже целое сообщество «Сборная татар Москвы», под которое мы создали свою группу в интернете, и там присутствует множество спортивных увлечений, от хоккея, повторюсь, до бильярда.

Автор материала играл против Фаттахова в мини-футбол, которым он активно занимался в одном из фитнес-центров Казани, где работала и супруга. И может засвидетельствовать его вовлеченность в спортивную составляющую, а последние пять лет позволили углубиться в жизнь сообщества прыгунов в воду, которые в этот вечер тепло прощались со своим уже бывшим руководителем.

Дамир Фаттахов: «У нас в Москве сформировался коллектив единомышленников, помимо того, есть уже целое сообщество «Сборная татар Москвы», под которое мы создали свою группу в интернете, и там присутствует множество спортивных увлечений, от хоккея до бильярда»

«И банкет как седьмой пункт повестки дня»



— О Москва, — приветствовал Владимир Леонов Дамира Фаттахова.

— Здравствуйте, ровно в три, — парировал столичный гость, намекнув на то, что не задержался ни на секунду, и два бывших кавээнщика тем самым задали тон предстоящему общению, которое получилось в результате легким, как дружеское застолье, о котором, кстати, тоже не раз упоминалось. Поначалу Фаттахов хотел занять место в центре стола, но там должен был сидеть ведущий внеочередного съезда федерации Альберт Багаутдинов, и Дамир Ильдусович пересел.

— Выгоняют, видишь, власть поменялась, Дамир, — отреагировал Леонов. Но опытный аппаратчик Багаутдинов, начав конференцию, направил ее в рабочее русло, обрисовывая повестку предстоящего мероприятия. Когда он дошел до шестого пункта «разное», Леонов снова «похулиганил»: «И банкет». Тут и Альберт Шамильевич не проявил возражений: «И банкет», и Фаттахов поддержал: «Иначе что я прилетел-то?»

Леонов в своем выступлении отметил: «Несмотря на субботний день, работаем в более чем дружеской атмосфере, в одном из любимых наших спортивных объектов республики, а для меня — самом любимом». Он напомнил, что спортивная школа «Акватика» была создана здесь в 2015 году, и была осуществлена идея о возрождении прыжков в воду в республике, которая развивала данный вид спорта в бассейне «Синтез» до 1976 года включительно. Кстати, так давно, что даже сам Леонов этого не застал, родившись годом позже. По словам министра спорта, когда Фаттахов согласился возглавить федерацию прыжков в воду, там практически ничего не было, но за это время была создана сильная команда тренеров во главе с главным тренером сборной Татарстана Павлом Муякиным, спортсменов и менеджеров.

— Мы имеем плеяду спортсменов, которые являются участниками всех крупнейших соревнований, и чемпионов, и призеров, и дважды участники Олимпиад, Никита Шлейхер в 2016, он же вместе с Марией Поляковой в 2021 году. Само участие в Олимпийских играх — это большой успех. Мы занимаемся и хай-дайвингом, наша воспитанница стала чемпионкой страны в прошлом году. Отдельно хочу поблагодарить клуб по водным видам спорта «Синтез», тут как раз присутствует директор ватерпольного клуба Максим Осмоловский, ПАО «Казаньоргсинтез» за ту определенную мотивацию спортсменов. Это пилотный проект, который мог бы стать хорошим примером для всей страны. Выскажу слова благодарности всем руководителям, которые участвуют в этой поддержке. Несмотря на определенные изменения в вашей структуре, вы сохраняете эту позицию поддержки спортсменов, для них это очень важно, — резюмировал Леонов.

По словам министра спорта, когда Фаттахов согласился возглавить федерацию прыжков в воду, там практически ничего не было, но за это время была создана сильная команда тренеров, спортсменов и менеджеров

«Павел Борисович, извини, третьим будешь»

— Разрешите предоставить слово первому заместителю федерального агентства... — начал ведущий конференции.

— А Павлу Борисовичу? — уточнил Леонов, поскольку, видимо, именно Муякин значился вторым выступающим в сценарии конференции, который на ходу поменяли.

— По просьбе вышестоящего руководства, обязан подчиниться, — отреагировал Багаутдинов. — Поэтому, Павел Борисович, извини, ты третьим будешь.

Со стороны трудно было разобраться в произошедшей перестановке местами выступающих, но импровизация Альберта Шамильевича насчет «третьим будешь», что называется, порвала зал. «О банкете же было сказано», — уточнил Багаутдинов собравшимся, но вот она, что называется, «старая закалка», тут же вернул собрание к работе.

— От имени всего коллектива тренеров и специалистов, которые работают в ДВВС, мы должны отметить ту помощь, которую оказывал Дамир Ильдусович в работе федерации. Она была своевременная и оценимая. Оценимая нами словами благодарности! Когда мы по итогам спортивного года награждали не только ведущих спортсменов и тренеров, но и наших юных спортсменов, отличавшихся на соревнованиях своего уровня, это было здорово и классно.

Фаттахов в своем выступлении напомнил и о своем настороженном отношении к предложению возглавить республиканскую федерацию по прыжкам в воду, и о том, что учредительная конференция проходила в присутствии сразу двух президентов международной и российской федераций. «Этого я никогда не забуду, ответственность какая была! И сейчас есть приятное ощущение выполненных больших дел».

Павел Муякин значился вторым выступающим в сценарии конференции, который на ходу поменяли

Ху из новый президент?

Нового президента республиканской федерации представляли, как и обещали, «на троих», и Леонов, и Фаттахов, и самолично Ефим Климов.

— Мы знаем его довольно давно, его профессиональные качества, и как человека, увлекающегося многими видами спорта. С вышки он пока не прыгает, но плавает. В недавнем прошлом мы совместно переплыли Босфор, и уже тогда, переглянувшись с Дамиром, мы решили, что этому человеку можно доверять большие дела. Он нас слушал, по крайней мере до недавнего времени. Посмотрим, что будет дальше... Надо ставить перед собой самые высокие задачи, чемпионаты мира, в ближайшей перспективе Париж-2024.

— Я искренне рад тому, что Ефим Сергеевич согласился возглавить федерацию, поскольку это неравнодушный человек, он искренне переживает за дело, которым занимается, — подхватил Фаттахов.

Новоиспеченный руководитель федерации признался, что для него непросто будет подхватить своеобразную эстафетную палочку после Фаттахова, но обещал постараться: «У нас есть великолепная инфраструктура, опытный тренерский штаб и талантливые ребята, а я со своей стороны обещаю приложить максимум усилий, чтобы достичь новых успехов».

На вопрос из зала, что повестка дня была дополнена седьмым пунктом в

виде банкета, Багаутдинов ответил, что «седьмой пункт теперь прерогатива

нового президента федерации», и хотел завершить церемонию, но тут снова в дело вступил Леонов: «Альберт Шамильевич, по регламенту вы должны передать мне заключительное слово... Я предлагаю вам подумать об этом». Багаутдинов, увы, невозможно было расслышать, парировал настолько остроумно, что ответ потонул в общем хохоте членов президиума.

В итоге министр спорта в очередной раз отметил ту действительно позитивную атмосферу, которую создают в федерации прыжков в воду: «Мы работаем как дружный, слаженный коллектив, который сегодня получил нового президента федерации, а с Дамиром Ильдусовичем мы продолжим плодотворное сотрудничество по другим проектам федерального масштаба, а вам, Ефим Сергеевич, только алга!»

Джаудат Абдуллин, фото: minsport.tatarstan.ru