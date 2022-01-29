Опрос предпринимателей: как ослабление рубля отразится на вашей компании?

Рост курса доллара и евро действительно отражается на цене импортных продуктов, специфического оборудования и вообще в целом влияет на большУю часть расходных статей.

Но такие резкие изменения курса на торгах не влияют на цены поставщиков в тот же день. Чаще всего поставщики отгружают то, что у них уже на складе в России. Попадаются некоторые предприниматели, которые заявляют: «Вот курс доллара вырос на 10%, мы повышаем цены на 10%», — с такими мы не работаем.

Другое дело, что рубль уже долго и стабильно слабеет по отношению к другим валютам и цены на импортные товары закономерно растут, а это негативно влияет на себестоимость оказываемых нами услуг. В купе с низким ростом (падением) реальных доходов населения, бизнес страдает.

Затраты выросли на некоторые позиции от 30 до 70%.

Прибыль стремится к нулевой или отрицательной, здесь еще влияет запрет на свободное посещение невакцинированных людей.