Опрос предпринимателей: как ослабление рубля отразится на вашей компании?
Рабочая неделя началась со стремительного падения рубля. В понедельник доллар подорожал до 79 рублей (впервые с ноября 2020 года), а евро — превысил отметку в 89 рублей (в прошлый раз такой скачок отмечался в июле 2021 года). Ослабление национальной валюты неизбежно ведет к подорожанию товаров, в производстве которых задействованы иностранное оборудование, сырье и комплектующие. «Реальное время» поинтересовалось у предпринимателей, как сильно их бизнес сейчас зависит от курса доллара и евро.
Вопросы спикерам:
- Как на прибыль компании повлиял текущий курс рубля к евро и доллару?
- Какие бизнес-процессы в вашей компании завязаны на валюте?
- На сколько процентов выросли производственные затраты вслед за взлетевшим курсом американской и европейской валюты?
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Сергей Матюшенко соучредитель ресторана вьетнамской кухни Chо Pho Bo
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Рост курса доллара и евро действительно отражается на цене импортных продуктов, специфического оборудования и вообще в целом влияет на большУю часть расходных статей.
Но такие резкие изменения курса на торгах не влияют на цены поставщиков в тот же день. Чаще всего поставщики отгружают то, что у них уже на складе в России. Попадаются некоторые предприниматели, которые заявляют: «Вот курс доллара вырос на 10%, мы повышаем цены на 10%», — с такими мы не работаем.
Другое дело, что рубль уже долго и стабильно слабеет по отношению к другим валютам и цены на импортные товары закономерно растут, а это негативно влияет на себестоимость оказываемых нами услуг. В купе с низким ростом (падением) реальных доходов населения, бизнес страдает.
Затраты выросли на некоторые позиции от 30 до 70%.
Прибыль стремится к нулевой или отрицательной, здесь еще влияет запрет на свободное посещение невакцинированных людей.
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Сергей Иванов директор по продуктовой стратегии «Группы Т1»
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В связи с тем, что на российском ИТ-рынке становится все меньше компаний, ориентированных на поставки зарубежного ПО и оборудования, то очевидно снижение влияния курсовой разницы на выручку и прибыльность ИТ-компаний. Большинство крупных игроков начиная с 2008 года диверсифицировали бизнес, сокращая зависимость от зарубежных поставщиков и последовательно наращивая долю собственных или партнерских продуктов и решений.
Как правило, колебания и волатильность валют в меньшей степени касаются компаний, имеющих либо уникальные востребованные отраслевые решения и широкий рынок, либо необходимые ресурсы для того, чтобы автоматизировать задачу произвольной сложности для своих ключевых заказчиков с максимальным привлечением отечественных ресурсов и минимальной привязкой к валютному регулированию и рынкам.
Производственные затраты, связанные с производством ПО, не изменились от ситуации с рублем, и прямого влияния на фонд оплаты труда нет. Хотя в длительной перспективе возможны аффекты, например при резкой девальвации рубля в 2 раза.
Сильнее всех на отечественном ИТ-рынке пострадают ОЕМ-производители оборудования. У них только две возможности компенсировать колебания валют: либо это делает владелец торговой марки из своей прибыли, либо пропорциональное повышение цен, когда появившуюся разницу будут вынуждены оплачивать конечные покупатели.
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Мария Колчина владелец и директор компании «Бернер и Стаффорд»
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Я бы говорила не столько об ослаблении рубля, сколько о частых изменениях. На нас влияние волатильности (изменений) курса национальной валюты действует в двух аспектах.
Первое, это, конечно, затраты. Удорожание всех товаров и услуг привели к росту затрат помимо ФОТ на 15—20%. Фонд оплаты труда сильно вырос, примерно на 55% по сравнению с 2019—2020 годами.
Второе влияние — это структура спроса на наши услуги. Во-первых, он резко возрастает при падении курса рубля. Во-вторых, темы стратегии и инвестиционного развития уходят на второй план, а вот инструменты управления маржинальностью сделок (включает как работу с клиентами и согласование сделок, так и оптимизацию процессов с точки зрения их стоимости и трудоемкости) доминируют. Так как во многих отраслях уровень маржинальности изрядно снизился, манипуляция скидками и наценками не эффективна. Нам с клиентами приходится вырабатывать подходы управления рецептурой, дифференцирования политик работы с клиентами, управления дополнительными сервисами и пакетами услуг. Происходит консолидация разных бизнес-процессов компаний для решения задачи удержания и увеличения прибыли, удержания клиентов и увеличение доли рынка.
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Альберт Гайфуллин генеральный директор ООО «ФармМедПолис РТ»
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В нашем производстве задействованы наиболее экономически выгодные для нас цепочки поставок необходимого нам сырья. Основные поставщики еще не отреагировали на падение национальной валюты по отношению к доллару/евро, но, несомненно, потери будут. В нашей бизнес модели мы стараемся выстраивать долгосрочную ценовую политику на необходимое нам сырье, но ожидаем потери в разных секторах — от 3 до 10%. Основные бизнес-процессы, на которые влияет изменение курса, связаны с поставками необходимого нам дополнительного оборудования и комплектующих. Здесь, с учетом логистики, мы ожидаем 5—10%, если рынок будет менее волатильным. Как уже ответили выше. Основные поставщики пока не отреагировали, но ожидаем 3—10%. В нашем производстве подавляющий процент сырья имеет отечественное производство, но без доли зарубежных поставок пока не в силах отказаться на 100%.
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Михаил Шкляр президент областной ассоциации производителей плодов и ягод АП ПЯССО, глава фермерского хозяйства
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Многие направления отечественного сельского хозяйства зависят от поставок импортного посадочного материала, маточного поголовья, техники, оборудования, СЗР и т.д. Наше хозяйство занимается промышленным садоводством. Для продуктивного выращивания, например, садовой крупноплодной земляники (клубники) требуется импортная рассада фриго. Контракт на поставку обычно заключается в конце года, оплаты производятся частями по графику. Все контракты в евро. В настоящий момент оплачены авансовые платежи, в марте предстоит основной платеж. Ослабление рубля с такой скоростью грозит существенно увеличить сумму платежа. Это, безусловно, скажется на себестоимости ягод, вызовет рост цен на нее в сезоне. Помимо рассады, предстоит оплатить дорожающие удобрения, средства полива, технику. В чем-то придется себе отказать, снизив производительность. Поэтому надо или стабилизировать отечественную валюту, или развивать отечественные производственные мощности, дающие экономическую независимость.
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Ольга Аксенова дизайнер мебели, эксперт по эргономике и основатель компании GID
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Да, на нашу сферу изменение курса доллара и евро повлияло очень сильно. У нас выросла цена на все: на древесину, комплектующие, краски и т.д. Из российских материалов мы берем только дуб, бук и ясень, а далее мы пропитываем материал итальянскими составами, ставим на австрийские направляющие, используем импортную фурнитуру, в том числе выдвижные ящики и ручки, покрываем также итальянскими красками в финале. И ставни мы берем тоже из Италии. Курс доллара и евро сильно влияет на конечную себестоимость нашей продукции. Цены в закупках материалов поднялись на 15—20% по сравнению с прошлым годом. Это очень серьезно. Мы практически каждые три месяца получаем новый прайс, и цены на материалы пересчитываются в евро. Соответственно, мы вынуждены поднимать и цены на нашу продукцию.
У нас нет как такового прайс-листа, поскольку мы делаем мебель на заказ. Но в целом клиенты видят и сравнивают стоимость аналогичных услуг по рынку. Есть большая разница между продажей готовых изделий и индивидуальным заказом. Когда ты продаешь что-то стандартное большими партиями, то если купил полгода назад партию МДФ или ДСП, то можешь себе позволить постепенно производить типовые комплекты, продавая их по фиксированным ценам. А мы работаем индивидуально, подбирая материалы под каждый проект. Поэтому со временем меняется ценообразование на проекты.
Увы, не все клиенты с нами остаются, некоторые уходят. Мы в свою очередь стараемся делать продукцию лучшего качества, чтобы переходить в премиальную и люксовую ниши. Цены растут, поскольку мы берем более сложные проекты и используем самые современные технологии. Мы не просто покрываем мебель шпоном, а выкладываем шпон с определенным рисунком. Это более творческая работа и возможность для мастеров заработать больше. Также мы интегрируем металл в массив дерева, делая металлическое обрамление. Добавляем дополнительные декоративные элементы, за счет этого изделия становятся более дорогими и респектабельными. И в итоге они подходят для элитного жилья. Конечно, кризисные явления в экономике — это сложный период, но при желании можно выйти на новый уровень и постепенно переформатировать производство на более дорогую нишу.
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Алексей Гончаренко партнер компании «Минале Таттерсфилд» в России и странах СНГ
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Ослабление рубля крайне негативно отразится и уже отражается на нашей работе. Мы являемся представительством международной сети, работающей в сфере бренд-консалтинга, дизайна и архитектурных проектов. Наши услуги частично выполняются российскими специалистами, частично — коллегами из Италии и Великобритании. Поэтому для нас любые проблемы рубля — просто катастрофа. Конечно, через какое-то время мы сможем пересмотреть прайс для наших клиентов, и многие отнесутся к этому с пониманием. Но для части клиентов это будет неприемлемо, и они станут искать более бюджетные, пусть и слабые, решения. Это влечет за собой не только проблемы с качеством дизайнерских и архитектурных проектов, но и снижение общего уровня в нашей индустрии. Ведь если страдаем мы — ведущие международные агентства, неминуемо страдают совсем небольшие компании на локальном рынке.
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Александр Богза заместитель генерального директора ГК BESTO
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Изменение курса доллара и евро по отношению к рублю можно с уверенностью назвать ситуативной манипуляцией. В условиях существующей внешней геополитической обстановки многие стараются извлечь максимум выгоды, в том числе на валютном и фондовом рынках. Уверен, что весна скорректирует как курс валют, так и стоимость нефти. В среднесрочной перспективе доллар однозначно будет постепенно дорожать, что обусловлено политикой ФРС США на 2022 год.
Окажет ли это влияние на бизнес процессы в России? Однозначно.
Строительный рынок, в котором ведет свою деятельность наша компания, все еще сильно зависит от курса основных валют.
Можно обратить внимание, как на наших глазах меняются ставки по ипотечным кредитам, а это напрямую влияет на покупательную способность населения. Можно уже сейчас говорить о постепенном снижении платежеспособного спроса на рынке жилья и ипотеки. Многие строительные организации начинают разрабатывать альтернативные варианты бюджетов, ожидая снижения спроса.
За обвалом рубля, скорее всего, последует рост ключевой ставки ЦБ, а затем и рост ставок по кредитам. Изменения условий выдачи кредитов коснется и коммерческих кредитов, которыми традиционно пользуются многие компании — производители строительных материалов, что повлияет на их стоимость. Рост стоимости базовых строительных материалов к весне прогнозируется на уровне 5—7%. Это только тех, производство которых локализовано в России. Многие импортеры отделочных материалов, где высока доля импортной химии, прекратили заключение долгосрочных контрактов, так как не могут спрогнозировать отпускную цену.
Рост цен ожидается также и на специализированную строительную технику, производство которой осуществляется за рубежом. Подобные прогнозы уже сейчас создали ажиотажный спрос. На некоторые виды техники очередь поставки составляет от 5 до 8 месяцев. Достаточно сделать запрос в любой из специализированных дилерских центров.
Безусловно, стоит отметить прямую зависимость роста курсов основных валют, стоимости нефти и цен на энергоносители, которые составляют значительную долю в себестоимости строительства.
Я ожидаю достаточно серьезные изменения в 2022 году, которые коснутся большинства как профессиональных игроков строительного рынка, так и простых покупателей.
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