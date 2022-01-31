День в истории: первый номер «Чаяна», создание Кунсткамеры и искусственный спутник США

Чем примечательна дата 31 января

Сегодня, 31 января, Международный день ювелира, в России — киберпонедельник и День рождения русской водки. В разные годы и столетия в этот день в Петербурге создали Кунсткамеру, в Стамбуле издали первую печатную книгу с арабским шрифтом, открылся московский зоопарк, Менделеев защитил докторскую диссертацию по теме: «О соединении спирта с водою», в США запустили в космос первый искусственный спутник Земли и зарегистрировали товарный знак «Кока-Кола». Родились: австрийский композитор Франц Шуберт, патриарх Московский и всея Руси Тихон, русская писательница Лидия Чарская, болгарская ясновидящая Ванга, грузинский кинорежиссер Тенгиз Абуладзе, советская художница- вундеркинд Надя Рушева, российская актриса Вера Глаголева. Умерли: участник Порохового заговора против английского короля Гай Фокс, английские писатели Джон Голсуорси и Александр Милн, советский ученый Михаил Миль. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Первый номер журнала «Чаян» и завершение строительства казанского Молодежного центра

31 января 1919 года мыловаренный завод Крестовниковых стал собственностью советского государства. В 1855 году московские фабриканты братья Крестовниковы открыли в Казани стеариново-свечной завод, на котором наладили промышленный выпуск хозяйственных свечей, твердого и жидкого мыла. Уже скоро их продукция начала завоевывать премии и награды, включая всемирные. В конце XIX — начале XX веков казанский завод братьев Крестовниковых стал одним из крупнейших предприятий в России в отрасли переработки жиров. Казанское мыло славилось не только в России, но и за рубежом. Казанская губерния по объемам мыловарения занимала 4-е место в стране после Московской, Петербургской и Херсонской губерний. После национализации завод стал химкомбинатом имени Вахитова, а в 1992 году был приватизирован. Сегодня АО «Нэфис Косметикс» — крупнейший российский производитель бытовой химии и косметической продукции.

Фото: kpfu.ru

31 января 1923 года вышел первый номер сатирического журнала «Чаян» на татарском языке. Название его переводится на русский как «скорпион». Изначально героями карикатур в журнале были так называемые «бывшие люди», то есть те, кто потерял свой социальный статус после революции 1917 года. Это богачи, муллы и кулаки. С 1941 года выпуск «Чаяна» прекратился на 10 лет. В 1951 году он получил второе рождение. Карикатуристы стали обращаться к проблемам колхозов, взаимоотношениям города и деревни, а также к международным отношениям и политической тематике. С 1956 года журнал выпускается на русском языке.

31 января 1977 года завершилось строительство Молодежного центра в Казани. В здании расположились гостиница, ресторан, кино-концертный зал и плавательный бассейн. Здесь сконцентрировалась творческая и культурная жизнь казанской молодежи. Работал клуб друзей кино, проводились фестивали и концерты. В 1990 году здание передали на баланс Татарскому обкому комсомола, который скоро перестал существовать. В июле 1991 года здесь появилось акционерное общество «Казанский Молодежный центр», а в 1993 году здание досталось Ак Барс Банку.

Фото kzn.ru

Создание Кунсткамеры и открытие первого «Макдоналдса» в СССР

31 января 1714 года приказом Петра I была создана Кунсткамера. В ней хранится уникальное собрание предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов. Но также этот музей известен своей коллекцией анатомических редкостей и аномалий. При посещении Англии и Голландии Петр увидел кабинеты «кунштов», то есть редкостей, чудес и решил организовать подобное в России. Он тут же приобрел первые экспонаты для нового музея. По приказу царя Кунсткамеру расположили в Летнем дворце. Впоследствии коллекция диковинок так разрослась, что понадобилось построить новое здание. Сегодня в Кунсткамере насчитывается более 1 млн экспонатов.

31 января 1864 года в Москве открылся первый в России зоопарк. Это один из старейших зоопарков в Европе и пятый по площади в России после зоопарков Ярославля, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Красноярска. Также входит в десятку самых посещаемых зоопарков мира. В его коллекции 1 267 видов животных.

Фото: wikipedia.org

31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил свою докторскую диссертацию на тему: «О соединении спирта с водою» и получил звание профессора Петербургского университета по кафедре технической химии. В честь этого позже появился неофициальный праздник — День рождения русской водки. Работа Менделеева была посвящена изучению удельных весов спиртоводных растворов в зависимости от концентрации и температуры. В своей работе ученый установил, что идеальное содержание спирта в водке — 40%. Этот вариант напитка в 1894 году был запатентован в России под названием «Московская особенная».

31 января 1990 года в Москве на Пушкинской площади открылся первый ресторан быстрого питания сети «Макдоналдс» в СССР. Договор о его создании между канадской фирмой «Макдоналдс Ресторантс оф Канада Лимитед» и Главным управлением общественного питания Мосгорисполкома подписали в апреле 1988 года. Через год началось строительство здания для «Макдоналдса». В первый день работы ресторана перед входом собралась гигантская очередь. В ней стояли не только москвичи, но и жители других городов, специально приехавшие ради этого события. В день открытия первого советского «Макдоналдса» его сотрудники обслужили больше 30 тысяч посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории сети.

Регистрация товарного знака «Кока-колы» и запуск США своего спутника Земли

31 января 1729 года в Стамбуле была издана первая печатная книга с арабским шрифтом. Ею стал толковый словарь Абу Насра Исмаила ибн Хам-од ал-Фараби ал-Джаухари в переводе на турецкий язык. Он появился в VIII веке и назывался «Венец речи и правильность арабского языка». Словарь включал в себя 40 тысяч статей, где были даны нормативные формы чистого арабского языка с фиксацией точного произношения и правильного написания слов.

Фото: wikipedia.org

31 января 1893 года был зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола». Напиток придумал в 1886 году в Атланте, в США фармацевт Джон Стит Пембертон, пытаясь найти новое болеутоляющее средство. Он взял сахарный сироп и кофеин, добавил туда отвар коки и получил стимулирующий сладкий напиток коричневого цвета. В первоначальном рецепте газировки не было. В аптеку он поступил как лекарство от расстройств нервной системы. В 1892 году предприниматель Аса Кэндлер купил права на изготовление этого «препарата» у вдовы Пембертона и основал компанию The Coca-Cola Company.

31 января 1958 года США запустили в космос свой первый искусственный спутник Земли «Эксплорер-1». Он стал вторым по счету спутником Земли и первым американским спутником, успешно вышедшим на орбиту. Спутник прекратил радиопередачи 28 февраля 1958 года и находился на орбите до марта 1970 года. Орбита «Эксплорера-1» оказалась намного выше орбит советских спутников, и благодаря этому были открыты радиационные пояса Земли.