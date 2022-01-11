Трусова и Щербакова будут бороться за «место под солнцем»

Им станет вакансия в олимпийский командник, почти гарантирующая золото

Сегодня стартует чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине. Если в спортивной составляющей он практически лишен интриги, то в плане околоспортивной — хоть отбавляй. Подробности — в превью «Реального времени».

Неоднозначный чемпионат

Стартующий чемпионат Европы в Таллине парадоксальным образом представляется и важным и неважным одновременно. Важен он с точки зрения конкретной ситуации, когда отменен ряд соревнований, например, финал Гран-при и Универсиада, где также могли стартовать фигуристы, прерван мировой чемпионат среди молодежных команд по хоккею. В этом ракурсе и европейское фигурное катание было бы под угрозой, но федерация нашла в себе силы оставить его в календарном плане, а Эстония решилась провести. Благо, никогда ранее у этой страны не было такого сильного набора участников, как Арлет Леванди и Эва-Лотта Киибус. Понятно, что сильные они только с точки зрения самой Эстонии, но, поверьте, даже места в десятке сильнейших будут восприняты в этой стране, где, кстати, родилась и начинала Наталья Забияко, очень положительно. Эстония могла бы даже претендовать на участие в командном турнире Олимпиады в Пекине, но не набрала необходимого количества участников, хотя об этом мы еще поговорим отдельно.

Международной федерации важно было провести этот турнир еще с точки зрения, что в 2021 году он не состоялся, и сейчас отдельные победители и призеры предыдущего ЧЕ-2020 представляются, как анахронизм. Чемпионы Алена Косторная и Дмитрий Алиев, вице-чемпион Артур Даниелян, уже «вне игры», и бурный информационный поток грозит смыть их из памяти болельщиков навсегда, а фигурному катанию просто необходимы узнаваемые личности, иначе к чему тогда затевается эта катавасия с повышением возрастного ценза для участия в международных соревнованиях у фигуристок. Кстати, инициатор этого изменения — Норвегия — ценой титанических усилий делегировала на чемпионат Европы одну участницу Линнеа Кильсанн. Иначе ситуация выглядела комичной и катастрофичной одновременно, национальная федерация существует только как автор «законодательных инициатив», а не полноценный участник соревнований.

Танцоры из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон уже давно объявили о своем пропуске чемпионата Европы ради Олимпиады. Фото instagram.com/gabriellapapadakis

Как не повезло Эстонии

Целая череда отказов участников дает основание посочувствовать эстонским и не только болельщикам. Где-то эти отказы обоснованы. Танцоры из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон уже давно объявили о своем пропуске чемпионата Европы ради Олимпиады, да еще и упали на национальном чемпионате, что не внушает оптимизма. Отказ итальянской пары Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе не совсем оправдан со спортивной точки зрения, поскольку у них нет олимпийских перспектив, за исключением командного турнира. А на Европе они могли бы финишировать в четверке лучших, и даже помечтать о медалях, в случае провала кого-то из российских пар.

Из числа потенциальных участников исчезли представители Израиля (пожалеем об Алексее Быченко), одиночник из Италии Маттео Риццо (мог бы претендовать на медаль), английские парники Зои Джонс и Кристофер Бояджи (возможно, решили отпраздновать 41 год рождения Зои, который приходится на 14 января, в домашних стенах). Получил травму стопы Михаил Коляда и его заменит Андрей Мозалев, бронзовый призер чемпионата России.

С точки зрения болезней и травм вопросов быть не может, но вот стратегические расклады других отказников выглядят не очень красиво. В конце концов, на турнир будут продаваться билеты, стоимость которых не упадет из-за того, что буквально в каждой из дисциплин фигурного катания есть потери. Мало кого устроит, допустим, видеть на афише «Барселона» — «Реал», а на поле игроков молодежных составов из «Барсы-2» и «Кастильи».

Получил травму стопы Михаил Коляда. Фото instagram.com/mikhail_kolyada

С думами о Китае

Объявлены участники и расписание командного турнира, с которого и начнётся фигурное катание на Олимпиаде. В этот раз распределение стартов разнится с первыми двумя стартами Сочи-2014 и Пхенчхана-2018. Ранее расписание было составлено в следующем распорядке: начинали в короткой программе мужчины, затем на лед выходили парники, далее женщины, танцоры, но произвольную программу начинали уже парники, далее соревновались мужчины, женщины и завершали танцоры.

Сейчас замена заключается в том, что танцоров передвинули вперед и в короткой и в произвольной программах. Мужчины, танцоры и парники будут соревноваться четвертого февраля, женщины завершат короткую программу — шестого, и парники начнут произвольную в тот же день. А седьмого февраля заключительный день командного турнира — мужчины, танцы и женская одиночка. Любители теории заговоров предполагали ранее, что перестановки связаны с тем, что хозяева-китайцы рассчитывают на свою первую пару Суй Вэньцзин и Хань Цун, чтобы они своим максимально успешным выступлением создали бы запас очков для сборной, но есть ощущение, что они вообще не будут стартовать в команднике. Стратегически их задача — стать олимпийскими чемпионами в личном первенстве, максимально сконцентрировавшись на нем, а сборная Китая, скорее всего, даже не отберётся в пятёрку участников произвольной программы. Впрочем, о прогнозах попозже.

Любители теории заговоров предполагали ранее, что перестановки связаны с тем, что хозяева-китайцы рассчитывают на свою первую пару Суй Вэньцзин и Хань Цун. Фото wikipedia.org

Впервые без Франции

Командный турнир 2022 года будет отличаться от предыдущих составом участников. Впервые не представлена Франция, поскольку правила командного турнира таковы, что на него отбирается только команда, укомплектованная в полном составе. Помимо Франции, таким образом, пострадали команды Южной Кореи и Эстонии, которые занимают места в десятке сильнейших стран мира, но у них нет участников во всех дисциплинах.

Впрочем, это правило не всегда соблюдалось. Южной Корее на прошлой Олимпиаде было сделано исключение, как хозяйке, также допустили Израиль и Японию, где было по три олимпийца, а пострадала Испания, где был только Хавьер Фернандес и танцоры. Международная федерация делает это ради того, чтобы страны развивали все дисциплины фигурного катания, и в этом стремлении она права. Сейчас южнокорейцы и эстонцы также не смогут выступить, поскольку они набрали много очков исключительно за счет одиночного катания, но при этом в странах нет пар и танцоров, отвечающих олимпийским требованиям. Поэтому вместо этих трёх сборных участниками олимпийского турнира станут Украина (она стартовала в 2014 году), и впервые Грузия с Чехией. И вот такой расклад наводит на размышления о перспективе бронзовой медали, как у Грузии, так и у Канады, у Италии (тогда отказ Делла Моники и Гуаризе от чемпионата Европы будет вполне оправдан). Серьезно, в командном турнире только два фаворита — Россия — явный претендент на золото, и США — очевидный кандидат на серебро. У нас два козыря — одиночницы и парное катание, где можно рассчитывать на четыре первых места. Танцоры чуть послабее, мужчины вообще неочевидны, но, имея в кармане практически гарантированые 40 очков, можно позволить себе где-то оступиться. У США не будет такого запаса даже в мужской одиночке, поскольку там есть сильнейший конкурент в лице Японии. Страна восходящего солнца — первый из числа претендентов на бронзу, поскольку они могут рассчитывать на первые места у мужчин, вторые места у женщин, и подготовили очень неплохую пару Рику Миура — Рюичи Кихара и осталось только одно слабое место в танцах. Правда, есть риск погнаться за двумя зайцами, и упустить золото в мужской одиночке, на которое настраивается действующий чемпион Юдзуру Ханью, но тут есть надёжный тыл в лице Шомы Уно и Юмы Кагиямы.

У руководства российского фигурного катания будут свои заморочки: к примеру, как вам такой вариант — заявить на женскую одиночку Александру Трусову и Анну Щербакову, а Камиле Валиевой дать возможность подготовиться к завоеванию золотой медали в личных соревнованиях. Или включить Евгению Тарасову и Владимира Морозова в состав, чтобы они в конце карьеры стали олимпийскими чемпионами, «за выслугу лет». В любом случае: размышления над тем, кого «отцеплять», гораздо приятнее, чем споры по поводу: «кого ставить»?



Джаудат Абдуллин