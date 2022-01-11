Континентальная хоккейная лига в цугцванге: Сезон сыпется из-за коронавируса, а на носу Олимпиада

Кто виноват и что делать КХЛ дальше?

Фото: ©КХЛ / Илья Смирнов

Как снежный ком нарастают проблемы КХЛ на волне вспышки коронавируса, которая охватила сразу несколько команд Лиги. После серии переносов матчей места для маневра уже не остается — либо останавливать сезон полностью (и не факт, что тогда вообще доиграют), либо играть оставшимися резервистами или вообще во время Олимпиады. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о сложной ситуации, в которую попала главная отечественная хоккейная лига и приводит основные варианты выхода из ситуации. У каждой, к сожалению, есть свои нюансы. Подробности — в материале.

С чего все началось

Все началось с сообщений о положительных тестах на ковид у игроков «Автомобилиста» в первый день Нового года, а вскоре всплыла информация и о такой же ситуации в «Салавате Юлаеве». У второй команды отменили ближайшие игры, и поначалу сообщалось лишь о восьми случаях заражения. Первых отправили домой прямо из Москвы, куда екатеринбургская команда прилетела на матч с «Авангардом».

Дальше больше. Оказалось, что и в ЦСКА большая часть команды инфицирована, а в Уфе болеют уже целых 26 человек, 20 из которых — хоккеисты. Еще день спустя Континентальная лига отменила (или перенесла — пока неизвестно) ближайшие матчи рижского «Динамо».

Таким образом, вместе с отмененным вчера матчем «Салавата» и «Авангарда», у КХЛ накопилось уже двенадцать перенесенных игр регулярного чемпионата, и ведь надо куда-то их потом еще «распихать» (снежный ком без сомнений продолжит расти).

Все началось с сообщений о положительных тестах на ковид у игроков «Автомобилиста» в первый день Нового года. Фото vk.com/hcavtomobilist

Ситуация требовала разъяснений и КХЛ опубликовала заявление, где сообщила о проблемах в ряде команд Лиги и даже пообещала рассмотреть вариант с приостановкой регулярного сезона.

«Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков.



Ситуация тревожила еще больше, учитывая тот факт, что в наших лигах как правило приостановка означает фактически последующую отмену всей оставшейся части сезона с досрочным определением победителей по сыгранным играм. Так уже было, например, в сезоне 2019/2020.

В КХЛ приняли решение доигрывать, но этого может оказаться недостаточно

Накануне в первой половине дня ситуация поначалу разрядилась. После первого собрания руководства Континентальной хоккейной лиги было принято решение пока не останавливать чемпионат, а оперативно реагировать на вспышки эпидемии и продолжать отменять игры регулярки в таком случае.

Очевидно, это больше похоже на полумеру, чем решением проблемы. Копящиеся отложенные игры, которые некуда девать — пузырь, который быстро может лопнуть. Но всяко лучше, чем фактическое окончание чемпионата.

Копящиеся отложенные игры, которые некуда девать — пузырь, который быстро может лопнуть. Фото: ak-bars.ru

Впрочем, вскоре появилась информация, что Лига собирается продолжить консультироваться с клубами. На сегодня в 15:00 у КХЛ запланирована видеоконференция со всеми клубами Лиги для обсуждения «эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф».

Похоже, что в КХЛ и сами понимают, что точечной посадки отдельных команд на карантин может оказаться недостаточно. А сверхплотный календарь олимпийского года не особо оставляет места для маневров — итак полсезона в КХЛ отыграно фактически за два месяца, чтобы успеть до февраля.

Какие есть варианты завершить сезон в КХЛ?

Сегодня клубы и Лига наверняка будут обсуждать три варианта варианта развития событий:

Доигрывать отмененные матчи во время олимпийской паузы

Сокращать регулярный сезон или плей-офф

Растягивать сезон до мая или лета

У каждого из вариантов есть свои нюансы, не дающие единогласно избрать один, устраивающий всех. Если клубы все-таки разрешат «провинившимся» доигрывать во время Олимпиады в Пекине, то пострадавшими останутся те команды, с которыми карантинные команды и будут играть. Например, из «Металлурга» в Пекин должны отправиться почти все ведущие легионеры для выступления за свои сборные. То же самое касается ярославского «Локомотива». Не говоря уже о «Салавате», чьи лидеры составляют костяк финской сборной.

Во-вторых, такое решение будет противоречить правилам Международной федерации хоккея (IIHF). В отличие от НХЛ, Континентальная лига действует под эгидой этой организации и до сих пор соблюдала все регламентирующие правила — от сроков окончания сезона и пауз во время Евротуров. Другими словами, отыграть перенесенное в феврале будет означать фактически демарш против ИИХФ и нового президента организации Люка Тардифа.

Отыграть перенесенное в феврале будет означать фактически демарш против ИИХФ и нового президента организации Люка Тардифа. Фото: fr.wikipedia.org

С вариантом по сокращению сезона тоже не все так просто. Во-первых, при сокращении регулярного чемпионата автоматически нарушается спортивный принцип. Например, те команды, которые балансируют на подступах к первым восьмеркам в конференциях и еще не потеряли шансы на плей-офф, лишатся такой возможности, если завершить регулярку, не доиграв заявленные 56 игр. Во-вторых, это опять же сулит полным прекращением чемпионата — ведь соблазн для Лиги будет так велик. Есть и вариант сократить раунды плей-офф и проводить их до трех, а то и двух побед. Но что это будет за турнир и насколько справедлив?

Третий сезон сомнителен тоже по нескольким причинам. Да, НХЛ прибегала к этому варианту в прошлые сезоны, когда пауза из-за пандемии затягивалась. Там команды доигрывали даже в августе.

В КХЛ этот вариант реализовать сложнее, поскольку контракты хоккеистов рассчитаны до 30 апреля. У многих в нынешнем сезоне они истекают, и клубам в таком случае придется искать выходы через некие допсоглашения, что естественно влечет за собой дополнительные финансовые издержки на зарплаты. А профсоюза игроков по аналогии с НХЛ, с которым можно было бы обсудить продление соглашений на пару-тройку недель в КХЛ сегодня нет. Да и майский чемпионат мира никуда не делся.

В общем, куда не Алексей Морозов и его помощники не ступи — всюду есть проигрышный вариант. КХЛ сегодня попала в цугцванг — любое решение непременно будет закритиковано болельщиками и журналистами, но времени у Лиги для принятия решения все меньше. Главное, чтобы сезон в итоге все-таки был завершен. С минимальными потерями.