Бизнес-аккаунт дня: казанский сервис по аренде суперкаров

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 217-я

В последние годы в России стала популярной аренда спортивных суперкаров. Погонять на большой скорости на специальной гоночной трассе в Казани — такую возможность своим клиентам предлагает компания Red Stars. Ее бизнес-аккаунт в сети Instagram стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Почувствовать себя Шумахером

Получить заряд адреналина от езды на высокой скорости предлагают всем желающим на казанском автодроме «Каньон», длина круга которого почти 3,5 км. Отличительная его особенность — движение против часовой стрелки, а перепад высот — самый большой среди российских треков — до 30 метров.

На выбор любителям острых ощущений компания по аренде спорткаров Red Stars в Казани предлагает 8 суперкаров — от Porsche 911 GT3 до Nissan GT-R. В стоимость аренды входит специальная экипировка и топливо, а для новичков есть профессиональный инструктор. Если желания садиться самому за руль нет, а утолить жажду скорости все же хочется, на помощь придет опытный водитель.

Сегодня аналитический разбор и советы по развитию аккаунта аренды спорткаров в Казани дает Камилла Салимгараева — SMM-менеджер агентства «Кружок», в сфере деятельности которого — графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

Зацепить аудиторию поможет классный слоган или УТП

Практически у любого бизнес-проекта сегодня есть аккаунт в социальных сетях независимо от того, продают они валенки или организовывают прогулки на вертолете. Конкуренция огромная — и просто иметь аккаунт в Instagram недостаточно. Грамотное оформление и ведение страницы может привлечь новых клиентов и в разы увеличить количество лидов.

Давайте посмотрим на профиль сети по аренде спорткаров @trackdays.pro. Ник короткий и «звучный», присутствует определенный стиль в оформлении, хайлайтс — в целом как будто окей. Но с био лучше еще немного поработать. Говорю по опыту — пользователям не всегда понятно смешение двух языков в шапке. Если у вас мультилингвальная аудитория, оформите шапку на двух языках, дублируя информацию. Если вы строите бизнес в России, а иностранцы пользуются вашей услугой раз в год — пишите по-русски (в прямом и переносном смысле).

В био также вынесен номер телефона, который я бы посоветовала разместить во вкладке «Контакты», а еще лучше — создать таплинк и поместить контактную информацию туда. Помните, что решение о покупке мозг человека принимает в первые 3-5 секунд знакомства с аккаунтом. В этот промежуток взгляд может зацепиться за классный слоган или УТП (уникальное торговое предложение).

Для чего нужны соответствующие вкладки в социальной сети? Они созданы для того, чтобы пользователям было удобно взаимодействовать с вашим профилем. Если нужно связаться с компанией, кнопка «Позвонить» автоматически набирает указанный номер. Путь между клиентом и услугой значительно сокращается. Польза для вас состоит в статистике, которую предоставляет Instagram для бизнес-аккаунтов, а качественно ее собрать и проанализировать платформа может только при размещении информации в специальных блоках.

А taplink нужен для удобной навигации — разместите там ссылку на официальный сайт, обозначьте города присутствия, можно добавить прайс и даты заездов. Кроме того, taplink позволяет подключить к аккаунту Facebook Pixels. Алгоритм будет запоминать людей, переходящих по ссылке, и затем использовать собранные данные во время продвижения контента. Например, показывать рекламу со специальным предложением тем, кто однажды уже интересовался вашими услугами.

Вопросы вызывает хештег #MoscowRaceway. Кажется, что аренда представлена в одном городе, но, если открыть сайт, обнаружится, что арендовать спорткар можно в Москве, Сочи, Казани и даже в Нюрбюрге (Германия). Упомянуть это в шапке профиля было бы к месту.

Ежедневные сторис позволяют оставаться в поле зрения подписчиков

Хайлайтсы оформлены неплохо, информация регулярно обновляется. Но почему нет обычных сторис? За время наблюдения за аккаунтом (3 дня) не было опубликовано ни одной сторис, а ведь это позволяет вам оставаться в поле зрения у своей аудитории. В общем, инструмент хороший — осваивайте.

Совет: это необязательно, но у вас огромное количество отзывов, что очень круто! Советую попробовать включить работу с ними в SMM-стратегию в качестве UGC-постов. Кратко, UGC — это посты с обратной связью от ваших клиентов. Они повышают лояльность аудитории к бренду, делают аккаунт живым и стимулируют других пользователей рассказывать о вас. Им нравится, когда компания замечает их и отмечает на официальной странице.

Про посты. Здорово, что есть рубрики. Регулярный постинг был в июле, в августе — перекати поле. Затем контент появился в сентябре — октябре, за ноябрь — ни одной публикации, а в декабре постинг возобновился. Все же советуем не делать длительных перерывов, иначе аудитория может подумать, что вы больше не работаете.

Фотографии яркие и динамичные, появляется желание сесть за руль. Можно посоветовать только сделать сетку ленты гармоничнее, ведь нет предела совершенству. Тексты хорошие, интересные, неплохое рецензирование и разбавление массивов букв эмодзи. Однако есть ошибки в пунктуации, опечатки — перед публикацией прогоняйте посты через сервисы «Главред» и text.ru.

О хорошем подборе тем говорит и реакция подписчиков, комментарии есть практически под каждой публикацией. Но почему с ними никто не работает? Еще один совет — уделяйте время модерации. Негатив лучше обрабатывать, а заинтересованных в услуге — доводить до продажи. Стоит отметить и разработанные для аккаунта хештеги — молодцы.

В целом аккаунт рабочий, клиентов приводит, но вы определенно можете больше. В качестве предоставляемых услуг нет никаких сомнений, отзывы говорят все за вас. Хороший старт — первый шаг на пути к успеху!