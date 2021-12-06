«В Татарстане есть ресурс дороже черного золота»

В Казани проходит туристический форум «Ориентиры будущего»

Фото: Максим Платонов

В эти дни в Казани проходит туристический форум «Ориентиры будущего». Более 250 специалистов туристической сферы — отельеры, туроператоры, представители профильных министерств собрались, чтобы обсудить задачи развития отрасли, способной при грамотной организации прокормить небольшую страну, не выбрасывая в атмосферу, воду и землю тысячи тонн отходов. Туризм — бизнес чистый, высокоэффективный и, самое главное, имеющий большой потенциал на земле Татарстана.

Что мы имеем на сегодня

Россияне на $25 миллиардов больше тратят за рубежом, нежели иностранные туристы в России, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. По его словам, наши соотечественники в десять раз реже, чем китайцы, и в 17 раз реже, чем жители США, путешествуют по своей стране.

Кроме того, спикер обратил внимание, что 57% отелей в России вообще не классифицированы. На сегодняшний день Россия занимает 65-е место из 99 возможных по рейтингу стран, подходящих для устойчивого туризма.

— Менее 1% из 130 тысяч точек питания в России имеют региональную кухню, имеющую ценность для туристов. Россия занимает 73-е место из 99 по устойчивости средств размещения. 56% респондентов из России считают, что не хватает предложений для экологических путешествий, — добавил Федоров.

Спикер обратил внимание, что 57% отелей в России вообще не классифицированы

Новые идеи для туристического бизнеса

Заместитель гендиректора туристической компании ТUI Россия Александр Сирченко сообщил, что внутренний туристический бизнес за время пандемии поднялся от 2—3% до 50%.

— Анализ пандемийного периода показывает, что компании, ушедшие с рынка, не смогли встроиться в новые условия. Необходимо было увидеть тенденции, позволяющие не просто сохранить позиции на рынке, но и развивать бизнес, — а это рост доли онлайн-технологий, цифровизации, — добавил он.

Сирченко рассказал, что в своей компании они внедрили такие сервисы, как бронирование тура в один клик, плотно занялись интеграцией с партнерами, в том числе отельерами, перевозчиками, как авиа-, так и железнодорожниками. Помимо этого, они уже запустили создание собственного СМИ с целью сбора интервью с экспертами рынка, формирования новостного блока от партнеров. В компании ожидают, что это позволит им контролировать состояние рынка, моделировать реакцию аудитории туристической информации.

— А самое главное, мы поняли очень важную вещь. Сегодня крайне важно учитывать, что реально получит человек, завершив тур, если точнее, какой у него останется эмоциональный заряд. Для этого важно персонализировать и дифференцировать туристов по группам, выделяя различные целевые аудитории по возрастам, социальным группам, — заявил Сирченко.

По его словам, их компания привлекает людей, которые могут поделиться информацией об интересном бизнесе.

— И это необязательно юридические лица. Это могут быть известные фермер, сыровар — люди, которые, возможно, никогда не думали о своем бизнесе как о туристическом, и мы помогаем им осознать новый аспект своего дела.

Александр Сирченко сообщил, что внутренний туристический бизнес за время пандемии поднялся от 2—3% до 50%

«Трудно быть первым»

На сессии под таким названием ряд создателей не вполне обычных туристических проектов рассказали о реализации своих идей. Антон Жилин, Михаил Воскресенский, Наталья Калягина озвучили новые для аудитории термины: туризм троп, палеотуризм, событийный туризм. Это новые и очень перспективные для России направления. Для примера: сегодня начинается туристическое освоение национального парка «Хибины», западных отрогов плато Путорана. Для сравнения: национальный парк на Аляске (США) принимает в год до 650 тысяч туристов — цифра, дорасти до которой нам еще предстоит.



— Сейчас мы видим фокус на новые тренды, трансформацию отрасли, и это важно обсуждать в профессиональной среде. В современном мире важно не только вовремя реагировать на вопросы, перед которыми нас ставит пандемия. Для этого нам надо разворачивать новые платформы, внедрять новые услуги, для чего необходимо всегда находиться в информационном потоке и непрерывно искать новые решения по стимулированию спроса, — рассказала заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.

Она уверена, что необходимо формирование конкурентоспособного предложения, раскрытие туристического потенциала, брендов регионов.

— Все это важно проговорить и на казанской площадке. Мы должны поработать над тем, чтобы путешествия вошли отдельной строкой в нашу жизнь для полного и гармоничного развития личности, — заключила Лысенкова.



Елена Лысенкова уверена, что необходимо формирование конкурентоспособного предложения, раскрытие туристического потенциала, брендов регионов

— Так как форум проходит один раз в два года, я думаю, что самое важное — это измерять результаты, которых мы достигли. И на этих форумах всегда поднимаются важные проблемы как текущие, так и позволяющие заглянуть в будущее. На мой взгляд, сейчас самое время для такого анализа, потому что Россия, как спринтер, смотрит, что делается в мире и старается обогнать всех, — заявила директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова.

Она же обратила внимание на изменения потребительских предпочтений:

— Мы видим и формирующийся запрос к малому и среднему предпринимательству, потому что именно они успевают быстро перестраивать свой бизнес. Они анализируют рынки и создают те впечатления, которые воздействуют на целевую аудиторию. На мой взгляд, персонализация, цифровизация и умение создавать впечатления являются ключевыми в туризме.

При этом Захарова подчеркнула, что, конечно, необходимо смотреть на туризм через призму экономики:

— В этом у нас есть еще много вопросов, которые требуется решить. Необходимо собирать конкурентоспособные практики, подтягиваться в международных рейтингах. И главное, регионы не должны конкурировать друг с другом. Наоборот, необходимо объединение, для того чтобы сформировать достойный вызов международным компаниям. Я уверена, что Россия способна в этой сфере занять лидирующие позиции. Этот год покажет, насколько системно мы начали работать в туризме. А 2020 год уже показал рост доходов бизнеса, работающего в туризме.

По словам Сергея Иванова, основная наша задача в проведении такого форума — получение доступа к новым технологиям и новым решениям

Татарстан ждет туристов на Новый год

По словам председателя Государственного комитета РТ по туризму Сергея Иванова, основная наша задача в проведении такого форума — получение доступа к новым технологиям и новым решениям, которые сейчас работают в сфере туризма.

— Конечно, хочется, чтобы наше республиканское туристическое сообщество зарядилось энергией, информацией и нашло новые идеи для себя и для развития своих туристических объектов. Для нас важно, чтобы объем туристического потока и конечная капитализация предприятий туристического сектора росли, так как для нас это важное направление развития экономики республики. Мы понимаем, что это тренд и большой национальный проект, и очень важно, чтобы все участники туристического рынка, что называется, гребли в одну сторону. Чтобы мы все конкурировали за международного туриста.

Иванов уточнил, что речь идет не о текущих проблемах, которые будут решаться, а именно о трендах.

— Если же говорить о ближайшем, то на новогодние праздники мы ожидаем такого же потока туристов, как и в прошлом году. Гостиницы готовят новогодние программы, по статистики мы видим, что порядка 90% мест уже забронировано, и думаю, все туристические объекты будут задействованы по максимуму. Мы ставим перед собой цель расти экспоненциально по туристическому потоку. Понимаем, что есть определенные ограничения, но цели не должны пугать. Для нас основными показателями сегодня являются цифры по туристическому потоку, цифры по удовлетворенности туристов сервисами, которые они получают на нашей территории, и по количеству повторных путешествий. И должен сказать, по этим параметрам есть очень хорошая динамика.

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов