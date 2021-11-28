Пять вопросов о QR-кодах для иностранцев в России

Фото: Олег Тихонов

Вопросы получения QR-кодов волнуют не только татарстанцев, но и иностранных граждан, которые проживают, работают, учатся или отдыхают в нашей республике. Для них, даже для привитых от коронавируса, стало проблемой посещение общественных мест и транспорта, поскольку цифрового кода нет или он был получен за рубежом. Как быть иностранцу в России с учетом того, что взаимного признания антиковидных вакцин между нашей страной и другими государствами пока нет и в ближайшее время не предвидится? На основные вопросы пребывания этих граждан в России ответили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«В отелях накормят без проблем»

Ухудшение эпидситуации и антиковидные меры создали свои сложности для прибывающих в страну целом и в Татарстан в частности иностранных граждан. Многие из них интересуются, смогут ли они посетить общественные места и на каких условиях.

— Ко мне приезжают гости из Европы. В связи с чем вопрос ко всем рестораторам. У них есть куар-код от «Пфайзера» и есть бумажка (без куар-кода) о вакцинировании «Спутником». Куар-кода на «Спутник» нет, потому что они не граждане РФ. Мне в нескольких ресторанах сказали, что не пустят, потому что нужен куар-код именно «Спутника». Вопрос: как накормить иностранцев в Казани с такими бумажками? Должны ли пустить с каур-кодом «Пфайзера»? — задается вопросом в соцсетях жительница Казани Екатерина Петрова.

Ей посоветовали обратиться в Роспотребнадзор, а заодно добавили, что в отелях, в которых проживают туристы, таких гостей накормят без проблем.

Редакция «Реального времени» разобрала самые распространенные вопросы, возникающие у иностранных граждан во время пребывания в России в условиях антиковидных ограничений.

В Минздраве республики в ответ на запрос нашего издания о «куаризации» иностранных граждан сообщили, что региональной специфики в этом вопросе нет, так как порядок вакцинации иностранцев определяет федеральный центр. Отвечая на вышеуказанный вопрос относительно приезжающих гостей, в Минздраве РТ отметили: если гости провели вакцинацию препаратом «Спутник Лайт», им следует создать учетную запись на портале госуслуг.

Как иностранцу получить QR-код о вакцинации, который будет действовать в России?



По данным Минздрава РТ, в ряде случаев сертификат можно получить на портале госуслуг РФ после вакцинации. Сейчас иностранцев в России прививают вакциной «Спутник Лайт» — в зависимости от региона это происходит за собственный счет или за счет работодателя.



На сайте стопкоронавирус.рф указано, что иностранным гражданам в России для посещения общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Чтобы получить сертификат о вакцинации в России, придется сделать прививку, а в случае заболевания коронавирусом в нашей стране — обратиться к врачу для официального подтверждения диагноза. Наличие антител не будет подтверждением перенесенного коронавируса для получения сертификата, впрочем, как и для российских граждан.



При этом QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом могут получить только те иностранцы, у кого есть вид на жительство или разрешение на временное проживание в России. Для получения кода нужно иметь подтвержденную запись на портале госуслуг. Ее оформляют иностранцам, у которых есть СНИЛС. В российском медучреждении иностранцу могут выдать бумажный сертификат, который подтверждает пройденную вакцинацию или перенесенный коронавирус. Для входа в общественные места такой документ принимают не во всех регионах. В Татарстане, например, требуют, чтобы все предъявляли только QR-коды с «Госуслуг». В результате туристы-иностранцы, даже если привьются на территории России зарегистрированной в нашей стране вакциной, все равно не смогут получить QR-код.



Иностранные вакцины в России не одобрены, а значит, формально сертификаты о вакцинации иностранными препаратами не подойдут. Однако в некоторых заведениях на это закрывают глаза и принимают такие документы, сообщают сами туристы.

Где и на каких условиях можно сделать прививку иностранным гражданам в Татарстане?



По данным Минздрава РТ, вакцинация для иностранцев платная, предельная цена в Татарстане — 1200 рублей.



Прививки от коронавируса не относятся к экстренной медицинской помощи, а поэтому иностранцам без полиса ОМС бесплатно их не поставят. Как правило, в государственных медучреждениях прививают только иностранцев, у которых есть вид на жительство или разрешение на временное проживание. В частных клиниках говорят, что сделают прививку иностранцам, если они предъявят паспорт и регистрацию в России. Но QR-код получат только те, у кого есть СНИЛС. Остальным выдадут бумажную справку о вакцинации, которая не будет пропуском в общественные места без QR-кода.

Какие правила для вакцинации трудовых мигрантов или иностранцев, проживающих в России?



По данным Минздрава РТ, эти правила не отличаются. Если человек привился за рубежом, как быть с получением QR-кода?



По данным Минздрава РТ, зарубежные вакцины не зарегистрированы на территории России, так что по ним QR-код иностранные граждане в России получить не смогут. Так что единственный вариант — привиться зарегистрированным в нашей стране препаратом. Как быть иностранным студентам в Татарстане?



По данным Минздрава РТ, иностранные студенты могут пройти вакцинацию платно.



В частности, с конца октября в Казани заработал новый пункт вакцинации от коронавируса для иностранных студентов. Прививку можно сделать платно в городской поликлинике №21 (студенческая) по адресу: Оренбургский тракт, 95. Вакцинация проводится препаратом «Спутник Лайт». Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (регистрация), студенческий билет.



Вакцинированные в России иностранные студенты получат QR-коды и смогут пользоваться общественным транспортом.

