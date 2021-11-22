Посол Италии Джорджо Стараче: «Татарстан, безусловно, один из приоритетов моей работы в России»

Чрезвычайный и полномочный посол Италии в России дал эксклюзивное интервью «Реальному времени»

Фото: Ринат Назметдинов

Назначенный на должность 1 октября 2021 года чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Джорджо Стараче свое знакомство с российскими регионами, как и его предшественник — синьор Паскуале Терраччано, начал с Татарстана. Сегодня делегация посольства встречается с президентом республики Рустамом Миннихановым. Чем обусловлен выбор и какие планы строит Италия на развитие отношений с Татарстаном, Джорджо Стараче рассказал в эксклюзивном интервью «Реальному времени».

Поездка в Татарстан — выверенный выбор

— Синьор Стараче, вы вступили в должность в начале октября. Если заглянуть в информационные ленты, видно, как много за это время уже сделано. Однако непосредственно знакомство с российскими регионами, похоже, вы начинаете именно с Татарстана. Чем вызван такой выбор?

— Сразу после моего назначения на пост чрезвычайного и полномочного посла и прибытия в Россию мы серьезно и довольно долго обсуждали этот вопрос. Принятое решение выверенное и неслучайное.

Татарстан — республика, которая добилась больших успехов. В последнее время это один из наиболее активно развивающихся регионов России. Практически во всех сферах: и в культурном плане, и в экономическом, и в социальном. Особенно важно для нас то, что Татарстан уже имеет очень много связей с нашей страной.

Как любой посол, начинающий свою деятельность в новой стране, я должен выбирать приоритеты. И Татарстан, безусловно, является одним из приоритетов в моей работе.

«Есть много областей, что нужно и можно обсудить с президентом»

— Одна из важных составляющих вашей поездки — встреча с президентом Татарстана господином Миннихановым. Какие вопросы планировались к обсуждению?

— Должен отметить, что президент Татарстана господин Минниханов, безусловно, является выдающейся политической фигурой.

И кроме того, господин Минниханов, безусловно, знающий экономист, который создал сегодняшнюю экономику Татарстана. Понятно, что есть много областей, которые можно и нужно обсудить с президентом Татарстана. И в первую очередь нас интересует укрепление и рост взаимодействия в экономической сфере между Италией и Татарстаном.

Интерес для взаимодействия — есть

— На международном уровне сейчас большое внимание уделяется выстраиванию именно отношений между регионами государств. В каких сферах и направлениях Италии, ее провинциям и землям было бы интересно развивать дальнейшее сотрудничество с Татарстаном?

— Вопрос интересный, на который мне трудно ответить. И дело вот в чем: Россия является Федерацией с достаточно высокой автономией входящих в нее республик и областей. Это позволяет регионам активно проводить политику привлечения инвестиций и укрепления торгового обмена. Италия не федеративное государство, и поэтому Италия — это мозаика очень разных районов, областей, регионов, которые интересны каждый сам по себе. Сейчас отмечается большой промышленный рост на юге Италии. Собственно, как и в России. Мне сложно выделить какую-то отдельную область, которая могла бы приоритетно иметь связи с Татарстаном.

У Италии в целом большой интерес к развитию связей с Татарстаном. Фото: Ринат Назметдинов

Вот наш консул, например, из Тосканы, и, конечно, он имеет большой интерес в том, чтобы именно Тоскана развивала активные связи с Татарстаном. Это естественно (смеется).

Конечно, можно сказать, что Север Италии — наиболее индустриализованная часть Италии. Ломбардия, например. Я могу с гордостью сказать, что Север Италии — это один из наиболее развитых районов в Европе. И конечно, у этой территории также есть интерес для взаимодействия с Татарстаном.



«Теперь визовый центр будет прямо здесь — в Казани»



— Обратили внимание на то, что сегодня здесь, в Татарстане, делегация Италии довольно представительна. Насколько насыщенным будет этот визит? Планируются ли уже встречи с представителями татарстанского бизнеса? Посещение объектов и территорий?

— На самом деле, делегация не так уж и велика, и даже слишком маленькая для тех целей, которые мы ставим перед собой (смеется). Программа действительно очень плотная: от встречи с президентом Татарстана до встреч с представителями банковского сектора и бизнеса.

На самом деле, мой визит — визит скорее представительный и подготовительный. Я должен лично увидеть и ознакомиться с возможностями, для того чтобы понимать, как действовать дальше для решения целей укрепления и развития отношений между Италией и Татарстаном. Эта поездка — первая ласточка. Только самое начало. Будут и другие визиты в другое время, в том числе в персональном формате. Конечно же, будут рабочие поездки итальянских бизнес-делегаций, которые очень заинтересованы в выстраивании отношений.

Нынешний визит — подготовка к активному обмену бизнес-делегациями между Италией и Татарстаном. Фото: Ринат Назметдинов

Важной составляющей частью этого моего визита стало открытие визового центра на Островского, 87 (в Казани, — прим. ред.). Раньше для того, чтобы получить визу, туристические фирмы везли документы в Москву. Теперь визовый центр будет прямо здесь — в Казани. Тем самым мы стали еще немного ближе. Мы планируем, что это будет только начало для открытия визовых центров и в других местах тоже. И это наглядная демонстрация того, что Татарстан важен для Италии.

«Татарстан — место, где мне бы хотелось задержаться»

— Насколько нам известно, в Татарстане в целом и Казани в частности вы раньше не бывали. Казань называют и третьей столицей России, и культурной, и спортивной столицей, а весь Татарстан является одним из центров туристического притяжения. Получится ли в плотном графике визита найти время для того, чтобы хотя бы вскользь познакомиться с республикой? Или вы планируете с этой целью приехать в обозримом будущем специально?

— Могу сказать, что это моя мечта. Но не уверен, что она осуществится в самом ближайшем будущем.

На самом деле, не только моя мечта, но и желание консула — поближе изучить Россию, повнимательнее познакомиться с ее регионами. И Татарстан, безусловно, то место, где мне хотелось бы побыть подольше — задержаться.

А еще моя мечта — изучить язык…

— Какой язык? Русский или татарский? В Татарстане два государственных языка.

— Пока — русский. Два языка будет сложно выучить сразу (смеется).

Для развития связей между Италией и Татарстаном — много возможностей

— Вступая в должность, в одном из своих первых интервью российским СМИ вы подчеркивали, что сторонам необходимо активно выстраивать отношения в самых разных сферах: культурной, образовательной, научной… Какую роль в этих процессах можно отвести Татарстану и чего нам для этого пока не хватает?

В первую очередь стороны планируют сосредоточиться на укреплении промышленно-экономических связей. Фото: Ринат Назметдинов

— Думаю, что в первую очередь нам необходимо сосредоточиться все-таки на укреплении и развитии связей в области промышленности и экономики. Уверен, что для развития экономических связей между Италией и Россией, Италией и Татарстаном есть огромные возможности. В Татарстане уже успешно работают много итальянских фирм и компаний. Это и один из первых итальянских резидентов в Татарстане — Джузеппе Спарта, и банк «Интеза Санпаоло», и компания Tecnimont, а также CNH с крупным заводом в Набережных Челнах... Кроме того, сторонам стоит усилить возможности транспортно-логистического сообщения.

Уверен, что прочные торгово-экономические связи и надежное транспортное сообщение станут надежным фундаментом для развития и укрепления российско-итальянских и татарстано-итальянских связей во всех других сферах.



Арсений Фавстрицкий