АО «Сетевая компания» создает инфраструктуру для электромобилей в Татарстане

Фото: пресс-служба АО «Сетевая компания»

По проекту новые электрозарядные станции будут располагаться вблизи крупных автомагистралей, в центрах населенных пунктов, на парковках рядом с торгово-развлекательными центрами и парковыми зонами. Весной Казань была включена в проект «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах», по которому к 2025 году в городе должны появиться 120 зарядных станций для электромобилей. К реализации проекта подключено девять производственных филиалов АО «Сетевая компания».

Навстречу «зеленой» экономике

Десятилетиями электрокары не воспринимались как достойная альтернатива обычным авто. Переломным моментом в сознании мировой общественности можно считать 2008 год, когда Tesla Motors начала выпуск спортивного электромобиля, не уступавшего по скорости обычным автомобилям. «Заправка» такого авто обходится намного дешевле, чем пополнение топливного бака бензином. Но главное достоинство электронного транспорта в том, что он не расходует органическое топливо, а значит не оставляет углеродного следа. В свете климатических изменений, данное качество вышло на первое место. Это позволило вынести вопрос о поддержке электрификации транспортных средств на государственный уровень в большинстве развитых стран.

К 2025 году в Казани должно появиться 120 зарядных станций для электромобилей. К реализации проекта подключено девять производственных филиалов АО «Сетевая компания»

В августе 2021 года правительство РФ анонсировало программу, направленную на развитие электрического автомобильного транспорта. Согласно ей к 2024 году выпустят 25 тысяч отечественных электрокаров, запустят производство аккумуляторов для них и введут в эксплуатацию 9 тысяч электрозарядных станций (ЭЗС), причем более 1% из «электрозаправок» должно прийтись на Казань.



Управление через смартфон

Популярность электромобилей и поддержка развития этого направления автопрома в нашей стране привело к возникновению новых перспективных для АО «Сетевая компания» рынков. Одним из основных в ближайшее время может стать создание и обслуживание инфраструктуры зарядки электромобилей.



Сегодня в АО «Сетевая компания» разработана целевая программа по установке зарядных станций, с участием девяти производственных филиалов компании. В лабораторных испытаниях было проведено несколько сравнительных тестов для определения лучших республиканских производителей зарядных станций. По итогам отбора, до конца этого года планируется установить в разных районах РТ 14 электрозаправок ООО «ПромЭнерго» и ООО «ЭнергоРазвитие».

Зарядные станции позволят одновременно заряжать до трех электромобилей мощностью переменного тока (AC) — 22 кВт, постоянного тока (DC) — 60 кВт, при этом насытить аккумулятор электроэнергией в режиме подзарядки удастся за 20—30 минут.

Дополнительного персонала для обслуживания оборудования не требуется — управление процессом зарядки электромобилей будет осуществляться с помощью мобильного приложения. После регистрации в онлайн-сервисе владелец электромобиля может воспользоваться такими функциями как поиск зарядных станций на карте с просмотром прайса, отслеживание процесса заряда и текущей мощности отпускаемой энергии, контроль уровня оставшейся в АКБ энергии, просмотр истории зарядных сессий и оплаты за зарядку электромобиля.

Зарядить электрокар уже можно в Болгаре

Пилотный проект программы по развитию сети ЭЗС в Республике Татарстан реализован в Чистопольских электрических сетях. Места установки данных устройств выбраны с учетом максимального автомобильного трафика на автодорогах регионального значения в п. г. т. Алексеевское (на 91-м километре автодороги Казань — Оренбург, перекресток автодороги в н. п. Билярск), в селе Базарные Матаки (ул. Дорожная, 3 на стоянке Алькеевского РЭС) и в городе Болгар (ул. Кул Гали, 3, на автостоянке «Музей хлеба»).



Места установки электрозарядных станций выбраны с учетом максимального автомобильного трафика на автодорогах регионального значения в п. г. т. Алексеевское, в селе Базарные Матаки и в городе Болгар

«Процесс монтажа ЭЗС непродолжительный, включает установку фундамента и монтаж кабельной линии от центра питания, — раскрывает технические особенности проекта директор Чистопольских электрических сетей Руслан Касымов: «Все три станции находятся под круглосуточным наблюдением. С целью сохранения имущества компании, предприняты меры, чтобы исключить случайный наезд автотранспорта».



Руслан Касымов:

Процесс монтажа ЭЗС непродолжительный, включает установку фундамента и монтаж кабельной линии от центра питания. Все три станции находятся под круглосуточным наблюдением. С целью сохранения имущества компании, предприняты меры, чтобы исключить случайный наезд автотранспорта.

«Зеленому» транспорту — зеленый свет

Инфраструктура для зарядки электромобиля — важный, но не единственный фактор, способствующий развитию отрасли и массовому отказу от бензиновых двигателей в пользу электрических.

По опросам россиян, порядка 26% желающих ездить на «токе» вместо бензина останавливает отсутствие зарядных станций.

Но более весомая причина для отсроченной покупки в том, что на сегодняшний день легковой «зеленый транспорт» стоит намного дороже своих собратьев, не щадящих природу. Поэтому планы по пересадке к 2030 году 10% россиян с обычных автомобилей на электрокары требуют координации сразу по нескольким направлениям.

В этой связи созданная в АО «Сетевая компания» рабочая группа по развитию зарядной инфраструктуры сформировала целый ряд предложений, которые уже направлены в республиканские министерства. Данные инициативы касаются мер поддержки спроса на автомобили и по развитию зарядной инфраструктуры с возможностью включения их в законодательные акты Республики Татарстан, а также Российской Федерации. Среди них — освобождение электромобилей от налогообложения (посредством внесения изменений в закон РТ «О транспортном налоге»), предоставление субсидий на возмещение частичных расходов при приобретении электромобиля, пониженных или беспроцентных ставок по кредиту и лизингу на приобретение электромобилей, бесплатных парковочных мест для электромобилей на всей территории РТ.

Проектная группа предлагает предусмотреть льготы для строителей ЭЗС: субсидирование при возведении объекта, безвозмездное пользование земельным участком под ЭЗС и применение ускоренной нормы амортизации

Льготы предлагается предусмотреть и для строителей ЭЗС: частичное субсидирование при возведении объекта, безвозмездное пользование земельным участком под ЭЗС и применение ускоренной нормы амортизации в отношении ЭЗС.

Экологично и экономно

«Мы полагаем, что электромобильность сегодня то же самое, что сфера информационных технологий в начале XXI века: мы стоим на пороге кардинальных перемен и будущее транспорта именно за электричеством», — считает генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, подчеркивая необходимость мер, направленных на повышение доступности зарядной инфраструктуры и популяризации электротранспорта на территории Республики Татарстан.

Ильшат Фардиев:

Мы полагаем, что электромобильность сегодня то же самое, что сфера информационных технологий в начале XXI века: мы стоим на пороге кардинальных перемен и будущее транспорта именно за электричеством

В свою очередь АО «Сетевая компания» будет развивать зарядную инфраструктуру и для собственных нужд: в планах — постепенная замена устаревшего легкового транспорта. По предварительным расчетам в соответствии с проведенным анализом ежемесячные затраты на топливо могут быть снижены таким образом примерно на 17%.

Этот шаг является закономерным следствием наметившейся в электросетевом комплексе тенденции по развитию нерегулируемых государством услуг. Таким образом АО «Сетевая компания» намерена оказывать услуги по зарядке электромобилей сторонним компаниям.

Партнерский материал

Ильгиза Насибуллина, фото предоставлено пресс-службой АО «Сетевая компания»