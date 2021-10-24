Поможет ли пожизненное заключение избавить общество от педофилов?

Как мыслят педофилы, можно ли их исправить и не пора ли ввести смертную казнь для них?

Фото: из личного архива Данила Сергеева / rg.ru

Верховный суд России поддержал законопроект об ужесточении вплоть до пожизненного заключения уголовной ответственности для ранее судимых педофилов. Эта новость прозвучала на фоне сразу двух громких процессов над педофилами, которые проходят в эти дни на Урале. В Нижневартовске перед судом предстал 52-летний местный житель, который 25 лет из своей жизни провел в заключении по тяжким и особо тяжким статьям и уже через два месяца после освобождения напал на двух 11-летних девочек. Еще одного педофила будут судить в Екатеринбурге. Этот тоже отсидел половину жизни, в общей сложности 19 лет, а через несколько месяцев после освобождения изнасиловал и убил 11-летнюю девочку в небольшом уральском городе. Поможет ли пожизненное заключение избавить общество от педофилов? Или настало время ввести за такого рода преступления смертную казнь? «Российская газета» поговорила об этом с криминологом, директором Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета Данилом Сергеевым. В течение трех лет он изучал преступников, отбывающих наказание пожизненно, в общей сложности опросил 147 человек. В том числе и педофилов.

Что делать с педофилами?

— Данил Назипович, один из следователей, который занимается расследованием дел педофилов почти 20 лет, рассказал, что почти все они откровенно признаются, что, отбывая срок за изнасилование детей, все эти годы живут с мыслью, что выйдут и совершат точно такое же преступление снова...

— Подавляющее большинство тех, кто отбывает наказание пожизненно, в том числе и педофилы, в принципе не считают себя виновными. Одни говорят, меня оклеветали, другие признаются: да, убил, да, изнасиловал, но так складывались обстоятельства, что иначе поступить не мог, подталкивала к этому сама жертва, окружение и т.д. Удивительную вещь об осужденных, отбывающих сверхдлительные сроки лишения свободы (15 и более лет), рассказал один из тюремных психологов: «Даже если сейчас проверить их на полиграфе, результаты у большинства покажут, что они говорят «правду»: не совершал, невиновен».

Так устроена психика, что за долгое время отсидки человек и сам начинает верить в то, что не виноват: он загоняет далеко в подсознание правду, которая ему неприятна, ищет своим преступлениям оправдания и находит их.

В разговоре со мной те педофилы, с кем пришлось общаться, лично мне не признавались, что выйдут и совершат преступление снова: все-таки, даже отбывая срок пожизненно, они до конца надеются выйти на свободу, и откровенничать им незачем. Но работающие с ними психологи, психиатры говорят, что, скорее всего, так и будет, выйдут и нападут снова. Необходимо понимать, что большинство из них — больные люди.

— Значит, решение о пожизненном сроке для такого рода преступников назрело?

— Понимаете, в чем тут дело: мы называем учреждения системы наказания исправительными, но педофилы, как правило, больны, и тюрьма, пусть и пожизненная, никогда их не исправит. Если цель у нас изолировать общество от этих людей навсегда, значит, мы должны не только изолировать, но и лечить их.

— А не эффективнее ввести смертную казнь?

— Так что в таком случае мы должны быть на сто процентов уверены, что преступник действительно совершил это преступление. Но сегодня все мы знаем, как много спекуляций на тему насилия по отношению к детям. Практике известен случай, когда девочка-подросток в одном из уральских регионов сказала про своего отчима, что он насиловал ее. Мужчине грозил серьезный срок, а девчонка просто трудная очень, отчим старался на нее как-то воздействовать, вот она и решила его «поставить на место». Благо, попался очень хороший эксперт, который вовремя разоблачил ее, и девчонка в итоге призналась. Что в итоге могло быть, одному богу известно.

Год назад в Свердловской области был жуткий случай самосуда. Две девочки сказали матери, что мужчина «трогал их». Разъяренная компания друзей женщины отправилась на расправу. Долго издеваясь, они забили этого мужчину. По всем отзывам очень хорошего, к слову, человека. Ну а девочки потом признались, что они просто решили «так пошутить».



Еще один важный момент, который мы должны учитывать, вводя смертную казнь или пожизненное для педофилов. Они вряд ли оставят жертву в живых, если будут знать, что им грозит крайняя мера.

Вспомните скопинского маньяка. В последние годы он уже не знал, что делать со своими жертвами, намеревался затопить бункер, чтобы девушки в нем погибли. Но не решился это сделать. А если бы ему грозила смертная казнь или пожизненное, оставил бы он их в живых?

— Можно назвать причины педофилии, что в голове у этих людей?

— Причин очень много, они индивидуальны, и о них лучше все-таки пусть вам расскажет врач. Однозначно можно сказать, что многое идет из семьи, из детства. Например, когда у мальчика очень властная мать, которая диктует сыну буквально каждый его шаг. Известный психоаналитик Эрих Фромм в своей книге «Искусство любить» пишет, что лучше всего, когда мать проявляет свою любовь на расстоянии и как можно дальше держит от себя сына. Иначе она сформирует некое подобие образа мужа, которым она управляет.

— Создается ощущение, что сексуальных преступлений против детей стало больше.

— Всякое очередное подобное преступление моментально получает громкую огласку в СМИ. Но благо, если посмотреть статистику, число таких преступлений с годами держится все же примерно на одном уровне.

Как ими становятся и можно ли их лечить?

Артак Галоян, заместитель главного врача по медицинской части психиатрической больницы №3 Екатеринбурга:

— Почему становятся педофилами?



— Это могут быть разные причины: и психотравма, полученная в детстве, и так называемые органические расстройства, и эндогенные нарушения в организме, то есть шизофрения. Иногда комплекс нарушений. Всякий раз это очень индивидуальная история. Если мы говорим о проявлениях, вызванных шизофренией, то полностью вылечить это заболевание невозможно. Человеку на протяжении всей жизни необходимо принимать препараты, чтобы сдерживать проявления болезни. Как только он прекращает терапию, заболевание может взять над ним верх. А надо сказать, именно эндогенные заболевания часто являются причиной, вызывающей патологическое влечение к детям и другие нарушения сексуальных влечений.

Если причины коренятся в психологических нарушениях, в этом случае можно находить и прорабатывать причины и достигать излечения.

— Когда человек почувствовал в себе чудовищную патологическую тягу, он может пойти куда-то, где ему помогут, вылечат?

—Да, безусловно, есть психиатрические клиники, где работают врачи — психиатры, психологи, сексопатологи. Другое дело, мы понимаем, что зачастую люди не идут за помощью к специалистам. Боятся огласки и т.д. Но по большому счету, если такой человек всю жизнь будет лечиться, принимать препараты, он может никогда не воплотить свою патологическую наклонность на деле.