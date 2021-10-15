Нобелевские лауреаты по экономике показали, как превратить реальный мир в лабораторию

Фото: Che Media / theconversation.com

Нобелевскую премию по экономике получили трое американских ученых: Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс. Первого отметили за исследование рынка труда, двух других — за новый взгляд на причинно-следственные связи. Комиссия указала, что они помогли экономистам по всему миру поверить в новый вид экспериментов. Что это за исследования и в чем их ценность — в своей статье для международного издания The Conversation пишет Дэвид А. Джегер из Сент-Эндрюсского университета. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Подтолкнули экономику труда

Решение Нобелевского комитета присудить премию в номинации «Экономика» за 2021 год Дэвиду Карду, Джошу Ангристу и Гвидо Имбенсу является кульминацией революции в подходах экономистов к миру, которая началась более 30 лет назад.

До 1980-х годов эксперименты в экономике были редкостью. Большинство экономистов, работавших в прикладной сфере, полагались на данные исследований (например, перепись) или административных источников (например, социального обеспечения).

Примерно в конце 1980-х экономисты по вопросам труда начали глубоко задумываться о том, как лучше оценить последствия таких явлений, как иммиграция или минимальная заработная плата. Подобно тому, как, скажем, фармацевтические компании тестируют новое лекарство, они хотели отсеять другие переменные, которые могут вызывать те же эффекты. Наряду с этим появился новый акцент на данных и измерении поведения людей.

Неслучайно Кард (1983) и Ангрист (1989) получили докторскую степень в Принстоне. У них обоих был Орлей Эшенфелтер в качестве научного руководителя, и Эшенфелтер заслуживает похвалы вместе с Картом за то, что подтолкнул экономику труда и эмпирическую экономику к подражанию традиционным наукам.

Фото: theconversation.com

Дэвид Кард и настоящая лаборатория

Экономисты знали, что есть проблема в попытке понять точную взаимосвязь между двумя экономическими переменными — скажем, образованием и заработной платой. Тот факт, что в среднем люди с более высоким уровнем образования также получают более высокую заработную плату, не означает, что более высокая заработная плата вызвана более высоким уровнем образования. Другие факторы, такие как привилегированное семейное положение или более высокие врожденные способности, также могут быть связаны как с более высоким уровнем образования, так и с более высокой заработной платой.

В фармакологических исследованиях вы можете изолировать эффекты препарата от других потенциальных эффектов с помощью рандомизированного эксперимента: вы случайным образом делите людей, участвующих в вашем испытании, на две группы, давая лекарство одной группе и давая другой группе плацебо, но никому не сообщая, принимают ли они настоящее лекарство.

Эшенфелтер и Кард увидели возможность сделать нечто подобное в экономике, используя «естественные эксперименты», которые представляют собой реальные экономические явления, которые случаются только с некоторыми людьми. Сравнивая две группы, в которых только одна из них столкнулась с явлением — как бы случайным образом — исследователи могли бы получить более ясную картину причинно-следственных связей.

В двух наиболее влиятельных работах Дэвида Карда с большим эффектом использовались естественные эксперименты. В первом, опубликованном в 1990 году, он исследовал, как более 120 000 мигрантов, покинувших порт Мариэль на Кубе в течение всего 1980 года, повлияли на рынок труда Майами.

Простое сравнение заработной платы и безработицы в Майами «до и после» игнорировало тот факт, что экономика США переживала подъем в 1979 году и падала в 1981 году по причинам, не имеющим ничего общего с этими мигрантами. Кард ответил, что проанализировал средние изменения в заработной плате и безработице с конца 1970-х по 1980-е годы в Атланте, Хьюстоне, Лос-Анджелесе и Тампа — Санкт-Петербурге.

Это обеспечило так называемый «контрфактический результат» — то есть то, что, вероятно, произошло бы в Майами без притока иммигрантов. Вычтя это изменение из изменения результатов рынка труда в Майами, Кард смог рассчитать влияние притока иммигрантов на заработную плату и безработицу в городе.

Кард обнаружил, что этот приток практически не повлиял на заработную плату неквалифицированных некубинцев в Майами, а также не увеличил безработицу среди чернокожих или некубинцев. Этот результат был спорным 31 год назад и до сих пор остается спорным, но подход Карда остается очень влиятельным.

Вторым из наиболее важных документов Карда было сотрудничество с покойным Аланом Крюгером, коллегой Карда и Эшенфелтера в Принстоне, трагически погибшим в 2019 году в возрасте 58 лет. В этой работе 1993 года изучалось влияние минимальной заработной платы на занятость, проверялась идея стандартной экономической теории о том, что введение минимальной заработной платы, как правило, должно иметь негативное влияние на занятость.

Зная, что 1 апреля 1992 года в Нью-Джерси будет повышена минимальная заработная плата с 4,25 до 5,05 доллара в час, они собрали данные из ресторанов быстрого питания в Нью-Джерси и, в качестве контрафакта, в Пенсильвании — до и после изменений в Нью-Джерси. Оказалось, что занятость в ресторанах быстрого питания Нью-Джерси фактически выросла по сравнению с Пенсильванией, а это означает, что повышение минимальной заработной платы привело к увеличению занятости.

Джош Ангрист и образование

Джош Ангрист — еще один продукт плодородной среды в секции производственных отношений в Принстоне 1980-х годов. Нобелевская премия цитирует работу Ангриста в области эконометрики — применения статистических методов для объяснения экономических явлений — хотя его работа по экономике образования не менее важна. Один из самых влиятельных вкладов Ангриста — это статья 1991 года в соавторстве с Аланом Крюгером, который, несомненно, разделил бы этот приз, будь он еще жив.

Пытаясь выявить влияние обучения на заработок, Ангрист и Крюгер должны были исключить другие факторы, такие как врожденные способности человека или его семейное происхождение. Это могло быть связано с уровнем образования учащихся, но данных для проверки не было.



Вместо этого Ангрист и Крюгер отметили, что согласно закону США учащиеся должны начинать учебный год в том календарном году, в котором им исполняется 6 лет, но могут бросить учебу, как только им исполнится 16. Это означает, что учащийся, родившийся 31 декабря, должен будет потратить на 1 год больше, чем рожденный 1 января.

Затем Ангрист и Крюгер использовали данные о годе рождения учащегося, чтобы предсказать, сколько они будут учиться в школе. Предполагается, что ваш год рождения не связан с вашим происхождением и семейным бэкграундом, соответственно он не влияет на вашу успешность и уровень заработной платы в будущем.

То, что они обнаружили, когда они посмотрели на большую выборку участников, было столь же удивительным, как и работа Карда и Крюгера — они подсчитали, что влияние обучения на заработки на самом деле было больше, чем предыдущие оценки с использованием традиционных методов. До сих пор ведутся споры о том, являются ли эти результаты полностью надежными, но статья Ангриста и Крюгера, бесспорно, установила стандарт для такого рода анализа.

Гвидо Имбенс и методология

Гвидо Имбенс, защитивший докторскую диссертацию в Университете Брауна (1991), усовершенствовал инструменты, которые ученые используют для оценки причинно-следственных связей — или для определения ограничений в интерпретации результатов. Это оказало огромное влияние на то, как мы оцениваем варианты политики.

Самая влиятельная статья Имбенса 1996 года написана в соавторстве с Ангристом и Дональдом Рубиным, статистиком из Гарварда, который также мог легко разделить эту Нобелевскую премию. В ней излагается структура, которая помогает нам оценивать политику, когда некоторые люди отказываются от вмешательства, а некоторые всегда принимают его — например, влияние программы профессионального обучения на заработную плату.



В другой чрезвычайно влиятельной статье Ангрист и Имбенс точно определяют, для кого справедливы причинные оценки. Например, результаты Ангриста и Крюгера по обучению актуальны только для тех, кто был вынужден оставаться в школе до 16 лет, но ушел бы раньше, если бы мог. И это может объяснить, почему результаты отличались от предыдущих оценок.

По мнению Карда, Ангриста и Имбенса, «революция доверия» в экономике заключается в предоставлении надежных оценок причинно-следственных связей — даже если эти оценки противоречат традиционной экономической теории. Они глубоко верят, что данные из «реального мира» откроют правду, и разработали методы, чтобы показать нам эту правду.