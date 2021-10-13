Прокуратура запросила для поволжского наркосиндиката 95 лет заключения

Верховный суд Татарстана в шаге от приговора по делу о контрабанде наркотиков из Китая и Голландии

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана ожидается вынесение приговора по делу казанско-нижегородского преступного сообщества контрабандистов и наркозакладчиков. Четверо из шести подсудимых сами ранее употребляли, трое до сих пор нуждаются в лечении и реабилитации. Гособвинители запросили для членов ОПС почти 95 лет колонии, персонально 21 год — для нижегородского бизнесмена, обвиняемого в организации сообщества. Покаянные речи подсудимых и детали охоты за дельцами сетевого наркомаркетинга и оптовыми поставками товара из-за бугра — в репортаже «Реального времени».

Рецидивист Гараев: «Думал — перевозим документы, обещали 8 тысяч»



Надолго изолировать от общества всех подсудимых, их мобильники и ноутбук конфисковать в пользу государства, а изъятые 3 кг синтетических наркотиков пока оставить на хранении в камере вещдоков. Об этом просила Верховный суд РТ гособвинитель Аида Шайдуллина в прениях по делу ОПС.

По мнению Шайдуллиной и ее коллеги Сергея Якунина, в процессе обвинению удалось доказать и факт создания преступного сообщества нижегородцем Никитой Гудожниковым вместе с неустановленными лицами, и участие в нем его земляков, а также жителей Казани и Чистополя в 2016—2018 гг. до задержаний и арестов.

В МВД Татарстана и прокуратуре считают: ОПС работало в формате нелегальной сети онлайн-магазинов Mamba и Katrin, сотрудники которых получали зарплату за выполнение обязанностей регионального оператора и закладчиков трех уровней — кладовщика, оптовика и ответственного за розничный сбыт в Нижегородской области и Татарстане. Причем магазины были частью международного наркотрафика, поскольку часть товара перемещала по стране и прятала неустановленная «группа доставки», а часть поступала оптом по почте из Нидерландов и КНР.

— Думали, что перевозим документы. Обещали [заплатить] 8 тысяч рублей... Но я никак не думал, что там наркотики, — заявил журналистам вчера 39-летний Рамис Гараев.

В это заявление можно было бы поверить, если бы не две непогашенные судимости Гараева — за сбыт и хранение наркотиков. С учетом особо опасного рецидива прокуроры просили наказать его 14 годами колонии особого режима — это практически тюремные условия. При этом сторона обвинения отметила — Гараев является многодетным отцом, но нуждается в лечении от наркомании.

Сегодня в Верховном суде Татарстана ожидается вынесение приговора по делу казанско-нижегородского преступного сообщества контрабандистов и наркозакладчиков

Этот рецидивист с мая 2018-го находится под домашним арестом, тогда как его подельников содержат в СИЗО. По версии обвинения, Гараев был оптовым закладчиком и в мае 2018-го получил в казанском отделении «Почты России» на Мавлютова ценную посылку из Китая, которая ранее прошла таможенный досмотр в аэропорту Новосибирска и отправилась дальше. В посылке было 270 граммов синтетических наркотиков — производных эфедрона, метилового эфира и других. Полиция отследила вручение посылки, которую получатель передал своей супруге, не осведомленной о происходящем. На выходе с почты задержали обоих.

— Спасибо, что мне дали возможность дома посидеть это время, — заявил вчера в последнем слове Рамис Гараев. — В содеянном раскаиваюсь — за это время все осознал. Прошу режим помягче — не особый... Потому что у нас в Татарстане нет [колоний] особого режима, чтобы я мог видеться со своими детьми, с супругой, с мамой.

На заседание Верховного суда РТ вчера домашний арестант прибыл с внушительной сумкой — ожидал, что приговор будет объявлен в тот же день и домой он уже не вернется.

У Гараева две непогашенные судимости — за сбыт и хранение наркотиков

«Революционер»: «Окружение из прошлой жизни отвернулось от меня»

Та самая наркопосылка из Китая предназначалась другому фигуранту дела из Казани — 27-летнему Александру Быстренину. Гараев пришел за ней 4 мая 2018 года по доверенности. Сам Быстренин к тому моменту уже находился в СИЗО.

На имя арестованного Быстренина, по версии полицейских и прокуроров, в Казань доставили еще 501 грамм дури из Голландии. Эту партию на почте по доверенности получили Бахтияр Рахматуллаев и Елена Трофимова, после чего были задержаны. Им, как и Гараеву инкриминируют покушение на наркосбыт в особо крупном размере в составе ОПС, тогда как Быстренина с Гудожниковым — предполагаемым лидером наркоОПС — по данным эпизодам обвиняют в контрабандной перемещении наркотиков через границу.

При обыске в доме Быстренина силовики обнаружили еще два «презента из Европы» — в пакетиках разных цветов была упакована «синтетика» общим весом 940 граммов. А также оборудование для фасовки более мелких партий, со следами нарковещества.

Гособвинители предложили посадить Трофимову на 12 лет в колонию общего режима, ее гражданского супруга Рахматуллаева — на 11,5 года в колонию строгого режима, ну а Быстренину дать 19 лет строгача. Последний в финальной речи был краток: «В содеянном раскаиваюсь, прошу строго не наказывать».

— По своей же глупости я оказалась в данном уголовном деле. Я совершила большую ошибку, искренне сожалею о случившемся, — заявила в последнем слове 26-летняя Елена Трофимова. — Я не собиралась участвовать в дальнейшем сбыте, ни с кем не договаривалась о нем. Да, по просьбе Бахтияра согласилась забрать посылку — но только забрать и передать самому Бахтияру. Прошу вас назначить мне наказание лишь за то, что я действительно совершила.

На следствии Трофимова сообщала, что ее парень Бахтияр испытывал нужду в деньгах и клюнул на предложение поработать курьером-закладчиком. С работодателем связывался в мессенджере Telegram, используя псевдоним «Революционер». Закладки делал в тайниках возле парка отдыха «Кырлай» и скидывал их фотографии заказчику. После чего получал «зарплату» в платежной системе QIWI. Также Елена признавалась — помогала своему парню в раскладке одной из партий.

Гособвинитель Сергей Якунин

Сам Бахтияр Рахматуллаев просил суд о снисхождении к Елене и философски размышлял об отношении общества к наркостатье 228 УК РФ:

— Это преступление перевернуло всю мою жизнь и не только мою. Как оказалось — сама статья вызывает отвращение у большинства людей, независимо от того, являются они потребителями наркотических средств или нет. Несмотря на то, что я сам не употреблял, да и в целом был далек от наркотиков, окружение из прошлой жизни отвернулось от меня, как только узнали — по какой статье я сижу. Единственные кто остались из прошлой жизни — это семья. Семья, которая меня не оставила в беде, с которой я хотел бы быстрее воссоединиться, наверстать текущее время...

Под арестом Бахтияр с Еленой находятся без малого 3,5 года... И сейчас их главное желание — скорее вернуться на волю. «Готов понести наказание, которое мне назначит суд, но прошу о снисхождении — в первую очередь по отношению к Елене... Здесь и сейчас вижу себя другим человеком — без криминала. В дальнейшем покажу себя только с лучшей стороны», — обещал суду «закладчик».

Заметим, частично вину признали пять фигурантов дела, участие в ОПС все они отрицают.

Гудожников: «Прошу меня оправдать»

На след ОПС силовиков вывела обнаруженная в марте 2018-го наркозакладка в Чистопольском районе. На ней были обнаружены потожировые следы фигуранта, который ранее попадал в поле зрения полиции. Наблюдение за ним и ряд других оперативных мероприятий позволил борцам с наркотиками выйти на след представителей онлайн-магазинов в Казани и в Нижнем Новгороде.

Так, в сентябре 2018-го в Нижнем силовики из Татарстана задержали 38-летнего Александра Бакулина и в изъятом у него телефоне обнаружили наводку на свежий клад — близ села Нижнее Борисово в Кстовском районе Нижегородской области. Прибыв по указанным координатам, опера обнаружили у основания двойной березы тайник с амфетамином массой 1001 грамм. Партию эту Бакулин должен был забрать и развезти по тайникам в двух регионах. На допросах этот фигурант признавался — ранее он уже забирал под Казанью крупную партию, в составе которой были мефедрон, таблетки МДМА и кокаин, перевозил ее в Нижний и после фасовки делал закладки, получая от неизвестного «работодателя» задания и деньги за каждый тайник.

— Я всю свою жизнь работал, работал много — ради того, чтобы прокормить свою семью. Но в жизни случаются всякие обстоятельства — в результате которых начал потреблять наркотики, что и привело меня сюда, на эту скамью подсудимых, — выступил с последним словом нижегородец Бакулин. — Все, что я совершил — я признал. За чужое я сидеть не хочу. В совершенном мною полностью раскаиваюсь. Прошу вас вынести справедливый приговор.

Гособвинение запросило для Бакулина 17 лет колонии строгого режима. И на 4 года больше — для обвиняемого в организации наркоОПС Никиты Гудожникова, некогда работавшим индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли косметикой и товарами личной гигиены.

Александр Бакулин (в красной куртке)

Гудожникову сейчас 29. Он — единственный, кто полностью отрицает свою причастность к преступлениям, начиная с самого тяжкого по статье 210 УК РФ: «Никаких [преступных] иерархий я не создавал. Прошу меня оправдать по всем статьям, которые мне вменяются».

На предварительном следствии Гудожников рассказывал полицейским, что раньше сам потреблял наркотические средства, но в 2017-м, с рождением сына, полностью завязал. По версии обвиняемого, никаким организатором онлайн-магазинов он не был, однако по просьбе реального хозяина такой виртуальной точки лиц рисовал «аватарки» для веб-магазинов Katrin и получал за каждую картинку перевод в 1000 рублей. Дальше, делился Гудожников, — ему предложили более оплачиваемую работу — обналичивать денежные средства и прятать их в тайники. Если верить подсудимому, бабки он прятал в лесу у Московского шоссе Нижнего Новгорода, ближе к трассе. Причем в одном тайнике в полимерном пакете могло храниться от 20 до 110 тыс. Пять процентов от суммы временного клада отчисляли Гудожникову. Кому предназначалось остальное — он не знает. По мнению силовиков, история с деньгами в лесу — попытка объяснить поступление крупных сумм самому обвиняемому.

Ожидается, что сегодня судья Верховного суда РТ Мансур Султанов огласит приговор этой шестерке подсудимых.

Судьбу еще двух участников наркогруппировки должны решить Чистопольский и Ново-Савиновский суды. Первый рассматривает дело местного жителя Руслана Комлева, второй — жительницы Казани Розы Шайхутдиновой, которая не попала в основное дело, поскольку скрылась от следствия. Согласно сайту суда, такую же попытку эта фигурантка предпринимала и в ходе судебного процесса. В свое время Шайхутдинова признавалась, что взялась за подработку наркокурьером и, забирая наркотики из тайника, прятала их в колготках. Впрочем, в деле фигурируют данные, что из тайника эта дама несла уже не настоящий наркотик, а его муляж — из поваренной соли, поскольку ранее схрон обнаружили сотрудники наркополиции, изъяли товар на экспертизу и выставили там засаду...

Согласно обвинению, очень многие члены данного ОПС не были установлены.