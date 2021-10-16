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Видеоопрос: «У вас есть QR-код вакцинированного?»

00:00, 16.10.2021 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19
Видеоопрос: «У вас есть QR-код вакцинированного?»
Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан бурлит: здесь неделя прошла под знаком серьезных ковидных ужесточений. В ресторан, фитнес-клуб и торговый центр теперь можно войти только с QR-кодом (о вакцинации или о перенесенном недавно коронавируса). А людям, работающим в некоторых отраслях экономики (на самом деле, практически во всех), теперь вакцинация нужна, чтобы быть допущенным к работе (тут может спасти медотвод). Власти объясняют это низким уровнем вакцинации населения и критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Однако множество сограждан не поддерживают введение QR-кодов и восприняли эти ограничения как принуждение к прививкам.

— А у вас есть QR-код вакцинированного? Если да, из каких соображений сделали прививку? Если нет — почему отказываетесь от вакцинации? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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