Видеоопрос: «У вас есть QR-код вакцинированного?»
Татарстан бурлит: здесь неделя прошла под знаком серьезных ковидных ужесточений. В ресторан, фитнес-клуб и торговый центр теперь можно войти только с QR-кодом (о вакцинации или о перенесенном недавно коронавируса). А людям, работающим в некоторых отраслях экономики (на самом деле, практически во всех), теперь вакцинация нужна, чтобы быть допущенным к работе (тут может спасти медотвод). Власти объясняют это низким уровнем вакцинации населения и критической ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Однако множество сограждан не поддерживают введение QR-кодов и восприняли эти ограничения как принуждение к прививкам.
— А у вас есть QR-код вакцинированного? Если да, из каких соображений сделали прививку? Если нет — почему отказываетесь от вакцинации? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым