День в истории: первый полет уроженца Татарстана Рыжикова в космос, осада Москвы и блокада Кубы

Чем примечательна дата 19 октября

Сегодня, 19 октября состоялось первое собрание Русского географического общества, произошло сражение на Кедровом Ручье, бразилец Альберто Сантос-Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, в Москве объявили осадное положение, там же была подписана Совместная советско-японская декларация, а компьютерщики американец Александр Йи и японец Сигэру Кондо рассчитали значение числа «Пи» с точностью в 10 трлн цифр после запятой. В этот день родились русский и украинский живописец Сергей Васильковский, советский математик Илья Кибель, русский поэт, автор-исполнитель песен Александр Галич, российский ученый в области системного программирования, теории игр и искусственного интеллекта Владимир Арлазаров. В эту дату скончались князь Александр Михайлович Голицын, американский промышленник, создатель знаменитых спальных вагонов Джордж Пульман, американский журналист, один из организаторов коммунистической партии США Джон Рид, британский физик, лауреат Нобелевской премии по химии Эрнест Резерфорд, актер Московского театра сатиры Владимир Лепко.



Совет предпринимателей в Альметьевске и уроженец Татарстана в космосе

В 2011 году в Альметьевске создали Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства при главе Альметьевского муниципального района — консультативно-совещательным орган, состоящий из представителей местной власти и бизнеса. В числе задач Координационного совета — обеспечение эффективного взаимодействия органов, осуществляющих государственный контроль в сфере малого предпринимательства, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в целях устранения административных барьеров, связанных с осуществлением государственного контроля, лицензирования, сертификации, регистрации и иных форм государственного регулирования в сфере малого предпринимательства. А также совет должен заниматься исследованием и обобщением проблем предприятий малого и среднего предпринимательства, созданием механизмов их разрешения.



Фото: Максим Платонов

Пять лет назад тогда Министерство информатизации и связи РТ (ныне Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи) получило функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой организации «Город Иннополис» от имени Республики Татарстан. Соответствующее постановление подписал тогдашний премьера-министр республики Ильдар Халиков. Через четыре года контроль перешел к Минзеимуществу РТ.

С Байконура 19 октября 2016 года взлетел пилотируемый корабль «Союз МС-02» с помощью ракеты-носителя «Союз ФГ». Командиром корабля стал космонавт-испытатель «Роскосмоса», уроженец Татарстана Сергей Рыжиков, для которого это был первый полет в космос. Автономный полет «Союза-МС» продлится двое суток, а не шесть часов, как обычно. С помощью такой схемы проверялись системы корабля новой серии.

Памятник Любечскому съезду князей. Скульптор Геннадий Ершов. Фото libmir.com

Съезд в Любече, осада Москвы и советско-японская декларация

19 октября 1097 года по подъемному мосту в Любеч въехали Владимир Мономах, Святополк II, Давид Игоревич, их двоюродный брат Васильке Ростиславович и Олег и Давыд Святославовичи. На съезде в Любече Ярославовичи узаконили разделение Руси на удельные княжества: Святополк II поставлен в Киеве, на столе отца Изяслава. Решили, что Владимир II держит удел отца Всеволода. Олег, Давид и Ярослав Святославовичи сидят по городам, ранее принадлежавшим Святославу Ярославовичу. Давид Игоревич должен был сидеть во Владимире Волынском. А два Ростиславовича — Володарь и Василько — удержали Перемышль и Теребовль.

19 октября 1941 года, во время Великой Отечественной войны, Государственный Комитет Обороны принял постановление, которым с 20 октября 1941 года объявлялось осадное положение в Москве и прилегающих к городу районах. Оно предписывало «нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте». Было запрещено всякое уличное движение с 12 часов ночи до 5 часов утра. Для охраны порядка в распоряжение коменданта Москвы генерал-майора Кузьмы Синилова предоставлены войска внутренней охраны НКВД, милиция и рабочие отряды. Баррикады перегородили улицы и въезды в столицу. Сотни тысяч москвичей участвовали в строительстве укреплений. В результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года, наступление немцев было остановлено. Уже 5 декабря советские войска перешли в наступление, разгромили ударные группировки группы армий «Центр» и сняли угрозу, нависшую над столицей.

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В 1956 году в Москве была подписана Совместная советско-японская декларация, узаконившая прекращение состояния войны и восстановившая дипломатические отношения между двумя государствами. Декларация вступила в силу 12 декабря того же года. Состояние войны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 года, было прекращено со дня вступления Декларации в силу; между двумя государствами восстанавливались мир и добрососедские отношения; СССР и Япония условились о восстановлении дипломатических и консульских отношений, согласились продолжить переговоры о заключении мирного договора. Страны подтвердили, что в своих отношениях будут руководствоваться принципами Устава ООН, обязались не вмешиваться прямо или косвенно во внутренние дела друг друга. СССР изъявил готовность поддержать просьбу Японии о принятии ее в члены ООН, согласился освободить всех японских граждан, осужденных в СССР, и репатриировать их в Японию. Важным моментом Декларации была судьба Южно-Курильских островов Шикотан и Хабомаи: они должны были быть переданы Японии после подписания мирного договора. Однако в условиях «холодной войны» вопрос об этом «повис в воздухе», и острова остались под юрисдикцией СССР. В 2004 году Россия как государство-продолжатель СССР признала Декларацию 1956 года как существующую, заявила о готовности вести на её основе территориальные переговоры с Японией, но обозначила принципиальную позицию — южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и закреплёнными положениями в Уставе ООН. И российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое подтверждение, сомнению не подлежит.

Полет на дирижабле до Эйфелевой башни, открытие стрептотрицина и блокада Кубы

В 1901 году бразилец, пионер авиации Альберто Сантос-Дюмон обогнул на 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, продемонстрировав управляемый полет на аппарате, который легче воздуха — дирижабле. Сантос-Дюмон мечтал выиграть приз Дойча де ла Мерта. Чтобы одержать победу, он должен был пролететь от парка Сен-Клу до Эйфелевой башни и обратно менее чем за тридцать минут. Победитель приза должен был поддерживать среднюю скорость относительно земли не менее 22 км/час для того, чтобы покрыть расстояние 11 км в обе стороны за отведенное время. Изобретатель справился с этой задачей и завоевал первый приз в 100 тысяч франков. Сантос-Дюмон пожертвовал половину призовых денег беднякам Парижа. Вторая половина досталась его работникам в качестве премии.

Фото wikipedia.org

19 октября 1943 года Альберт Шатц и Зельман Ваксман выделили стрептотрицин, образуемый Sir. lavendulae. До этого, в 1941-ом, в лаборатории американского ученого Зельмана Ваксмана (Ратгерский университет штата Нью-Джерси в США) был выделен антибиотик актиномицин, образуемый Streptomyces antibioticus. Эти антибиотики не нашли широкого распространения в практике, так как обладали сильными токсическими свойствами. Однако выделение этих антибиотиков стало преддверием к открытию Ваксманом и его сотрудниками в 1943 году замечательного антибиотического препарата стрептомицина, образуемого культурой Sir. griseus. Именно стрептомицин стал первым препаратом, который принес положительный эффект при лечении туберкулеза.

19 октября 1960 года американское правительство объявило о полной экономической блокаде Кубы, прекратив все операции по фьючерсным контрактам на поставку нефти новому коммунистическому строю и экспорту сахара. Срыв этих долгосрочных договоренностей принес обеим сторонам огромные потери. Каждый последующий президент США добавлял свои декреты или законы по ужесточению эмбарго. Начало либерализации экономической блокады Кубы положил закон, подписанный в 2000 году президентом Клинтоном, разрешивший продажу Кубе широкого ассортимента продукции сельского хозяйства: от продуктов питания до удобрений и древесины. С 2001 по 2004 год Куба закупила в США продуктов питания на сумму около миллиарда долларов. Но все же экономическая блокада Кубы еще существует и негативно влияет на состояние кубинской экономики. Генеральная Ассамблея ООН с 1992 года ежегодно выдвигает резолюцию, требующую от США снять торговое эмбарго в отношении Кубы. В 2007 году внесенный Кубой текст резолюции поддержали представители 184 стран из 192 членов ООН. Однако, Вашингтон продолжает игнорировать требование ООН. В апреле 2009 года президент США Барак Обама подписал указ, согласно которому некоторые санкции были незначительно смягчены. В конце 2014 года США и Куба объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.