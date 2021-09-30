В пригород на высокой скорости: когда под Казанью станет доступен хороший интернет

Фото: Максим Платонов

Продавцы домов и жилых комплексов в пригороде Казани часто пишут «двадцать минут до города», намекая, что покупатели получат и преимущества загородного дома, и выгоды городской среды. Однако жизнь вне города сопряжена и с рядом проблем — новоиспеченные жители зачастую сталкиваются, помимо прочего, с кардинальным снижением скорости и доступности интернета. При этом мы привыкли, чтобы интернет «летал», а каждый член семьи мог спокойно выбирать из сотен каналов свои.

Важность и необходимость высокоскоростного интернета в наши дни уже доказывать не приходится. Очевидность этого подтвердила и пандемия — вынужденная изолированность потребовала качественной связи для общения и обмена информацией. Локально этот тезис выглядит так: сотни тысяч домов в пригородах по всей республике нуждаются в хорошем интернете, а также качественном телевидении с большим пакетом каналов. Интернет нужен всем: и частным лицам, и социальным объектам, так как, к примеру, обучаться онлайн или проводить собрания в Zoom с плохой связью — так себе история.



И вот, кажется, проблема начинает решаться. Например, в поселке Малые Кабаны Лаишевского района началось строительство сети GPON от «Таттелекома», а в соседних Больших Кабанах уже идет подключение к такой сети. Вместо мобильного интернета, скорость которого имеет определенные ограничения и зависит от погоды, теперь стабильные 500 Мбит в секунду. Свежие впечатления и конкретный пример от одного из жителей Больших Кабанов.

Раиль Гилязетдинов стал абонентом несколько недель назад, в силу своей работы давно ждал хорошей связи в пригороде: «Мы тут уже за два-три года собрали множество подписей, направили несколько коллективных заявлений, интернет был «никакой». При высокой нагрузке вечерами речи не шло даже о том, чтобы «серфить» страницы в интернете, максимум, что могли, — отправить сообщение в мессенджере. И вот сейчас, после подключения, могу сказать, что это «небо и земля». Интернет на порядок лучше. Мы замеряли скорость при максимальной загрузке дома: родители общались в видеочате, дети были с планшетами, на приставке шла загрузка игры, на компьютере стоял фильм на закачке, жена листала соцсети. При всем этом всегда отличная связь, замерял. Мне в силу работы это было необходимо. Жаль, что такой связи не было во времена самоизоляции, но хорошо, что она появилась сейчас».



С учетом всех требований — технических и безопасности — это достаточно ресурсный по времени и трудозатратам проект

Впрочем, даже те, кто не остро нуждается в хорошем интернете в силу работы, не откажутся от возможности смотреть в Сети сериалы онлайн без задержек или, например, за пару минут скачать фильм в высоком разрешении. Или выбирать любой из 180 телеканалов, включая около 20 региональных, — заслуженный отдых после работы на грядках. Никакой специальной приставки на телевизор для этого не требуется. По сути, благодаря технологии GPON в пригородах Казани интернет может быть даже лучше, чем в самом городе. На больших площадях (домах в 200, 300 кв. м) специалисты используют не простые роутеры, а mesh-системы, благодаря которым можно покрыть большие площади, и качество связи везде по дому будет стабильно хорошим.

GPON (от англ. gigabit passive optical network — гигабитная пассивная оптическая сеть) — одна из самых современных технологий организации доступа в интернет, которая позволяет организовать подключение абонентов по персональному волоконно-оптическому кабелю.

По сравнению с зачастую используемой в пригородах технологией ADSL (на основе медных линий) и мобильным интернетом технология GPON выигрывает и обеспечивает до ста раз более высокую и стабильную скорость интернета.

«Таттелеком» уже присматривался к технологии GPON, но до определенного момента были вопросы к экономической эффективности проекта, по технической реализации. Благодаря решению этих вопросов, а также появлению в компании компетенций, которые позволяют этот проект реализовать, вопрос сдвинулся.

«Освоение» пригорода пошло гораздо проще в кооперации с «Сетевой компанией». Это стало еще одним форсированием, позволяющим масштабировать проект сетей GPON в Татарстане. Для реализации проекта не надо прокладывать траншеи, разрывая дороги и придомовые участки, — на уже имеющихся опорах линий электропередач дополнительно проводится тонкий оптический кабель. Звучит просто, но с учетом всех требований — технических и безопасности — это достаточно ресурсный по времени и трудозатратам проект.

Для реализации проекта не надо прокладывать траншеи, разрывая дороги и придомовые участки, — на уже имеющихся опорах линий электропередач дополнительно проводится тонкий оптический кабель

В компании принято принципиальное решение о вкладе в безопасность поселков — в ключевых местах будут бесплатно устанавливаться камеры наблюдения, у муниципалитетов будет доступ к камерам в режиме онлайн. Будет и решение для частных пользователей. По желанию камеры могут установить и на территории абонента, чтобы он мог следить за своим домом через интернет — из любой точки планеты, где есть доступ к Сети. «Это новый для нас вызов, услуга уже в «пилоте». В ближайшее время будем готовы продемонстрировать клиентам», — говорит директор приоритетных проектов «Таттелекома» Сергей Шагиахметов.

Таких мест, где строится сеть GPON, все больше — хороший интернет появился в поселке Большие Кабаны, вот-вот начнется подключение в соседних Малых Кабанах, продолжается строительство сети в других населенных пунктах Лаишевского района: абонентами «Таттелекома» станут жители поселков Зимняя Горка, Тургай, Бима. И не только Лаишевский район: в планах у компании в 2021 году подключить новых абонентов в Алексеевском районе, Буинске, Агрызе, Большой Шильне, Альметьевске. До конца года строительство новых сетей GPON будет вестись также в Константиновке, Залесном, Аракчино, Аметьево, в некоторых районах Чистополя и Кукмора.

Планы на год — охватить более 60 тысяч домохозяйств. Перспективы на два последующих года еще более серьезные — к 2023 году обеспечить интернетом высокого качества и доступом к пакету ТВ-каналов более 200 тысяч домохозяйств республики. Такое поручение дано президентом республики Рустамом Миннихановым в ноябре 2020 года.

Айрат Нурутдинов, генеральный директор «Таттелекома»:

«У этого проекта высокий потенциал: использование технологии GPON, когда оптическая линия заходит в каждый дом, позволит дать совсем другой уровень услуг. Проект был сложным в реализации, в том числе и по высокой себестоимости строительства сетей. Поэтому вначале мы глубоко перестроили все технические процессы, оптимизировали их — это позволило и снизить стоимость проекта, и зайти в более отдаленные поселки».

В «Таттелекоме» подчеркивают, что многие вопросы решаются оперативнее благодаря участию глав районов, которые заинтересованы в обеспечении жителей высокоскоростным интернетом.