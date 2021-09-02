«Сегодня все школы Татарстана обеспечены оптиковолокном, даже сельские»

В Иннополисе в рамках федерального просветительского марафона «Новое знание» обсудили вопросы цифровизации и медиа

Иннополис стал одной из площадок II федерального Просветительского марафона «Новое знание» наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Нижним Новгородом и Владивостоком. Ведущие отечественные компании, предприятия, учреждения культуры и спорта провели накануне для российских школьников и студентов Дни открытых дверей. Встречу в Татарстане посвятили темам цифрового мира и медиа. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ощутить себя частью истории семьи и малой родины

В начале марафона президент России Владимир Путин поздравил по видеосвязи из Владивостока школьников с началом нового учебного года. Глава государства обратился к старшеклассникам с просьбой помочь ученикам младших классов адаптироваться в школе, а также отметил важность умения верифицировать информацию в интернете.

— В современном мире много информационных ресурсов. Туда залезешь, можно вроде бы узнать все. Но есть проблема, она заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. А верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов. Общество «Знание» обращается ко мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний. И им, безусловно, можно доверять.

Владимир Путин побеседовал на историческую тему со школьниками из разных уголков страны. По словам главы государства, история является стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний. Это важно для того, чтобы понять, в каких условиях мы живем сегодня и что нас ожидает дальше. Очень важно ощутить себя частью истории своей семьи и малой родины, подчеркнул президент.

По словам главы государства, история является стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний

Путин отметил, что именно молодые люди принимают участие во всевозможных прорывных проектах. Вместе с тем глава государства обратил внимание на то, что искусственный интеллект или генетика — очень тонкая, опасная работа с точки зрения возможных последствий. Но то, что развитие так или иначе будет идти, это совершенно очевидно. И создавать искусственные барьеры бессмысленно. Человечество должно выработать общие критерии работы по данному направлению.

Путь Татарстана к статусу IT-центра

К участникам марафона в Иннополисе обратился и президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава региона вспомнил о том, как начиналось развитие IT-инфраструктуры в республике, когда из-за больших объемов бумажных документов было принято решение переводить работу министерств и ведомств в электронный формат.

— Все у нас начиналось где-то в 2007 году, я тогда работал премьер-министром. Мы чувствовали, что огромное количество документов надо систематизировать. Где они, как они ходят, как все это работает? Было принято решение, что все органы власти в республике должны работать в одной системе в электронном виде.

Лидер Татарстана отметил, что республике удалось пройти большой путь от региона, где не хватало учителей информатики, до одного из ведущих IT-центров в стране.

Рустам Минниханов подчеркнул, что особое внимание направлено на школы с IT-уклоном

— Мы понимали, куда идем, что делаем. Это требовало от нас больших вложений. Всех преподавателей мы обеспечили ноутбуками, сделали расписание, все, что необходимо. Сегодня мы можем сказать, что все школы Татарстана обеспечены оптиковолокном, даже сельские все.

Рустам Минниханов подчеркнул, что особое внимание направлено на школы с IT-уклоном. Результаты ЕГЭ по информатике от школьников Татарстана лишний раз подтверждают эффективность системы подготовки. Из крупных реализуемых на территории региона проектов он выделил казанский и челнинский ИТ-парки и, конечно, сам высокотехнологичный город Иннополис.

Жизнь в городе будущего

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев отметил, что город интенсивно развивается, сейчас на его территории функционирует более 245 IT-компаний.

Бытовые вопросы решаются через мессенджер Telegram. При населении Иннополиса в 5 тысяч человек, администрацией города было создано более 200 чатов и каналов, с помощью которых жители могут оперативно сообщать о возникающих проблемах.

— Мы считаем, что KPI работы администрации города измеряется уровнем счастья его жителей. Мы периодически проводим опросы, измеряя уровень счастья его жителей, — отметил глава города высоких технологий и добавил, что, по результатам опроса, Иннополис — один из самых счастливых городов страны, уровень счастья его жителей сегодня составляет 85,6%.

Роман Шайхутдинов сообщил о высоком уровне знаний абитуриентов, поступающих в Университет Иннополис

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов сообщил о высоком уровне знаний абитуриентов, поступающих в Университет Иннополис: «Университет Иннополис занимает третье место в Российской Федерации по качеству приема».

Роман Шайхутдинов поделился мнением, что успех такого подхода основан и на качестве преподавательского состава, и на мощной материально-технической базе, и на привлечении к образовательным программам крупных компаний, куда впоследствии смогут трудоустроиться выпускники.

— Мы стараемся привлечь такие компании, которые были бы интересны нашим студентам и выпускникам ведущих вузов нашей страны, — подчеркнул Шайхутдинов.

Доцент института кибербезопасности и защиты информации СПбПУ Дмитрий Москвин затронул вопросы безопасности в городе будущего. Ведь чем больше технологий задействуется в «умном городе», тем более уязвимым он будет. При этом «умная» безопасность должна быть удобной для граждан:

— Кибербезопасность изначально воспринималась многими как прицепной вагон, как накладные расходы. Но сейчас все понимают, что на самом деле кибербезопасность превращается в локомотив прогресса. И прежде чем внедрять системы, нужно подумать, как вы их будете защищать.

Глеб Дьяконов рассказал о перспективах развития системы распознавания лиц. Фото ya-r.ru

Также Дмитрий Москвин обратил внимание на то, что вместе с развитием технологий не стоит забывать и про моральную сторону прогресса. «За решения, которые влияют на судьбу других людей, должны отвечать люди, а не машины», — подчеркнул специалист.

Директор по консалтингу компании Ntechlab Глеб Дьяконов рассказал о перспективах развития системы распознавания лиц. Спикер отметил, что во время чемпионата мира по футболу в 2018 году система смогла подсчитать количество людей, пришедших в фан-зоны с точностью 99,4%. Такой результат позволяет использовать распознавание лиц для произведения видеоаналитики. К примеру, с помощью этого метода можно оптимизировать городскую транспортную систему:

— Мы можем смотреть, как люди перемещаются, начиная от своего дома через остановку общественного транспорта наземного, спускаются в метро, появляются на работе. Мы можем оценить какой-то норматив, мы можем оценить время их перемещения по этому маршруту. Мы можем оценить, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию.

Площадка II Федерального просветительского марафона «Новое знание» в Иннополисе работает с 1 по 3 сентября. Присоединиться к трансляции можно на сайте общества «Знание» или в социальных сетях.