Бизнес-аккаунт дня: челнинский цветочный магазин

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 141-я

Первое сентября для цветочных магазинов по всей стране — горячий сезон. Миллионы школьников несут букеты в День знаний своим школьным учителям. «Жарче» бывает только в Международный женский день. Цветочный рынок в Набережных Челнах этим летом пополнился новым игроком — магазином Ruskus. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Магия цветов со всего мира

В море цветов 1 сентября «утопают», наверное, все российские учителя. Причем традиции дарить букет преподавателю в День знаний не так много лет — она зародилась только в середине 80-х годов прошлого века, когда этому дню придали официальный статус. Школьники 30-х или 50-х годов одаривали цветами своих учителей довольно редко, да и выбор в советских цветочных магазинах был довольно скудный.

Чего не скажешь о современных цветочных магазинах — от многообразия оттенков, видов и сортов цветков разбегаются глаза. Как рассказывают владельцы магазина Ruskus, который открылся в июне этого года в Набережных Челнах, сегодня им поставляют цветы почти со всего мира. Цветы привозят из Голландии, Эквадора, Кении, Колумбии и других стран. Причем здесь можно не только заказать букет, но и заказать оптовую поставку растений.

Сегодня аналитический разбор аккаунта цветочного магазина провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Эксперты, работающие в нем, специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Больше информации для удобства заказчиков

«Инстаграм» — удобный канал для заказа цветов. Покупатель в аккаунте магазина может получить всю подробную информацию: график работы, цены, акции и т.д. Проверим, есть ли в аккаунте ruskus_chelny нужная информация.

В аватаре достаточно оставить «Рускус». То, что написано мелким шрифтом, нечитабельно, а соответственно, не несет смысловой нагрузки. Ник профиля выбран в соответствии с правилами. Имя профиля в целом выбрано верно.

Про био — здесь хочется больше информации. В группе «ВКонтаке» указано, что бесплатная доставка от 1000 рублей и время работы — круглосуточно. Если это так, то поправьте информацию в «Инстаграм». Если же есть условия, по которым доставка будет бесплатной, то лучше это указать. Желательно указать способ оплаты.

Для адреса в шапке профиля есть специальный раздел — перенесите его из описания туда. Для этого нажмите редактировать профиль, затем «Способ связи», «Адрес компании», выберите город Челны. В поле точный адрес введите свою информацию. После сохранения под ссылкой появится блок с информацией об адресе. Мы подробно остановились на этом моменте, потому что эта ошибка часто встречается и в других профилях. В описании профиля ограничено количество знаков, стоит их использовать по назначению.

Добавьте информацию про способ заказа. Напишите призыв к действию «оформить заказ» и дайте ссылку. Призыв к действию увеличит кликабельность. В качестве ссылки на заказ можно использовать WhatsUp. Также это могут быть варианты через Taplink или через сайт, тем более что они у вас уже есть.

В шапке нужно подумать, как заменить «Лучшие цены в городе». По закону о рекламе запрещено употребление слов в превосходной степени, если нет тому никакого подтверждения. В качестве подтверждения, например, может быть проведенное исследование. Если такого подтверждения нет, то нужно убрать «лучшие», чтобы вам не выписали штраф. Часто в рекламе можно встретить «Пожалуй, самые лучшие...». Подумайте, как вам заменить это предложение.

Про актуальное. Отлично, что есть отзывы. Они очень важны при принятии решения о покупке.

В хайлайтс можно сделать подборки с ценами. Рекомендуем сделать больше подборок, по которым покупателю будет проще сделать выбор. Например, с разбегом по ценам. Добавьте в истории информацию о том, как можно сделать заказ. Доработайте визуальное оформление актуального о доставке, неудобно читать информацию. Проработайте оформление обложек в едином стиле. Не стоит на пестрых обложках делать надписи. Возможно, лучше сделать обложки в стиле аватара.

Оформление ленты. Самый простой способ оформления — «Шахматка». Он позволит смягчить пестроту, добавит воздуха и поможет разбить визуально контент по рубрикам. Делая плитку «2/1» можно легко и эстетично разместить продающие, информационные и полезные посты. Делайте полезные посты, например как продлить жизнь цветам, это увеличит лояльность ваших пользователей. Можно чередовать близкие по цвету и смыслу посты. Это позволит сохранить форму индивидуального поста. Шахматный эффект можно достичь предварительным планированием или фильтрами.

Интересная подача у аккаунта питерского салона цветов.

Найти вдохновение для постов можно и на Pinterest.



Увеличить охват поможет формат Reels

Аккаунт ведется на регулярной основе, что важно для эффективности. Но в аккаунте очень мало видеоконтента, в основном про конкурсы. Нужно его обязательно использовать. Для букетов хорошо делать карусель, где в прокрутке будет видео с букетом. Делайте Reels, увеличивайте с их помощью охват. Активно используйте формат Stories.

Хештеги рекомендуем использовать во всех постах. Но их нужно менять — не использовать постоянно одни и те же.

Реагируйте на комментарии ваших клиентов. Хотя бы смайлами.

Проверьте вашу аудиторию, есть показатели, которые говорят о необходимости проверки. Низкие показатели активной аудитории (22,9%) и средней вовлеченности (1,8%).

Наши рекомендации с учетом особенностей цветочного бизнеса:

У цветочного бизнеса неравномерный спрос. Рост приходится на определенные даты и календарные праздники. Для того чтобы не было проседаний в продажах, нужно правильно составить контент-план и рекламный план. Лучше делать квартальные. Заранее планировать акции на период падения спроса. Покупка цветов — эмоциональный процесс. Чтобы заказали цветы в вашем магазине, нужно воздействовать на чувства и эмоции покупателя. Здесь в помощь контент. Ни одна другая площадка кроме «Инстаграм» не даст для цветочного бизнеса столько возможностей. Рекомендуем писать на всех букетах цены (сейчас есть, но не во всех постах) — это увеличит конверсию. Наличие цены будет удобным как для клиента, ему не придется ждать ответа в Direct или в комментариях, так и для персонала — меньше времени на ответы клиентам.