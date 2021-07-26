Россия берет медали в милитаризованных видах спорта: дневник Олимпиады

Семь наград, из которых одна золотая, — таков улов российских олимпийцев

Наши спортсмены метко стреляют, успешно фехтуют и точно бьют соперников ногами. Итоги олимпийского уик-энда в репортаже «Реального времени».

Россия «отвоевывает» свои награды

Музыкальное сопровождение из «Звездных войн» сопровождало участниц финального боя рапиристок Инны Дериглазовой и Ли Кифер из США. И это навело на мысль, что российские олимпийцы сейчас лучше выступают именно в военизированных дисциплинах. «Золото» Виталины Бацарашкиной и «серебро» Анастасии Галашиной в пулевой стрельбе, «серебро» Инны Дериглазовой и «бронза» Ларисы Коробейниковой в фехтовании рапирой, «серебро» команды российских лучниц, вот медальный улов олимпийского уик-энда. Это неплохо, поскольку изначально мы планировали безоговорочное преимущество россиян в оценочных видах (синхронное плавание, художественная гимнастика), улов в спортивной гимнастике и плавании, особенно в отношении мужской части команды, и доминирование в борьбе.

Две медали в женской рапире — это хороший задел перед командными соревнованиями, в которых может быть задействована и казаночка Марта Мартьянова. Италия, наш главный соперник, осталась без медалей, ее лидера Аличе Вольпи обыграли по ходу соревнований и Дериглазова и Коробейникова, у Ларисы, кстати, турнирный путь вообще устлан «скальпами» Инес Бубакри из Туниса и Изаоры Тибюс из Франции.

Вот единоборства удивляют, как приятно, когда соревнования по тхэквондо принесли «серебро» Татьяны Мининой (в финале уступила американке, как и в случае с фехтовальщицей Дериглазовой) и «бронзу» Михаила Артамонова, так и неприятно, поскольку дзюдоисты пока оставляют своих болельщиков на «сухом пайке». И совсем плохо обстоят дела с игровыми видами. То, что хоккеисты и футболисты напрасно получают свои миллионы убедительно доказали чемпионат мира и чемпионат Европы, соответственно. То, что российский баскетбол мертв из-за перенасыщения местных клубов американцами, доказывает факт отсутствия наших сборных в олимпийских турнирах, как среди мужских, так и женских команд, уже вторую Олимпиаду подряд. Хотя среди мужчин отобралась скромная сборная Чехии, а среди женщин — Бельгия.

Как приятно, когда соревнования по тхэквондо принесли «серебро» Татьяны Мининой. Фото: olympic.ru

Ни разу на Олимпиадах не стартовали команды по хоккею на траве. Деградировал мужской гандбол, и сейчас этот процесс охватил женский волейбол, и наши девушки не порадовали, будучи разгромленными на старте Италией — 0:3, причем, они с каждым новым сетом оказывали все меньше сопротивления. Итак тяжело было смотреть на это противостояние в три часа ночи, так еще и ход игры совсем не радовал.

Настораживает ничья гандболисток России с Бразилией. Дело в том, что в другой группе есть три команды — Анголы, Южной Кореи и Японии, свидание с одной из которых в четвертьфинале будет обозначать практически гарантированную победу. Но для этого надо выигрывать свою группу, где есть сборная Франции, уже имеющая победу, и матчи с которой нашим девочкам в последнее время откровенно не удаются. Даже выход в плей-офф со второго места гарантирует нервяк против Нидерландов, Норвегии или Черногории.

Татарстанка Вероника Кудерметова предсказуемо уступила в личном турнире испанке Гарбинье Мугуруса и теперь сосредоточится на парном разряде. Уже в восемь утра понедельника Веронике и Елене Весниной предстоит побороться за выход в четвертьфинал с голландками Бертенс — Схурс. Это сыгранный дуэт, который недавно выиграл турнир в Брисбене, а в Токио одолел грозную пару француженок Гарсия — Младенович.

Олимпийский марафон покатился, сразу же отбросив на обочину неспортивные новости, которыми потчуют болельщиков до стартов. Фото: olympic.ru

Проигрыш «дрим-тим»

Олимпийский марафон покатился, сразу же отбросив на обочину неспортивные новости, которыми потчуют болельщиков до стартов. Уже краем уха воспринимаешь очередной побег из стана своей сборной, на этот раз отличился штангист Уганды. В данном случае выбор Японии как временного пристанища крайне спорный, самураи не заинтересованы в иммигрантах. Удивил мини-бойкот дзюдоиста из Алжира, который не захотел «марать руки» о соперника из Израиля. Любопытно, если бы такая же ситуация сложилась в тхэквондо, то спортсмен сослался бы на то, что хочет оставить в чистоте свои ноги?

Уже никого не удивляет церемония награждения, когда спортсмен самостоятельно надевает на шею медаль и берет с подноса цветы. Сейчас на все это обращается минимум внимания, поскольку спорт вышел на первый план. Это касается и семейной победы японских дзюдоистов — брата и сестры Хифуми и Юты Абе. Победа пловца из Туниса Ахмеда Хафнауи на дистанции 400 метров вольным стилем — это уже сенсация планетарного масштаба. Менее громкая с турнирной точки зрения, но куда более заметная через внимание СМИ, это стартовый проигрыш баскетбольной сборной США. Кевин Дюрант, Кевин Лав и Ко уступили Франции — 76:83. И богатый на сенсации футбольный турнир. Это и разгром Франции, поражение Аргентины и Южной Кореи, ничья Испании, из восьми матчей стартового тура сразу четыре удивили своими итогами. Более того, в матче второго тура сборная Франции висела на волоске, рискуя досрочно завершить участие в турнире. В игре против еще одного неудачника стартового тура — команды ЮАР, французы постоянно уступали — 0:1, 1:2, 2:3, причем этот счет был установлен на 82-й минуте. Надо еще сказать, что южноафриканцы не забили пенальти по ходу матча, когда сплоховал их лидер Лютер Сингх.

Лидер французской сборной, Андре-Пьер Жиньяк также с пенальти сравнял счет, тем самым, сделав хет-трик в матче. Фото: twitter.com/equipedefrance

Футбол на Олимпиадах — это россыпь сенсаций

В итоге этот матч подтвердил тезис о влиянии личности на ход истории. Лидер французской сборной, Андре-Пьер Жиньяк также с пенальти сравнял счет, тем самым, сделав хет-трик в матче. А затем, уже в добавленное время его передача нашла Тежи Саванье, и тот установил окончательный счет матча, более похожего на бокс двух латиносов — 4:3.

35-летний Андре-Пьер Жиньяк был приглашен в состав французской сборной по квоте, разрешающей усиливать составы молодежных, по сути, сборных тремя возрастными футболистами. А раз сборные молодежные, то есть смысл ориентироваться на их исходы. Однако даже нынешний турнир демонстрирует, что только из лауреатов последних МЧМ Южная Корея смогла отобраться на Олимпиаду, а за бортом остались Венесуэла, Италия, Эквадор и действующий победитель молодежного ЧМ Украина.

Удивила ничья на старте в матче между сборными Испании и Египта. У Египта в составе не было такого лидера, как Мохаммед Салах на Играх-2012, где сборная добилась лучшего для себя результата на Олимпиадах, выйдя в четвертьфинал. Зато Испания — это реально сборная звезд. Шесть бронзовых призеров Евро-2020 Унаи Симон и Пау Торрес, Эрик Гарсия и Дани Ольмо, Оярсабаль и Педри плюс два мадридиста Марко Асенсио и Дани Себальос, а также Марк Кукурелья и будущее «Барселоны» Оскар Мингеса, это самый сильный по именам состав в Токио. Но ничья с Египтом поставила Испанию на грань вылета, поскольку Австралия обыграла Аргентину, а та с минимальным счетом переиграла Египет. Во втором туре испанцев спас гол за 9 минут до конца матча с Австралией, и, тем самым, их игра в последнем туре с Аргентиной будет сродни плей-офф. Поскольку Австралия, победив немотивированный Египет, может гарантировать себе выход в четвертьфинал.

Зато Испания — это реально сборная звезд. Фото: twitter.com/SeFutbol

Такой Кунц нам не нужен

Кстати, возвращаясь к звездным составам, нужно напомнить, что Испания уже вылетала с треском из Олимпиады на тех же самых Играх 2012 года, когда из группы не смогли выйти Де Хеа и Аспиликуэта, победители Лиги Европы того сезона Адриан Лопес и Коке («Атлетико», Мадрид), финалисты Лиги Европы Адриан Лопес, Хави Мартинес и Муньяин («Атлетик», Бильбао), обладатель Лиги Чемпионов Ориоль Ромеу («Челси») и два свежеиспеченных на тот момент чемпиона Европы Жорди Альба и Хуан Мата. И вот этот рассадник звезд не смог даже выйти из группы, досрочно вылетев после двух поражений кряду.

График футбольного турнира Токио-2020 напоминает расписание вылета самолетов из новогодней кинокомедии «Ирония судьбы или С легким паром», когда матчи начинаются через каждые полчаса. Нет никакой возможности отсмотреть все игры, а непредсказуемый характер турнира не позволяет выделить наиболее важные из них. Тем не менее не выделить противостояние сборных Бразилии и Германии было бы катастрофично. В том числе и потому, что немцев тренирует Штефан Кунц, по слухам, один из кандидатов на пост главного тренера сборной России. Такой же сюжет, кстати, отсылал любителей футбола к чемпионату мира 2006 года, когда игра сборных Японии и Австралии приобретала дополнительный интерес за счет того, что с командой Зеленого континента работал Гус Хиддинк, уже заключивший на тот момент контракт с РФС. Тогда Хиддинк продемонстрировал тренерское мастерство, переломив ход матча с японцами, когда счет с — 0:1 превратился в — 3:1 по ходу матча, а затем австралийцы вышли в плей-офф. Сейчас же Кунц продемонстрировал свою тренерскую беспомощность, когда уже в первые полчаса игры счет был — 0:3, с кучей нереализованных бразильцами голевых моментов. При этом состав у немцев был совсем не безнадежен: Надием Амири, Максимилиан Арнольд, Макс Крузе имеют опыт выступления в национальной сборной, а также шесть вице-чемпионов Европы среди молодежных команд, включая Эдуарда Лёвена. Лёвен тогда весь турнир просидел на скамейке, тем не менее привлек внимание российских болельщиков, поскольку его родители из Сибири.

Возможно, полчаса матча Бразилии и Германии и сподвигли чиновников РФС на заключение контракта с Валерием Карпиным. Хотя это логические рассуждения, которые трудно использовать, когда речь идет о каких-либо решениях чиновников из Российского футбольного союза. Далее немцы с большим трудом одолели Саудовскую Аравию — 3:2, и стоит признать, что Олимпиада пока совсем не складывается с точки зрения презентации тренерского таланта Кунца.

