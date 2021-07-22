Бизнес-аккаунт дня: казанская студия пошива платьев

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 113-я

Одеваться красиво и модно стремятся многие женщины, и главное для них, чтобы наряд был уникальным. Собственное производству по пошиву платьев в Казани три года назад открыла студия Allo. Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Платье на корпоратив, свадьбу или другой торжественный случай жительницам Казани помогают выбрать в AlLo Studio. Бренд, как говорит основательница, создан для девушек, которые любят быть в центре внимания, причем не только на праздниках, но и в будни.



Собственное производство помогает выпускать любые предметы женского гардероба в стандартной размерной линейке, но с оригинальным кроем. В шоуруме можно выбрать не только платье, но и подходящие к нему аксессуары — от сережек до сумочки. Недавно бренд вышел на один из крупных федеральных маркет-плейсов, так что понравившийся наряд можно заказать с доставкой сразу на дом.



Аналитический разбор бизнес-аккаунта казанской студии AlLo сегодня выполнил Олег Кашин, сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сфере деятельности которого — графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

Кроме дизайна, аккаунту нужен рубрикатор для контента

Присутствие в социальных сетях для бизнеса — это не только повышение продаж, но и повышение лояльности аудитории, увеличение охвата, а, следовательно, и узнаваемости. В попытках увеличить продажи предприниматели концентрируются только на своём товаре. Они показывают его в соцсетях, думая, что это единственный путь. А потом загоняют себя в ловушку, когда аудитория уже не видит за аккаунтом ни бренда, ни интереса, а только каталог.

Аккаунт @allo.studio — это перечень товаров, в котором можно лишь выписать себе платье, а не купить его онлайн. Почему? Дело в ощущениях при покупке. Задача маркетинга — объяснить покупателю, почему продукт стоит купить. Чувствуете разницу между «жареная курица» и «фламбированная грудка фермерского цыпленка»?

Эта разница может быть не только и не столько текстовая, как коммуникативная, а это: дизайн, упаковка, удобство совершения сделки, атмосфера и эмоции от процесса покупки и распаковки.

@allo.studio не имеет позиционирования: какими платьями они торгуют, откуда они, почему стоит купить именно их продукцию? На эти вопросы аккаунт вам не ответит. Как и не ответит сам бренд, потому что био профиля плохо заполнено.



Можно было сделать, например, так: «платья собственного производства», «лучшие ткани и конструкции» или «платья для женщин от женщин». Все зависит от идеи самого бренда, которая сейчас не чувствуется совсем.

Вторая проблема — это отсутствие дизайна. Формирование бренда требует визуальных элементов. Это касается и аватарки профиля. Нужен логотип, так как в нике профиля — название бренда. Нужны публикации не только с платьями, но и с графическими постами, которые бы закрывали боли клиентов, отвечали на их вопросы, закрывали интерес и раскрывали бы сам бренд. Поэтому кроме дизайна, аккаунту нужен рубрикатор для контента.

Говорите цену в лоб — в этом нет ничего страшного

Хайлайтсы. Их очень много, их названия слишком длинные и в их обложках нет ярких акцентов — они бежевые и не вызывают интереса. Нужно сделать их более яркими, убрать лишние отзывы, но добавить новые форматы.

Из хайлайтс сейчас можно узнать, что у бренда собственное производство. При этом больше на этом нигде нет акцента, что странно. Истории очень мало показывают процесс производства, из-за чего может возникнуть недоверие к их продукции.

Ссылка в профиле ведёт на таплинк. Это неплохой выбор, но на нём не установлен Facebook Pixel — инструмент, который запоминает всех, кто кликнул по ссылке. Потом на этих людей можно было бы показать рекламу с предложением скидки.

Кроме этого, в таплинке мало информации. Вот уже сюда можно было бы добавить больше отзывов, или какие-то каталоги продукции, чтобы не «засорять» ленту самого аккаунта.

Обработка комментариев в аккаунте сведена к уже классическому «ответили в директ». Говорите цену в лоб — в этом нет ничего страшного. Если боитесь, что заказчика испугает цена, значит вы плохо ведете соцсети и не смогли донести до него ценности своей продукции.

Бесплатный охват не бывает лишним

В аккаунте не используются хэштеги. Очень зря, ведь при правильном их подборе можно получать дополнительный бесплатный охват, а он никогда не бывает лишним.

Тексты неплохие, они дают советы по сочетанию отдельных моделей, раскрывают особенности продукции. Не хватает только более обширных материалов о самом бренде, а не о товаре.

Если резюмировать, то: самому бренду не хватает присутствия в аккаунте. Сейчас больше похоже на базар, а не на магазин. Поэтому нужно сделать рубрикатор, дизайн систему для контента, переработать хайлайтс и начать использовать хештеги. Действуйте, и все получится!