Бизнес-аккаунт дня: крафтовый ресторан из Бугульмы

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 112-я

Несколько лет назад в Бугульме появилось заведение общественного питания, где можно вкусно поесть и отведать крафтовый пенный напиток, который доставляют российские и зарубежные пивоварни. Также здесь можно устроить фотосессию в специально созданной для этого фотозоне. Бизнес-аккаунт бугульминского ресторана «ДНК» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в Instagram дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

«Уникальное в своем роде пространство»

В 2018 году в Бугульме открылось заведение общепита, предлагающее своим посетителям совместить приятное с полезным. «Первое уникальное в своем роде пространство в городе», так позиционирует себя крафтовый ресторан «ДНК».



Нестандартное дизайнерское оформление, фотостудия, конференц-зал и коворкинг — это про полезное пространство ресторана. У заведения довольно разнообразное меню, богатая карта пенных напитков. Здесь не только едят, но и приходят на турниры интеллектуальных игр — #эйенштейнparty, «Мафия» для детей, творческие встречи, бизнес-игры.



В воскресенье главными гостями ресторана становятся семьи с детьми, для которых шеф-повар готовит специальные блюда. Одним из плюсов является то, что любые блюда из меню можно заказать с доставкой на дом или в офис.

Сегодня бизнес-аккаунт ресторана «ДНК» из Бугульмы рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои рекомендации по развитию и продвижению профиля в соцсети Instagram дает таргетолог и эксперт курса Fragency Pro Ильнур Шарафеев.

Описание профиля как первый этап воронки для аудитории

В целом в аккаунте уже много чего сделано:

Частота публикаций ежедневная, как в Stories, так и в ленте.

Используются все инструменты платформы: наклейки с интерактивами в Stories, IGTV, Highlights, репосты и отметки.

Аккаунт оформлен под бренд, однако единого визуального стиля в ленте нет.

Есть рубрики, но пока отличить при взгляде на ленту их сложно.

Видно, что аккаунт стараются вести активно. Но есть над чем работать!

Описание профиля. При поиске заведения на завтрак, ланч или ужин пользователь первым делом обращает внимание на шапку профиля: там он ищет всю вводную информацию. Описание профиля в этом случае будет первым этапом воронки в аккаунте: если посетитель быстро не найдет нужную информацию, он отправится искать следующее место. Постоянные подписчики тоже будут рады удобно оформленной шапке. Поэтому разбор начнем именно с нее.

В аккаунте описание заполнено, но, чтобы получить основную информацию, нужно углубиться в профиль. Понятие «крафтовый ресторан» также не передает полностью концепцию кухни. Указана возможность доставки, но не сразу понятно, как на нее попасть. Пункт с доставкой и ссылку на таплинк разделяет дополнительная информация.

Раздел «О себе» должен отражать самую основную информацию: концепцию/уникальное торговое предложение заведения и время работы, если остается место — информацию о доставке брони или парковке. Пункт доставки можно добавить в конце описания с указанием ссылки, чтобы пользователь сразу понимал, куда переходить для заказа.



Спускаемся ниже — Highlights. Для первых посетителей — это второй этап воронки, а для постоянных — раздел, где в первую очередь можно быстро найти дополнительную информацию: меню, акции, бар, бизнес-ланчи, отзывы и т.д.

Здесь необходимые разделы есть, но важно основные держать в первых рядах. Для этого можно удалять и заново закреплять последнюю картинку в конкретном разделе. Так отдельный пункт Highlights выйдет вперед. Каждый раздел стоит привести в порядок по отдельности: например, меню читается плохо — слишком мелко.



Его стоит разделить на несколько частей (основное меню, бар, обеды, десерты) и адаптировать под Stories.



Важно планировать публикации заранее

Переходим к ленте — это один основных разделов для подписчиков аккаунта. Первое, что попадает на глаза, — это мозаика, общий вид ленты. Да, тренды на единую, слишком продуманную мозаику ушли в прошлое, но это не говорит о том, что пользователь должен попадать в калейдоскоп публикаций, которые не связаны между собой по смыслу или визуальному оформлению, как это сделано здесь.



Важно планировать публикации заранее, делать контент-план и продумывать рубрикатор. В таком случае вы сможете подобрать фотографии и картинки заранее и сделать единый визуальный стиль. Пользователи будут легко ориентироваться в аккаунте, и им будет приятно смотреть на общий вид сетки. Единого стиля можно добиваться по-разному, вот несколько примеров:



Рубрики могут быть разными: например, обзор блюд, пользовательский контент, мероприятия, подборка. В примерах выше можно увидеть это разделение даже в мозаике.

Теперь к публикациям.

Чтобы сделать красивый аккаунт, необязательно иметь хорошего дизайнера. Если вы делаете контент самостоятельно, лучше избегать наложения дополнительных элементов на фотографии. Также помните, что заголовок должен хорошо читаться даже в сетке, а шрифт лучше выбрать единый для всех публикаций.

В текстах публикаций лучше избегать бессмысленных вопросов — на них не будет большой активности. Чтобы поднять вовлеченность, можно сделать постоянную рубрику, в комментариях которой пользователям нужно будет задавать тему следующей публикации. Также для этого подойдут разнообразные интерактивы с небольшими подарками.



Также не советуем использовать фразы «потрясающее сочетание», «невероятный вкус» и подобные. Лучше объяснить, почему именно эти ингредиенты сочетаются и какие вкусовые ноты передает блюдо.

Лучше удалить «неживых» подписчиков

Продвижение. Вовлеченность в аккаунте низкая. Видео набирают 600—700 просмотров, значит, охваты публикаций составляют порядка 10—20% от всего количества подписчиков. Большая часть пользователей либо не заходят в Instagram, либо являются ботами или коммерческими аккаунтами. Это связано с тем, что в аккаунте когда-то проводился массфоловинг. Подтверждением этому является большое число исходящих подписок.

А это прямым образом влияет на выдачу аккаунта в ленте пользователей. Чем больше у вас неактивной аудитории, тем ниже вы в ленте у подписчиков.



Чтобы исправить ситуацию, лучше удалить «неживых» подписчиков и набрать новую аудиторию с помощью таргетированной рекламы или блогеров. Конкурсы тоже могут прибавить «неживой» аудитории, лучше начинать их проводить только после того, как ситуация исправится.

В конце дам небольшие советы по настройке рекламы. При ее запуске важно учитывать, что в России реклама алкогольной продукции запрещена. Instagram также внимательно следит за тем, чтобы алкоголь не проходил в таргет. При этом не важно, агитируете ли вы его пить или банка пива случайно оказалась в кадре — таргет такой публикации будет запрещен.

Так как в вашем заведении большое алкогольное меню, лучше следовать некоторым правилам, чтобы в дальнейшем можно было запускать рекламу:



Не использовать названия алкогольных напитков напрямую. Лучше заменить их неявными синонимами. Например, вместо слова «пиво» — пенное, вместо «шампанское» — игристый напиток и т.д.

Не писать в описании профиля слова, связанные с алкоголем.

Не запускать на таргетированную рекламу публикации, на фото которых есть алкоголь. В ленту такие публикации выходить могут, но желательно не часто.

Удачи!