Бизнес-аккаунт дня: школа караоке из Набережных Челнов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 110-я

Первые караоке-клубы открылись в Японии в начале 70-х годов XX века. В России они появились в 90-е и до сих пор пользуются спросом. На волне популярности заведений такого формата в Набережных Челнах открыли специализированную школу, где учат петь под караоке. Ее запустили в минувшем году на базе рестоклуба. Бизнес-аккаунт школы стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Чтобы быть счастливым и здоровым — пой

Чтобы научиться петь, сегодня не обязательно ходить в музыкальную школу. Исполнять любимые композиции обещают научить в школе караоке, которая открылась прошлой осенью при рестоклубе «Икра» в Набережных Челнах. Уроки вокала в школе ведут известная в автограде кавер-исполнительница Светлана Фирстова, которая окончила МГИК и училась в школе Аллы Пугачевой, а также Миляуша Фазулзянова — студентка Казанского института культуры.



Пение, считают создатели школы, это не только отличный способ расслабиться, но и за счет работы над голосом повысить свою самооценку и уверенность. Также профессиональное занятие пением сравнимо со спортом — у исполнителей задействованы не только голосовые связки, но и другие мышцы тела, а еще вырабатывается серотонин — гормон счастья.



Сегодня бизнес-аккаунт челнинской школы караоке анализирует проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



Выделять рубрики и темы постов

Описание профиля. Если к никнейму еще трудно придраться, то к имени так и просятся правки, чтобы вас лучше находили: «Школа караоке Набережные Челны».

Аватарка стильная, но текст совсем не будет читаться на экранах смартфонов и вас редко будут узнавать.

Исходящих подписок мало — видно, что не занимаетесь устаревшим массфолловингом.

Описание профиля четкое и по делу — есть УТП и позиционирование, ссылка на рестоклуб тоже не лишняя.

А вот ссылка ведет просто на WhatsApp, хотя можно было бы оформить мультиссылку и вести и на мессенджер, и на дополнительные ресурсы.

Адрес, актуальное и контакты на месте и ведут в правильном направлении.

Наши рекомендации:

Обновить имя профиля и подключить мультиссылку, если это нужно.

Сделать адаптированную аватарку именно для соцсетей.

Визуальное оформление. Оформление аватарки, обложек хайлайтс и ленты выполнены в разных стилях, хотя что-то похоже по оформлению. Использование разных цветов, оттенков и отсутствие каких-либо повторяющихся графических элементов делает эти блоки несвязанными между собой.

Видимо, с обложками решили не заморачиваться и сделали одну обложку для всех. Данное решение может быть актуально, но оно усложняет восприятие рубрик хайлайтс — мы считываем сначала картинки, потом текст, и с этой точки зрения все рубрики визуально выглядят как набор одинаковых.

В ленте используются оригинальные фото и видео, но вперемежку профессиональные и любительские. Возможно, следует для ленты использовать профессиональные фото и видео, а все любительские выкладывать в сториз.

Так как это школа, то визуально следует выделять рубрики и темы постов.

Отсутствуют: единый стиль оформления ленты и какие-либо графические элементы, шрифты, которые связывали бы креативы между собой и ассоциировались с этим аккаунтом.

Наши рекомендации:

Сделать уникальными обложки хайлайтс для каждой рубрики и использовать фирменные цвета из аватарки аккаунта.

Публиковать в ленту профессиональные фотографии, в сториз — любительские.

Графически выделять рубрики постов и добавлять заголовки на визуал для полезных постов.

Отказаться от использования разных Instagram-фильтров, это уже устарело.

Будьте честными со своей аудиторией

Контент-план. В проекте есть разделение постов на информационные и продающие — за это ставим плюс. За что не можем похвалить, так это за публикацию «контента для контента». Пост с текстом «Ну а это просто красивая фоточка. Вам для настроения» не несет никакого смысла. Хвалим за честность, но эту публикацию можно было бы заменить на что-то полезное.

За полгода было два конкурса, и, судя по аналитике, они приносят пользу. В них участвуют люди, заинтересованные в ваших призах, а не просто «халявщики». Не можем сказать, что довольны вашей механикой проведения конкурсов — стоит придумать что-то оригинальнее, нежели «отметить 3 друзей в комментариях».

В информационных публикациях про пользу занятий по вокалу вы используете большое количество трудных для восприятия слов. Например, выражение «легкие вентилируются» можно спокойно заменить на «во время пения ваши легкие наполняются большим объемом воздуха, что улучшает дыхание».

Непонятно, почему в постах частично используется капслок. Когда вы пишите им одно слово, это еще можно объяснить — вам хочется сделать на этом акцент. Вот только зачем же писать целое предложение капсом? Не нужно так делать — это выглядит как крик.

В некоторых текстах отсутствует разделение по абзацам — читать такие посты неудобно. Если что-то вызывает дискомфорт при чтении, то пользователям точно не захочется дочитывать такие публикации до конца.

Вы не везде ставите точки в конце предложений — каждая мысль должна быть законченной, примите это во внимание. К тому же где-то вы не ставите пробел между знаками препинания, а где-то ставите их аж два. Советуем изучить базовые правила типографики, чтобы подписчикам было удобнее читать ваши посты.

Есть еще момент — вы неверно пишете названия сообщений в «Инстаграме» и мессенджера. Как правильно — Direct и WhatsАpp.

Фразы наподобие «Мы научим тебя петь уже после первого занятия» — клише. Не пишите в своем профиле о том, чего не сможете достичь. Да, такая фраза несомненно привлекает, но давайте представим ситуацию. Читает это предложение человек, который совершенно не умеет петь: после ваших громких слов он уже рисует в воображении, как после одного занятия в нем проснется голос, как у Полины Гагариной.

На первом уроке по вокалу преподаватель только знакомится с учеником, поэтому будьте честными со своей аудиторией.

Наши рекомендации:

В информационных текстах используйте простые слова, а лучше попробуйте пойти по пути ассоциаций. Поверьте, фразы с конструкцией «представьте» работают лучше, нежели набор профессиональной, мало кому понятной лексики.

Также определитесь с тональностью коммуникации с вашими подписчиками — то обращаетесь к ним на «вы», то на «ты».

Увеличить лояльность аудитории помогут отзывы учеников

Модерация. Большинство комментариев — под постами с конкурсной механикой. Но обычные посты комментируют вполне искренне, правда на них иногда забывают отвечать.

Аналитика в цифрах: показатели вовлеченности в пересчете на пост достаточно хорошие — 4,58%. В среднем публикуется 5-6 постов в месяц, кому-то может этого показаться недостаточным, но если ваши бизнес-цели удовлетворяются, то все отлично.

По данным сервиса TrendHero, в аккаунте 63% аудитории выглядит достоверно, а 72% имеют меньше 1500 подписок, то есть, скорее всего, реально следят за профилем. По географии аудитория почти на 100% российская, а 79% подписчиков — из Набережных Челнов.

Таргетированная реклама не запускается.

Наши рекомендации:

Запустить (для теста) рекламные креативы с расписанием школы, чтобы люди смогли найти удобное время для себя.

Можно запустить отзывы от учеников школы, чтобы увеличить лояльность.

10 декабря 2020 года в ленте выходил хороший пост, который смог бы идеально подойти для обычного оффера, тем самым привлечь аудиторию к записи.