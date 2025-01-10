Татарстанские предприятия и чиновники в прошлом году попали под санкции ЕС и еще шести стран
Сегодня Япония в очередной раз ввела санкции против республиканских компаний
Сегодня правительство Японии приняло решение о введении новых санкций против российских граждан и организаций, затрагивающих в том числе созданный в Татарстане «Тимер Банк» и Казанский пороховой завод. В целом татарстанские компании не в первый раз попадают в черный список недружественных стран. «Реальное время» вспоминает, какие ограничения накладывали на них с начала прошлого года по сегодняшний день.
- Целым рядом ограничений против татарстанских компаний и физических лиц ознаменовался февраль 2024-го. Так, Канада внесла в черный список АО «Казанский завод синтетического каучука», АО «Радиоприбор (Казань), АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» (Казань), АО «Ремдизель» (Набережные Челны), АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» (Зеленодольск).
- Под санкции США тогда попали ОЭЗ «Алабуга» и ее гендиректор Тимур Шагивалеев, заместитель генерального директора по новым производствам «Алабуги» Сергей Алексеев, заместитель гендиректора по корпоративным вопросам Артем Снитко, заместитель генерального директора по работе с ключевыми партнерами Ильдар Тазутдинов. Кроме того, в список включили юрлиц: Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, ООО «Инжиниринговые решения» (Набережные Челны), ООО «Технократия» (Казань), завод «Элекон» (Казань), ООО «Валма» (Набережные Челны), а также компании, расположенные в особой экономической зоне, включая производителя автомобилей Aurus. ОЭЗ попала и в санкционный лист Великобритании.
- В свою очередь Евросоюз в рамках 13-го пакета санкций ввел ограничения против Казанского порохового завода и АО «Казанское опытное конструкторское бюро «Союз». В журнале ЕС сказано, что первое предприятие «производит патроны и снаряды», а второе «занимается разработкой твердотопливных ракетных двигателей для ракетных комплексов, находящихся на вооружении Вооруженных сил России». Кроме того, в список внесли гендиректоров обоих заводов — Александра Лившица и Наиля Латыпова.
- Австралия в конце прошлой зимы наложила рестрикции на казанское АО «Эникс», которое с 2023-го включено в санкционный список США. Кроме того, страна ввела санкции против заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой и министра по делам молодежи республики Рината Садыкова. К тому моменту они уже были включены и в санкционный список Японии. К слову, против главы Татарстана Рустама Минниханова санкции ввели еще два года назад: он попал под ограничения США, как и глава Минпромторга РТ Денис Мантуров.
- Позже в марте завод «Элекон» включила в свой санкционный список еще и Япония. Двумя месяцами позже под санкции США попали татарстанские предприятия «Электроприбор» и «Ремдизель».
- В июне Япония включила в своей черный список еще целый ряд российских компаний. В их числе — АО «Туполев», особо экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга», ООО «Алабуга Девелопмент», ООО «Алабуга-Волокно» и татарстанский «Альбатрос». А в конце лета США ввели ограничения против таких компаний, как набережночелнинский «Ростар», а также казанские «Химтрейд», АО «НПО «Государственный институт прикладной оптики», ООО «Научно-производственное объединение вычислительных систем», ФКП «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов».
- В сентябре Министерство финансов США объявило, что вводит санкции против ПАО «Тимер Банк». Месяцем позже в американский черный список вошли сразу шесть предприятий из Татарстана: ОАО «Казанский завод синтетического каучука», ООО «Элит», ООО «Ксиан», ООО «Байкал трейдинг компани», НПП «Ирвис» и «Новые технологии».
- Под конец осени санкционный список США пополнился еще тремя банками и одним реестром владельцев ценных бумаг из Татарстана. Речь идет о казанском АКБ «Энергобанк», набережночелнинских ПАО «Акибанк» и ООО «Камкомбанк», а также об ООО «Евроазиатский регистратор» — казанской компании, занимающейся ведением реестров владельцев ценных бумаг. Ограничения наложили и на уроженца Казани Кирилла Пронина — он занимал должность заместителя начальника волго-вятского главного управления Банка России, а в 2023-м был назначен директором департамента инфраструктуры финансового рынка Центробанка.
- В декабре санкции против уже не раз упомянутого «Тимер Банка» ввела Южная Корея. Учреждение вошло в число организаций, обвиняемых в содействии незаконному военному сотрудничеству между Россией и КНДР. Ограничения вступили в силу 19 декабря.
- Кроме того, в конце прошлого года ограничительные меры против двух татарстанских компаний ввел Евросоюз. Тогда под санкции попали ООО «Алабуга Девелопмент» и ООО «Дрейк». Как говорится в официальном журнале ЕС, ООО «Алабуга Девелопмент» играет важную роль в схемах закупки беспилотников, включая иранские модели Shahed 136 («Герань-2»). Вторая компания используется для импорта и сборки иранских БПЛА, сказано в документе. Тогда же под санкции ЕС попал экс-министр экономики Татарстана, глава Мордовии Артем Здунов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.