Оборот общепита в Татарстане в январе-ноябре 2024 года вырос на 8,3%

Фото: Динар Фатыхов

В январе-ноябре 2024 года оборот общественного питания в Татарстане составил 72,3 млрд рублей, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В ноябре оборот составил 7,1 млрд рублей, это на 4,3% меньше, чем в октябре (7,3 млрд рублей), когда бы зафиксирован максимальный за год показатель.

Статистика включает в себя оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания.