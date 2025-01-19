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Оборот розничной торговли в Татарстане за 11 месяцев 2024 года превысил 1,4 трлн рублей

11:38, 19.01.2025

Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Оборот розничной торговли в Татарстане за 11 месяцев 2024 года превысил 1,4 трлн рублей
Фото: Мария Зверева

По итогам января-ноября 2024 года оборот розничной торговли составил 1,45 трлн рублей. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Оборот торгующих организаций составил 1,37 трлн рублей. Еще на 75 млрд продали товаров на розничных рынках и ярмарках.

На продукты питания, включая напитки и табачные изделия, пришлось 638,9 млрд (+3,6%), на непродовольственные товары — 812,6 млрд (11,6%).

Напомним, оборот розничной торговли в Татарстане за девять месяцев 2024 года достиг 1,2 трлн рублей.

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БизнесРозничная торговля Татарстан

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