Оборот розничной торговли в Татарстане за 11 месяцев 2024 года превысил 1,4 трлн рублей

Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Фото: Мария Зверева

По итогам января-ноября 2024 года оборот розничной торговли составил 1,45 трлн рублей. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Оборот торгующих организаций составил 1,37 трлн рублей. Еще на 75 млрд продали товаров на розничных рынках и ярмарках.

На продукты питания, включая напитки и табачные изделия, пришлось 638,9 млрд (+3,6%), на непродовольственные товары — 812,6 млрд (11,6%).

Напомним, оборот розничной торговли в Татарстане за девять месяцев 2024 года достиг 1,2 трлн рублей.