СМИ: Китай может продать активы TikTok в США Илону Маску

Китайские чиновники рассматривают возможность продажи TikTok предпринимателю Илону Маску. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, Китай хотел бы оставить TikTok в собственности материнской компании ByteDance. Тем не менее с приближением крайнего срока для продажи платформы Пекин стал рассматривать и другие варианты, в том числе передачу американских активов TikTok Илону Маску. На данный момент обсуждения носят предварительный характер.

Напомним, ByteDance необходимо продать соцсеть или прекратить ее работу в США до 19 января. Соответствующий закон принял президент США Джо Байден в 2024 году.

В прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в Европейском союзе могут запретить платформу. «Мы прекрасно знаем, чем опасен TikTok», — говорила она.



Галия Гарифуллина