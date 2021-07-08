Казанские танцоры взяли МХАТ

Танцевальная команда Virtus Crew выиграла грант на спектакль в Москве

Казанская танцевальная команда Virtus Crew завоевала Гран-при московского фестиваля экспериментального танца «Ключи», который прошел в МХАТ имени Горького. По словам организаторов, это «уникальный проект, который необходим танцевальному сообществу». Поскольку фестиваль стал площадкой, где любые танцевальные команды, хореографы, танцоры-импровизаторы, представители уличного и современного танца могут показать работу вне рамок определенного стиля, экспериментируя с движением или постановкой. Чем смогли удивить московское жюри казанцы — подробнее в материале «Реального времени».



Дитя казанское, дикое

Команда победила с перформансом WildChild. «Эту энергию не удержит никто. Она неподвластна никому и ничему. Ее можно успокоить на время, как убаюкивают дитя, дав ему очередные «игрушки» или прочитав «сказки» перед сном, но когда оно поймет, что все это ИЛЛЮЗИЯ... тогда и придет конец», — так описывается проект на одной из страниц команды.

Как говорит руководитель коллектива Марат Казиханов, идея постановки появилась около двух лет назад:

— Это отражение состояния человеческой натуры. Во многих цивилизациях, которые уже вымерли, есть предвестники беды, бури, которая ждет каждого из нас. Мы говорим и рассказываем о том, что происходит сейчас, в современном мире и обществе, — и к чему это может привести. Вот об этом мы хотели бы рассказать в нашей постановке. Показать это дикое состояние, которое, возможно, (а может, и нет) испытывает каждый человек.

Virtus Crew стали обладателями Гран-при по версии членов жюри, среди которых голландский танцор Саймон Бус, хореограф из Израиля Артур Астман, арт-директор театра «Ленинград Центр» Феликс Михайлов, художественный руководитель фестиваля «Проба №» Александр Могилев и художественный руководитель театра «МХАТ им. Горького» Эдуард Бояков.

Последний, к слову, отметил в пресс-релизе фестиваля, что «Драматический театр будет развиваться за счет пластики — это совершенно очевидно. Там, где язык тела встречается с литературой, там и будущее театра».

Теперь казанская команда за счет выигранного гранта может создать танцевальный спектакль на большой сцене фестиваля в следующем году. Помимо них, в «Ключах» участвовало еще 11 команд, отобранных среди более 200 заявок. Также на фестивале прошли премьеры трех одноактных пластических спектаклей и вечер танцевально-музыкальных импровизаций — на третьей сцене МХАТ имени Горького.

Virtus Crew отобрали на конкурс еще в прошлом году, но его перенесли на 2021-й, а показ решили сделать в онлайн-формате. Фото instagram.com/festivalkeys

Фестиваль создал московский проект Jack’s Garret, 13 лет занимающийся уличным и экспериментальным танцем. Его участники поняли, что свои работы им просто негде показать и такие проблемы существуют не только у них. Virtus Crew отобрали на конкурс еще в прошлом году, но его перенесли на 2021-й, а показ решили сделать в онлайн-формате.

— Мы давно хотели на него попасть, нам интересен экспериментальный танец, мы в этом развиваемся, двигаемся, — говорит Казиханов. — Мы отправили видеоработу WildChild, но когда узнали, что прошли, а фестиваль переносят, то за две недели видоизменили его. В первой версии было много решений по мультимедиа, с экраном, светом, лазерами. А такие вещи впечатляют вживую. Так что мы вместо этого позвали перкуссиониста Эрика Марковского — и полностью поменяли формат.

Выступление Virtus Crew можно посмотреть в записи трансляции.

От «Сак-Сок» — к апокалипсису

Virtus crew появилиcь в 2014 году. Руководитель, Марат Казиханов (он же Марат Junglastaila), также известен по работам команд U-13 и «Город М» (вторая в 2018 году привезла Гран-при фестиваля «Студенческая весна»). Уроженец Челнов, он танцует с 2000-го — и это был брейк-данс и местный Городской дворец творчества детей и молодежи. Уже позже пришел черед более экспериментальных танцев, спектаклей, перформансов, был первый выигранный батл в Европе, в Эстонии. Также ему в заслугу можно поставить фестиваль «Вход — Три Комнаты», танцевальные лагеря Summer Groove и Winter Groove, чемпионат International Breakdance Championship Kazan Open и многое другое.

Как объяснил один из участников казанского коллектива в интервью организаторам, перформанс — «об ужасах, порожденных человеком, которые начинают пугать». По сути, он о том, что все предвещает апокалипсис. В работе можно увидеть и намеки на уличные разборки, и на клубный лоск, и на культ одежды, и всеобщее оцепенение, и бессмысленный страх. Сильная фишка постановки — разнообразная перкуссия от Эрика Марковского, которая постоянно держит в напряжении и танцоров, и зрителей.

Sak-sok. Фото: Татьяна Лепп / monkazan.ru

Казиханов и Марковский уже сотрудничали — в перформансе sak-sok, который сейчас идет на театральной площадке MOÑ, а сегодня вечером его покажут на фестивале «Воздух» в Альметьевске, у пешеходного фонтана за драмтеатром (вход свободный). Sak-sok, придуманный сначала хореографом Нурбеком Батуллой, стал заметным явлением на Международном фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva. В частности, и Батулла, и Казиханов получили на нем особую награду танцовщикам от Voss. В sak-sok тоже немало буйства барабанов и движений, однако его основная сила — в смешении контемпорари и брейкинга.

— Это победа дала нам толчок для развития, — говорит Казиханов, — дает уверенность в том, чтобы и дальше принимать интересные, концептуальные, экспериментальные, смелые решения. Мы еще больше поверили в свое творчество, в то, что мы идем в правильном направлении.