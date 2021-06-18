Награды десятилетия: какие девелоперские проекты республики признаны лучшими

Десятый, юбилейный саммит по недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ собрал лидеров рынка недвижимости и ведущих федеральных экспертов. Так как в прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии, программа-2021 отличилась удвоенной насыщенностью. В рамках саммита прошла первая Региональная премия по итогам десятилетия РГУД в Татарстане*. За награды в 14 номинациях боролись около сотни представителей рынка жилой и коммерческой недвижимости. Об итогах десятилетия и планах на следующие годы редакция «Реального времени» узнала, побеседовав с организаторами, победителями премии и экспертами строительной сферы.

Региональная премия по итогам первого десятилетия Российской гильдии управляющих и девелоперов в Республике Татарстан учреждена в 2021 году и посвящена подведению итогов работы полномочного представительства РГУД в регионе, она призвана дать оценку объектам недвижимости и достижениям компаний в области жилой и коммерческой недвижимости. Независимым консультантом премии выступила компания Ernst & Young.

Организатор премии — полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Елена Стрюкова рассказала, как возникла идея такого мероприятия.

Главная цель премии — выявление лидеров рынка недвижимости в каждом сегменте и вдохновение участников рынка на применение лучших практик в своих проектах.

Масштаб впечатляющий: 76 номинантов, 49 профессиональных членов жюри, шесть категорий. На торжественной церемонии вручения отраслевой премии 17 июня в Kazan Palace by Tasigo чествовали 14 победителей в шести категориях. Как и полагается, интрига держалась до последней минуты.

В категории «Жилая недвижимость» двойного приза удостоилась компания «Унистрой». Возведенный ими ЖК «Весна» победил в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры жилого комплекса»), а его управляющая компания «Территория комфорта» — в номинации «Лучшая управляющая компания в сфере жилой недвижимости». На сцену также пригласили представителя «Брайт Парка», который стал лучшим коттеджным поселком.

Искандер Юсупов, генеральный директор девелоперской компании «Унистрой», рассказал о преимуществах ЖК «Весна» и своих эмоциях от победы.

Антон Корнилов, директор компании застройщика коттеджного поселка «Брайт Парк», презентовал корреспондентам свой проект как один из самых масштабных в стране.

В категории «Восстановленный памятник архитектуры» лучшим стал объект культурного наследия регионального значения «Дом Сафы Бахтеева». Гульнара Аскарова, главный архитектор компании «Белый медведь», работавшая над проектом несколько лет назад, призналась, что очень рада неожиданной награде.

А главным проектом редевелопмента было признано здание Шамовской больницы (сейчас это Kazan Palace by Tasigo, в стенах которого, кстати, и происходило награждение).

О том, как преобразовали это историческое здание, рассказал Алексей Вилков, главный инженер компании «НПФ Рекон+».

В «Торговой недвижимости» первыми местами отметили зеленодольский торговый центр ЭССЕН (номинация «Малый торговый центр»), знакомый всем казанцам ТРЦ «Южный» («Средний торговый центр») и «Мегастрой» («Лучшая локальная торговая сеть»).

Мария Ширшова, региональный управляющий ТЦ «Эссен» (г. Зеленодольск), поблагодарила оргкомитет и лично председателя РГУД в РТ за подаренный праздник.

Лилия Ибатуллина, директор ТРЦ «Южный», также выразила благодарность Елене Стрюковой за профессионализм, внимательность и открытость к диалогу, которые она демонстрирует все 10 лет существования гильдии.

Лучшим индустриальным объектом был заслуженно признан технополис «Химград». Алексей Грушин — генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал», осуществляющий управление индустриальным объектом, не скрывал радости от награды.

В категории «Офисная недвижимость» победу праздновали URBAN BUSINESS CENTER («Лучший бизнес-центр класса А»), БЦ «Азинский» («Лучший бизнес-центр класса В») и InnoTerminal («Лучший коворкинг»).

Анна Ложкина, управляющая URBAN Business Center, поблагодарила жюри премии РГУД и заверила, что памятная статуэтка займет свое место рядом с наградами трех федеральных конкурсов.

Анна Перминова, заместитель генерального директора по развитию ООО «УК «Столица», с радостью продемонстрировала награду, которую получил их бизнес-центр «Азинский».

Евгений Удельнов (проект Иннополис — InnoTerminal) также поделился впечатлениями о победе.

В категории «Устойчивое развитие и влияние на окружающую среду» жюри премии выделило торговый центр «Мега-Казань» (победитель номинации «Недвижимость будущего: proptech и устойчивое развитие») и технопарк им. А.С. Попова, город Иннополис (он стал «Открытием десятилетия»).

Миляуша Клементьева, руководитель отдела по операционной поддержке ТЦ «Мега-Казань», рассказала, как они культивируют в компании и среди арендаторов экологичные инициативы.

Отметив успехи минувшего десятилетия, управляющие и девелоперы приготовились принять очередные вызовы и праздновать новые победы.

Леван Шакая, руководитель офиса РАД в Казани, делится грандиозными планами компании взять в этом году планку в 2 миллиарда рублей.

Олеся Балтусова, помощник президента Республики Татарстан, считает, что такие конкурсы помогают сохранить историческое архитектурное наследие.

Партнерами и спонсорами X саммита по недвижимости РГУД в Казани являются Sawatzky Property Management, «Инсайд Сервис», Punto Group, «Эссен Девелопмент», федеральный девелопер «Унистрой», Perfects Red, URBAN BUSINESS CENTER, управляющая компания «РК Девелопмент-Идея», Страховой Дом ВСК, управляющая компания «Идея Капитал», система учета и автоматизации аренды коммерческой недвижимости Pro.rent, Российский аукционный дом, рекламное агентство «Две Ракеты Диджитал».

1 / 82 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Партнерский материал

Автор: Ильгиза Насибуллина, видео: Камиль Исмаилов