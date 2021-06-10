День в истории: болгарская Белая мечеть, создание «Союзмультфильма» и пневматические шины

Чем примечательна дата 10 июня

Сегодня, 10 июня, — Всемирный день модерна и мороженного. В нашей стране в этот день в разные годы в Ижевске открылся оружейный завод, из Ленинграда в Москву начал ходить поезд «Красная стрела», в СССР создали студию «Союзмультфильм». В эту дату на свет появились французский пейзажист Гюстав Курбе, советский композитор Тихон Хренников, американская актриса Джуди Гарланд, певица, народная артистка СССР Людмила Зыкина. Скончались скульптор Матвей Чижов, русский художник Василий Перов, театральный режиссер и актер Борис Зон, испанский архитектор Антонио Гауди, советский писатель Виталий Бианки, советский и киргизский писатель Чингиз Айтматов, жена Сальвадора Дали — Гала Дали. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Жена Дали, Хасан Туфан и открытие Белой мечети в Болгаре

В 1981 году 10 июня умер татарский поэт и писатель, народный деятель, лауреат Республиканской премии имени Габдуллы Тукая Хасан Туфан. Он родился 9 декабря 1900 года в Аксубаевском районе РТ в семье крестьянина. Хасан Туфан одним из первых поднял тему рабочего класса, его труда и борьбы в татарской поэзии. В 20—30 годах XX века он написал лирико-эпические поэмы, вошедшие в золотой фонд татарской поэзии. С середины 30-х годов Хасан Туфан перешел от эпоса к лирике. В 50—60-х годах создал целый ряд произведений, которые по праву считаются жемчужинами татарской поэзии.

Репродукция: kitaphane.tatarstan.ru

В этот же день в 1982 году в Испании умерла Елена Дьяконова — жена художника Сальвадора Дали. Дьяконова родилась в Казани. После ее рождения через несколько лет их семья переехала в Москву. Елена училась в женской гимназии М.Г. Брюхоненко. В 1912 году была направлена в санаторий Клавадель (Швейцария) для лечения от туберкулеза. Там познакомилась с Полем Элюаром. Со временем они поженились и у них родилась дочь. В 1929 году Элюар и Гала приехали к молодому каталонскому художнику Сальвадору Дали. Вскоре супруги расстались, а Гала и Сальвадор Дали зарегистрировали брак в 1934 году.

Фото: kulturologia.ru

В 2012 году в Болгаре 10 июня открыли комплекс «Белая мечеть». Он расположен недалеко от въезда в Болгар, рядом с южными воротами музея-заповедника. Высота двух минаретов мечети составляет 46,5 м, диаметр главного купола — 10 м, высота купола внутри мечети 17 м. Стены мечети украшены традиционными декоративными элементами. Площадь мечети обрамлена аркадой из 88 колонн, посередине расположен фонтан. Здание облицовано белым мрамором.

Ижевский оружейный завод, музей «Ясная Поляна», «Союзмультфильм»

В 1807 году был основан Ижевский оружейный завод (ныне — Концерн «Калашников»). На нем изготовляли огнестрельное и холодное оружие. К началу Отечественной войны 1812 года завод выпустил две тысячи ружей, а в 1814 году — 10 тыс. ружей и 2,5 тыс. тесаков. В годы Великой Отечественной войны там выпускалось до 18 видов оружия, включая противотанковые ружья Дегтярева и Симонова, авиационные пулеметы и пушку Березина, авиационные пушки Шпитального и Нудельмана-Суранова.

Фото: wikipedia.org

В 1921 году был основан музей Льва Толстого «Ясная Поляна». После смерти писателя его супруга Софья Андреевна дважды обращалась к Николаю II с просьбой принять Ясную Поляну под охрану государства. Однако получала отказ. С приходом советской власти 27 мая 1919 года Народный комиссариат просвещения выдал Толстой охранную грамоту на Ясную Поляну, в которой удостоверялось, что усадьба и все находящиеся в доме Толстого вещи имеют культурно-историческую ценность, являются национальным достоянием и находятся под охраной государства. Через 2 года усадьба Льва Николаевича Толстого была превращена в музей, а постановление о ее новом статусе вышло 10 июня 1921 года.

В 1931 году начал ходить поезд «Красная стрела». Это был первый в сети железных дорог страны фирменный поезд. Он отправился в 1 час 30 минут из Ленинграда с Московского вокзала и прибыл в столицу на Ленинградский вокзал в тот же день в 11 часов 20 минут. Средняя скорость поезда по тем временам была рекордной — 69,8 км/ч, а в состав входили 12 деревянных вагонов.

Фото: wikipedia.org

В 1936 году была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм», которая включала в себя различные мультипликационные мастерские на базе мультстудии ГУКФ. Тогда она называлась «Союздетмультфильм», а в августе 1937 года ее переименовали в «Союзмультфильм». Первый мультик, вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко» (1936), он был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-Горбунок».

Чемпионат Европы по футболу во Франции, пневматические шины, катастрофа в аэропорту Хартум

В 1846 году шотландец Роберт Уильям Томпсон получил в Лондоне патент на пневматические шины, описанные в его заявке как «усовершенствованные колеса для повозок и других передвигающихся объектов». Шина Томпсона состояла из камеры и наружного покрытия. Камера изготавливалась из нескольких слоев обычной парусины, пропитанной и покрытой каучуком или раствором гуттаперчи. Наружное покрытие шины делалось из кожи и крепилось с помощью заклепок.

Фото: rus.team

В 1847 году была основана газета «Чикаго трибюн» (англ. Chicago Tribune, переводится как «Чикагская трибуна»). Это наиболее популярная газета Чикаго и американского Среднего Запада. Журналисты и коллектив издания 27 раз становились обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики.

В 2008 году произошла катастрофа в аэропорту Хартум, когда Airbus A310-324 авиакомпании Sudan Airways при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, погибли 30 человек. Причиной катастрофы, по мнению следователей, стала посадка с перерасходом длины (900 метров от начального торца) на мокрую и скользкую взлетно-посадочную полосу без применения автотормозов и с одним нерабочим реверсом двигателя. Оставшегося запаса длины оказалось недостаточно для того, чтобы командир успел остановить самолет до конца полосы.

В 2016 году во Франции стартовал 15-й чемпионат Европы по футболу. Португалия выиграла чемпионат Европы впервые в своей истории, победив хозяев в финале со счетом 1:0 в дополнительное время.

Фото: football.ua