Новости общества

12:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани построили первый из четырех этажей новой инфекционной больницы

11:10, 14.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани построили первый из четырех этажей новой инфекционной больницы
Фото: president.tatarstan.ru

В Казани готов первый этаж из четырех этажей новой инфекционной больницы. Здание рядом с Республиканской клинической инфекционной больницей на проспекте Победы строит «Ак Таш».

Инфекционку на 232 койки планируется открыть в августе этого года. В случае резкого роста заболеваемости, число мест могут увеличить более чем в два раза, пишет «Татар-информ».

Расходы на новую инфекционную больницу оцениваются в 1,6 млрд рублей, из них 400 млн рублей — цена оборудования.

5 мая президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную площадку. Ему доложили, что с 11 мая строительство инфекционной больницы будет вестись круглосуточно.

ОбществоВластьИнфраструктураМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров