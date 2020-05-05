Минниханов поручил сдать вторую очередь инфекционной больницы в срок

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел ход строительства второй очереди инфекционной больницы в Казани. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

Сейчас на стройке в две смены трудится 180 человек. Со следующей недели строительство будет вестись круглосуточно.

Общая площадь второй очереди составляет 15 тыс. кв.м. Больница рассчитана на 234 места, с нарастанием до 504 мест. Она является универсальной, там можно организовать лечение как для детей, так и для взрослого населения. Блок должны сдать 15 августа 2020 года.

«Надо в том же темпе продолжать строительство. Что бы ровно к сроку мы получили современную и соответствующую всем стандартам больницу. Это важный задел, который в случае необходимости обеспечит лучшие условия для лечения нашим жителям», — отметил Рустам Минниханов.

Президент поручил уже сейчас начать закупку всего необходимого оборудования.