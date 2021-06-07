Ирек Зиннуров: «Наше чемпионство сняло вопросы о прошлогодней победе»

Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров подвел итоги чемпионата России

Фото: Ринат Назметдинов

Единственная на данный момент победа казанской команды в чемпионатах страны приходится на успех ватерпольного «Синтеза». Более того, ватерполисты могут добавить в копилку наград и Кубок России. Об этом «Реальное время» поговорило с президентом казанского клуба Иреком Зиннуровым.

«Мы преодолели некий спад, который наметился на время проведения еврокубковых матчей»

— Ирек Хайдарович, половину чемпионата вы смотрели вживую, а вторую со стороны, находясь в Баку. Каковы общие впечатления и есть ли разница?

— По итогам прошлогоднего чемпионата кто-то называл наше чемпионство пандемийным. Иногда так думали про себя, а иногда высказывали на публике. Хотя если смотреть статистику, то отрыв нашей команды был таковым, что позволил бы стать чемпионом даже в случае проведения оставшихся матчей в регулярном чемпионате и отрицательного для нас исхода в них. Поэтому мое мнение и по поводу прошлого сезона было таковым, что выиграли мы заслуженно, а уж итоги нынешнего сезона окончательно снимают все вопросы и у остальных.

Ни одного проигрыша, более того, ни одного потерянного очка, уверенное выступление в плей-офф тому доказательство.

Понравилось, что мы преодолели некий спад, который наметился на время проведения еврокубковых матчей с «Динамо», после чего у нас состоялся серьезный разговор с командой, с тренерами, игроками. В любом случае мы еврокубки рассматривали как подготовительный турнир, позволявший успешно завершить чемпионат. И понравилось, что команда смогла извлечь уроки, поскольку в прошлые годы такое происходило не всегда. Случались ошибки, которые мы не могли преодолеть.

А в этом году мы почувствовали уверенность в себе, и когда мы выиграли чемпионат, и тут же пришлось играть полуфинал Кубка с «Динамо», то у нас состоялся разговор, который начался с поздравлений, а закончился тем, что расслабляться пока рановато, сезон пока не закончен. В итоге все ответственно отнеслись к сказанному.

Фото: Ринат Назметдинов

Мое мнение по поводу прошлого сезона: выиграли мы заслуженно, а уж итоги нынешнего сезона окончательно снимают все вопросы и у остальных

— А почему еврокубки — это подготовка к успешному финишу в чемпионате?

— Потому что мы пока не готовы к победе. Что греха таить, и в прошлом сезоне мы не были готовы к выполнению этой задачи, и в этом году. Вот сейчас уже, наверное, можно задумываться и об этой цели. Потому что не хочется быть мальчиками для битья. Свежий опыт, женский гандбольный клуб ЦСКА вышел в «Финал четырех» и выглядел там неубедительно (очевидцы констатируют это другим термином: «провалили финал», проиграв 30:33, и 21:32). Большие надежды были на команду, но в финале она расклеилась.

Возвращаясь к тому, что многое по ходу чемпионата мне довелось посмотреть уже в удаленном режиме, так это был урок, который преподнесла нам пандемия. Она научила работать на удаленке, и теперь, пребывая в Азербайджане, я просто перенимаю те уроки. Тем более что я нахожусь в постоянном контакте с Русланом Альбертовичем Шигабутдиновым, генеральным директором ОАО «ТАИФ», с директором клуба Максимом Осмоловским, главным тренером Маратом Закировым. Это общение позволяло нам проводить своеобразные корректировки по ходу сезона.

Смотреть игры по телевизору в чем-то даже лучше, чем на трибуне, поскольку есть возможность внимательнее присмотреться к деталям, и я так привык смотреть на команду со стороны, что даже на матче Кубка России с «Динамо» хотел остаться незаметным, но там попросили поучаствовать в торжественной церемонии награждения наших юных ватерполистов.

«ЦСК ВМФ можно было бы возродить, включив водное поло в программу Армейских игр»

— Если с московским «Динамо» казанцы практически сроднились по сезону, сыграв десять матчей, то с Волгоградом сыграли только четырежды. Причем в матчах в Волгограде «Спартак» был явно не в лучшем составе, не заявив нескольких лидеров. Нет ли ощущения, что многолетний флагман российского водного поло идет с ярмарки?

— Думаю, что они соберутся на матчи с нами, поскольку сейчас эта команда находится в состоянии раненного зверя, после того как серьезно оступилась в чемпионате страны. Кубковые игры сами по себе не на жизнь, а на смерть, а им сейчас нужно доказывать, что Волгоград входит в элиту российского водного поло, и это никак не может расслаблять нашу команду. Недавний чемпионат мира по хоккею убедительно доказал, что можно провести отборочные игры ни шатко ни валко, а затем выстрелить на стадии решающих игр.

Фото: spartak-volgograd.com

Кубковые игры сами по себе не на жизнь, а на смерть, а им сейчас нужно доказывать, что Волгоград входит в элиту российского водного поло

— Упомянув гандбольный ЦСКА, нельзя не вспомнить о великой в прошлом команде ЦСК ВМФ. В Москве продолжает работать большое количество ватерпольных школ, а команд раз-два, «Динамо» и ЦОП Москомпорта, и обчелся. При этом возрожден мужской гандбол, созданы команды, которых ранее не было, в женском гандболе и в регби.

— В большинстве своем это только аббревиатура ЦСКА, сами по себе команды частного характера, не имеющие отношения к армейскому обществу Вооруженных сил. Хотя по женскому гандболу, как ни странно, это именно армейская команда, созданная под эгидой министерства обороны. Положительно мог бы быть решен вопрос и по ватерпольной команде, но там такая закавыка, что для этого должно быть положительное решение вопроса на международном уровне. В мире, помимо всем известных студенческих игр, как наша Универсиада, существуют еще и чемпионаты мира среди железнодорожников, армейские, динамовские игры, ранее это были для нас Игры дружественных армий и Динамиада, сейчас Военные игры или чемпионаты мира среди полицейских.

И вот включение нашего вида спорта в программу международных стартов, Военных игр, помогло бы положительно решить вопрос о создании или возрождении команды ЦСК ВМФ.

Сейчас же Министерству обороны не имеет смысла финансировать подобную команду. Такой ответ я получил на тот момент, когда, будучи депутатом Госдумы России, прорабатывал этот вопрос с коллегами-спортсменами из Минобороны. Но по прошествии времени была создана команда по женскому гандболу.

— Ну здесь еще есть большой плюс — женская сборная России по гандболу пребывает в статусе олимпийского чемпиона. Мы же пролетаем мимо Олимпиады, более того, сейчас водное поло пребывает в полном неведении по поводу судьбы президента федерации Алексея Власенко.

— Тут мне добавить нечего, поскольку мы, как и любители спорта, также находимся в неведении дальнейшей судьбы и сейчас пользуемся только общедоступной информацией о продлении срока предварительного заключения Власенко под стражей.

Фото: realnoevremya.ru

Я встречался по поводу трансферной политики с Русланом Альбертовичем, и мы обговорили, что постараемся максимально оставить нынешний состав и бороться в следующем году за те же титулы, которые завоевали или стремимся завоевать в этом году

«После отбора на Олимпиаду все были морально подавлены»

— Между тем после отбора на Олимпиаду мы потеряли сборника Константина Харькова, который заявил о желании выступать за сборную Хорватии.

— Это однозначно большая потеря. Можно понять его желание выступать за более сильную сборную, попытаться в ее составе выигрывать крупные турниры, ту же Олимпиаду 2024 года, поскольку пока Харьков не имеет права выступать за хорватов. Он показывает сильную игру, иначе не поступило бы предложение выступать за сборную одного из фаворитов мирового водного поло. С другой стороны, именно Россия вырастила такого игрока, прошедшего через все стадии детско-юношеского водного поло, начинавшего здесь свою профессиональную карьеру. А сейчас его уход ослабит сборную своей страны.

— Причем от выхода в олимпийский Токио нас отделил всего один точный штрафной бросок. Как казанская команда переживала эту неудачу, поскольку в сборной на тот момент было шестеро игроков «Синтеза».

— Морально все были очень сильно подавлены. И игра в чемпионате после Олимпиады была несколько разобранной, это чувствовалось. Обидно, тем более что, помимо одного полуфинала с Грецией, все остальные матчи на квалификационном турнире были проведены на хорошем уровне. Я знакомился с комментариями болельщиков, которые отмечали хорошую игру наших сборников.

Сейчас, по ощущениям, вроде бы детские школы заработали, в этом плане Питер постепенно выходит на лидерские позиции, Астрахань хорошо работает, это помимо центров развития водного поло в Волгограде, Казани, Москве.

— Стоит отметить, что на уровне детско-юношеских соревнований принимают участие команды из Крыма.

— Понятно, что здесь остро стоит политический вопрос, если вдруг в чемпионате страны появится профессиональная команда, то вся федерация будет дисквалифицирована. Но если там вырастут достойные игроки, то, наверное, можно будет задействовать их в российском чемпионате, изменив место прописки. Во всяком случае, этот вопрос требует изучения.

— Два матча до финиша чемпионата предполагают вопрос о возможных изменениях в составе «Синтеза».

— Я встречался по поводу трансферной политики с Русланом Альбертовичем, и мы обговорили, что постараемся максимально оставить нынешний состав и бороться в следующем году за те же титулы, которые завоевали или стремимся завоевать в этом году.