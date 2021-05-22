Бог и квир: пол, гомосексуализм и трансгендерность в объективе авраамических религий

Как христианство, ислам и иудаизм относится к нетрадиционной сексуальной ориентации

Тема ЛГБТ, вызывающая ожесточенные дискуссии в обществе, затрагивает и религиозную сторону. Волна эта проходит через всю современную массовую культуру. На фоне этого развивается модернистское ЛГБТ- и квир-богословие, которое призвано с теологической позиции оценить сексуальную революцию, развернувшуюся около века назад. Конечно, ортодоксальное богословие трех авраамических конфессий имеет на это свой взгляд, причем в основном строгий и нерушимый. Однако, как считает колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин, есть еще фактор непонимания двумя сторонами друг друга: тех изменений в понимании антропологии и отношения к сексуальности, которые различают реалии монотеистической авраамической традиции — и современной западной повестки.

Религия и антропология

Первое, что объединяет три монотеистические религии — то, что человек рассматривается ими как венец творения. Сущность человека и присущие ему качества представляются лучшими, какие только могут быть у Божьих созданий.

В Книге Бытия утверждается, что человек создан «по образу и подобию Божию»:

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».

Несмотря на то, что в исламе отрицается подобие Бога его творению («Нет ничего подобного Ему!»), а о самом наличии образа у Бога существовала широкая полемика, Коран (Бакара, 30 аят) тоже ставит человека владыкой над всей землей:

«И сказал Господь ангелам: «Я назначу на земле наместника». Они (на это) сказали: «И Ты поселишь там того, кто будет там вредить и проливать кровь, тогда как мы возвеличиваем Тебя хвалой и превозносим Тебя?» Он ответил: «Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете».

На самом деле, этот монотеистический гуманизм очень важен — он указывает на свойственную всей традиции идеализацию человеческого существа. Говоря иначе, то, в соответствии с каким порядком Бог задумал человека, считается наилучшим для него.

Подобная точка зрения нашла свое отражение в религиозном праве. Например, в исламе нельзя подвергнуть дублению кожу человека (как написано в книге по ханафитскому праву «Мухтар лиль Фатва»). Ведь человек — существо возвышенное. Если не существовать в границах этой религиозной идеи — казалось бы, что плохого в кошельке из кожи человека? Однако именно идея особой возвышенности человеческого существа вызывает неприятие таких вещей со стороны религиозных людей — это и отличало монотеистов от служителей языческих культов, практиковавших человеческие жертвы.

Тут мы подходим к теме нашего разговора. Религия воспринимает половые и сексуальные различия при рождении как нечто само собой очевидное.

Книга Бытия снова раскрывает это: «мужчину и женщину сотворил». (1, 27)

Дуалистичная картина на человеческую антропологию присутствует и в Коране: «Мы сотворили вас парами» (78:8)

Религия и сексуальность

В Коране строго регламентируется, что сексуальные контакты для мужчин дозволены только с женами и наложницами. Все остальные способы удовлетворения недозволены. Соответственно, и женщины должны хранить целомудрие от всех, кроме своего мужа.

Подобный взгляд разделял и ветхозаветный иудаизм. Христианство тоже дозволило только моногамные отношения, попутно запретив развод. В Первом послании Коринфянам апостол Павел говорит:

«А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, —и мужу не оставлять жены своей».

Иудаизм и ислам воспринимают сексуальные отношения, как неотъемлемую часть брака — в том числе и как средство получения удовольствия. В Коране об этом сказано прямо: «Ваши жены — это ваше поле. Засеивайте ваше поле, как пожелаете». Как передается в одном из хадисов, этот коранический аят связан с распространенным у аравийских иудеев поверьем, что, если во время связи женщина была обращена к мужу спиной, то ребенок родится косым. Как видим, Коран полемизирует с этим.

Интересно и то, как метафорически «сравнивается половой акт, в результате которого семя мужчины попадает в утробу женщины и затем они ожидают рождения ребенка, с засевом поля, когда в землю бросают семена, а затем ожидают их всхода» (Ибн Джузай)

Однако, и иудаизм, и ислам строго регламентируют секс, даже моногамный. В исламе он запрещен вне брака, во время менструации, не допускается анальное проникновение, связь в дневное время, в период постов и паломничества. В иудаизме тоже есть специфическая регламентация — например, омовение женщины в отдельной для этого ванне (миква).

Совершенно иное отношение к сексу сложилось в христианстве. В христианской литературе укрепилась связь секса с первородным грехом, в который впало человечество. Так что довольно быстро в христианстве распространилась идея целибата. В том же Первом послании Коринфянам Павел прямо пишет, что христианам лучше вообще не иметь брачной связи:

А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения.

Религия и гомосексуализм

Первое упоминание о гомосексуальном акте встречается в ветхозаветной Книге Левит. И говорится там об этом в запретительном ключе: «Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость». (Левит 18:22)

Апостол Павел:

«Равно как и мужчины, отвергнув естественные сношения с женщинами, пылают похотью друг к другу: мужчины с мужчинами творят постыдные дела, готовя тем себе возмездие, которое они заслужили, сбившись с пути». (Рим 1:27)

В похожем духе пророк Лут обращается к своему народу в Коране. Он говорит:

«Неужели вы будете совершать эти мерзости, осознавая (что это мерзость)? И вы (мужчины) испытываете вожделение к мужчинам вместо женщин? Нет же! Вы просто невежды!» (Ан-Намл, 54-55)

Что примечательного в этих трех текстах? Прежде всего, говоря о гомосексуализме — священные тексты говорят о «возлежании», о «сношении» или о «вожделении», но не об ориентации в том смысле, который сегодня имеют в виду гомосексуальные люди — равные любовные отношения между двумя партнерами одного пола.

По факту, гомосексуальные связи были распространены во все времена и во всех обществах. Но идея об «ориентации» как о присущем конкретному человеку свойстве — достаточно новая, она возникает только к концу 19 века. Особую роль в развитие идеи «сексуальной ориентации» ввели два философа-проповедника сексуальной революции — Мишель Фуко (открытый гей, написавший целую историю сексуальности) и Джудит Батлер. Можно даже сказать, что модель «сексуальных ориентаций» всё ещё находится на стадии становления.

Второй важный момент — сравнение в религиозных книгах гомосексуальных отношений с отношениями с женщиной. Гомосексуализм существовал и в древнем мире, и в Средневековье — но он никогда не понимался, как равный союз. Чаще всего такие отношения были патриархальными — отношениями ученика и учителя или раба и хозяина. Часто между партнерами была большая разница в возрасте. Например, подобные неравные отношения греческая мифология приписывала своим божествам и героям: Зевсу (любовь к Ганимеду), Ахиллу (связь с Патроклом) и другим. Подобные отношения описываются у Платона в диалоге «Пир».

Подобные практики существуют в патриархальных обществах и сегодня. Так, в Афганистане как рудимент язычества сохранилась практика «бача бази» (танцующих мальчиков). Раньше бачи были распространены по всей Средней Азии, и это явление считалось настоящим бичом у мусульманских богословов — они призывали осторожнее относиться к молодым безбородым юношам (амрадам).

За связь двух мужчин полагались жесткие наказания практически во всех авраамических религиях. Так, в Книге Левита за это предполагалась казнь. То же самое предписывает шариат. Однако для того, чтобы установить подобный тип преступления, по шариату требуется 4 свидетеля проникновения, что, понятное дело, случалось очень редко. Совершившему же грех вовсе не полагается сдаваться властям. Так, в сборнике шафиитского мусульманского права «Бугятуль Мустаршидин» сказано:

«Тому, кто совершил грех (прелюбодеяния) необходимо скрывать его до тех пор, пока об этом не узнает судья, а если узнал, то тогда желательно (но не обязательно) сдаться и получить свое наказание».

В христианском мире полагалась казнь для мужеложцев. В Англии содомитов казнили вплоть до Нового Времени, долгое время гомосексуалисты были одной из целей инквизиции. Кодекс Юстиниана в Византии предусматривал для них серьезные наказания: вплоть до кастрации и смертной казни. А вот на Руси мужеложество мало упоминалось в правовых документах.

Религия и перемена пола

Ещё одним сложным новым вопросом для религии стала идея трансгендерности. Во все времена существовал определенный процент людей с анатомическими половыми признаками двух полов — явление гермафродитизма. Например, в исламском праве им предписано выполнять те гендерные роли, которые наиболее соответствуют им. Некоторые исламские теологи даже дозволили для таких людей изменения, трансформацию в один из полов.

Однако когда речь идет не об очевидных биологических гермофродитах, но о людях с половой дисморфией — дело обстоит совсем иначе. Русская православная церковь категорически осуждает такие переходы, а католическая церковь считает, что процедура смены пола не меняет пол человека в глазах церкви. Исключение представляют ряд реформистских церквей, открытых модернизму.

Подобная ситуация наблюдается и в иудаизме: ортодоксальный и хасидский иудаизм крайне негативны настроены по отношению к допустимости таких операций. В то же время реформисты открыто относятся к таким настроениям.

Наверное, единственная деноминация, консервативная часть которой открыто отнеслась к операциям по смене пола — шиитский ислам. Удивительно, но на фоне крайне негативного отношения к гомосексуализму как таковому — аятолла Хомейни, лидер Исламской революции — посчитал дозволенными операции по смене пола, по аналогии с гермафродитами. Ныне республика Иран занимает второе место в мире (после Таиланда) по таким операциям.

Кроме того, в Индии и Пакистане как наследие индуистской кастовой системы существует целое сообщество «хиджр» — каста неприкасаемых, к которой относятся разные представители «третьего пола». Несмотря на то, что большинство из них считаются индуистами — некоторые причисляют себя к исламу. Обычай обязывает хиджр проводить ритуалы кастрации, что вкупе с поведением вызывает неприязнь у ортодоксальных мусульман.

Что же мы видим сейчас «в сухом остатке»?

С одной стороны, модернистские теологи стремятся пересмотреть ограничения, связанные с гендерными отношениями в религиях. Внутри конфессий появляются отдельные группы, которые открыто относятся к проявлениям нетрадиционной сексуальной ориентации. Впрочем, эти группы чаще всего рождаются в благоприятной среде, где ЛГБТ-культуре дан зелёный свет. В своей же среде религиозные люди продолжают придерживаться консервативных норм, подчас более строгих, чем нормативная сторона их религии.

Антропологическая картина авраамической традиции всегда будет критически относиться к вмешательству в то, что она видит «естественным состоянием» человека — того, что определено для него Богом.