Президент РФС Дюков: «Татарстан — один из ведущих футбольных регионов в России»

Фото: Эрик Добролюбов

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал открытие в Казани нового футбольно-регбийного манежа «Искандер».

«Строительство еще одного объекта футбольной инфраструктуры в Татарстане — действительно важное событие. Этот объект очень важен, чтобы заниматься футболом круглогодично, что является важнейшим фактором подготовки футболистов.

Строительство манежа — еще одно подтверждение системного подхода в республике, создания всех необходимых условий для занятий физкультурой и спортом. В том числе футболом.

В республике ведется работа по всей вертикали футбола, от любительского и массового до профессионального, а также по развитию академий. По состоянию дел, Татарстан — один из ведущих футбольных регионов в нашей стране. Огромная благодарность за это руководству республики, в частности Рустаму Минниханову», — передает слова Дюкова корреспондент «Реального времени».

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов сообщил о подписании трехстороннего договора с РФС по развитию футбола в Татарстане.