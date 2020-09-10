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Татарстан подписал трехстороннее соглашение с РФС по развитию футбола в республике

10:49, 10.09.2020
Татарстан подписал трехстороннее соглашение с РФС по развитию футбола в республике
Фото: rfs.ru

Татарстан подписал трехстороннее соглашение с Российским футбольным союзом (РФС) о развитии футбола в республике. Об этом на открытии футбольно-регбийного манежа «Искандер» в Казани сообщил президент РТ Рустам Минниханов.

«Потенциал нашей республики в футболе высокий. Наш «Рубин», «Нефтехимик», «КАМАЗ» и другие клубы получат мощную поддержку. Мы всегда в зимний период проваливались. Но сегодня поставлена задача, чтобы была проведена системная работа.

Хотел бы поблагодарить президента РФС Александра Дюкова. Мы сегодня подписали трехстороннее соглашение, кто за что отвечает. Поэтому могу заверить, что будем строго придерживаться тех наших договоренностей. И заверяю, что футбол в республике будем серьезно поддерживать», — передает слова Минниханова корреспондент «Реального времени».

СпортФутболОбщество Татарстан
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