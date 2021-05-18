Хадж в условиях пандемии: уроки Мекки по сдерживанию COVID-19

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Большую часть прошлого года совершить паломничество в Мекку было невозможно из-за вспышки пандемии COVID-19. Однако, по оценке специалистов, Саудовская Аравия справилась в борьбе с вирусом и не допустила серьезных потрясений, что и позволило этой стране вновь открыться для паломников. Подробнее о том, как в этом арабском государстве сумели сдержать распространение смертельного вируса в своей авторской колонке для международного издания The Conversation пишет Ахмед Калеби, независимый консультант-патологоанатом и почетный доктор, преподаватель кафедры патологии человека Университета Найроби, который сам недавно посетил Мекку. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом статьи.

«Саудовская Аравия в целом преуспела в борьбе с пандемией»

Как мусульманин, по меньшей мере раз в год я отправляюсь в паломничество в город Мекку, священное место для всех мусульман, расположенное в Саудовской Аравии. Мусульмане совершают короткое паломничество “Умра” в любое время года, и ежегодно Мекка принимает более 19 миллионов паломников. Я также пару раз был в Мекке, совершая «Хадж» — ежегодное крупное паломничество. Проводимое раз в год, это массовое собрание привлекает более 2,5 миллионов мусульман.

Паломничество в Умру и Хадж было невозможно в течение большей части 2020 года из-за вспышки пандемии COVID-19. Однако Саудовская Аравия в целом преуспела в борьбе с пандемией. Там был низкий уровень смертности и минимальные социальные и экономические потрясения благодаря широко распространенной системе тестирования и доступу к вакцинам. Это позволило стране открыться для паломников.

Я избегал поездок, чтобы свести к минимуму ненужный риск заболеть COVID-19. Но информация о строгих правилах обеспечения безопасности паломников в Мекке побудила меня поехать туда.

Как патологоанатом, который был на «передовой» во время распространения коронавируса в Кении, я был впечатлен пережитым мною в Саудовской Аравии.

Там был низкий уровень смертности и минимальные социальные и экономические потрясения благодаря широко распространенной системе тестирования и доступу к вакцинам. Фото: Максим Платонов

Я считаю, что другие страны, где проходят массовые религиозные собрания, могут извлечь для себя ценные уроки. Стратегии Саудовской Аравии также могут быть использованы в конкретных отраслях, таких как гостиничный бизнес и туризм, спорт и развлечения. Они также обрабатывают большое количество людей и должны обеспечивать баланс между общественным здравоохранением и защитой доступных для людей сфер жизни.

Тестирование и карантин

Для начала саудовские власти потребовали, чтобы иностранные паломники имели отрицательный результат ПЦР-теста по прибытию в аэропорт. Материал для тестов должен был быть взят в течение 48 часов до прибытия в Саудовскую Аравию.

По прибытии все паломники должны были либо пройти обязательный карантин в утвержденном правительством отеле в течение шести дней, либо пройти ПЦР-тест после 48 часов карантина и, если он был отрицательным, могли покинуть отель. Путешественники из стран, отнесенных к категории “высокого риска”, должны были пройти обязательный семидневный карантин, но также должны были пройти отрицательный ПЦР-тест по завершении.

Кроме того, все паломники, которые хотели получить разрешение на въезд в Аль- Харам — Великую мечеть Мекки, — должны были иметь сертификат о вакцинации против COVID-19.

Важно использовать все эти меры, поскольку они обеспечивают дополнительную защиту и предотвращают превращение ситуаций в сюжет суперраспространителя. Одного отрицательного ПЦР-теста может быть недостаточно. Всегда существует риск ложно-отрицательного результата по техническим причинам тестов или из-за мошенничества. Поступали сообщения о том, что большое число путешественников дали положительный результат в пунктах назначения в своем путешествии после отрицательного результата при отправлении из отправной точки.

Одного отрицательного ПЦР-теста может быть недостаточно. Фото: Максим Платонов

Социальное дистанцирование

До COVID-19 там были бы пробки и давка. На этот раз поток людей в Большой мечети был хорошо организован. Одновременно туда допускалось ограниченное число верующих, и существовала четкая маркировка, обеспечивающая физическое дистанцирование. Полиция и санитары мечети следили за паломниками и направляли их.

Маски для лица, которые обеспечивают барьер и препятствуют распространению коронавируса были обязательными для ношения. Суровые наказания были наложены на тех, кто не носил маску или пытался войти в Аль-Харам без действительного разрешения. Ежедневные текстовые сообщения напоминали нам о штрафах и правилах местного общественного здравоохранения.

Заметно ограниченное число паломников — до 50 000 в день при огромной вместимости в сотни тысяч — облегчило управление людьми и применение мер.

Кроме того, еда для ифтара была расфасована в аккуратно запечатанные упаковки. Указанные на этикетке, они были приготовлены в строгих гигиенических условиях, исключающих риск передачи COVID-19 при обращении. В прошлом паломники ели эти блюда вместе, иногда из общих тарелок. Это сценарий с высоким риском передачи вируса.

Кроме того, в отличие от прежних времен, когда люди собирались толпой, чтобы собрать святую воду из водопоев, ее раздавали мобильные носильщики. Они наливали воду из переносных резервуаров, а также разливали запечатанную воду в бутылках.

На этот раз поток людей в Большой мечети был хорошо организован. Фото REUTERS

Мобильные приложения

Инновационным вмешательством стало использование мобильных приложений для записи, отслеживания и мониторинга всех личных записей, связанных с COVID-19. Они включали результаты анализов и статус вакцинации. Приложения также использовались для подачи заявок на доступ для передвижения в общественных местах. Наш турагент на время Умры сказала какие приложения загружать.

Приложение Tawakkalna используется по всей стране для отслеживания контактов. Это самое важное приложение, необходимое для доступа к каждому месту, куда вы идете: к каждому магазину, ресторану, отелю и автомобилю. Это приложение требовало записи результатов ПЦР и вакцинации, чтобы включить запись.

Тем, у кого был положительный ПЦР, было запрещено передвигаться. Приложение имеет постоянный трекер местоположения и предупреждает, если кто-то находится за пределами разрешенной зоны.

Если группы хотели собраться на общественные мероприятия, они использовали приложение Tawakkalna, чтобы подать заявку на получение разрешения на сбор. Затем приложение обеспечит отслеживание контактов в случае любого положительного случая, возникшего после события.

Для паломников, желающих получить доступ к мечети Аль-Харам, есть приложение под названием Eatmarna. Приложение Eatmarna, созданное Министерством Хаджа и Умры (правительственное министерство, занимающееся вопросами паломников), позволяет паломникам забронировать определенный временной интервал для доступа в Большую мечеть, что означает, что номера ограничены. Приложение также связано с приложением Tawakkalna, что означает, что доступ предоставляется на основе статуса COVID-19.

Как иностранному паломнику, мне выдали браслет со штрих-кодом, который можно было сканировать, чтобы подтвердить мой статус, если я не смогу показать свой статус Таваккалны или Этмарны.

Tabaud был еще одним приложением, которое использовалось для сдерживания пандемии . Это приложение для социального дистанцирования, которое с помощью Bluetooth может проверять приложение Tawakkalna окружающих вас людей. По сути, он предупреждает о людях поблизости, у которых положительный результат теста.

Как патологоанатом, я считаю, что эти приложения имеют решающее значение для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Они ограничивают скопление людей, а также позволяют передвигаться тем, кто находится в безопасности, одновременно ограничивая тех, кто небезопасен.

Приложения, которые отслеживают перемещения людей и хранят их медицинские и личные данные, действительно вызывают проблемы с конфиденциальностью, особенно если данные попадают в чужие руки или используются неправильно.

Однако я также чувствую, что их использование-это цена, которую мы должны заплатить в эти беспрецедентные времена, и можно предпринять шаги для защиты данных.

Фото: Saudi Ministry of Media / Handout via Reuters

Избегание событий суперраспространителя

В прошлом Мекка была местом встречи миллионов паломников и всегда была очагом распространения различных инфекционных заболеваний, включая холеру.

Строгие и решительные шаги, предпринятые с целью контроля массовых собраний, могут помешать им стать горячими точками суперраспространителя, как это произошло в Индии и Иране.

Методы, какими Саудовская Аравия организовывает паломничество дает много уроков, достойных подражания для разных секторов производства и мероприятий, которые объединяют большое количество людей, включая спорт, религию, развлечения и гостиничную индустрию.

Люди, желающие воспользоваться этими удобствами, должны будут признать, что для того, чтобы пользоваться этими привилегиями, необходимо будет проверять и контролировать свой COVID-19 статус для всеобщего благополучия.

Особый интерес представляет использование технологий мобильных устройств, которые могут стать очень мощным инструментом борьбы с пандемией во всех странах, в том числе в Африке, где уровень использования мобильного Интернета и смартфонов очень высокий.