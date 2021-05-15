Мечты о революции и критика капитализма: как Карл Маркс боролся за коммунизм и создал бессмертный труд

Спецпроект «Жить в сорок первом» продолжает знакомить с выдержками из календаря за 1941 год. Он посвящен 80-летию с начала Великой Отечественной войны, знаковым личностях того времени, достижениям в промышленности и сельском хозяйстве. Об экономике страны в целом, развитии систем образования и здравоохранения, традициях семьи того времени и многом другом. Это полностью, дословно воссозданная копия настольного календаря, переизданная Группой ТАИФ. В третьем выпуске — личность Карла Маркса.

Карл Маркс

Пятого мая 1941 г. исполняется 123 года со дня рождения гения человечества, основоположника научного коммунизма, величайшего пролетарского революционера и ученого Карла Маркса. Родился и воспитывался Маркс в городе Трире, в Германии, в культурной семье. Отец его был адвокатом. В 1841 г. Маркс окончил университет. В университете он изучал юридические науки, но особенно много уделял внимания истории и философии. По окончании университета Маркс рассчитывал стать профессором.

Но реакционная политика прусского правительства заставила его отказаться от ученой карьеры. В 1842 г. Маркса пригласили в качестве сотрудника в прогрессивную «Рейнскую газету». В газете сотрудничал Ф. Энгельс, который в ноябре 1842 г. лично познакомился с Марксом. С конца 1842 г. Маркс сделался главным редактором «Рейнской газеты», которая при его редакторстве занимает все более определенное революционно-демократическое направление. После многих безуспешных попыток подчинить газету реакционной цензуре правительство закрыло газету.



В 1843 г. Маркс женился на своей подруге детства Женни фон Вестфалей, которая прошла с Марксом весь его жизненный путь пролетарского революционера и была глубоко предана тому делу, во имя которого жил и боролся Маркс. Осенью 1843 г. Маркс приехал в Париж, чтобы издавать радикальный журнал «Немецко-французский ежегодник». «В своих статьях в этом журнале Маркс выступает уже как революционер, провозглашающий «беспощадную критику всего существующего», апеллирующий к массам и к пролетариату» (Ленин, Соч., т. 18, стр. 6).

В Париже в сентябре 1844 г. Маркс вновь встретился с Энгельсом. С этого момента между этими двумя великими людьми установилась самая искренняя, самая крепкая дружба на почве совместной борьбы за дело рабочего класса. Вся последующая жизнь и совместная деятельность двух гениальных вождей пролетариата полна революционной борьбы. В Париже Маркс и Энгельс принимали самое активное участие в кипучей революционной жизни.

Решительно борясь с различными учениями мелкобуржуазного социализма, Маркс и Энгельс выработали «... теорию и тактику революционного пролетарского социализма или коммунизма (марксизма)» (Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 6).

В 1844 г. Маркс и Энгельс написали книгу «Святое семейство, или критика «критической критики». В этой книге были заложены основы революционно-материалистического учения Маркса и Энгельса. В начале 1845 г. Маркс как опасный революционер был выслан французским правительством из пределов Франции. Он поселился в Брюсселе (Бельгия), куда приехал и Ф. Энгельс. Здесь ими совместно была написана «Немецкая идеология», в которой они дали резкую критику всей современной после- гегелевской философии, а также и немецкого «истинного социализма», вскрыли всю его утопичность.

В своей знаменитой книге «Нищета философии» Маркс подвергает сокрушительной критике реакционный мелкобуржуазный социализм и разрабатывает теорию и тактику революционного пролетарского социализма. Результатом борьбы Маркса и Энгельса за создание пролетарской партии был организованный ими в 1847 г. «Союз коммунистов». Программой Союза был написанный Марксом и Энгельсом «Манифест коммунистической партии», опубликованный в 1848 г.

«В этом произведении, — писал Ленин, — с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классовой борьбы и всемирно-исторической революционной роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества» (т.18, стр. 6).

Когда разразилась февральская революция 1848 г. во Франции, Маркс был выслан из Бельгии. Он приехал опять в Париж, а оттуда — после мартовской революции — в Германию, в город Кельн, и принял вместе с Энгельсом самое деятельное участие в революционных событиях. «В деятельности самого Маркса и Энгельса, — писал Ленин, — период их участия в массовой революционной борьбе 1848—1849 годах выделяется как центральный пункт».

С июня 1848 г. Маркс был главным редактором основанной им в Кельне «Новой Рейнской газеты». «Новая Рейнская газета» явилась первым печатным органом революционного пролетариата. Марксом и Энгельсом был написан ряд блестящих статей, раскрывающих классовую сущность различных общественных групп Германии и показывающих историческую революционную роль пролетариата.

«Оба друга, — писал Ленин, — были душой всех революционно- демократических стремлений в Рейнской Пруссии. До последней возможности отстаивали они интересы народа и свободы от реакционных сил». В мае 1849 г., после поражения революции, «Новая Рейнская газета» была запрещена. Маркс был выслан из Германии, поселился в Париже, но вскоре был выслан и оттуда и уехал в Лондон, где жил до самой смерти. После поражения революции 1848 г. наступила длительная эпоха реакции.

Жил и работал Маркс в невыносимо тяжелых материальных условиях. Только поддержка со стороны ближайшего друга, Энгельса, дала возможность Марксу довести до конца «Капитал» — этот гигантский научный труд, являющийся незыблемым основанием революционной теории пролетариата.

В своем гениальном бессмертном труде — «Капитале» — Маркс дал непревзойденный, глубокий научный анализ капиталистического общества, исследовал производственные отношения капиталистического общества в их возникновении, развитии и упадке. Первый том «Капитала» вышел в 1867 г. В конце 50-х и в 60-х годах 19 века начинается новый революционный подъем в рабочем движении. В 1864 г. под руководством Маркса и Энгельса организуется Международное товарищество рабочих — Первый Интернационал.

Душой этого Интернационала был Маркс. Он был организатором и руководителем первого Интернационала, который выковал единую тактику пролетарской борьбы рабочего класса в различных странах. В 1871 г. в жизни революционного рабочего движения совершилось крупнейшее историческое событие — пролетариат Парижа свергнул буржуазное правительство, захватил власть в свои руки, осуществил диктатуру пролетариата.

Парижская Коммуна просуществовала недолго. Но она успела совершить великие дела, явившиеся неопровержимым доказательством правильности научного коммунизма. Маркс и Энгельс приняли живейшее участие в жизни Парижской Коммуны, оказывая ей всемерную поддержку. Парижской Коммуне Маркс посвятил книгу «Гражданская война во Франции», в которой дал исчерпывающий научный анализ уроков Парижской Коммуны, показал всемирно-историческое значение подвига парижских пролетариев, разбивших машину буржуазного государства, заменив ее диктатурой пролетариата.

До конца своих дней Маркс руководил рабочим движением во всех странах мира, сочетая революционную практическую деятельность с напряженной научной теоретической работой. Исключительно велики заслуги Маркса перед рабочим классом.

Маркс вооружил рабочих революционной теорией, дал рабочим и всем трудящимся непобедимое оружие в борьбе с эксплуататорами за новое, коммунистическое общество. «Маркс и Энгельс, великие учители пролетариата в противовес социалистам-утопистам. Первые разъяснили, что социализм — не выдумка мечтателей (утопистов), а необходимый результат развития современного капиталистического общества.

Маркс и Энгельс учили пролетариат сознавать свои силы, сознавать свои классовые интересы и объединяться для решительной борьбы с буржуазией. Маркс и Энгельс открыли законы развития капиталистического общества и научно доказали, что развитие капиталистического общества и классовая борьба в нем должны неизбежно привести к падению капитализма, к победе пролетариата, к диктатуре пролетариата.

Маркс и Энгельс учили, что избавиться от власти капитала и превратить капиталистическую собственность в собственность общественную невозможно мирным путем, что добиться этого рабочий класс может только путем применения революционного насилия против буржуазии, путем пролетарской революции, путем установления своего политического господства — диктатуры пролетариата, которая должна подавить сопротивление эксплуататоров и создать новое бесклассовое коммунистическое общество.



Но чтобы победить старый мир и создать новое бесклассовое общество, пролетариат должен иметь свою собственную рабочую партию, которую Маркс и Энгельс называли коммунистической партией» («История ВКП(б)». Краткий курс, стр. 11).

Маркс и Энгельс создали цельное научное мировоззрение пролетариата — диалектический материализм, который явился могучим оружием революционной борьбы рабочего класса, научным методом познания и преобразования действительности. Величайшим открытием во взглядах на общество явился исторический материализм, цельная и стройная научная теория, показывающая «...как из одного уклада общественной жизни развивается, вследствие роста производительных сил, другой, более высокий...» (Ленин, Соч., т. 16, стр. 350).

Маркс и Энгельс открыли закон развития человеческой истории, открыли закономерность в развитии классового общества, создав теорию классовой борьбы. «В немногих словах заслуги Маркса и Энгельса перед рабочим классом, — говорил Ленин, — можно выразить так: они научили рабочий класс самопознанию и самосознанию, и на место мечтаний поставили науку» (т. первый, стр. 410).

Марксизм есть цельное мировоззрение, включающее теорию социализма, философский материализм и экономическое учение Маркса. Главное в марксизме — это учение о диктатуре пролетариата. Маркс и Энгельс научно доказали, что классовая борьба пролетариата против буржуазии неизбежно становится борьбой политической, направленной на низвержение господства буржуазии, на установление революционной диктатуры пролетариата.

«Марксизм есть научное выражение коренных интересов рабочего класса», — говорит товарищ Сталин. Маркс и Энгельс беспощадно боролись со всеми врагами революционного рабочего движения. Они резко выступали против малейшего проявления оппортунизма, примиренчества и соглашательства, против прудонистов, бакунистов и других злейших врагов марксизма. Марксизм вырос, окреп, закалился в жестокой борьбе со всевозможными врагами рабочего класса. Ему пришлось «с боя брать каждый свой шаг на жизненном пути» (Ленин).

«...Маркс был прежде всего революционер... Его стихией была борьба. И он боролся с такой страстью, с таким упорством, с таким успехом, как борются немногие» (Энгельс). 14 марта 1883 г. Маркс скончался.

«Для борющегося пролетариата Европы и Америки, — говорил Энгельс на могиле Маркса, — для исторической науки смерть этого человека — неизмеримая потеря». После смерти Маркса Энгельс писал: «Ему мы обязаны всем: тем, чем мы стали, и всем, чего теперь достигло современное движение, оно обязано его теоретической и практической деятельности. Без него мы до сих пор блуждали бы еще в потемках». Великие принципы научного коммунизма, разработанные Марксом и Энгельсом, нашли свое гениальное воплощение и дальнейшее

развитие и обогащение в трудах великих вождей пролетариата — Ленина и Сталина.



Айдар Хайрутдинов кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник отдела истории общественной мысли и исламоведения Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, научный сотрудник Российского исламского института В сороковые годы наступил пик военного социализма. Карл Маркс для советского человека был основоположником идеологии, на которой строилось государство, поэтому и отношение к нему было соответствующим и в правящих кругах и среди народа. Нельзя исключать диссидентов, которые не приняли Маркса и марксизм — они либо носили это в себе, либо покинули страну. В 80-е годы марксизм оставался какой-то абстракцией, которая преподавалась нам в партийных школах — были такие школы марксизма-ленинизма. Но это все было мертвое, просто по инерции давалось. Марксизм-ленинизм назывался научным коммунизмом и обязательно преподавался в высших учебных заведениях, предмет назывался История коммунистической партии Советского Союза. Несмотря на то, что учение себя изжило, тем не менее, у общества и правящих кругов не хватало духу это сказать. И в народе отношение менялось, он понимал, что идеология, кажется, ни к чему хорошему не привела, мы не туда идем. Все молчали и жили как живется, пока все не рухнуло. У Маркса очень глубокий анализ природы капитализма, это никуда не делось. На то время современный капитализм был описан хорошо и даже какое-то время развивался как Маркс и планировал, а теперь он превратился в нечто инфернальное. В этом смысле Маркс был прав, он был не прав в том, что нельзя в обществе уравнивать людей по их материальным достижениям, социальному статусу — это идет против человеческого естества.



Виктор Сидоров политолог, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Маркс во многом фигура мифологическая, поскольку все его идеи, особенно экономические, были поставлены на службу идеологии советского государства. У Маркса много идей, связанных именно с экономикой, так как он экономист. Как писал английский философ Карл Раймунд Поппер: «Маркс был прекрасным экономистом, но отвратительным пророком». Все, что он предсказал, в принципе, не сбылось — никакой мировой революции не случилось. Сейчас отношение к Марксу более объективное, а в те времена обо было более идеологическим. «Капитал» же не имеет никакого отношения к идеологии — это экономическая работа, где описываются механизмы создания прибавочной стоимости, ее распределения, функционирования. Понятное дело, что это все сделано, исходя из экономики ХIХ века и актуально в первую очередь для нее. Как устроена капиталистическая экономика, капитал, инвестиции — тоже применимо сейчас, но с оговоркой, так как теперь существуют более современные инструменты. При этом, принципы остались те же: эксплуатация, наемный труд и то, что капиталист отчуждает прибавочную стоимость у тех, кто ее создает.