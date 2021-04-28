Бизнес-аккаунт дня: комбинезоны и худи от казанского бренда

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 51

Три года назад дружба двух молодых мам из Казани переросла в нечто большее — деловое партнерство. Арина и Элина основали бренд LUNA для собственноручно созданной одежды. Площадкой для продаж изделий, которые шьет творческий тандем, стал «Инстаграм». Бизнес-профиль в соцсети стал очередным участником спецпроекта «Реального времени» и ведущих СММ-агентств Поволжья.

«Мы делаем то, что очень сильно любим»

Несколько лет назад, имея за плечами большой опыт по пошиву текстильных изделий и творческий потенциал, жительницы Казани Элина и Арина решили воплотить в жизнь свою мечту о создании собственного бренда комфортной одежды LUNA. Стали шить на заказ худи, толстовки, футболки, костюмы и комбинезоны для детей и взрослых.

Для каждого сезона у бренда своя коллекция. Летом — это платья, блузки, рубашки, ромперы, сарафаны из льна и муслина. Как говорят предпринимательницы, «мы просто делаем то, что очень сильно любим, а это, как минимум, залог качества и, как максимум, залог успеха, востребованности и преданности наших клиентов».



Сегодня аналитический разбор бизнес-аккаунта в «Инстаграм» Арины и Элины провела креативный директор коммуникационного агентства «Без воды» Алиса Лисовая.



Фотографии должны вызывать эмоции

С первого взгляда кажется, что все классно: красивый контент и описание профиля, но я всегда найду, с чем можно работать.

Контент. Фотографии действительно аккуратные, без лишних визуальных шумов, все в одном стиле, но... Есть два типа мам, которые покупают в Инстаграм: потому, что действительно вещь необходима или потому, что понравилось, как в этой вещи выглядят другие дети и она хочет, чтобы ее ребенок был такой же красивый, крутой и яркий.

Именно поэтому правильно, что фото сделаны на детях, но не хватает эмоциональной составляющей. Фото в процессе использования этой самой одежды. На самокате, велосипеде, детской площадке — демонстрируем удобство. На природе или в парке в коляске — тепло и уют. Дети лет 8—10 в них снимают тик-токи — это круто и модно. Но фотографии должны вызывать эмоции, и дети на них должны выражать эти эмоции — радость, счастье, веселье и прочее.

Мне не хватило, как всегда в разборах, графических постов. Но не «графических заглушек», как эта:

Такие посты стабильно набирают мало лайков, потому что на них нет изображения, только текст. Выход из ситуации: делать на фотосессии кадры специально для того, чтобы внизу или наверху добавить надпись. Не хватает постов «наш ассортимент» или просто с подборкой всего, что есть в ассортименте в цвете «мокко».

На продажи очень хорошо влияет контент UGC (User generated content), то есть то, что фотографируют ваши покупатели. Это всегда выглядит, как отзыв, и добавляет живости профилю. Если постов таких нет, надо мотивировать пользователей делать фото в вашей одежде, если им действительно нравится ваша одежда, они с радостью поддержат вас.

В карусель — единое оформление обложек

Хайлайтс. Если честно, в актуальном такой беспорядок, что мне даже было лень всё смотреть, очень много неактуального. Если вам жалко удалять что-то, сохраните в одну-две папки «архив». Нет единого оформления обложек, все разные и выглядит поэтому сразу неаккуратно.

Сами сториз оформлены также неаккуратно: разные шрифты, фото не на весь экран, градиентные фоны на репостах (лучше делать однотонную заливку). Например хайлайтс платья начинается со сториз «а у нас сегодня весело». Представьте нового человека, который к вам зашел в профиль за платьем? Нашел хайлайтс «платья», а там есть платья какие-то, но у моделей нет названия, нет размерного ряда, нет стоимости. Неудобно, непонятно — потенциальный клиент ушел.

Если хайлайтс посвящен конкретным видам одежды, сделайте всё четко: название модели, цвета, размерный ряд, варианты апгрейда, стоимость. Так вам будет проще продавать, а покупателю принимать решение о покупке.

Если в целом говорить о продажах — не хватает мульти-ссылки с возможностью купить прямо оттуда. Не все сейчас любят писать в WA, в Директ, ждать. Нажал, положил в корзину, оплатил сразу, и никого ждать не нужно. Я бы советовала оформить, к примеру, Taplink с товарами и использовать его вместо собственного сайта.

Последний пост, видимо, концептуальный, но я его совсем не оценила, таким образом, вы можете совсем потеряться из видимости у подписчиков.

Алгоритм «Инстаграм» думает: люди не лайкают этот пост и очень быстро его пролистывают, значит им этот аккаунт не интересен, спустим его пониже в ленте. И так каждый раз, когда вы выкладываете такие посты без особого смысла. Задайте вопрос, покажите новые ткани, спросите у аудитории, что сшить в этом сезоне — не оставляйте загадочные слова под постами «Теперь точно».

Я уверена, что продажи пойдут в гору, если девочки наладят удобство для покупателей и подключат после этого таргетированную рекламу — ведь ассортимент очень классный и модный — такой точно не будет долго залеживаться на полках.