Вода по цене золота: услуги по бурению скважин в Татарстане подорожали вдвое
Впереди длинные майские, татарстанцы отправятся за город, где многие будут не только отдыхать, но и по традиции обустраивать свои участки. Правда, здесь их ждет неприятный сюрприз — обеспечить водой свой дом в этом году стало дороже, по оценкам экспертов, на 40%. За услуги бурения скважины теперь нужно выложить до 400-500 тыс. рублей. В чем причины столь резкого подорожания, попыталось выяснить «Реальное время».
Цены на бурение скважин взлетели на 40%
У каждого, кто строит дом или решил сменить привычную схему водоснабжения, встает вопрос о бурении скважины на участке. В пригороде Казани с разрушенной, либо никогда и не существовавшей инфраструктурой водоснабжения, это зачастую единственно возможный вариант. Здесь затраты можно условно разделить на две части: услуги по бурению самой скважины и ее обустройство.
Стоимость работ по бурению варьируется от 1500 руб./м. глубины до 7000 руб./м. и зависит от многих параметров: геология, глубина, политика ценообразования, конъюнктура рынка. Например, если залегание воды не очень глубокое (12-20 м.), то большинство компаний предлагает именно такой вариант, нежели «артезианский». Здесь ценовой коридор от 1500 руб./м. до 2200 руб./м. Также необходимы погружной насос, система фильтрации, трубы для разводки системы водоснабжения.
Причем, как говорят специалисты, осуществляющие работы по бурению, глубина скважины — не показатель чистоты воды. Порой, на менее глубокой скважине можно получить более чистую воду.
Если же остановить свой выбор на артезианском варианте, то в этом случае цена бурения возрастает до 2700-7000 рублей за метр глубины. Глубина такой скважины может достигать до 200 метров, а ее сложность определяет более высокую стоимость. Сложность вызвана не столько глубиной, сколько — геологией. В цену услуги закладывается и стоимость трубы (как правило, стальной).
К преимуществам артезианской скважины можно отнести возможность снабдить водой сразу несколько домовладений. Еще одна ее особенность (и статья расходов) — возможная потребность в кондукторной колонне (кондуктор). Кондуктор представляет собой дополнительную трубу или комплект стальных труб, которые соединяют между собой. Его применение позволяет избежать обрушения стен и проникновения загрязненных грунтовых вод в водоносный горизонт. Очень часто бывает трудно заранее определить необходимость использования кондукторной колонны. В 90% случаев потребность в ней становится понятной только после начала бурильных работ. Стоимость кондуктора колеблется в пределах 1300-1500 рублей за метр.
Иногда недобросовестные бурильщики выдают пластиковые кондуктора за стальные. Монтаж такого устройства угрожает проникновением грунтовых вод в затрубное пространство. При появлении в пластике малейшей трещины, загрязнения быстро попадают в скважину, заражая воду болезнетворными микробами.
К подготовительным работам относят обустройство колодца, бетонирование, подготовку к возможному самоизливу. Иногда на это требуются не только деньги, но и время (на застывание бетона).
Специалисты также советуют включить в водоснабжение автоматическую систему контроля давления и гидроаккумулятор. Это, конечно, приведет к удорожанию скважины, но впоследствии минимизирует перебои с водоснабжением.
В целом для обустройства скважины, кроме бурения, требуется 50-80 тыс.рублей. Сюда входят, в том числе земляные работы — экскаватор, копка траншей и так далее. В отдельных случаях цена услуги может достигать 200 тыс. К бюджетным вариантам, стоит присмотреться более внимательно — возможно, они не включают важные элементы, за которые придется доплатить, либо в них применяются комплектующие не самого лучшего качества.
«Металл подорожал на 140%"
В среднем услуги по бурению скважин в Татарстане подорожали на 40% в сравнении с прошлым годом. Причем цены выросли как на оборудование, так и на сами работы.
— Все дорожает. Это было связано с подорожанием сырья. Надо у государства спрашивать откуда они таскают материал, который у нас производится. В этом году металл подорожал на 140%. Все бурение непосредственно завязано на металл: запчасти, детали — это все металл. ГСМ подорожало. Жизнь людей подорожала в этом году, соответственно, зарплату поднимать надо. На том же уровне зарплату уже не оставишь. Бурение не шло раньше в ногу с инфляцией, а в этом году многие подняли расценки. Невозможно за гроши работать, такую тяжелую работу выполнять, — пояснил Марат Нуриев, мастер буровых работ компании «БурМастер».
Солидарны с коллегой во мнении, почему подорожала услуга, и в казанской компании «Бурильщик», где также отмечают сильный рост цен:
— Трубы подорожали более чем в два раза в этом году. Металл весь подорожал. В части работ пока цены такие же, но стоимость погонного метра вместе с материалом, конечно же, выросла!
Как не промахнуться
Не редко, при бурении скважины происходит самоизлив. После бурения вода поднимается на поверхность, иногда в виде фонтана. Важно чтобы, подрядчик, выполняющий работы, был готов к такому развитию событий и мог профессионально взять ситуацию под контроль. Иначе можно затопить не только свой участок, но и соседей. Если же компания по бурению скважины не поможет в этом вопросе, привлечение сторонней фирмы для ликвидации последствий может влететь в «копеечку».
Также надо иметь ввиду, что в некоторых случаях прежде, чем заказать услугу по бурению скважин, необходимо получить лицензию, а именно если:
- объем извлекаемых подземных вод превышает 100 куб. м в сутки;
- добыча воды ведется в коммерческих целях;
- источник водозабора располагается ниже водоносного горизонта, который служит источником централизованного водоснабжения.
Говоря о сроках эксплуатации артезианских скважин эксперты отмечают, что при грамотном обустройстве, водозабор будет служить не менее 50 лет. Для песчаного водоносного слоя срок ниже — 10-20 лет.
Немаловажным аспектом является выбор места будущей скважины, поэтому рядом (30-50 метров) не должно быть выгребных колодцев и септиков. Для артезианских скважин, которые в бОльшей степени защищены от влияния окружающей среды за счет глубины, фактор «септика на участке» не столь значителен, как в случае с обычным колодцем или скважиной на песке. Но это не означает, что в воде не будет солей, металлов и примесей природного характера. В любом случае, с какой бы глубины воду не добыли, ее необходимо исследовать и фильтровать в соответствии с результатами лаборатории.
|№
|Наименование
|Телефон
|Стоимость метра бурения
|Доплата "под ключ"
|Примечание
|1
|СпецВодСтрой
компания по бурению скважин на воду
|8 (843) 258‒46‒00
8‒960‒048‒46‒00
|2200
|6000 руб. - фильтр;
75 тыс.руб.
|2
|Регионтрубснаб
торговая компания
|8 (843) 297‒16‒20
8 (843) 275‒83‒33
8 (843) 275‒83‒66
|1500
|6000 руб. - фильтр;
50 тыс.руб.
|доплата зависит от оборудования. Не везде возможно питьевую воду сделать
|3
|Green Tech
компания
|8‒960‒048‒41‒72
8 (843) 258‒41‒72
|от 1800
|6000 руб. - фильтр;
50 - 120 тыс.руб.
|4
|Акватехника
Насосное оборудование
|8 (843) 258‒21‒42
8 (843) 297‒22‒42
|2000-3000
|6000 руб. - фильтр;
15 тыс. руб.
|расценки на подключение для технической воды глубиной порядка 15 м.
|5
|БГС
компания по бурению скважин
|8‒903‒343‒12‒17
8 (843) 253‒40‒28
|1800
|6000 руб. - фильтр;
60 - 70 тыс.руб.
|с ЖБИ кольцами. Глубина 10-20 м.
|6
|Пробурим116
компания
|8 (843) 253‒28‒20
8‒927‒407‒09‒55
|1600
|42 тыс.руб. - до 15 метров бурение+труба и фильтр. Все что свыше 1600 р/м.
20 тыс. допоборудование
|до 15 метров - фиксированная цена: 42 000 руб. свыше - 1600 р/м
|7
|Септик Профи
торгово-монтажная компания
|8-917-283-24-33
8‒951‒898‒52‒98
8 (843) 203‒39‒50
|2000
|8000 фильтр.
83 тыс.руб.
|Чем глубже, тем дороже. Зависит от грунтов: песок - дешевле, известняк - дороже
|8
|ПрофГНБ
Буровые работы
|8 (843) 248‒12‒48
8‒987‒297‒15‒97
|1800
|6000 руб. - фильтр;
оклоло 70 тыс.руб.
|6000 фильтр;
25 000 колодец в 2 м.;
20 000 - 25 000 насос;
10 000 манипулятор;
12-20 метров глубина
|9
|АкваКонтроль
компания
|8 (843) 259‒05‒08;
Партнер:
8-965-588-65-21
|Цены от партнера:
1700
|6000 руб. - фильтр;
60-80 тыс.руб.
|Сами не бурят. Бурят партнеры. Компания занимается анализом воды и подбором очистки.
15-18 метров
|10
|Строительно-монтажная компания
ИП Камалов Р.Г.
|8‒960‒048‒49‒09
|1800 р/м до 24 м;
2700 р/м на артезианскую
|6000 руб. - фильтр;
от 70 тыс.руб.
|труба диаметром 125. Если бурить под артезианскую воду, то еще затраты на кондукторную колонну 1500 р/м.
|11
|Казань Гидро
компания по бурению скважин
|8 (843) 203‒40‒44
8‒937‒625‒40‒44
|около 1800;
под артезинскую воду:
4500 - 5000 р/м
|75-90 тыс.руб.
|35 000 включают бурение (около 15 м)+труба диаметром 125+фильтр.
|12
|Казбурвод
компания
|8 (843) 248‒32‒54
|3000 р/м (бурение, металлическая труба, прокачка до чистой воды. Фильтр не требуется)
|Фильтр не требуется.
75 тыс.руб.
|30 тыс.руб. колодец "под ключ", 45 тыс.руб. насос.
|13
|ШтормКоммуникаций, компания
Производственно-складская база
|8 (843) 259‒44‒04
8‒903‒305‒29‒22
8‒903‒305‒67‒45
8‒965‒600‒60‒21
|около 7000
|н/д
|на 56 метров глубины насчитали 400-500 тыс.руб только бурение
|14
|Татбурводстрой
Буровые работы
|8‒987‒225‒32‒53
|2700
|60-70 тыс.руб. в т.ч. 10-15 тыс.работа
|если потребуется кондуктор, то 1300 руб/м. дополнительно
|15
|АльянсКомСтрой
компания
|8‒927‒245‒84‒60
8 (843) 249‒17‒50
|2200
|45-50 тыс.
|в стоимость входит пластиковая трубпфильтр. С автоматикой. Дают гарантию 10 лет.
|16
|Вода Сервис
компания
|8 (843) 505‒11‒55
|2000-18000
|5000 фильтр.
Подготовительные работы, колодец, кессон, бетонирование: 200 тыс.руб.
|компания также устраняет последствия самоизлива, ошибки бурения.
|17
|РемСпецСтрой
компания по бурению скважин на воду
|8 (843) 261‒55‒55
|1600-2900
|5000 фильтр.
65-80 тыс.руб.
|1 год гарантии. Под ключ - с автоматикой.
На артезианскую скважину - 2800-2900 руб/м. и 80 тыс. оборудование
|18
|РемАква
|8-987-181-44-38
|1700-2700
|5000 фильтр.
60-70 тыс.руб.
|Глубокие скважины - 2700 руб/м.
|19
|Аскар (часное лицо)
|8-919-641-77-33
|1800
|6000 фильтр.
45 тыс.руб.
|без автоматики и без завода в дом, с колодцем и насосом
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