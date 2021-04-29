Вода по цене золота: услуги по бурению скважин в Татарстане подорожали вдвое

Впереди длинные майские, татарстанцы отправятся за город, где многие будут не только отдыхать, но и по традиции обустраивать свои участки. Правда, здесь их ждет неприятный сюрприз — обеспечить водой свой дом в этом году стало дороже, по оценкам экспертов, на 40%. За услуги бурения скважины теперь нужно выложить до 400-500 тыс. рублей. В чем причины столь резкого подорожания, попыталось выяснить «Реальное время».

Цены на бурение скважин взлетели на 40%

У каждого, кто строит дом или решил сменить привычную схему водоснабжения, встает вопрос о бурении скважины на участке. В пригороде Казани с разрушенной, либо никогда и не существовавшей инфраструктурой водоснабжения, это зачастую единственно возможный вариант. Здесь затраты можно условно разделить на две части: услуги по бурению самой скважины и ее обустройство.

Стоимость работ по бурению варьируется от 1500 руб./м. глубины до 7000 руб./м. и зависит от многих параметров: геология, глубина, политика ценообразования, конъюнктура рынка. Например, если залегание воды не очень глубокое (12-20 м.), то большинство компаний предлагает именно такой вариант, нежели «артезианский». Здесь ценовой коридор от 1500 руб./м. до 2200 руб./м. Также необходимы погружной насос, система фильтрации, трубы для разводки системы водоснабжения.

Причем, как говорят специалисты, осуществляющие работы по бурению, глубина скважины — не показатель чистоты воды. Порой, на менее глубокой скважине можно получить более чистую воду.

Затраты можно условно разделить на две части: услуги по бурению самой скважины и ее обустройство. Фото kanaliza.ru

Если же остановить свой выбор на артезианском варианте, то в этом случае цена бурения возрастает до 2700-7000 рублей за метр глубины. Глубина такой скважины может достигать до 200 метров, а ее сложность определяет более высокую стоимость. Сложность вызвана не столько глубиной, сколько — геологией. В цену услуги закладывается и стоимость трубы (как правило, стальной).

К преимуществам артезианской скважины можно отнести возможность снабдить водой сразу несколько домовладений. Еще одна ее особенность (и статья расходов) — возможная потребность в кондукторной колонне (кондуктор). Кондуктор представляет собой дополнительную трубу или комплект стальных труб, которые соединяют между собой. Его применение позволяет избежать обрушения стен и проникновения загрязненных грунтовых вод в водоносный горизонт. Очень часто бывает трудно заранее определить необходимость использования кондукторной колонны. В 90% случаев потребность в ней становится понятной только после начала бурильных работ. Стоимость кондуктора колеблется в пределах 1300-1500 рублей за метр.

Иногда недобросовестные бурильщики выдают пластиковые кондуктора за стальные. Монтаж такого устройства угрожает проникновением грунтовых вод в затрубное пространство. При появлении в пластике малейшей трещины, загрязнения быстро попадают в скважину, заражая воду болезнетворными микробами.

К подготовительным работам относят обустройство колодца, бетонирование, подготовку к возможному самоизливу. Иногда на это требуются не только деньги, но и время (на застывание бетона).

К подготовительным работам относят обустройство колодца, бетонирование, подготовку к возможному самоизливу. Фото dom-vod-snab.ru

Специалисты также советуют включить в водоснабжение автоматическую систему контроля давления и гидроаккумулятор. Это, конечно, приведет к удорожанию скважины, но впоследствии минимизирует перебои с водоснабжением.

В целом для обустройства скважины, кроме бурения, требуется 50-80 тыс.рублей. Сюда входят, в том числе земляные работы — экскаватор, копка траншей и так далее. В отдельных случаях цена услуги может достигать 200 тыс. К бюджетным вариантам, стоит присмотреться более внимательно — возможно, они не включают важные элементы, за которые придется доплатить, либо в них применяются комплектующие не самого лучшего качества.

«Металл подорожал на 140%"

В среднем услуги по бурению скважин в Татарстане подорожали на 40% в сравнении с прошлым годом. Причем цены выросли как на оборудование, так и на сами работы.

— Все дорожает. Это было связано с подорожанием сырья. Надо у государства спрашивать откуда они таскают материал, который у нас производится. В этом году металл подорожал на 140%. Все бурение непосредственно завязано на металл: запчасти, детали — это все металл. ГСМ подорожало. Жизнь людей подорожала в этом году, соответственно, зарплату поднимать надо. На том же уровне зарплату уже не оставишь. Бурение не шло раньше в ногу с инфляцией, а в этом году многие подняли расценки. Невозможно за гроши работать, такую тяжелую работу выполнять, — пояснил Марат Нуриев, мастер буровых работ компании «БурМастер».

Солидарны с коллегой во мнении, почему подорожала услуга, и в казанской компании «Бурильщик», где также отмечают сильный рост цен:

— Трубы подорожали более чем в два раза в этом году. Металл весь подорожал. В части работ пока цены такие же, но стоимость погонного метра вместе с материалом, конечно же, выросла!

После бурения вода поднимается на поверхность, иногда в виде фонтана. Фото aqualux-m.ru

Как не промахнуться

Не редко, при бурении скважины происходит самоизлив. После бурения вода поднимается на поверхность, иногда в виде фонтана. Важно чтобы, подрядчик, выполняющий работы, был готов к такому развитию событий и мог профессионально взять ситуацию под контроль. Иначе можно затопить не только свой участок, но и соседей. Если же компания по бурению скважины не поможет в этом вопросе, привлечение сторонней фирмы для ликвидации последствий может влететь в «копеечку».

Также надо иметь ввиду, что в некоторых случаях прежде, чем заказать услугу по бурению скважин, необходимо получить лицензию, а именно если:

объем извлекаемых подземных вод превышает 100 куб. м в сутки;

добыча воды ведется в коммерческих целях;

источник водозабора располагается ниже водоносного горизонта, который служит источником централизованного водоснабжения.

Говоря о сроках эксплуатации артезианских скважин эксперты отмечают, что при грамотном обустройстве, водозабор будет служить не менее 50 лет. Для песчаного водоносного слоя срок ниже — 10-20 лет.

Немаловажным аспектом является выбор места будущей скважины, поэтому рядом (30-50 метров) не должно быть выгребных колодцев и септиков. Для артезианских скважин, которые в бОльшей степени защищены от влияния окружающей среды за счет глубины, фактор «септика на участке» не столь значителен, как в случае с обычным колодцем или скважиной на песке. Но это не означает, что в воде не будет солей, металлов и примесей природного характера. В любом случае, с какой бы глубины воду не добыли, ее необходимо исследовать и фильтровать в соответствии с результатами лаборатории.

Бурение водяных скважин, 2021 год

№ Наименование Телефон Стоимость метра бурения Доплата "под ключ" Примечание 1 СпецВодСтрой

компания по бурению скважин на воду 8 (843) 258‒46‒00

8‒960‒048‒46‒00 2200 6000 руб. - фильтр;

75 тыс.руб.

2 Регионтрубснаб

торговая компания 8 (843) 297‒16‒20

8 (843) 275‒83‒33

8 (843) 275‒83‒66 1500 6000 руб. - фильтр;

50 тыс.руб. доплата зависит от оборудования. Не везде возможно питьевую воду сделать 3 Green Tech

компания 8‒960‒048‒41‒72

8 (843) 258‒41‒72 от 1800 6000 руб. - фильтр;

50 - 120 тыс.руб.

4 Акватехника

Насосное оборудование 8 (843) 258‒21‒42

8 (843) 297‒22‒42 2000-3000 6000 руб. - фильтр;

15 тыс. руб. расценки на подключение для технической воды глубиной порядка 15 м. 5 БГС

компания по бурению скважин 8‒903‒343‒12‒17

8 (843) 253‒40‒28 1800 6000 руб. - фильтр;

60 - 70 тыс.руб. с ЖБИ кольцами. Глубина 10-20 м. 6 Пробурим116

компания 8 (843) 253‒28‒20

8‒927‒407‒09‒55 1600 42 тыс.руб. - до 15 метров бурение+труба и фильтр. Все что свыше 1600 р/м.

20 тыс. допоборудование до 15 метров - фиксированная цена: 42 000 руб. свыше - 1600 р/м 7 Септик Профи

торгово-монтажная компания 8-917-283-24-33

8‒951‒898‒52‒98

8 (843) 203‒39‒50 2000 8000 фильтр.

83 тыс.руб. Чем глубже, тем дороже. Зависит от грунтов: песок - дешевле, известняк - дороже 8 ПрофГНБ

Буровые работы 8 (843) 248‒12‒48

8‒987‒297‒15‒97 1800 6000 руб. - фильтр;

оклоло 70 тыс.руб. 6000 фильтр;

25 000 колодец в 2 м.;

20 000 - 25 000 насос;

10 000 манипулятор;

12-20 метров глубина 9 АкваКонтроль

компания 8 (843) 259‒05‒08;

Партнер:

8-965-588-65-21 Цены от партнера:

1700 6000 руб. - фильтр;

60-80 тыс.руб. Сами не бурят. Бурят партнеры. Компания занимается анализом воды и подбором очистки.

15-18 метров 10 Строительно-монтажная компания

ИП Камалов Р.Г. 8‒960‒048‒49‒09 1800 р/м до 24 м;

2700 р/м на артезианскую 6000 руб. - фильтр;

от 70 тыс.руб. труба диаметром 125. Если бурить под артезианскую воду, то еще затраты на кондукторную колонну 1500 р/м. 11 Казань Гидро

компания по бурению скважин 8 (843) 203‒40‒44

8‒937‒625‒40‒44 около 1800;

под артезинскую воду:

4500 - 5000 р/м 75-90 тыс.руб. 35 000 включают бурение (около 15 м)+труба диаметром 125+фильтр. 12 Казбурвод

компания 8 (843) 248‒32‒54 3000 р/м (бурение, металлическая труба, прокачка до чистой воды. Фильтр не требуется) Фильтр не требуется.

75 тыс.руб. 30 тыс.руб. колодец "под ключ", 45 тыс.руб. насос. 13 ШтормКоммуникаций, компания

Производственно-складская база 8 (843) 259‒44‒04

8‒903‒305‒29‒22

8‒903‒305‒67‒45

8‒965‒600‒60‒21 около 7000 н/д на 56 метров глубины насчитали 400-500 тыс.руб только бурение 14 Татбурводстрой

Буровые работы 8‒987‒225‒32‒53 2700 60-70 тыс.руб. в т.ч. 10-15 тыс.работа если потребуется кондуктор, то 1300 руб/м. дополнительно 15 АльянсКомСтрой

компания 8‒927‒245‒84‒60

8 (843) 249‒17‒50 2200 45-50 тыс. в стоимость входит пластиковая трубпфильтр. С автоматикой. Дают гарантию 10 лет. 16 Вода Сервис

компания 8 (843) 505‒11‒55 2000-18000 5000 фильтр.

Подготовительные работы, колодец, кессон, бетонирование: 200 тыс.руб. компания также устраняет последствия самоизлива, ошибки бурения. 17 РемСпецСтрой

компания по бурению скважин на воду 8 (843) 261‒55‒55 1600-2900 5000 фильтр.

65-80 тыс.руб. 1 год гарантии. Под ключ - с автоматикой.

На артезианскую скважину - 2800-2900 руб/м. и 80 тыс. оборудование 18 РемАква 8-987-181-44-38 1700-2700 5000 фильтр.

60-70 тыс.руб. Глубокие скважины - 2700 руб/м. 19 Аскар (часное лицо) 8-919-641-77-33 1800 6000 фильтр.

45 тыс.руб. без автоматики и без завода в дом, с колодцем и насосом