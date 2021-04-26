Ильшат Фардиев: «Для принятия решения нужны считаные минуты»

«Сетевая компания» все глубже уходит в цифровизацию

«Сетевая компания» разработала технологию «байпас», не имеющую аналогов в России. Благодаря ей все работы на линиях электропередачи можно проводить без отключения потребителей. В компанию уже поступают заявки от малого и среднего бизнеса на проведение различных работ методом РПН. Система была презентована на Международном форуме ТЭФ-2021, который проходит в эти дни в «Казань Экспо». Посетившему мероприятие президенту Татарстана были презентованы и другие прорывные проекты компании. Один из них — создание «цифрового двойника» электрических сетей РТ удостоился Гран-при конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии» в номинации «Цифровые технологии» и является уникальным для России.

Все активы перевели в «цифру»

В Казани в эти дни проходит Международный форум ТЭФ-2021, где компании демонстрируют последние достижения в области энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования как в традиционной, так и «зеленой» энергетике. В рамках форума состоялась ХХI международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение», в которой приняли участие более 80 российских предприятий из 14 регионов России, а также представители девяти стран мира.

В работе ТЭФ-2021 приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. «Татарстан очень энергозатратная республика. Поэтому энергоэффективность и ресурсосбережение — наши приоритетные вопросы», — открывая мероприятие, заявил президент РТ Рустам Минниханов.

Гран-при в номинации «Цифровые технологии» за разработку «цифрового двойника» электрических сетей РТ был вручен генеральному директору АО «Сетевая компания» Ильшату Фардиеву

Премьер-министр РТ наградил победителей конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии». Гран-при в номинации «Цифровые технологии» за разработку «цифрового двойника» электрических сетей РТ был вручен генеральному директору АО «Сетевая компания» Ильшату Фардиеву. Компания стала обладателем еще двух дипломов — в номинации «Новая продукция» за разработку комплексной системы «байпас» 10 кВ для проведения ремонтных работ под напряжением, и «Энергоэффективная продукция» — за систему мониторинга кабельной линии 110 кВ «Восточная-Центральная».

— Разработку «цифрового двойника» сетевого комплекса мы вели два года, и в этом году запустили его в промышленную эксплуатацию. Он включает в себя все объекты «Сетевой компании» — это 384 подстанции, более 25 тыс. трансформаторных подстанций, около 70 тыс. кабельных, воздушных линий, которые занесены в единую информационную систему. Помимо этого, проведена работа по занесению всех паспортных данных и характеристик оборудования. Таким образом, мы оцифровали все активы нашей компании. Это позволяет нам приступать к следующим этапам цифровизации. Например, мы сейчас создали единую модель электрической сети, которая экспортируется в диспетчерские программные продукты и другие информационные системы нашей компании. Насколько мне известно, мы единственные, кто создал такую модель в России. Ее уникальность в том, что у нас отображаются все классы напряжения, а также наглядно видно, как электроэнергия распределяется от генерирующих предприятий к каждому конечному потребителю, — рассказал о проекте заместитель гендиректора по информационным технологиям Тимур Курбангалиев.

«Приложение, Рустам Нургалиевич, было создано по вашему заданию, и с этого года оно работает», — подчеркнул Фардиев

Мобильное приложение по заданию президента

Во время обхода экспозиции выставки президент Татарстана и гости форума могли оценить эти достижения лично. Презентацию у стенда «Сетевой компании» провел генеральный директор Ильшат Фардиев. Он рассказал об использовании интеллектуальных цифровых решений для повышения надежности и эффективности энергоснабжения потребителей. Один из таких проектов — внедрение «умных» сетей в Казани. Он стартовал три года назад, а к 2025 году автоматизация городской сети в Казани достигнет 100%.

— Мы вкладываем большие деньги. Но это дает возможность в течение одной минуты определить и восстановить электроснабжение населения и промышленных предприятий в месте аварии. Такие же работы в рамках пилотного проекта проведены в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Глава «Сетевой компании» также отметил, что на сегодняшний день в республике установлено более 200 тыс. интеллектуальных приборов учета, а для потребителей создано мобильное приложение, через которое можно подать заявление на техприсоединение, посмотреть количество потребленной электроэнергии и т.д. «Приложение, Рустам Нургалиевич, было создано по вашему заданию, и с этого года оно работает», — подчеркнул Фардиев.

Он рассказал, что «умные» счетчики позволяют не только проводить мониторинг сетей, но и визуализировать систему для понимания, какие ремонтные работы и где необходимо провести.

Ильшат Фардиев подчеркнул, что сейчас центр готовит не только специалистов для работы под напряжением, но и инструкторов, которые могут сами обучать других

Ильшат Фардиев остановился еще на одном приоритетном проекте — работе под напряжением. «Сетевая компания» стала пионером в России, не только внедрив этот метод в повседневную практику, но и инициировав создание образовательного кластера — в учебный центр в Заинске приезжают из всех регионов страны и Белоруссии. Фардиев подчеркнул, что сейчас центр готовит не только специалистов для работы под напряжением, но и инструкторов, которые могут сами обучать других.

Ремонт без отключения

На выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» также была представлена не имеющая аналогов в России технология «байпас», позволяющая проводить любые виды работ под напряжением без прекращения электроснабжения потребителей. До недавнего времени подобные решения применялись только за рубежом, в частности в Китае, Корее и Японии. В «Сетевой компании» пошли дальше, их аналог отличается универсальностью и мобильностью — его можно перевозить в любую точку республики.

— Ранее в нашей компании были освоены все методы работы под напряжением локального характера: по замене опоры, изоляторов, траверса, трансформаторной подстанции и других элементов воздушных линий. Мы стараемся идти в ногу со временем, и родилась идея по созданию системы «байпас», которая позволит нам перейти от локального к комплексному производству работ. В 2020 году в рамках НИОКР совместно с партнерами из Республики Татарстан впервые в России была разработана такая система — отныне все плановые и аварийные работы по полной модернизации, реконструкции и ремонту сетей можно производить без отключения потребителей от электричества, — рассказал директор филиала АО «Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети» Руслан Касымов.

На выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» также была представлена не имеющая аналогов в России технология «байпас», позволяющая проводить любые виды работ под напряжением без прекращения электроснабжения потребителей

Байпас представляет собой два блока-контейнера (основной и дополнительный). В них располагаются два барабана с кабелем общей протяженностью 500 метров, вакуумными выключателями BB/TEL, система оснащена освещением, охранным видеонаблюдением и автономным питанием.



— Кабельная линия раскатывается, с двух сторон подсоединяется к основной магистрали ЛЭП, основная магистраль отключается, напряжение идет по кабелю, по обводной системе «байпас», а мы на этом участке длиной 500 метров можем производить любые работы — то есть менять не одну опору и один изолятор, а несколько, — пояснил принцип действия Касымов.

Впервые технология была обкатана в этом году в Алексеевском районе республики на сложном участке центральной части поселка Алексеевское, с интенсивным движением автотранспорта и пешеходов, наличием многочисленных зданий и ограждений. Применение системы позволило выполнить комплексную модернизацию сетей без двухдневного прекращения электроснабжения 91 точки присоединения, в том числе таких социально важных объектов, как районная больница, школа и детский сад, — выбор этой площадки стал особенно актуальным в период пандемии.

От малого и среднего бизнеса уже поступают заявки на выполнение различных работ на воздушных линиях электропередачи под напряжением, и компания оказывает такие услуги.

В рамках рабочей поездки на ТЭФ-2021 министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев (в центре) принял участие в открытии обновленного диспетчерского пункта Центра управления сетями АО «Сетевая компания»

Диспетчер без бумаги и ручки

К Международному форуму ТЭФ-2021 было также приурочено открытие обновленных диспетчерских пунктов Центра управления сетями (ЦУС) и Казанских электрических сетей. В церемонии открытия первого объекта приняли участие министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев и председатель правления — генеральный директор АО «БЭСК» Сергей Гурин.

Генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев ознакомил гостей с проведенной в компании реформой оперативно-технологического управления, благодаря которой произошла оптимизация загрузки персонала.

В результате изменений взамен ранее существовавших 65 диспетчерских пунктов создано 10 центров ответственности за все электросетевое оборудование компании (девять диспетчерских пунктов в филиалах и ЦУС). «Мы первыми завершили реформу в области диспетчеризации России, — отметил генеральный директор, — и это является следствием внедрения современных технологий (предполагающих существенное улучшение связи и инфраструктурных объектов), а также возрастающих ожиданий потребителей, которым требуется оперативное устранение возникающих проблем».

В результате изменений взамен ранее существовавших 65 диспетчерских пунктов создано 10 центров ответственности за все электросетевое оборудование компании

Двухуровневая система позволяет увидеть целостную картину состояния и параметров оборудования электрических сетей на всей территории Республики Татарстан. Штатная численность диспетчеров, в ведении и управлении которых пока находятся 249 ЛЭП 110 кВ (в перспективе — 368 ЛЭП), — 19 человек. В реконструированном помещении ЦУС организованы автоматизированные рабочие места, на которых будут одновременно работать пять диспетчеров в дневную смену рабочих дней и три диспетчера в ночную смену и выходные дни (аналогичные автоматизированные рабочие места созданы в соответствии с едиными требованиями и в филиалах).

О текущей оперативной обстановке в электрических сетях компании генеральному директору доложил старший диспетчер, который сообщил о состоянии объектов электрической сети. Аналогичный доклад прозвучал и с рабочего места диспетчера Набережночелнинских электрических сетей, но уже в удаленном режиме посредством видеоконференции.

Далее гостям подробно рассказали об оснащении автоматизированных рабочих мест диспетчеров ЦУС, в том числе о программном комплексе СК-11, благодаря которому отображаются схемы электрических соединений, ведется мониторинг состояния объектов и режимов их работы, выполняются расчеты режимов работы электрических сетей, производятся переключения оборудования (в том числе посредством дистанционного управления), ликвидируются аварии и восстанавливается электроснабжение потребителей. В электронном виде формируется и вся необходимая оперативная документация — бумажные носители на столах диспетчеров исключены.

К Международному форуму ТЭФ-2021 было также приурочено открытие обновленных диспетчерских пунктов Центра управления сетями (ЦУС) и Казанских электрических сетей

Далее гости осмотрели тренажерный зал для проведения работы с оперативным персоналом ОДС ЦУС АО «Сетевая компания», являющийся уменьшенной копией основного зала. Он предназначен для подготовки диспетчерского персонала, проведения противоаварийных тренировок, а при необходимости может использоваться как дополнительное рабочее место диспетчера.

Башкирские гости высказали заинтересованность развитием сотрудничества, особенно в области проектов цифровизации отрасли и работе под напряжением.

— Исторически и территориально сложившееся глубокое сотрудничество между нашими республиками имеет хорошие перспективы и на данный момент — в решении совместно развивать некоторые масштабные проекты в направлении цифровизации. По сравнению с разрозненной работой такое объединение и укрупнение двусторонних инициатив предполагает больший эффект во многих отраслях, — отметил министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев.