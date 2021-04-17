Как Рамадан укрепляет иммунитет

Автор из турецкого издания Sabah — о том, как пост в священный месяц Рамадан благотворно сказывается на здоровье

Для мусульман наступил священный Рамадан — месяц обязательного поста, который является одним из пяти столпов ислама. Однако у многих сегодня возникают опасения, что отказ от пищи может снизить иммунитет, что опасно во время пандемии. Но Халит Еребакан, автор турецкого издания Sabah, поспешил успокоить верующих. О чудодейственном влияния поста на организм — в статье, которую перевели «ИноСМИ».

Пост укрепляет иммунную систему

Наступил еще один месяц Рамадан в тени COVID-19. Ходить на работу, пользоваться общественным транспортом, находиться в местах большого скопления людей — и так стресс во время пандемии, а делать все это, соблюдая пост, может быть еще страшнее. Вы, наверное, думаете, что из-за слабости и усталости в первые дни поста ваш организм ослаблен и более подвержен заболеваниям.

Могу с уверенностью сказать, что это мнение полностью ошибочно. Неблагоприятные состояния, возникающие в первые дни Рамадана, связаны с адаптацией организма к новому режиму.

Соблюдение поста оказывает множество положительных эффектов на здоровье человека. Важнейший из них, доказанный научными исследованиями, заключается в том, что пост укрепляет иммунную систему.

Конечно, это не значит, что те, у кого в настоящее время есть проблемы со здоровьем, могут держать пост. При наличии хронических заболеваний обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Фото: ДУМ РТ

Улучшение «химии тела» и предотвращение воспалений

Соблюдение поста оказывает следующее влияние на организм.

Обеспечивает снижение уровня сахара в крови и способствует тому, что организм использует в качестве источника энергии жировые клетки, а не глюкозу. Изменение источника энергии приводит к тому, что и «химия тела» меняется в лучшую сторону.

Обеспечивает приток иммунных клеток в костный мозг и их усиление здесь, что позволяет переносить болезни легче и быстрее.

Положительно сказывается на кишечной флоре и поддерживает рост полезных бактерий, борющихся с вредными микробами, такими как сальмонелла.

Уменьшает повреждение клеток, предотвращает воспаление и образование раковых клеток.

Дает возможность расходовать имеющуюся энергию не на пищеварение, а на работу других систем. Это можно назвать своего рода энергосбережением для организма, которому для пищеварительного процесса требуется достаточно много энергии.

Фото: realnoevremya.ru

Пост продлевает жизнь

Соблюдение поста, как пишет турецкий автор, стимулирует выработку лейкоцитов, необходимых для уничтожения инфекций и других нежелательных агентов. А это позволяет сосредоточить больше энергии на процессе иммунной регуляции.

Голодание в течение дня запускает процесс аутофагии, который уничтожает вирусные инфекции и ограничивает размножение внутриклеточных паразитов.

Автор статьи нашел упоминания о том, что пост лечит симптомы аутоиммунных заболеваний, таких как системная красная волчанка, воспалительный ревматизм, воспаление толстой кишки, болезнь Крона.

Соблюдение поста активирует системы клеток, которые повышают их внутреннюю защиту от внешнего или метаболического стресса и удаляют или восстанавливают поврежденные молекулы.

Вполне логично, что отказ от пищи в течение длительного времени лечит ожирение, дислипидемию, гипертонию, различные воспаления. По всему выходит, что пост в Рамадан продлевает жизнь и уж точно помогает укрепить организм в эпоху ковида.

