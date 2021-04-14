К паводку готовы: как прошли весенние учения МЧС в Казани
Сегодня сотрудники ГУ МЧС по РТ провели в Казани командно-штабные учения. По легенде учений, в результате резкого повышения температуры воздуха и обильного снеготаяния произошел резкий подъем уровня воды на реке, что привело к подтоплению жилых домов в двух поселках. Силы и средства МЧС и аварийных служб были подняты по тревоге и приступили к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Помимо МЧС в учениях принимали участие сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, медики Центра медицины и катастроф, представители исполкома Казани.
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