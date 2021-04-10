Опрос предпринимателей: чем, кроме денег, вы мотивируете сотрудников?

Чтобы поднять зарплату, ее надо заработать. Если сотрудник подходит с предложением, которое способно поднять доход или улучшить производственные процессы, то руководителю было бы справедливо рассматривать вопрос повышения зарплаты. Если сотрудник говорит — «выросли цены, поэтому увеличьте мне зарплату», то такое предложение я не рассматриваю. Оно двигает предприятие к разорению.

Мы не госпредприятие, которое делит бюджет. Если мы сами не заработаем, то никто нам на блюдечке с голубой каемочкой не принесет. Причина повышения зарплаты должна быть в улучшении рабочих процессов и исходить от сотрудников.