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Опрос предпринимателей: чем, кроме денег, вы мотивируете сотрудников?

00:00, 10.04.2021 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»
Опрос предпринимателей: чем, кроме денег, вы мотивируете сотрудников?
Фото: zubrcapital.com

Повышение заработной платы, а не продвижение в карьере выбирает большинство россиян. Впрочем, компания не всегда может мотивировать сотрудников таким способом. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», рассказали, что ищут работников, которые могут себя мотивировать сами, а в дополнение улучшают атмосферу в коллективе и пытаются создавать комфортные офисы. Подробнее — в субботнем задачнике.

Опрос Superjob показал, что 76% россиян, имея выбор, предпочли бы увеличение зарплаты, а не продвижение по карьерной лестнице. 16% россиян выбрали бы повышение в должности, тогда как в 2010 году доля ответивших таким образом составляла 32%. Как еще можно мотивировать сотрудников, если нет возможности повысить заработную плату?

  • Лариса Бикмуллина

    Лариса Бикмуллина директор лагеря «Байтик»

    Я особых фокусов не знаю. Стараемся быть на одной волне с сотрудниками, учитывать интересы организации и персонала. Как руководитель я стараюсь повышать зарплату, выдавать премии. Зарплата должна меняться, потому что цены на продукты и вещи тоже меняются. Мы стараемся находить пути для развития, чтобы иметь возможность повышать зарплату. Премиальные — это хорошая мотивация. Иначе обученные сотрудники уйдут в другое место. А это большой риск для руководителя, ведь если сотрудники уже прошли в компании хорошую школу, то они легко найдут другую работу.

  • Ирек Галиев

    Ирек Галиев генеральный директор «Жар Свежар»

    Надо нанимать мотивированных сотрудников. Если человек изначально не инициативный, сложно в нем разбудить мотивацию. По моему опыту, если люди мотивированы, то они будут отлично работать на ту зарплату, которую предложил руководитель. А есть те, кого мотивировать бесполезно. KPI не всегда работает в отличие от хорошего отношения к сотрудникам.

  • Андрей Балта

    Андрей Балта основатель, владелец «Промвест»

    Чтобы поднять зарплату, ее надо заработать. Если сотрудник подходит с предложением, которое способно поднять доход или улучшить производственные процессы, то руководителю было бы справедливо рассматривать вопрос повышения зарплаты. Если сотрудник говорит — «выросли цены, поэтому увеличьте мне зарплату», то такое предложение я не рассматриваю. Оно двигает предприятие к разорению.

    Мы не госпредприятие, которое делит бюджет. Если мы сами не заработаем, то никто нам на блюдечке с голубой каемочкой не принесет. Причина повышения зарплаты должна быть в улучшении рабочих процессов и исходить от сотрудников.

  • Радмила Белавина

    Радмила Белавина генеральный директор и соучредитель компании «Радар»

    Можно проводить тимбилдинг, сплачивать команду, ставить общие цели. Но все равно материальная составляющая — основной стимул для наемных работников. Мы обычно повышаем зарплату.

  • Тагир Ахметзянов

    Тагир Ахметзянов генеральный директор ООО «Риэль Инжиниринг»

    Надо находить комплексные мотивационные решения. Должна быть денежная мотивация, связанная с развитием, получением новых компетенций и продвижением по карьерной лестнице.

  • Тимур Тагиров

    Тимур Тагиров основатель и руководитель юридической компании «Парадигма»

    Можно улучшить условия труда в бытовом плане. Отремонтировать комнату, в которой люди обедают, поменять столы, компьютеры. Если человеку нравится коллектив, а у нас нет возможности повысить зарплату, то надо улучшить бытовые условия. Много раз слышал об уволившихся сотрудниках, что они выиграли по зарплате, но потеряли комфортную организацию труда.

  • Ильназ Тимербаев

    Ильназ Тимербаев сооснователь магазина свежих цветов «Ботаника»

    Можно предложить нематериальную мотивацию. Повысить в должности с сохранением заработной платы, предложить обучение. Например повысить сотрудника с менеджера до старшего менеджера. Некоторые соглашаются на это, хотя я не скажу, что мы так делаем. Материальную мотивацию могут заменить хорошие отношения в коллективе. Деньги для нашего сотрудника по степени важности находятся на четвертом месте. Важнее всего быть значимым, являться частью команды.

  • Руслан Кафиатуллин

    Руслан Кафиатуллин заместитель директора Neti

    Есть несколько категорий сотрудников. Одни хотят реализоваться, им нужны не только деньги. Им интересны проекты, задачи, достижение целей. Есть сотрудники, для которых комфорт важнее денег. Например они хотят работать в комбинированном режиме — онлайн и офлайн, иметь определенный социальный пакет. А есть и те, которых мотивируют только деньги, и их ничем больше не остановишь.

Екатерина Харитонова
БизнесКейс Татарстан

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