Опрос предпринимателей: чем, кроме денег, вы мотивируете сотрудников?
Повышение заработной платы, а не продвижение в карьере выбирает большинство россиян. Впрочем, компания не всегда может мотивировать сотрудников таким способом. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», рассказали, что ищут работников, которые могут себя мотивировать сами, а в дополнение улучшают атмосферу в коллективе и пытаются создавать комфортные офисы. Подробнее — в субботнем задачнике.
Опрос Superjob показал, что 76% россиян, имея выбор, предпочли бы увеличение зарплаты, а не продвижение по карьерной лестнице. 16% россиян выбрали бы повышение в должности, тогда как в 2010 году доля ответивших таким образом составляла 32%. Как еще можно мотивировать сотрудников, если нет возможности повысить заработную плату?
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Лариса Бикмуллина директор лагеря «Байтик»
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Я особых фокусов не знаю. Стараемся быть на одной волне с сотрудниками, учитывать интересы организации и персонала. Как руководитель я стараюсь повышать зарплату, выдавать премии. Зарплата должна меняться, потому что цены на продукты и вещи тоже меняются. Мы стараемся находить пути для развития, чтобы иметь возможность повышать зарплату. Премиальные — это хорошая мотивация. Иначе обученные сотрудники уйдут в другое место. А это большой риск для руководителя, ведь если сотрудники уже прошли в компании хорошую школу, то они легко найдут другую работу.
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Ирек Галиев генеральный директор «Жар Свежар»
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Надо нанимать мотивированных сотрудников. Если человек изначально не инициативный, сложно в нем разбудить мотивацию. По моему опыту, если люди мотивированы, то они будут отлично работать на ту зарплату, которую предложил руководитель. А есть те, кого мотивировать бесполезно. KPI не всегда работает в отличие от хорошего отношения к сотрудникам.
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Андрей Балта основатель, владелец «Промвест»
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Чтобы поднять зарплату, ее надо заработать. Если сотрудник подходит с предложением, которое способно поднять доход или улучшить производственные процессы, то руководителю было бы справедливо рассматривать вопрос повышения зарплаты. Если сотрудник говорит — «выросли цены, поэтому увеличьте мне зарплату», то такое предложение я не рассматриваю. Оно двигает предприятие к разорению.
Мы не госпредприятие, которое делит бюджет. Если мы сами не заработаем, то никто нам на блюдечке с голубой каемочкой не принесет. Причина повышения зарплаты должна быть в улучшении рабочих процессов и исходить от сотрудников.
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Радмила Белавина генеральный директор и соучредитель компании «Радар»
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Можно проводить тимбилдинг, сплачивать команду, ставить общие цели. Но все равно материальная составляющая — основной стимул для наемных работников. Мы обычно повышаем зарплату.
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Тагир Ахметзянов генеральный директор ООО «Риэль Инжиниринг»
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Надо находить комплексные мотивационные решения. Должна быть денежная мотивация, связанная с развитием, получением новых компетенций и продвижением по карьерной лестнице.
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Тимур Тагиров основатель и руководитель юридической компании «Парадигма»
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Можно улучшить условия труда в бытовом плане. Отремонтировать комнату, в которой люди обедают, поменять столы, компьютеры. Если человеку нравится коллектив, а у нас нет возможности повысить зарплату, то надо улучшить бытовые условия. Много раз слышал об уволившихся сотрудниках, что они выиграли по зарплате, но потеряли комфортную организацию труда.
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Ильназ Тимербаев сооснователь магазина свежих цветов «Ботаника»
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Можно предложить нематериальную мотивацию. Повысить в должности с сохранением заработной платы, предложить обучение. Например повысить сотрудника с менеджера до старшего менеджера. Некоторые соглашаются на это, хотя я не скажу, что мы так делаем. Материальную мотивацию могут заменить хорошие отношения в коллективе. Деньги для нашего сотрудника по степени важности находятся на четвертом месте. Важнее всего быть значимым, являться частью команды.
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Руслан Кафиатуллин заместитель директора Neti
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Есть несколько категорий сотрудников. Одни хотят реализоваться, им нужны не только деньги. Им интересны проекты, задачи, достижение целей. Есть сотрудники, для которых комфорт важнее денег. Например они хотят работать в комбинированном режиме — онлайн и офлайн, иметь определенный социальный пакет. А есть и те, которых мотивируют только деньги, и их ничем больше не остановишь.
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