Целебный аспирин, чудесная диета и мечты о «кротовых норах»

Как прошла неделя с 8 по 13 марта в научном мире

Чтобы быть здоровыми, надо жевать листья, грызть яблоки и пить чай

Прорывные новости поставляет нам Гарвардская медицинская школа. Ее ученые внезапно выяснили, что если три раза в день есть овощи и два раза в день фрукты — человек проживет дольше и будет здоровее. Казалось бы, уж сколько раз твердили миру. Но гарвардские ученые все никак не успокоятся и на этот раз проанализировали данные о здоровье и привычках, собранные в разное время больше чем от двух миллионов человек по всему миру. Причиной удлинения жизни «фрукто- и овощеедов», как они выяснили, становится снижение риска хронических сердечно-сосудистых болезней (на 12%), респираторных недугов (на 35%) и рака.



Но не спешите радоваться, любители картофеля фри. Картошка, горох, кукуруза и сладкие фруктовые соки так не работают. Чтобы долго жить, надо жевать листья — шпинат, салат, капусту — и заедать их цитрусовыми и яблоками.



Фото: bit.ua

Вы спросите: а чем запить, чтоб уж с гарантией оздоровиться? И на этот вопрос на уходящей неделе с радостью ответили ученые из Дании и США. Пейте чай, сообщили нам они. Два химических соединения, содержащихся в черном и зеленом чае, расслабляют стенки кровеносных сосудов — а значит, снижают артериальное давление. Хорошие новости: подойдет и черный, и зеленый чай. Главное, чтоб это не был какой-нибудь другой травяной сбор.



В гости летит астероид, а у экзопланеты обнаружили атмосферу

Астрономы на этой неделе поставляют интересные, но порой довольно нервные новости. 21 марта в 19:03 мск к Земле максимально приблизится 914-метровый астероид 2001 FO32. Он подлетит к нам примерно на расстояние в 2 млн км. Это будет самый крупный астероид, который приближался к нам в 2021 году. Радует одно: он пролетит мимо нас с необычайно высокой скоростью в 124 тысячи километров в час. Астрономы радостно потирают руки в надежде изучить это небесное тело подробнее — настолько, насколько это вообще возможно по отношению к объекту, ближайшее расстояние до которого будет в пять раз больше, чем до Луны. Директор Центра изучения околоземных объектов NASA Пол Чодас успокаивает взволнованных любителей апокалиптических теорий: нет никаких шансов, что астероид подойдет к нашей планете ближе, чем на 1,25 миллиона миль. Эксперты NASA вообще говорят, что ни один из крупных астероидов, о которых нам известно, гарантированно не столкнется с Землей в последующие 100 лет. Так что можно расслабиться и читать новости дальше.

Телескоп на вершине Гавайского острова Мауна-Кеа будет использоваться для измерения инфракрасного спектра астероида 2001 FO32. Фото: nasa.gov

А их поставляет космический телескоп «Хаббл». По его данным астрономы нашли свидетельства вулканической активности на одной из экзопланет нашей галактики. Она находится в созвездии Парусов, у звезды Глизе 1132, за 40 световых лет от Солнца. У нее есть атмосфера. Это открытие ученые назвали «окном в геологию другого мира». Разумеется, ни о каких братьях по разуму или хотя бы по жизни речь пока не идет.

Тем временем экипаж МКС на этой неделе латал трещины в российском модуле с помощью герметика.

А на Байкале запустили самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Минобрнауки уверено, что телескоп поможет ученым изучать эволюцию галактик и Вселенной. Байкал выбрали для размещения нейтринного телескопа, потому что для ловли нейтрино нужно много максимально прозрачного вещества (читай: воды и льда), а саму конструкцию надо защитить от фоновых процессов. Глубокое пресноводное и (пока еще) чистое озеро подошло.



Новые фантазии о «кротовых норах»

Испанские, немецкие и португальские ученые продолжают мечтать о кротовой норе — туннеле в пространстве-времени, через который может пройти человек и за секунды переместиться из одной части галактики в другую, из одного времени в другое или между параллельными вселенными.

Фото: physics.aps.org

Пока мы читаем фантастические романы, ученые предполагают, по их мнению, совсем не фантастические теории. Итак, ученые просчитали, какими параметрами должна обладать «кротовая нора» (или, как она еще называется, червоточина), чтобы внутри нее не нужно было создавать экзотической материи (законы существования которой неизвестны). Говоря простыми словами, испанцы, португальцы и немцы попытались предположить такой туннель в пространстве-времени, который действительно мог бы теоретически существовать в нашем физическом мире. Однако он, по их расчетам, получается совсем микроскопическим — человек через него при всем желании не протиснется. И тут на помощь пришли американские ученые (одного из них зовут Алексей Милехин), которые построили теоретическую модель кротовой норы, через которую мог бы пройти человек. И выжить. Правда, они за основу брали не классическую физику, а теорию струн.



В сухом остатке мы видим, что машина времени и моментальные переходы между галактиками еще очень далеко, но ученые не прекращают о них мечтать.

А что с ковидом?

Ученые продолжают изучать коронавирус. Так, израильские биохимики опубликовали статью о том, что обычный аспирин снижает вероятность заражения новым коронавирусом. Их гипотезой было то, что 75 мг аспирина в день для профилактики может снизить восприимчивость организма к коронавирусу, а уж если человек заразился — облегчить течение болезни.

Фото: mgorod.kz

Авторы этого любопытного исследования изучили результаты анализов 10,5 тысячи человек — и выяснили, что те, кто принимал аспирин для профилактики, заражались на 29% реже, а уж если заражались, то болели на 2-3 дня меньше. Уровень смертности среди госпитализированных с коронавирусом тоже оказалась меньше у тех, кто принимал аспирин — 14% против 19% в контрольной группе. Один из авторов исследования, доктор Илан Грин, безапелляционно заявляет: «Мы обнаружили, что аспирин однозначно является защитным фактором». Биологический механизм этого феномена пока не разгадан, но ученые «грешат» на общее противовоспалительное свойство аспирина. И еще предупреждают — не бежать повально принимать его без консультации лечащего врача.



Немецкие ученые подозревают, что быстрое распространение коронавируса прошлой весной было связано с цветением растений, а значит, в скором времени, когда в воздухе снова окажется множество пыльцы, может возникнуть новый всплеск ковида. Ученые вспомнили о том, что пыльца ослабляет иммунитет человека против некоторых сезонных респираторных вирусов, и обнаружили: ежедневные уровни заражения в Северном полушарии везде коррелировали с количеством пыльцы в воздухе. А в дни сильного ее образования количество случаев инфицирования вырастал на 10—30%. Ученые еще раз объясняют: дело не в том, что вирус «перелетает» по воздуху на частичках пыльцы, а в том, что сама пыльца снижает иммунный ответ организма. Поэтому рекомендуют носить маски.

Фото: Александр Казаков/vm.ru

И, наконец, ученые из ЮАР, Бразилии, Великобритании, Германии и США исследовали южноафриканский штамм коронавируса. Выяснилось, что его зловредность обусловлена мутациями, которые позволяют ему: легче попадать в клетки человека; быстрее передаваться; и уворачиваться от иммунитета. Таких мутаций в южноафриканском штамме несколько. Восемь из них локализованы в «шипе», который обеспечивает проникновение вируса в клетку. А еще одна дает новому штамму устойчивость к нейтрализующим антителам (а значит, и к вакцинам). Напомним, южноафриканским штаммом чаще, чем другими, заражаются здоровые молодые люди, и он чаще вызывает осложнения.

