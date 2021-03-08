Самые нежные поздравления в день 8 Марта — от спортсменов

Женщин поздравляют Михайлов, Беленов, Антипов, Абросимов, Уфенок и Феоктистов

Фото: Личный архив Максима Михайлова

Спортсмены двух республик — Татарстана и Башкортостана — сегодня, в Международный женский день, делятся с читательницами «Реального времени» самыми искренними и добрыми поздравлениями. Мужчины рассказали нашему корреспонденту, за что ценят женщин и чем покорили их «вторые половинки».

Максим Михайлов: «В женщинах ценю креатив и чувство юмора»

Максим Михайлов, нападающий казанского волейбольного клуба «Зенит» и сборной России, признался корреспонденту «Реального времени», что 8 Марта в его семье отмечают редко, поскольку в этот день идет либо игра, либо тренировки.

— Как отмечаем праздник? Скажу сразу, я редко отмечаю праздники, так как обычно всегда на праздники попадают игры или тренировки, но если выпадает такой редкий случай, то стараемся пойти в ресторан, отметить семьей, — рассказал Максим.

В женщинах чемпион лондонской Олимпиады ценит искренность, креативность, доброту, честность и чувство юмора. Вот теплые пожелания женщинам, записанные Максимом для нашего издания.

Именно эти качества он увидел в своей супруге Анастасии, с которой счастлив в браке вот уже 13 лет!

— Ее полюбил за доброту, отзывчивость и, конечно, за чувство юмора. Что касается подарка, то я обычно не суперкреативный. Это всегда цветы и еще что-то, — рассказывает игрок «Зенита».

Максим рассказал «Реальному времени», что поддержка Анастасии очень важна, особенно после игр, в том числе и после неудачных:

— В преддверии игр Настя старается создать для меня все условия, чтобы было время на отдых.

Александр Беленов: «Женщины заслуживают внимания круглый год»

Вратарь футбольного клуба «Уфа» Александр Беленов поздравляет в день 8 Марта сразу двух Татьян: маму и жену.

Фото: из личного архива Александра Беленова

— Хочу поздравить весь прекрасный пол с Международным женским днем! Хочу пожелать, прежде всего, крепкого здоровья в это непростое время, любите и будьте любимы! Поздравляю своих родных и близких дам — маму, жену, тещу, сестру жены, крестницу!

Фото: из личного архива Александра Беленова

Голкипер «Уфы» признался «Реальному времени», что идеал женщины для него — это его мама Татьяна:

— В непростое время, в 90-е годы, она одна растила очень неусидчивого мальчика (меня)...

Этот день Александр проводит всегда по-разному, но никогда не забывает про своих дорогих женщин.

Из личного архива Александра Беленова

— Как я провожу 8 Марта? Когда как, все зависит от графика игр и тренировок. Но не забываю о маме и о жене. Необычных и сверхъестественных подарков я не припоминаю, чтоб дарил, но считаю, что мои родные женщины заслуживают внимания круглый год, а не только 8 Марта. Цветы и праздничный ужин — это уже само собой разумеющееся в этот день, — пояснил игрок.

Павел Антипов «Как удивить подарком? Подарить украшение»

Форвард баскетбольного клуба «УНИКС» Павел Антипов присоединяется к поздравлениям в день 8 марта. Свои пожелания для нашего издания он записал на видео:

В женщинах баскетболист ценит мудрость и чувство юмора. Что касается подарка на 8 Марта, Павел дал совет мужчинам, как можно удивить своих половинок.

— Для того, чтобы порадовать свою любимую, не нужно придумывать велосипед, можно просто подарить букет цветов. А кто очень хочет выделиться — то, безусловно, все девушки любят украшения, — бесхитростно порекомендовал игрок.

фото: unics.ru

Праздничный день Павел, как правило, проводит на тренировке, либо в крайнем случае на выезде.

— Несмотря на это, цветы заказать я успеваю. Главное — это подарить свое внимание, — уверен Антипов.



Роман Абросимов: «Дарю подарки не только 8 Марта»

Защитник хоккейного клуба «Нефтехимик» Роман Абросимов также присоединяется к поздравлениям!

— Поздравляю всех женщин с праздником 8 Марта! Желаю любви, улыбок, много шикарных букетов цветов и самых желанных подарков. А еще поздравляю всех женщин и девушек моей семьи! Подарки будут неожиданными, приятными, но я дарю подарки не только на 8 Марта, — признался Роман.

Праздничное торжество Роман планирует провести со своей любимой, устроив ей романтический вечер. Как рассказал игрок «Нефтехимика» «Реальному времени», в женщинах он ценит такие качества как честность, красоту, доброту, верность, воспитанность и ум. Именно это спортсмен нашел в своей девушке Юле, с которой он вместе уже 3 года.

фото: личный архив Романа Абросимова

— Поддержка любимой очень важна для меня. Она не пропускает ни один матч, конечно, ее присутствие придает мне сил и уверенности, — пояснил Роман.

Егор Феоктистов: «Самый лучший подарок — это я»

Доигровщик уфимского волейбольного клуба «Урал» Егор Феоктистов в своем поздравлении рассказал, какой подарок будет самым интересным в честь 8 Марта.

— Хочу поздравить женщин с праздником. В этот день мы поздравляем жен, мам, бабушек с 8 Марта! Надеюсь, что в каждом доме будет дружеская атмосфера праздника, любовь, тепло и забота!

В женщинах Егор ценит, прежде всего, теплоту, женственность, сердечность, умение вкусно готовить и любовь к чистоте и порядку. А вот этот день волейболист проводит по большей части не с любимой, а как выразился Егор «с мячами на тренировках», а вечером — за вкусным ужином дома с семьей.

К сожалению многих поклонниц, сердце Егора занято. Вот уже несколько лет он счастлив в браке со своей женой Евгенией.

— Она покорила меня длинными ногами, добрым сердцем и поддержкой. Самый лучший подарок на 8 Марта? Наверное, такой подарок — это я! — уверен Егор.

Роберт UFENOK Фахретдинов: «Пусть ваши половинки дарят вам положительную энергию и бодрый секс»

Чемпион по игре в FIFA Роберт UFENOK Фахретдинов в этот день поздравляет маму Гулюсу и сестренку Ренату. После того, как уроженец Уфы заключил контракт с московским «Локомотивом» и переехал в столицу, связь с ними он поддерживает в основном через телефон и соцсети.

— Так как живу в Москве, поздравить родных могу только по телефону. Подарками занимается девушка, 99% идей для каких-то сюрпризов, того, как их украсить, все на ней. Максимум, что я делаю — оформляю доставку, — рассказал Роберт «Реальному времени». — Что касается моих отношений, то это — цветы, подарки, все, как у всех.

Киберфутболист, пользуясь случаем, тоже поздравляет всех женщин с 8 Марта.

— Поздравить хочется не кого-то отдельно, а весь прекрасный пол! Оставайтесь на позитиве, будьте красивы, любимы! Желаю всем гармонии с собой и в личной жизни. Пусть ваши половинки дарят вам только положительную энергию и бодрый секс, — пожелал «Уфенок».

Сердце киберспортсмена занято — в отношениях Роберт уже 4 года.

— Имя девушки — секрет. В первую очередь она покорила меня внутренней красотой и умом. Понимаю: мне повезло, что такой человек рядом. Она направляет меня во многих вещах и точно делает меня лучше. Всегда честна со мной, конечно, иногда говорит много неприятных вещей. После некоторых, бывает, даже задумываешься: это мой человек или хейтер с улицы? Но я понимаю, что так и должно быть, и если раньше, когда я начинал немного «плыть», меня направлял отец, то сейчас — она, — признался Фахретдинов.

Спортивная редакция «Реального времени» присоединяется к поздравлениям наших дорогих девушек, женщин, мам, бабушек! Хотим пожелать, чтобы каждый ваш день был наполнен бесконечной радостью и счастьем, пусть каждый миг будет согрет любовью и теплом!