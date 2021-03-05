Рынок жилья Казани: льготная ипотека подогрела цены на новостройки до 40%
Цены на первичном рынке жилья Казани вновь побили рекорд. По оценке аналитиков, во второй половине минувшего года они подскочили в ряде случаев на 40%. Главным драйвером выступила льготная ипотека. Самые привлекательные квартиры за 2 недели взмывали в цене до 1,5 млн рублей, уверяют риелторы. Впрочем, «первичка» дорожала еще по ряду взаимосвязанных причин: дефицит качественных предложений, рост цен на стройматериалы и отток рабочей силы. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
«Однушки» подскочили в цене до 40%
Цены на рынке первичной недвижимости в Татарстане вновь подскочили, и особенно резкий взлет аналитики отмечают в Казани. К концу прошлого года стоимость новостроек выросла на 19% — так, средняя цена квадратного метра достигла 93 086 рублей, предоставил данные руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. В результате, по итогам 2020-го спрос на покупку жилой недвижимости в Казани вырос на 31% в категории новостроек, а предложение при этом снизилось на 38%.
|Застройщик
|ЖК
|Дом
|Этажность
|Срок сдачи
|Количество комнат
|Всего количество квартир
|Количество квартир в продаже на 22.01.2021
|Квадратура, кв. м
|Цена на 22.01.2021 руб.
|Стоимость 1 кв. м на 22.01.2021, руб.
|Процент удорожания с (04.09.2020-24.09.2020)
|Процент удорожания с (24.09.2020-19.10.2020)
|Процент удорожания с (19.10.2020-05.11.2020)
|Процент удорожания с (05.11.2020-24.11.2020)
|Процент удорожания с (24.11.2020-16.12.2020)
|Процент удорожания с (16.12.2020-21.01.2021)
|Квадратура, кв. м
04.03.2021
|Цена на 04.03.2021 руб.
|Стоимость 1 кв. м на 04.03.2021, руб.
|Унистрой
|Беседа
|1.1
|10
|30.03.2021
|1
|333
|2
|34,24
|34,24
|4 233 500
|4 621 000
|123 642
|134 959
|-
|-
|-
|-
|0,0%
|-2,4%
|2
|7
|53,5
|5 113 571
|102 401
|0,50%
|1,0%
|1,0%
|2,6%
|17,3%
|4,6%
|3
|3
|86,13
|7 301 333
|76 154
|0,50%
|1,6%
|2,9%
|0,6%
|6,8%
|4,8%
|1.2
|10
|30.03.2021
|1
|324
|-
|35,46
|34,25
|-
|3 800 000
|-
|110 949
|0,50%
|1,0%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|53,5
|-
|-
|0,50%
|1,0%
|-1,6%
|5,4%
|0,0%
|-
|3
|7
|84,04
|7 283 714
|75 882
|0,50%
|1,6%
|1,0%
|1,2%
|0,0%
|10,8%
|2.1
|10
|11.09.2021
|1
|333
|40
|34,02
|34,24
|4 299 125
|4 263 000
|126 102
|124 504
|0,00%
|2,0%
|25,8%
|0,4%
|0,2%
|-1,2%
|2
|65
|51,11
|5 337 046
|108 532
|0,00%
|2,0%
|21,0%
|5,2%
|2,7%
|0,7%
|3
|33
|82,99
|6 627 606
|77 646
|0,00%
|2,0%
|14,7%
|2,5%
|2,6%
|0,6%
|2.2
|10
|11.09.2021
|1
|324
|50
|34,14
|34,24
|4 371 180
|4 360 000
|128 093
|127 336
|0,00%
|2,0%
|24,5%
|0,9%
|0,3%
|-1,4%
|2
|69
|53,05
|5 604 870
|105 434
|0,00%
|2,0%
|20,3%
|5,5%
|1,8%
|-0,2%
|3
|23
|81,44
|6 461 783
|80 878
|0,00%
|2,0%
|17,5%
|2,1%
|2,5%
|1,4%
|Лето
|№7
|6-9
|15.08.2022
|1
|181
|40
|39,96
|40,46
|5 430 950
|5 269 000
|133 323
|130 227
|1,74%
|2,6%
|5,9%
|2,3%
|5,0%
|-0,1%
|2
|67
|55,94
|7 214 164
|128 761
|5,16%
|1,5%
|8,0%
|5,0%
|7,2%
|0,0%
|3
|14
|91,21
|9 955 857
|109 151
|6,70%
|8,1%
|-2,0%
|5,6%
|3,9%
|2,8%
|№1 (старт продаж 11.12.20)
|6-9
|15.11.2022
|1
|343
|52
|39,69
|39,31
|5 694 308
|5 124 000
|141 786
|130 349
|-
|11,5%
|2
|73
|56,43
|7 206 288
|126 331
|-
|5,4%
|3
|62
|87,13
|8 637 548
|99 679
|-
|1,9%
|Art-City
|№12 (реализован)
|19
|01.12.2020
|1
|151
|-
|40,37
|-
|-
|0,50%
|2,91%
|4,24%
|2,43%
|-
|-
|2
|-
|65,84
|-
|-
|0,50%
|2,0%
|0,1%
|-
|-
|-
|3
|-
|103,27
|-
|-
|1,5%
|0,0%
|-
|5,01%
|-
|-
|№14
|19
|15.09.2021
|1
|114
|12
|47,5
|47,93
|7 683 417
|6 769 000
|161 785
|141 227
|0,0%
|3,5%
|17,3%
|5,41%
|-0,1%
|0,6%
|2
|11
|70,28
|10 076 091
|143 540
|0,0%
|3,4%
|20,2%
|2,18%
|1,6%
|0,2%
|3
|9
|80,86
|10 463 111
|129 558
|0,0%
|1,0%
|15,3%
|2,04%
|2,5%
|0,4%
|№15
|19
|14.08.2021
|1
|283
|12
|40,41
|46,91
|7 551 500
|7 304 000
|166 783
|155 702
|1,0%
|3%
|-7%
|4,48%
|0,0%
|17,0%
|2
|11
|66,25
|9 679 364
|141 839
|2,0%
|3,5%
|12,9%
|1,13%
|0,0%
|7,1%
|3
|25
|103,64
|12 207 240
|105 702
|2,0%
|4,5%
|-13,7%
|4,42%
|0,0%
|4,6%
|№6.1
|1
|68,57
|8 214 000
|119 790
|Царево village
|№4.15
|3
|30.11.2020
|1
|114
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|№4.16
|3
|30.11.2020
|1
|112
|-
|28,9
|-
|-
|2,0%
|2,0%
|-0,7%
|0,0%
|0,9%
|-
|2
|-
|59,01
|-
|-
|1,4%
|2,9%
|-1,6%
|0,6%
|-
|-
|№4.14
|3
|30.06.2021
|1
|4
|36,52
|35,97
|2 945 000
|2 794 000
|81 153
|77 676
|0,50%
|1,2%
|1,9%
|3,2%
|5,7%
|5,5%
|2
|2
|55,41
|3 760 000
|81 491
|0,50%
|0,6%
|2,9%
|-0,3%
|3,9%
|11,5%
|№4.13
|3
|30.06.2021
|1
|7
|35,47
|сдан
|2 781 429
|сдан
|77 684
|0,50%
|0,6%
|3,6%
|0,6%
|5,8%
|4,6%
|2
|7
|48,85
|4 244 286
|72 352
|0,50%
|0,7%
|3,4%
|0,7%
|2,3%
|4,7%
|№4.12
|3
|31.05.2021
|1
|95
|15
|36,3
|сдан
|2 874 000
|сдан
|78 433
|0,50%
|0,4%
|3,4%
|1,1%
|-0,3%
|9,6%
|2
|2
|53,72
|4 160 000
|72 487
|0,50%
|0,6%
|1,0%
|-1,1%
|4,9%
|5,0%
|3
|1
|66,96
|4 800 000
|71 174
|0,50%
|0,2%
|6,9%
|0,7%
|6,4%
|1,5%
|№4.11
|3
|31.05.2021
|1
|107
|2
|36,33
|35,41
|3 030 000
|3 004 000
|85 569
|84 835
|0,50%
|0,7%
|3,5%
|3,2%
|2,7%
|13,7%
|2
|1
|53,76
|3 780 000
|68 765
|0,50%
|1,0%
|0,4%
|3,2%
|-
|-
|3
|-
|67,05
|-
|-
|0,50%
|0,4%
|15,1%
|4,4%
|-
|-
|№ 4.23 (старт продаж 15.12.2020)
|3
|29.08.2021
|1
|24
|35,7
|35,89
|3 017 500
|3 094 000
|84 093
|86 208
|-
|14,3%
|2
|5
|48,83
|4 154 000
|74 935
|-
|6,7%
|№ 4.24 (старт продаж 15.12.2020)
|3
|29.08.2021
|1
|18
|36,55
|45,85
|2 866 111
|4 134 000
|77 320
|90 164
|-
|6,8%
|2
|13
|4 487 692
|82 960
|-
|3
|3
|57,28
|5 726 667
|84 777
|-
|18,1%
|№ 4.25 (старт продаж 15.12.2020)
|3
|29.08.2021
|1
|25
|35,73
|37,02
|3 000 080
|3 002 000
|83 389
|81 091
|-
|13,8%
|2
|8
|48,83
|4 095 500
|80 458
|-
|14,6%
|№ 4.26 (старт продаж 15.12.2020)
|3
|29.08.2021
|1
|24
|35,72
|37,02
|2 800 833
|2 914 000
|77 759
|78 714
|-
|7,5%
|2
|7
|48,83
|4 187 143
|74 408
|-
|7,6%
|№ 4.27 (старт продаж 15.12.2020)
|3
|29.08.2021
|1
|29
|35,72
|35,89
|2 725 862
|3 044 000
|75 683
|84 815
|-
|5,0%
|2
|5
|48,83
|4 306 000
|73 224
|-
|6,1%
|ЖД Максимова
|№1
|11
|15.04.2022
|1
|15
|36,76
|35,12
|5 185 333
|4 684 000
|140 047
|133 371
|-
|21,5%
|2
|14
|54,47
|6 802 143
|125 565
|-
|25,3%
|3
|15
|7 874 000
|111 525
|-
|Весна
|№5 (старт продаж 11.12.2020)
|19
|31.08.2022
|1
|187
|16
|29,83
|30,67
|4 256 313
|4 333 000
|143 462
|141 278
|-
|0,0%
|2
|38
|58,37
|7 072 316
|122 591
|-
|1,0%
|3
|12
|78,66
|7 395 500
|93 979
|-
|1,4%
|№8
|19
|31.07.2021
|1
|187
|22
|31,05
|30,67
|4 289 909
|4 273 000
|140 513
|139 322
|0,00%
|5,8%
|2,5%
|1,5%
|7,1%
|1,0%
|2
|17
|50,27
|6 340 235
|115 138
|0,00%
|6,1%
|-1,1%
|3,7%
|4,6%
|1,7%
|3
|2
|78,69
|7 738 000
|98 329
|0,00%
|6,4%
|0,0%
|1,0%
|8,6%
|-1,7%
|№2
|1
|34,24
|4 600 000
|134 346
|№4
|1
|30,67
|4 157 000
|135 540
|№7
|19
|31.07.2021
|1
|187
|7
|30,67
|30,67
|4 445 714
|4 534 000
|140 523
|147 832
|0,00%
|4,1%
|1,7%
|4,8%
|5,1%
|2,9%
|2
|10
|61,94
|6 468 500
|114 539
|0,00%
|7,8%
|0,4%
|6,4%
|4,1%
|1,1%
|3
|1
|78,7
|7 966 000
|101 233
|0,00%
|3,9%
|0,7%
|6,4%
|2,9%
|3,6%
|№9
|10
|31.07.2021
|1
|324
|31
|34,05
|34,25
|4 532 581
|4 574 000
|132 841
|133 547
|0,00%
|2,4%
|0,8%
|0,6%
|4,1%
|-0,1%
|2
|31
|53,42
|6 086 613
|114 219
|0,00%
|1,3%
|5,1%
|1,0%
|1,0%
|-0,3%
|3
|27
|75,65
|7 743 444
|97 602
|0,00%
|-4,4%
|1,3%
|2,8%
|1,8%
|-0,2%
|Сибгата Хакима (скоро старт продаж)
|Корпус 1
|20
|1
|16
|1 евро
|36
|2
|18
|2 евро
|18
|3
|17
|3 евро
|17
|4
|4
|Корпус 2
|20
|1
|36
|1 евро
|1
|2
|17
|2 евро
|36
|3 евро
|17
|4
|4
|Корпус 3
|20
|1
|54
|1 евро
|37
|2
|17
|2 евро
|19
|3 евро
|17
|4
|4
|ЖК Уникум А. Кутуя
|№ 1
|19
|15.08.22
|1
|117
|29,61
|6 008 479
|4 721 000
|151 519
|159 439
|-
|2
|48
|8 659 250
|130 907
|-
|№ 2
|19
|15.08.22
|1
|143
|29,61
|6 039 804
|4 724 000
|156 340
|159 541
|-
|2
|56
|8 599 071
|131 618
|-
|Новаторов (скоро старт продаж)
|№1
|19
|Студия
|19
|1
|114
|2
|75
|Ак Барс Дом
|Мой ритм
|№2
|10 - 17
|4 кв. 2022
|1
|490
|26
|37
|37
|5 870 863
|5 920 000
|136 731
|160 000
|0,00%
|3,0%
|2,7%
|10,9%
|0,0%
|1,3%
|2
|103
|60,6
|7 089 913
|119 456
|0,00%
|11,2%
|-1,9%
|5,4%
|0,0%
|6,2%
|3
|38
|78
|8 261 338
|102 421
|0,00%
|7,1%
|1,1%
|1,7%
|0,0%
|5,3%
|№3
|10 - 17
|3 кв. 2022
|1
|490
|7
|37
|37
|5 582 514
|5 550 000
|144 286
|150 000
|5%
|2,6%
|0,7%
|10,2%
|0,0%
|6,4%
|2
|40
|60
|7 406 791
|126 200
|0%
|14,2%
|-2,5%
|3,1%
|0,0%
|11,3%
|3
|20
|78
|8 700 151
|107 400
|0%
|9,7%
|0,0%
|-0,3%
|0,0%
|9,7%
|Солнечный город Супер
|№1
|12
|4 кв. 2021
|2
|193 (всего)
|2
|6 825 000
|115 464
|0,00%
|9,5%
|0,0%
|5,3%
|0,0%
|-
|3
|5
|59
|8 390 000
|102 221
|#ССЫЛ!
|#ССЫЛ!
|-
|#ССЫЛ!
|#ССЫЛ!
|7,1%
|№2
|12
|4 кв. 2021
|1
|232
|5
|65
|65,47
|6 500 000
|6 500 000
|99 282
|99 282
|0,00%
|6,2%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|12,4%
|2
|8
|58,04
|7 118 750
|118 060
|0,00%
|8,3%
|-2,1%
|5,3%
|5,0%
|15,3%
|3
|17
|81,11
|7 702 941
|108 871
|0,00%
|12,9%
|2,5%
|-7,5%
|7,0%
|18,0%
|№3
|12
|4 кв. 2021
|2
|153 (всего)
|11
|58,04
|7 000 000
|118 689
|0,00%
|11,3%
|0,0%
|5,0%
|0,0%
|15,7%
|3
|6
|75,08
|7 633 333
|99 893
|0,00%
|14,8%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|10,7%
|№4
|12
|4 кв. 2021
|1
|330
|45,9
|продано
|продано
|0,00%
|-6,1%
|-
|-
|-
|-
|2
|20
|59,5
|8 347 500
|110 978
|0,00%
|10,2%
|0,0%
|5,3%
|0,0%
|14,4%
|3
|10
|102,26
|9 570 000
|96 038
|0,00%
|4,7%
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|11,5%
|Светлая долина
|№ 1-15-1
|19
|3 кв. 2021
|2
|288 (всего)
|-
|46,93
|-
|-
|0,00%
|-
|-
|13,9%
|0,0%
|-
|3
|85
|74
|6 094 763
|81 657
|0,00%
|0,1%
|7,9%
|-1,3%
|-1,4%
|9,4%
|№ 1-15-2 (28.01 встал на кадастровый учет)
|17
|3 кв. 2021
|1
|340
|8
|31,86
|сдан
|3 874 900
|сдан
|121 000
|0,00%
|1,5%
|9,5%
|12,5%
|0,0%
|0,8%
|2
|32
|49
|4 910 215
|99 688
|0,00%
|1,4%
|9,8%
|5,2%
|0,0%
|2,7%
|3
|17
|72,9
|5 908 017
|80 235
|0,00%
|0,7%
|7,9%
|-1,3%
|-1,4%
|7,8%
|№1-15-3
|19
|3 кв. 2021
|3
|198( всего)
|31
|74
|6 042 625
|81 681
|0,00%
|1,1%
|7,9%
|-1,3%
|-1,4%
|9,4%
|№1-16-1
|17
|1 кв. 2022
|1
|340
|5
|31,86
|32
|3 792 944
|3 945 000
|119 200
|123 281
|0,00%
|-1,2%
|9,9%
|12,9%
|0,0%
|2,7%
|2
|77
|48
|4 726 949
|96 279
|0,00%
|3,0%
|9,1%
|5,4%
|0,0%
|3,4%
|3
|14
|72,8
|5 669 582
|77 714
|0,00%
|2,3%
|6,9%
|0,0%
|0,0%
|7,4%
|№1-16-2
|17
|1 кв. 2022
|1
|340
|5
|31,82
|32
|3 705 968
|3 691 000
|116 029
|115 344
|0,00%
|-1,3%
|9,9%
|12,9%
|0,0%
|0,0%
|2
|95
|48
|4 744 605
|96 952
|0,00%
|3,0%
|9,1%
|5,4%
|0,0%
|4,1%
|3
|18
|72,8
|5 684 751
|77 944
|0,00%
|2,3%
|8,2%
|0,0%
|-1,4%
|7,6%
|№1-16-3
|19
|1 кв. 2022
|1
|198
|-
|30,9
|продано
|-
|продано
|-
|0,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|47
|4 518 720
|96 000
|0,00%
|3,4%
|7,5%
|5,5%
|0,0%
|4,7%
|3
|60
|74
|5 861 385
|78 850
|0,00%
|0,0%
|8,2%
|0,0%
|0,0%
|7,4%
|№2-2 старт продаж 11.2020
|18
|4 кв. 2022
|1
|160
|26
|31,92
|31,87
|3 554 940
|3 505 700
|111 538
|110 000
|-
|-
|-
|1,0%
|1,9%
|5,9%
|2
|54
|48,6
|4 642 627
|95 667
|-
|-
|-
|2,0%
|-0,9%
|4,4%
|3
|12
|73,04
|5 624 080
|77 000
|-
|-
|-
|1,3%
|0,0%
|0,0%
|№2-3 старт продаж 11.2020
|19
|4 кв. 2022
|1
|250
|41
|31,92
|31,87
|3 694 936
|3 680 985
|115 902
|115 500
|-
|-
|-
|0,0%
|1,9%
|7,7%
|2
|69
|48,6
|4 682 673
|97 828
|-
|-
|-
|0,0%
|0,0%
|4,4%
|3
|39
|73,04
|5 742 581
|77 000
|-
|-
|-
|0,0%
|0,0%
|0,0%
|№2-4 старт продаж 11.2020
|18
|4кв. 2022
|1
|160
|17
|31,92
|31,86
|3 547 132
|3 791 340
|111 294
|119 000
|-
|-
|-
|4,9%
|1,9%
|5,7%
|2
|52
|48,6
|4 672 852
|96 235
|-
|-
|-
|5,5%
|0,0%
|4,9%
|3
|12
|73,04
|5 624 080
|77 000
|-
|-
|-
|6,5%
|0,0%
|0,0%
|Суварстроит
|Станция Спортивная
|№1.6
|19
|4 кв. 2021
|студия
|215
|-
|25,45
|2,64%
|8,4%
|0,6%
|6,1%
|-
|-
|1
|1
|33,76
|27,39
|3 585 604
|3 585 604
|130 910
|130 909
|-5,25%
|8,0%
|-
|-
|-
|-
|2
|3
|45,88
|5 512 360
|123 759
|-
|-
|9,01%
|2,46%
|2,1%
|25,0%
|№1.7
|19
|4 кв. 2021
|студия
|215
|-
|25,45
|-
|0,84%
|5,3%
|-1,7%
|18,8%
|3,7%
|-
|1
|1
|41,47
|38,47
|4 539 460
|4 539 460
|118 000
|118 000
|-8,70%
|11,1%
|-1,7%
|13,1%
|8,3%
|7,3%
|2
|1
|45,88
|5 438 350
|115 000,00
|-
|-
|-
|-
|-
|18,6%
|№1.9 (старт продаж 09.12.2020)
|1
|-
|35,7
|продано
|-
|продано
|-
|-
|2
|1
|55,11
|5 850 686
|98 397,00
|-
|9,8%
|3
|3
|74,6
|6 748 064
|95 818,00
|-
|17,0%
|1.1
|19
|2 кв. 2021
|студия
|162
|6
|31,18
|4 002 176
|127 461
|0,02%
|8,2%
|0,1%
|6,4%
|0,0%
|24,0%
|2
|-
|56,15
|-
|-
|4,88%
|-
|-
|-
|-
|-
|1.2
|19
|2 кв. 2021
|студия
|162
|9
|31,44
|3 992 793
|127 508
|1,33%
|5,9%
|0,6%
|7,3%
|0,4%
|23,2%
|2
|60,19
|-
|19,7%
|-
|-
|-
|-
|1.3
|19
|2 кв. 2021
|студия
|162
|3
|31,06
|4 005 117
|128 003
|9,28%
|6,5%
|0,1%
|9,5%
|1,8%
|20,3%
|2
|54,61
|7,71%
|-1,1%
|-3,2%
|-
|-
|-
|Столичный
|№70/3
|15-20
|3 кв. 2022
|1
|244
|93
|52,93
|54,42
|7 478 543
|7 494 555
|137 905
|137 717
|0,07%
|4,0%
|3,1%
|0,7%
|-0,4%
|6,7%
|2
|122
|18
|77,5
|10 788 930
|133 777
|0,50%
|3,4%
|0,4%
|2,1%
|-0,2%
|12,0%
|3
|201
|150
|98,89
|11 808 603
|109 175
|-7,33%
|4,0%
|0,9%
|2,3%
|1,0%
|-4,5%
|Август астры
|№1
|5-7
|4 кв. 2021
|1
|30
|5
|54,42
|54,26
|12 338 489
|12 449 795
|226 723
|229 447
|0,00%
|0,0%
|0,0%
|-0,8%
|0,4%
|1,6%
|2
|3
|68,01
|14 817 639
|230 344
|0,44%
|0,0%
|0,0%
|-2,6%
|1,8%
|4,5%
|3
|121
|-0,07%
|-24,3%
|0,0%
|0,0%
|-
|-
|Времена года
|№1.1
|5
|сдан
|1
|5
|46,12
|сдан
|5 178 217
|сдан
|112 318
|3,97%
|1,3%
|-0,8%
|6,0%
|0,0%
|19,0%
|2
|12
|69,95
|7 295 460
|104 553
|4,06%
|1,6%
|0,0%
|7,5%
|0,9%
|9,0%
|3
|5
|88
|8 282 213
|93 715
|0,60%
|3,6%
|0,0%
|2,9%
|0,0%
|7,7%
|№1.2
|5
|сдан
|1
|7
|45,94
|сдан
|5 279 668
|сдан
|114 029
|2,28%
|0,9%
|-0,7%
|5,7%
|0,2%
|18,8%
|2
|10
|70,15
|7 385 825
|105 374
|0,28%
|-0,1%
|0,3%
|5,5%
|0,8%
|10,0%
|3
|6
|89,99
|8 670 191
|86 671
|-0,13%
|2,4%
|0,5%
|0,2%
|2,5%
|1,8%
|№1.3
|5
|сдан
|1
|33
|1
|45,87
|сдан
|5 296 578
|сдан
|114 126
|-2,64%
|2,6%
|0,0%
|6,0%
|0,1%
|19,0%
|2
|26
|5
|69,61
|7 250 703
|103 538
|-4,12%
|2,7%
|0,0%
|8,3%
|0,4%
|9,8%
|3
|15
|1
|88,27
|8 489 158
|96 173
|-2,14%
|1,3%
|0,0%
|5,1%
|-1,1%
|10,5%
|Нова Строй
|Белая аллея
|№7
|5
|3 кв. 2021
|1
|58
|4
|35,02
|35
|2 412 757
|2 470 000
|66 366
|70 571
|0,00%
|0,9%
|0,0%
|9,2%
|0,0%
|-2,5%
|2
|2
|56,74
|3 700 044
|69 000
|0,00%
|5,0%
|0,0%
|6,9%
|-0,2%
|6,4%
|№6 (начало продаж конец октября 2020)
|5
|4 кв. 2021
|1
|9
|-
|35
|2 423 103
|2 470 000
|69 133
|70 571
|-
|-
|-
|-
|-0,3%
|0,7%
|2
|4
|-
|3 804 259
|66 700
|-
|-
|-
|-
|0,2%
|2,2%
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|0,0%
|№8
|5
|3 кв. 2021
|1
|48
|3
|34,97
|35
|2 414 310
|2 470 000
|69 000
|70 571
|-
|-
|0,0%
|4,1%
|-0,3%
|1,4%
|2
|1
|56,79
|3 760 913
|65 900
|-
|-
|0,0%
|5,8%
|0,1%
|1,2%
|№ 5
|5
|4 кв. 2021
|1
|10
|35
|2 490 036
|2 470 000
|697 800
|70 571
|2
|4
|3 747 650
|65 450
|ТураНова (старт продаж 07.12.2020)
|№1
|1
|53
|7
|34,78
|35
|2 403 283
|2 408 000
|69 057
|68 800
|-
|-
|-
|-
|18,2%
|4,4%
|2
|14
|56,46
|3 547 704
|62 836
|14,2%
|1,6%
|3
|1
|74,26
|4 663 528
|62 800
|-
|-
|-
|-
|№2
|1
|53
|7
|34,79
|35
|2 419 068
|2 408 000
|69 314
|68 800
|-
|-
|-
|-
|18,9%
|3,9%
|2
|14
|56,46
|3 548 914
|62 857
|14,4%
|1,3%
|3
|2
|74,26
|4 559 564
|61 400
|-
|-
|-
|-
|№3 бронь приостановлена
|1
|53
|34,79
|35
|2 550 000
|72 857
|-
|-
|-
|-
|2
|56,46
|-
|-
|-
|-
|ЖИК
|ЖК Яркий
|№2
|7
|4 кв. 2021
|Студия
|410
|29,13
|29
|3 500 000
|120 690
|0,00%
|5,1%
|3,2%
|1,5%
|5,8%
|1
|1
|34,25
|36,5
|4 080 000
|4 226 000
|115 909
|115 781
|0,00%
|-0,8%
|8,2%
|0,9%
|1,5%
|2,6%
|2
|25
|40,98
|4 341 692
|106 225
|0,00%
|6,3%
|2,5%
|-1,7%
|3,5%
|2,6%
|3
|4
|57,98
|5 903 825
|101 501
|0,00%
|5,1%
|0,5%
|2,9%
|6,1%
|2,5%
|Смородина (старт продаж 23.09.2020)
|№1,2
|20
|31.03.2023
|Студия
|382
|25,8
|-
|6,5%
|-0,8%
|4,7%
|0,6%
|1
|169
|38,04
|38,02
|3 516 561
|4 033 090
|96 736
|106 078
|-
|5,0%
|1,5%
|0,3%
|0,1%
|-5,1%
|2
|70
|38,2
|4 949 607
|90 838
|-
|5,5%
|-1,2%
|1,9%
|0,2%
|-10,3%
|3
|19
|56,2
|5 745 668
|83 650
|-
|6%
|0%
|1,4%
|0,1%
|-6,4%
|4
|68,81
|-
|7%
|0%
|0,5%
|0,0%
|Grande Rosso
|Parma
|2
|06.2021
|апартаменты
|3
|1
|76,73
|76,73
|14 962 350
|14 962 350
|195 000
|195 000
|-
|0%
|0%
|0%
|0,0%
|0,0%
|Venezia
|4
|7
|3
|116,75
|70,66
|16 978 635
|11 644 800
|149 693
|164 800
|-
|0%
|0%
|0%
|0,0%
|5,7%
|Modena
|4
|9
|-
|83,67
|продано
|продано
|-
|0%
|0%
|0%
|0,0%
|Lazio
|3
|9
|4
|61,43
|71,76
|11 562 800
|12 565 200
|190 335
|175 100
|-
|0%
|0%
|0%
|0,0%
|3,0%
|Verona
|4
|8
|2
|85,31
|продано
|13 114 320
|продано
|159 650
|-
|0%
|0%
|0%
|0,0%
|4,9%
|Атлантис
|№1
|21
|2 кв. 2021
|1
|180
|1
|53,01
|41
|92 200 000
|7 216 000
|200 000
|176 000
|7,16%
|-4%
|-
|14%
|0,0%
|2
|7
|68,01
|12 810 100
|184 200
|7,51%
|-1%
|3%
|21%
|0,0%
|3
|-
|92,75
|-
|-
|-
|-
|-
|№3
|21
|2 кв. 2021
|1
|180
|-
|49,42
|продано
|продано
|#ЗНАЧ!
|6,74%
|-
|11%
|11%
|-
|2
|-
|70,53
|-0,61%
|7%
|4%
|10%
|0,0%
|Яратам
|№5
|1
|19
|40,45
|4 901 833
|5 026 964
|121 522
|124 276
|2
|2
|5 692 564
|102 063
|№ 6
|1
|7
|39,42
|4 694 294
|4 717 155
|119 084
|119 664
|3
|2
|14 612 348
|199 513
|Свобода
|№ 1
|2
|6
|9 002 038
|136 705
|1
|39,65
|6 944 890
|175 155
|4
|1
|16 338 279
|144 203
|№ 2
|1
|2
|40,65
|6 257 762
|6 409 896
|155 676
|157 685
|2
|10
|8 967 642
|137 287
|3
|6
|12 413 696
|125 075
|ТСИ
|Родина
|№10
|24
|4 кв. 2021
|студия
|239
|32,52
|0,00%
|13%
|0%
|0%
|10,9%
|1
|40,59
|40
|5 040 000
|126 000
|0,00%
|13%
|0%
|0%
|12,8%
|2
|54,97
|0,00%
|15%
|0%
|0%
|12,4%
|2 студия
|49,8
|0,00%
|10%
|0%
|0%
|10,4%
|3
|70,49
|0,00%
|10%
|0%
|0%
|10,9%
|№11
|25
|1 кв. 2022
|1
|120
|43,97
|39
|5 100 000
|130 769
|-
|-
|0%
|0%
|19,0%
|2
|95
|55,19
|-
|-
|0%
|0%
|18,2%
|3
|24
|72,06
|-
|-
|0%
|0%
|14,7%
|Комосстрой
|Комос на Губкина
|№1
|12-19
|1 кв. 2023
|1
|363
|55,54
|37,5
|6 066 500
|161 773
|3,42%
|1%
|2%
|4%
|0,0%
|2
|55,67
|0,05%
|0%
|3%
|4%
|0,0%
|3
|70
|0,31%
|0%
|3%
|6%
|0,0%
|ООО "РС Инвестмент"
|Green City
|№4
|20
|4 кв. 2021
|студия
|198
|32,19
|31,49
|3 962 830
|125 844
|0,00%
|11%
|0,0%
|0,0%
|4,1%
|2 евро
|56,18
|0,00%
|8%
|0,1%
|-0,2%
|4,8%
|3
|85,03
|0,00%
|2%
|0,0%
|0,0%
|0,3%
|ООО "РЕНТСИТИ"
|Паруса
|Корпус А
|22-24
|1 кв. 2021
|1
|455
|44,45
|47
|6 300 000
|134 043
|4,30%
|0%
|6%
|0%
|0,0%
|2
|60,27
|1,41%
|0%
|-
|-
|-
|Корпус Б
|23-25
|1 кв. 2021
|3
|349
|88,78
|сдан
|сдан
|0,00%
|0%
|4%
|0%
|0,0%
|Авалон Сити (Танковое кольцо)
|Авалон Сити (старт продаж 26.01.2021)
|№ 1
|24
|1 кв. 2023
|1
|372
|49
|5 390 000
|110 000
|2
|3
|4
|№ 2
|24
|1 кв. 2023
|1
|372
|49
|5 390 000
|110 000
|2
|3
|4
|№ 3
|24
|1 кв. 2023
|1
|372
|49
|5 390 000
|110 000
|2
|3
|4
Если по итогам 2019 года средняя стоимость квартир в новостройках была в районе 75 тыс. рублей за кв. метр, то во второй половине 2020-го она составила 85 тыс. рублей за «квадрат», а сейчас находится в районе 105 тыс. рублей, отмечает эксперт рынка недвижимости Антонина Дарчинова. Наиболее востребованными, по ее мнению, в прошлом году стали одно- и двухкомнатные квартиры в равной мере и стоимость на них возросла равномерно. Ненамного отстали от них трех- и четырехкомнатные квартиры. По наблюдениям руководителя агентства недвижимости «Флэт» Руслана Хабибрахманова, с января 2020-го по февраль 2021-го однокомнатные квартиры в Казани выросли в цене в среднем на 40%, «двушки» подскочили на 30%, а трехкомнатные добавили 20%.
В цене «однушки» росли очень быстро, за короткий промежуток времени. К примеру, с 16 декабря 2020 года по 21 января этого подорожали студии в доме 1.1 ЖК «Станция Спортивная» у компании «#Суварстроит». Квартира площадью в 31 «квадрат» подорожала за месяц на 24% с 3 млн до 4 млн рублей, при этом квадратный метр достиг 127,4 тыс. рублей. В конце декабря в этом же комплексе в доме 1.6 (срок сдачи — IV квартал 2021 года) подорожали двухкомнатные квартиры на 25% в 45,8 «квадрата» с 4,1 млн до 5,5 млн рублей (123,7 тыс. рублей за кв. метр).
При этом расти начали еще осенью. Однокомнатные квартиры в доме №21 ЖК «Беседа» (срок сдачи — март 2021 года) компании «Унистрой» выросли в цене всего за 2,5 недели, в период с 19 октября по 5 ноября 2020 года. Однокомнатная квартира в 34 «квадрата» за это время подорожала на 25,8% — с 3,2 млн до 4,3 млн рублей (126,9 тыс. рублей за кв. метр). «Двушка» площадью 51 кв. метр подскочила на 21% с 4 млн до 4,9 млн рублей, (99,4 тыс. рублей за «квадрат»). А трехкомнатная квартира в 82,9 кв. метра поднялась в стоимости на 14,7% с 5,1 млн до 6,2 млн рублей (73,3 тыс. рублей за «квадрат»).
— С января прошлого года по февраль 2021 года в среднем по нашим проектам цены росли на 1,6% в месяц. Льготная ипотека, несомненно, была ключевым драйвером рынка. Для сравнения, если за период с 2015 по 2019 годы средняя доля ипотеки составляла 49% от общего числа сделок, то в 2020 году она выросла до 58%. Условно говоря, эти 10% клиентов пришли к нам благодаря льготной программе, — привел данные заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов.
Льготная ипотека стимулировала спрос на недвижимость и стремление изменить качество и формат жизни, ведь у покупателя постоянно изменяются потребности, условия проживания, повышается уровень требований к жилью, отметил заместитель генерального директора ООО «Ак Барс Девелопмент» Руслан Сагитов:
— Сегодня покупатель при наличии ряда программ льготной ипотеки может сделать выбор при покупке недвижимости: он может приобрести квартиру большей площади, при этом, благодаря низкой процентной ставке, уменьшить ежемесячный платеж по кредиту в отличие от ранее действующих стандартных условий, что делает жилье доступным для широкого круга населения.
Компания прогнозирует увеличение объемов ипотечного кредитования, тем более что это созвучно с целями нацпроекта «Жилье и городская среда» по вводу 120 млн квадратных метров жилья в год к 2024 году, в связи с чем необходимо увеличить объемы жилищного строительства.
Не столь значительно, но все же росли в цене квартиры в других городах республики. Так, стоимость на новостройки компании «Домкор», которая возводит объекты в Елабуге (дома сданы, идет реализация), Набережных Челнах, Альметьевске, в среднем выросла на 8%, сообщил коммерческий директор предприятия Юрий Мочалин.
«Сколько застройщиков — столько цен»
Значительный рост вызван не только льготной ипотекой, считает Антонина Дарчинова. По ее мнению, «сыграли свою роль такие факторы, как: колебания валюты в 2020 году, пандемия и самоизоляция, сокращение предложения со стороны застройщиков, вызванное усложнением процедур по запуску новых проектов».
— Больше росли в цене однокомнатные недорогие квартиры, в том числе инвестиционные варианты. Покупатели штурмовали отделы продаж застройщиков, тех, кто объявлял о начале продаж. Продавцы квартир из нескольких комнат были готовы к скидкам, если объект находился в экспозиции более месяца, — рассказала директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.
При высоком спросе и ценах на однокомнатные квартиры, что подтверждают застройщики, часть покупателей делает выбор в пользу «двушек». «Это история застройщиков, которые считают, что их маленькие квартиры покупают и будут покупать, но всему есть предел. Если цена однокомнатной равна стоимости двухкомнатной, то, конечно, «двушки» будут покупать», — комментирует руководитель «Флэта».
— Гораздо выгоднее купить двухкомнатную малогабаритную, продать ее потом легче, чем однокомнатную квартиру, конкуренция у «однушек» значительно выше, соответственно этот спрос уже в том году начал смещаться, — заметила Анастасия Гизатова.
«Неимоверные высоты» новостроек сместили спрос на «вторичку»
Вслед за новостройками поднялись цены и на вторичном рынке. И хотя льготная ипотека не распространяется на вторичный рынок, включая новостройки по уступке от собственников, тем не менее произошел общий рост цен на недвижимость, констатирует Антонина Дарчинова. Впрочем, ситуация здесь была более ровная: цены растут, но плавно, без резких колебаний, заметил Руслан Хабибрахманов. По информации Дмитрия Алексеева, во вторичном сегменте жилье стало дороже на 7%, а его средняя стоимость составила 83 244 руб./кв. м.
По словам руководителя «Счастливого дома», в начале этого года спада не произошло. «Если посмотрим последние 5 лет, тот этот январь — рекордсмен, а спросом по-прежнему пользуются инвестиционные варианты, в том числе и на вторичном рынке: небольшие одно- и двухкомнатные квартиры как в черновой отделке, так и с ремонтом, как в новом сегменте, так и в домах с 50-летней историей», — сообщила эксперт.
По «вторичке» спрос был даже лучше, чем в январе прошлого года, утверждает директор «Флэта». Отчасти это связано с тем, что в минувшем декабре «застройщики до каких-то неимоверных высот подняли свои цены, соответственно в январе продаже по этим ЖК резко упали и выбора по адекватной цене квартир осталось не так уж много», в итоге спрос на новостройки в начале этого года упал даже сильнее, чем на старте 2020-го и сместился в сторону вторичного рынка.
Смежники воспользовались ситуацией
Застройщики в один голос заявляют о росте цен на стройматериалы, что также сказывается на готовой недвижимости.
— Произошел существенный рост стоимости арматуры — в 1,5 раза. И все заверения, что это какой-то непредвиденный скачок и вскоре цены вернутся в прежнее состояние, пока не подтверждаются. Другие стройматериалы тоже стремительно дорожают. Мы не раз замечали такую закономерность: на фоне ажиотажного спроса на рынке жилищного строительства «смежники» — поставщики материалов, услуг — также начинают повышать цены, что произошло и сейчас. Причем это ничем не обоснованное, спекулятивное повышение, — уверен Юрий Мочалин.
— В первые месяцы пандемии стоимость отдельных стройматериалов выросла на 50—70 процентов, и в течение года этот рост продолжился. По некоторым позициям, например, по той же арматуре — вдвое. К тому же какое-то время были проблемы с поставкой и таможней отделочных материалов из Европы, — подтверждает Илья Вольфсон.
Рост стоимости строительных материалов и комплектующих зависит от многих факторов: от сроков поставки, качества материалов, производителя и курса валюты, объясняет Искандер Юсупов.
В период закрытия границ застройщики ощутили и кадровый голод, а это привело к удорожанию рабочей силы. Не хватает каменщиков, отделочников.
Илья Вольфсон сообщает о готовности заключать договоры с учебными заведениями, чтобы растить и привлекать профессионалов внутри республики.
Разрешений — меньше, а темпы строительства — выше
В связи с новыми правилами проектного финансирования меняется ситуация с выдачей разрешений на строительство. Их выдали меньше в прошлом году, обратила внимание Анастасия Гизатова. Правда, это связано с тем, что крупные застройщики загодя получили большое количество разрешений, чтобы проскочить по старым правилам на строительство ЖК.
«Они пока будут строить эти комплексы, но через год мы увидим новую порцию разрешений, по эскроу. Не все застройщики подходят под эту программу, потому что требования ужесточились, оформление занимает больше времени и происходит большой отсев участников рынка», — отметила Гизатова.
Точечный дефицит у застройщиков и предложения от инвесторов
В связи с повышенной покупательской активностью объем предложения в городе сократился: в феврале количество объявлений уменьшилось на 15% в сегменте новостроек и на 40% — в категории вторичной недвижимости, если сравнивать показатели с аналогичным периодом за 2020 год, приводит данные Дмитрий Алексеев. После заметного ажиотажа специалисты не предвидят явных провалов в спросе на жилую недвижимость в этом году, но все же считают, что интерес покупателей будет ниже, чем в прошлом году.
То, что спрос на недвижимость тормозится, было заметно еще в ноябре — декабре 2020 года, замечает Антонина Дарчинова. По ее мнению, сокращение экспозиции уже наблюдается по многим ЖК в связи с вымыванием предложения.
— Вероятно, весь инвестиционный ажиотажный спрос был удовлетворен летом и осенью, ведь изначально льготная ипотека была объявлена только до ноября, и многие старались успеть определиться с квартирой к этому времени. За первые 2 месяца 2021 года было совершено только около двух процентов сделок от объемов 2020 года, — приводит данные эксперт.
Крупных же застройщиков не настораживают высокие показатели прошлого года, они не прогнозируют заметного снижения активности на рынке недвижимости.
— Многое зависит от самого девелоперского проекта. Те застройщики, которые в этот период общей стагнации вывели на рынок новые интересные проекты с высокими потребительскими качествами, демонстрируют высокие темпы продаж, и это прекрасный показательно того, что население все еще не обеспечено качественным жильем и готово его приобретать, — описывает ситуацию Дарчинова.
— Провал спроса на недвижимость прогнозируют уже на протяжении нескольких лет. Но думаю, если не произойдет каких-то кардинальных изменений (как по той же субсидированной ипотечной ставке), не должно быть никаких провалов. Мы со своей стороны наблюдаем все возрастающий поток инвесторов: люди забирают средства из банков и вкладывают их в недвижимость, понимая, что эти вложения дадут им большую доходность, — констатирует Юрий Мочалин.
Например, в «СМУ-88» фиксировали снижение спроса в октябре и ноябре, потому что доступных квартир в ЖК почти не осталось. Однако в декабре же компания запустила продажи новых проектов. Стартовали недавно и продажи у «Унистроя». На подходе у застройщиков новые объекты.
— Мы не наблюдаем снижения покупательской активности и тем более провала в спросе, несмотря на то, что традиционно в январе — феврале рынок недвижимости находится в ожидании. «Ак Барс Дом» планомерно выводит на рынок новые предложения. Темпы строительства будут увеличены по сравнению с 2020 годом ориентировочно в два раза, — подчеркнул Руслан Сагитов.
— Думаю, в первом квартале этого года в целом количество сделок на рынке будет даже ниже среднего — может сказаться дефицит предложения, который наметился еще в ноябре. При этом мы видим, что активность покупателей не сказать что снизилась — она на уровне сезонных показателей. Видно, что многие готовы приобрести жилье, но заняли выжидательную позицию — хотят посмотреть, что еще появится у застройщиков до июля, — делится наблюдениями Илья Вольфсон.
«Пониженная ставка нужна и для «вторички»
Как и год назад, риелторы прогнозируют умеренный рост цен на недвижимость, который будет следовать за инфляцией, но с оговоркой «если не вмешаются «темные» силы», ведь, например, о размахе коронавируса в начале прошлого марта еще не подозревали. Эксперты отмечают еще одну особенность этого года — очень большой разрыв в ценах на квартиры, чего не наблюдали раньше. Одну из причин этого зазора они назвали выше — льготная ипотека.
В последние месяцы наиболее низкая ставка без субсидирования со стороны застройщика достигала 5,85% при покупке новостройки от застройщика, отметила Антонина Дарчинова. Еще более низкие варианты — это совместные маркетинговые акции конкретных банков и девелоперов. На днях в исполкоме Казани сообщили, что федеральный центр рассматривает предложения об изменении условий данной программы, чтобы она делала жилье более доступным, а не повышала его стоимость.
Возможна ли ситуация, когда государство стимулирует рынок недвижимости и при этом ограничивает определенные условия, чтобы сдержать ценовой скачок, поинтересовалось наше издание у экспертов.
— Да, сейчас многие считают причиной роста цен на жилье льготную ипотеку. Такие выводы лежат на поверхности, для них не нужно вникать во все нюансы строительной кухни: стоимость земли, стройматериалов, разработка проекта, эскроу-счета и еще масса аспектов, которые, так или иначе, влияют на цену «квадрата». Сейчас обсуждается возможность сохранить государственное субсидирование ипотеки в регионах с низкомаржинальными застройщиками. Для всех остальных, думаю, будут предложены не менее привлекательные банковские продукты. Сейчас банки в одной лодке с застройщиками, и в их интересах стимулировать продажи, — сообщил руководитель компании «СМУ-88», количество ипотечных сделок у которого около 80% от всех продаж.
— Сейчас получилось так, что ломают копья реальный и финансовый сектор экономики. Нельзя предпринимать необдуманные шаги, которые могут повлечь за собой неконтролируемую реакцию рынка. Может быть, сейчас нужно выровнять процентную ставку либо вообще зафиксировать ее. Это, наверное, было бы лучшим развитием событий, потому что ставка в 6% — на данном этапе оптимальная и вполне подъемная, тем более что сейчас ажиотаж спал, и мы наблюдаем ровный, устойчивый спрос без всплесков и падений, — высказался коммерческий директор компании «Домкор», доля ипотек у которой в общем объеме продаж достигает 70%.
— Мне кажется, утопия в рыночных отношениях вводить какие-то ограничения, это не хлеб и не лекарства. На рынке недвижимости все просто регулируется: чем лучше проект, чем более развит город, тем выше цена. И выгодные условия по ипотеке тоже влияют на цену. Но он определяется спросом, а не желанием застройщика. Когда везде продают по 130 тысяч, он ни за что не продаст за 150 тысяч. Цель коммерческой организации — извлечение прибыли, остальное диктует рынок. И когда финансовый сектор лихорадит, а прибыль стремится к нулю в отношении других валют, конечно, люди будут стараться избавиться от этих денег. Они выбирают недвижимость как самый консервативный метод сбережения средств, — рассуждает Руслан Хабибрахманов.
Эксперты полагают, что действие льготной ипотечной ставки продлят, поскольку в стране серьезное строительное лобби, а сама строительная отрасль — как локомотив: очень много предприятий работает на ее потребности. К тому же по объемам строительства оценивают уровень развития регионов: власти не могут допустить резкого падения спроса на недвижимость, тогда рынок замрет.
В портфеле сделок «Ак Барс Дома» около 70% составляют квартиры, приобретенные с помощью ипотеки. Руслан Сагитов прогнозирует увеличение объемов ипотечного кредитования: «Тем более что это созвучно с целями нацпроекта «Жилье и городская среда» по вводу 120 млн квадратных метров жилья в год к 2024 году, в связи с чем необходимо увеличить объемы жилищного строительства».
— Если с самого начала роста спроса цены носили спекулятивный характер (затраты были не настолько велики, насколько поднялись цены — их подняли загодя), то сейчас как раз себестоимость строительства возросла и догоняет поднятые ранее застройщиками цены, поэтому сейчас о снижении стоимости говорить не приходится, — заступилась за застройщиков Анастасия Гизатова.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым