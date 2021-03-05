Рынок жилья Казани: льготная ипотека подогрела цены на новостройки до 40%

Фото: Максим Платонов

Цены на первичном рынке жилья Казани вновь побили рекорд. По оценке аналитиков, во второй половине минувшего года они подскочили в ряде случаев на 40%. Главным драйвером выступила льготная ипотека. Самые привлекательные квартиры за 2 недели взмывали в цене до 1,5 млн рублей, уверяют риелторы. Впрочем, «первичка» дорожала еще по ряду взаимосвязанных причин: дефицит качественных предложений, рост цен на стройматериалы и отток рабочей силы. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Однушки» подскочили в цене до 40%

Цены на рынке первичной недвижимости в Татарстане вновь подскочили, и особенно резкий взлет аналитики отмечают в Казани. К концу прошлого года стоимость новостроек выросла на 19% — так, средняя цена квадратного метра достигла 93 086 рублей, предоставил данные руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. В результате, по итогам 2020-го спрос на покупку жилой недвижимости в Казани вырос на 31% в категории новостроек, а предложение при этом снизилось на 38%.

Цены на рынке первичной недвижимости в Татарстане

Застройщик ЖК Дом Этажность Срок сдачи Количество комнат Всего количество квартир Количество квартир в продаже на 22.01.2021 Квадратура, кв. м

Цена на 22.01.2021 руб.

Стоимость 1 кв. м на 22.01.2021, руб.

Процент удорожания с (04.09.2020-24.09.2020) Процент удорожания с (24.09.2020-19.10.2020) Процент удорожания с (19.10.2020-05.11.2020) Процент удорожания с (05.11.2020-24.11.2020) Процент удорожания с (24.11.2020-16.12.2020) Процент удорожания с (16.12.2020-21.01.2021) Квадратура, кв. м

04.03.2021 Цена на 04.03.2021 руб. Стоимость 1 кв. м на 04.03.2021, руб. Унистрой Беседа 1.1 10 30.03.2021 1 333 2 34,24 34,24 4 233 500 4 621 000 123 642 134 959 - - - - 0,0% -2,4% 2 7 53,5

5 113 571

102 401

0,50% 1,0% 1,0% 2,6% 17,3% 4,6% 3 3 86,13

7 301 333

76 154

0,50% 1,6% 2,9% 0,6% 6,8% 4,8% 1.2 10 30.03.2021 1 324 - 35,46 34,25 - 3 800 000 - 110 949 0,50% 1,0% - - - - 2 - 53,5

-

-

0,50% 1,0% -1,6% 5,4% 0,0% - 3 7 84,04

7 283 714

75 882

0,50% 1,6% 1,0% 1,2% 0,0% 10,8% 2.1 10 11.09.2021 1 333 40 34,02 34,24 4 299 125 4 263 000 126 102 124 504 0,00% 2,0% 25,8% 0,4% 0,2% -1,2% 2 65 51,11

5 337 046

108 532

0,00% 2,0% 21,0% 5,2% 2,7% 0,7% 3 33 82,99

6 627 606

77 646

0,00% 2,0% 14,7% 2,5% 2,6% 0,6% 2.2 10 11.09.2021 1 324 50 34,14 34,24 4 371 180 4 360 000 128 093 127 336 0,00% 2,0% 24,5% 0,9% 0,3% -1,4% 2 69 53,05

5 604 870

105 434

0,00% 2,0% 20,3% 5,5% 1,8% -0,2% 3 23 81,44

6 461 783

80 878

0,00% 2,0% 17,5% 2,1% 2,5% 1,4% Лето №7 6-9 15.08.2022 1 181 40 39,96 40,46 5 430 950 5 269 000 133 323 130 227 1,74% 2,6% 5,9% 2,3% 5,0% -0,1% 2 67 55,94

7 214 164

128 761

5,16% 1,5% 8,0% 5,0% 7,2% 0,0% 3 14 91,21

9 955 857

109 151

6,70% 8,1% -2,0% 5,6% 3,9% 2,8% №1 (старт продаж 11.12.20) 6-9 15.11.2022 1 343 52 39,69 39,31 5 694 308 5 124 000 141 786 130 349







- 11,5% 2 73 56,43

7 206 288

126 331









- 5,4% 3 62 87,13

8 637 548

99 679









- 1,9% Art-City №12 (реализован) 19 01.12.2020 1 151 - 40,37

-

-

0,50% 2,91% 4,24% 2,43% - - 2 - 65,84

-

-

0,50% 2,0% 0,1% - - - 3 - 103,27

-

-

1,5% 0,0% - 5,01% - - №14 19 15.09.2021 1 114 12 47,5 47,93 7 683 417 6 769 000 161 785 141 227 0,0% 3,5% 17,3% 5,41% -0,1% 0,6% 2 11 70,28

10 076 091

143 540

0,0% 3,4% 20,2% 2,18% 1,6% 0,2% 3 9 80,86

10 463 111

129 558

0,0% 1,0% 15,3% 2,04% 2,5% 0,4% №15 19 14.08.2021 1 283 12 40,41 46,91 7 551 500 7 304 000 166 783 155 702 1,0% 3% -7% 4,48% 0,0% 17,0% 2 11 66,25

9 679 364

141 839

2,0% 3,5% 12,9% 1,13% 0,0% 7,1% 3 25 103,64

12 207 240

105 702

2,0% 4,5% -13,7% 4,42% 0,0% 4,6%

№6.1



1





68,57

8 214 000

119 790











Царево village №4.15 3 30.11.2020 1 114 - -

-

-

- - - - - - 2 - -

-

-

- - - - - - №4.16 3 30.11.2020 1 112 - 28,9

-

-

2,0% 2,0% -0,7% 0,0% 0,9% - 2 - 59,01

-

-

1,4% 2,9% -1,6% 0,6% - - №4.14 3 30.06.2021 1

4 36,52 35,97 2 945 000 2 794 000 81 153 77 676 0,50% 1,2% 1,9% 3,2% 5,7% 5,5% 2 2 55,41

3 760 000

81 491

0,50% 0,6% 2,9% -0,3% 3,9% 11,5% №4.13 3 30.06.2021 1

7 35,47 сдан 2 781 429 сдан 77 684

0,50% 0,6% 3,6% 0,6% 5,8% 4,6% 2 7 48,85

4 244 286

72 352

0,50% 0,7% 3,4% 0,7% 2,3% 4,7% №4.12 3 31.05.2021 1 95 15 36,3 сдан 2 874 000 сдан 78 433

0,50% 0,4% 3,4% 1,1% -0,3% 9,6% 2 2 53,72

4 160 000

72 487

0,50% 0,6% 1,0% -1,1% 4,9% 5,0% 3 1 66,96

4 800 000

71 174

0,50% 0,2% 6,9% 0,7% 6,4% 1,5% №4.11 3 31.05.2021 1 107 2 36,33 35,41 3 030 000 3 004 000 85 569 84 835 0,50% 0,7% 3,5% 3,2% 2,7% 13,7% 2 1 53,76

3 780 000

68 765

0,50% 1,0% 0,4% 3,2% - - 3 - 67,05

-

-

0,50% 0,4% 15,1% 4,4% - - № 4.23 (старт продаж 15.12.2020) 3 29.08.2021 1

24 35,7 35,89 3 017 500 3 094 000 84 093 86 208







- 14,3% 2 5 48,83

4 154 000

74 935









- 6,7% № 4.24 (старт продаж 15.12.2020) 3 29.08.2021 1

18 36,55 45,85 2 866 111 4 134 000 77 320 90 164







- 6,8% 2 13



4 487 692

82 960











- 3 3 57,28

5 726 667

84 777









- 18,1% № 4.25 (старт продаж 15.12.2020) 3 29.08.2021 1

25 35,73 37,02 3 000 080 3 002 000 83 389 81 091







- 13,8% 2 8 48,83

4 095 500

80 458









- 14,6% № 4.26 (старт продаж 15.12.2020) 3 29.08.2021 1

24 35,72 37,02 2 800 833 2 914 000 77 759 78 714







- 7,5% 2 7 48,83

4 187 143

74 408









- 7,6% № 4.27 (старт продаж 15.12.2020) 3 29.08.2021 1

29 35,72 35,89 2 725 862 3 044 000 75 683 84 815







- 5,0% 2 5 48,83

4 306 000

73 224









- 6,1% ЖД Максимова №1 11 15.04.2022 1

15 36,76 35,12 5 185 333 4 684 000 140 047 133 371







- 21,5% 2

14 54,47

6 802 143

125 565









- 25,3% 3

15



7 874 000

111 525











- Весна №5 (старт продаж 11.12.2020) 19 31.08.2022 1 187 16 29,83 30,67 4 256 313 4 333 000 143 462 141 278







- 0,0% 2 38 58,37

7 072 316

122 591









- 1,0% 3 12 78,66

7 395 500

93 979









- 1,4% №8 19 31.07.2021 1 187 22 31,05 30,67 4 289 909 4 273 000 140 513 139 322 0,00% 5,8% 2,5% 1,5% 7,1% 1,0% 2 17 50,27

6 340 235

115 138

0,00% 6,1% -1,1% 3,7% 4,6% 1,7% 3 2 78,69

7 738 000

98 329

0,00% 6,4% 0,0% 1,0% 8,6% -1,7% №2



1





34,24

4 600 000

134 346















































































№4



1





30,67

4 157 000

135 540















































































№7 19 31.07.2021 1 187 7 30,67 30,67 4 445 714 4 534 000 140 523 147 832 0,00% 4,1% 1,7% 4,8% 5,1% 2,9% 2 10 61,94

6 468 500

114 539

0,00% 7,8% 0,4% 6,4% 4,1% 1,1% 3 1 78,7

7 966 000

101 233

0,00% 3,9% 0,7% 6,4% 2,9% 3,6% №9 10 31.07.2021 1 324 31 34,05 34,25 4 532 581 4 574 000 132 841 133 547 0,00% 2,4% 0,8% 0,6% 4,1% -0,1% 2 31 53,42

6 086 613

114 219

0,00% 1,3% 5,1% 1,0% 1,0% -0,3% 3 27 75,65

7 743 444

97 602

0,00% -4,4% 1,3% 2,8% 1,8% -0,2% Сибгата Хакима (скоро старт продаж) Корпус 1 20

1 16

























1 евро 36

























2 18

























2 евро 18

























3 17

























3 евро 17

























4 4

























Корпус 2 20

1 36

























1 евро 1

























2 17

























2 евро 36

























3 евро 17

























4 4

























Корпус 3 20

1 54

























1 евро 37

























2 17

























2 евро 19

























3 евро 17

























4 4

























ЖК Уникум А. Кутуя № 1 19 15.08.22 1

117

29,61 6 008 479 4 721 000 151 519 159 439









- 2

48



8 659 250

130 907











- № 2 19 15.08.22 1

143

29,61 6 039 804 4 724 000 156 340 159 541









- 2

56



8 599 071

131 618











- Новаторов (скоро старт продаж) №1 19

Студия 19

























1 114

























2 75

























Ак Барс Дом Мой ритм №2 10 - 17 4 кв. 2022 1 490 26 37 37 5 870 863 5 920 000 136 731 160 000 0,00% 3,0% 2,7% 10,9% 0,0% 1,3% 2 103 60,6

7 089 913

119 456

0,00% 11,2% -1,9% 5,4% 0,0% 6,2% 3 38 78

8 261 338

102 421

0,00% 7,1% 1,1% 1,7% 0,0% 5,3% №3 10 - 17 3 кв. 2022 1 490 7 37 37 5 582 514 5 550 000 144 286 150 000 5% 2,6% 0,7% 10,2% 0,0% 6,4% 2 40 60

7 406 791

126 200

0% 14,2% -2,5% 3,1% 0,0% 11,3% 3 20 78

8 700 151

107 400

0% 9,7% 0,0% -0,3% 0,0% 9,7% Солнечный город Супер №1 12 4 кв. 2021 2 193 (всего) 2



6 825 000

115 464

0,00% 9,5% 0,0% 5,3% 0,0% - 3 5 59

8 390 000

102 221

#ССЫЛ! #ССЫЛ! - #ССЫЛ! #ССЫЛ! 7,1% №2 12 4 кв. 2021 1 232 5 65 65,47 6 500 000 6 500 000 99 282 99 282 0,00% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 12,4% 2 8 58,04

7 118 750

118 060

0,00% 8,3% -2,1% 5,3% 5,0% 15,3% 3 17 81,11

7 702 941

108 871

0,00% 12,9% 2,5% -7,5% 7,0% 18,0% №3 12 4 кв. 2021 2 153 (всего) 11 58,04

7 000 000

118 689

0,00% 11,3% 0,0% 5,0% 0,0% 15,7% 3 6 75,08

7 633 333

99 893

0,00% 14,8% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% №4 12 4 кв. 2021 1 330

45,9 продано

продано



0,00% -6,1% - - - - 2 20 59,5

8 347 500

110 978

0,00% 10,2% 0,0% 5,3% 0,0% 14,4% 3 10 102,26

9 570 000

96 038

0,00% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 11,5% Светлая долина № 1-15-1 19 3 кв. 2021 2 288 (всего) - 46,93

-

-

0,00% - - 13,9% 0,0% - 3 85 74

6 094 763

81 657

0,00% 0,1% 7,9% -1,3% -1,4% 9,4% № 1-15-2 (28.01 встал на кадастровый учет) 17 3 кв. 2021 1 340 8 31,86 сдан 3 874 900 сдан 121 000

0,00% 1,5% 9,5% 12,5% 0,0% 0,8% 2 32 49

4 910 215

99 688

0,00% 1,4% 9,8% 5,2% 0,0% 2,7% 3 17 72,9

5 908 017

80 235

0,00% 0,7% 7,9% -1,3% -1,4% 7,8% №1-15-3 19 3 кв. 2021 3 198( всего) 31 74

6 042 625

81 681

0,00% 1,1% 7,9% -1,3% -1,4% 9,4% №1-16-1 17 1 кв. 2022 1 340 5 31,86 32 3 792 944 3 945 000 119 200 123 281 0,00% -1,2% 9,9% 12,9% 0,0% 2,7% 2 77 48

4 726 949

96 279

0,00% 3,0% 9,1% 5,4% 0,0% 3,4% 3 14 72,8

5 669 582

77 714

0,00% 2,3% 6,9% 0,0% 0,0% 7,4% №1-16-2 17 1 кв. 2022 1 340 5 31,82 32 3 705 968 3 691 000 116 029 115 344 0,00% -1,3% 9,9% 12,9% 0,0% 0,0% 2 95 48

4 744 605

96 952

0,00% 3,0% 9,1% 5,4% 0,0% 4,1% 3 18 72,8

5 684 751

77 944

0,00% 2,3% 8,2% 0,0% -1,4% 7,6% №1-16-3 19 1 кв. 2022 1 198 - 30,9 продано - продано -

0,00% - - - - - 2 1 47

4 518 720

96 000

0,00% 3,4% 7,5% 5,5% 0,0% 4,7% 3 60 74

5 861 385

78 850

0,00% 0,0% 8,2% 0,0% 0,0% 7,4% №2-2 старт продаж 11.2020 18 4 кв. 2022 1 160 26 31,92 31,87 3 554 940 3 505 700 111 538 110 000 - - - 1,0% 1,9% 5,9% 2 54 48,6

4 642 627

95 667

- - - 2,0% -0,9% 4,4% 3 12 73,04

5 624 080

77 000

- - - 1,3% 0,0% 0,0% №2-3 старт продаж 11.2020 19 4 кв. 2022 1 250 41 31,92 31,87 3 694 936 3 680 985 115 902 115 500 - - - 0,0% 1,9% 7,7% 2 69 48,6

4 682 673

97 828

- - - 0,0% 0,0% 4,4% 3 39 73,04

5 742 581

77 000

- - - 0,0% 0,0% 0,0% №2-4 старт продаж 11.2020 18 4кв. 2022 1 160 17 31,92 31,86 3 547 132 3 791 340 111 294 119 000 - - - 4,9% 1,9% 5,7% 2 52 48,6

4 672 852

96 235

- - - 5,5% 0,0% 4,9% 3 12 73,04

5 624 080

77 000

- - - 6,5% 0,0% 0,0% Суварстроит Станция Спортивная №1.6 19 4 кв. 2021 студия 215 - 25,45









2,64% 8,4% 0,6% 6,1% - - 1 1 33,76 27,39 3 585 604 3 585 604 130 910 130 909 -5,25% 8,0% - - - - 2 3 45,88

5 512 360

123 759

- - 9,01% 2,46% 2,1% 25,0% №1.7 19 4 кв. 2021 студия 215 - 25,45

-





0,84% 5,3% -1,7% 18,8% 3,7% - 1 1 41,47 38,47 4 539 460 4 539 460 118 000 118 000 -8,70% 11,1% -1,7% 13,1% 8,3% 7,3% 2 1 45,88

5 438 350

115 000,00

- - - - - 18,6% №1.9 (старт продаж 09.12.2020)



1

- 35,7 продано - продано











- - 2

1 55,11

5 850 686

98 397,00









- 9,8% 3

3 74,6

6 748 064

95 818,00









- 17,0% 1.1 19 2 кв. 2021 студия 162 6 31,18

4 002 176

127 461

0,02% 8,2% 0,1% 6,4% 0,0% 24,0% 2 - 56,15

-

-

4,88% - - - - - 1.2 19 2 кв. 2021 студия 162 9 31,44

3 992 793

127 508

1,33% 5,9% 0,6% 7,3% 0,4% 23,2% 2

60,19









- 19,7% - - - - 1.3 19 2 кв. 2021 студия 162 3 31,06

4 005 117

128 003

9,28% 6,5% 0,1% 9,5% 1,8% 20,3% 2

54,61









7,71% -1,1% -3,2% - - - Столичный №70/3 15-20 3 кв. 2022 1 244 93 52,93 54,42 7 478 543 7 494 555 137 905 137 717 0,07% 4,0% 3,1% 0,7% -0,4% 6,7% 2 122 18 77,5

10 788 930

133 777

0,50% 3,4% 0,4% 2,1% -0,2% 12,0% 3 201 150 98,89

11 808 603

109 175

-7,33% 4,0% 0,9% 2,3% 1,0% -4,5% Август астры №1 5-7 4 кв. 2021 1 30 5 54,42 54,26 12 338 489 12 449 795 226 723 229 447 0,00% 0,0% 0,0% -0,8% 0,4% 1,6% 2 3 68,01

14 817 639

230 344

0,44% 0,0% 0,0% -2,6% 1,8% 4,5% 3

121









-0,07% -24,3% 0,0% 0,0% - - Времена года №1.1 5 сдан 1

5 46,12 сдан 5 178 217 сдан 112 318

3,97% 1,3% -0,8% 6,0% 0,0% 19,0% 2 12 69,95

7 295 460

104 553

4,06% 1,6% 0,0% 7,5% 0,9% 9,0% 3 5 88

8 282 213

93 715

0,60% 3,6% 0,0% 2,9% 0,0% 7,7% №1.2 5 сдан 1

7 45,94 сдан 5 279 668 сдан 114 029

2,28% 0,9% -0,7% 5,7% 0,2% 18,8% 2 10 70,15

7 385 825

105 374

0,28% -0,1% 0,3% 5,5% 0,8% 10,0% 3 6 89,99

8 670 191

86 671

-0,13% 2,4% 0,5% 0,2% 2,5% 1,8% №1.3 5 сдан 1 33 1 45,87 сдан 5 296 578 сдан 114 126

-2,64% 2,6% 0,0% 6,0% 0,1% 19,0% 2 26 5 69,61

7 250 703

103 538

-4,12% 2,7% 0,0% 8,3% 0,4% 9,8% 3 15 1 88,27

8 489 158

96 173

-2,14% 1,3% 0,0% 5,1% -1,1% 10,5% Нова Строй Белая аллея №7 5 3 кв. 2021 1 58 4 35,02 35 2 412 757 2 470 000 66 366 70 571 0,00% 0,9% 0,0% 9,2% 0,0% -2,5% 2 2 56,74

3 700 044

69 000

0,00% 5,0% 0,0% 6,9% -0,2% 6,4% №6 (начало продаж конец октября 2020) 5 4 кв. 2021 1

9 - 35 2 423 103 2 470 000 69 133 70 571 - - - - -0,3% 0,7% 2

4 -

3 804 259

66 700

- - - - 0,2% 2,2% 3



-









- - - - 0,0%

№8 5 3 кв. 2021 1 48 3 34,97 35 2 414 310 2 470 000 69 000 70 571 - - 0,0% 4,1% -0,3% 1,4% 2 1 56,79

3 760 913

65 900

- - 0,0% 5,8% 0,1% 1,2% № 5 5 4 кв. 2021 1

10

35 2 490 036 2 470 000 697 800 70 571













2

4



3 747 650

65 450













ТураНова (старт продаж 07.12.2020) №1



1 53 7 34,78 35 2 403 283 2 408 000 69 057 68 800 - - - - 18,2% 4,4% 2 14 56,46

3 547 704

62 836









14,2% 1,6% 3 1 74,26

4 663 528

62 800

- - - -



№2



1 53 7 34,79 35 2 419 068 2 408 000 69 314 68 800 - - - - 18,9% 3,9% 2 14 56,46

3 548 914

62 857









14,4% 1,3% 3 2 74,26

4 559 564

61 400

- - - -



№3 бронь приостановлена



1 53

34,79 35

2 550 000

72 857 - - - -



2

56,46









- - - -



ЖИК ЖК Яркий №2 7 4 кв. 2021 Студия 410

29,13 29

3 500 000

120 690 0,00% 5,1% 3,2% 1,5% 5,8%

1 1 34,25 36,5 4 080 000 4 226 000 115 909 115 781 0,00% -0,8% 8,2% 0,9% 1,5% 2,6% 2 25 40,98

4 341 692

106 225

0,00% 6,3% 2,5% -1,7% 3,5% 2,6% 3 4 57,98

5 903 825

101 501

0,00% 5,1% 0,5% 2,9% 6,1% 2,5% Смородина (старт продаж 23.09.2020) №1,2 20 31.03.2023 Студия 382

25,8









- 6,5% -0,8% 4,7% 0,6%

1 169 38,04 38,02 3 516 561 4 033 090 96 736 106 078 - 5,0% 1,5% 0,3% 0,1% -5,1% 2 70 38,2

4 949 607

90 838

- 5,5% -1,2% 1,9% 0,2% -10,3% 3 19 56,2

5 745 668

83 650

- 6% 0% 1,4% 0,1% -6,4% 4

68,81









- 7% 0% 0,5% 0,0%

Grande Rosso Parma 2 06.2021 апартаменты 3 1 76,73 76,73 14 962 350 14 962 350 195 000 195 000 - 0% 0% 0% 0,0% 0,0% Venezia 4 7 3 116,75 70,66 16 978 635 11 644 800 149 693 164 800 - 0% 0% 0% 0,0% 5,7% Modena 4 9 - 83,67 продано

продано



- 0% 0% 0% 0,0%

Lazio 3 9 4 61,43 71,76 11 562 800 12 565 200 190 335 175 100 - 0% 0% 0% 0,0% 3,0% Verona 4 8 2 85,31 продано 13 114 320 продано 159 650

- 0% 0% 0% 0,0% 4,9% Атлантис №1 21 2 кв. 2021 1 180 1 53,01 41 92 200 000 7 216 000 200 000 176 000 7,16% -4% - 14% 0,0%

2 7 68,01

12 810 100

184 200

7,51% -1% 3% 21% 0,0%

3 - 92,75









- - - - -

№3 21 2 кв. 2021 1 180 - 49,42 продано

продано

#ЗНАЧ! 6,74% - 11% 11% -

2 - 70,53









-0,61% 7% 4% 10% 0,0%



Яратам №5



1

19

40,45 4 901 833 5 026 964 121 522 124 276

















2

2



5 692 564

102 063















№ 6



1

7

39,42 4 694 294 4 717 155 119 084 119 664

















3

2



14 612 348

199 513















Свобода № 1



2

6



9 002 038

136 705























1





39,65

6 944 890

175 155





















4

1



16 338 279

144 203

















№ 2



1

2

40,65 6 257 762 6 409 896 155 676 157 685





















2

10



8 967 642

137 287























3

6



12 413 696

125 075





















































































































































































































ТСИ Родина №10 24 4 кв. 2021 студия 239

32,52









0,00% 13% 0% 0% 10,9%

1

40,59 40

5 040 000

126 000 0,00% 13% 0% 0% 12,8%

2

54,97









0,00% 15% 0% 0% 12,4%

2 студия

49,8









0,00% 10% 0% 0% 10,4%

3

70,49









0,00% 10% 0% 0% 10,9%

№11 25 1 кв. 2022 1 120

43,97 39

5 100 000

130 769 - - 0% 0% 19,0%

2 95

55,19









- - 0% 0% 18,2%

3 24

72,06









- - 0% 0% 14,7%

Комосстрой Комос на Губкина №1 12-19 1 кв. 2023 1 363

55,54 37,5

6 066 500

161 773 3,42% 1% 2% 4% 0,0%

2

55,67









0,05% 0% 3% 4% 0,0%

3

70









0,31% 0% 3% 6% 0,0%

ООО "РС Инвестмент" Green City №4 20 4 кв. 2021 студия 198

32,19 31,49

3 962 830

125 844 0,00% 11% 0,0% 0,0% 4,1%

2 евро

56,18









0,00% 8% 0,1% -0,2% 4,8%

3

85,03









0,00% 2% 0,0% 0,0% 0,3%

ООО "РЕНТСИТИ" Паруса Корпус А 22-24 1 кв. 2021 1 455

44,45 47

6 300 000

134 043 4,30% 0% 6% 0% 0,0%

2

60,27









1,41% 0% - - -

Корпус Б 23-25 1 кв. 2021 3 349

88,78 сдан

сдан



0,00% 0% 4% 0% 0,0%

Авалон Сити (Танковое кольцо) Авалон Сити (старт продаж 26.01.2021) № 1 24 1 кв. 2023 1 372



49

5 390 000

110 000











2

























3

























4

























№ 2 24 1 кв. 2023 1 372



49

5 390 000

110 000











2

























3

























4

























№ 3 24 1 кв. 2023 1 372



49

5 390 000

110 000











2

























3

























4



























Если по итогам 2019 года средняя стоимость квартир в новостройках была в районе 75 тыс. рублей за кв. метр, то во второй половине 2020-го она составила 85 тыс. рублей за «квадрат», а сейчас находится в районе 105 тыс. рублей, отмечает эксперт рынка недвижимости Антонина Дарчинова. Наиболее востребованными, по ее мнению, в прошлом году стали одно- и двухкомнатные квартиры в равной мере и стоимость на них возросла равномерно. Ненамного отстали от них трех- и четырехкомнатные квартиры. По наблюдениям руководителя агентства недвижимости «Флэт» Руслана Хабибрахманова, с января 2020-го по февраль 2021-го однокомнатные квартиры в Казани выросли в цене в среднем на 40%, «двушки» подскочили на 30%, а трехкомнатные добавили 20%.

В цене «однушки» росли очень быстро, за короткий промежуток времени. К примеру, с 16 декабря 2020 года по 21 января этого подорожали студии в доме 1.1 ЖК «Станция Спортивная» у компании «#Суварстроит». Квартира площадью в 31 «квадрат» подорожала за месяц на 24% с 3 млн до 4 млн рублей, при этом квадратный метр достиг 127,4 тыс. рублей. В конце декабря в этом же комплексе в доме 1.6 (срок сдачи — IV квартал 2021 года) подорожали двухкомнатные квартиры на 25% в 45,8 «квадрата» с 4,1 млн до 5,5 млн рублей (123,7 тыс. рублей за кв. метр).

При этом расти начали еще осенью. Однокомнатные квартиры в доме №21 ЖК «Беседа» (срок сдачи — март 2021 года) компании «Унистрой» выросли в цене всего за 2,5 недели, в период с 19 октября по 5 ноября 2020 года. Однокомнатная квартира в 34 «квадрата» за это время подорожала на 25,8% — с 3,2 млн до 4,3 млн рублей (126,9 тыс. рублей за кв. метр). «Двушка» площадью 51 кв. метр подскочила на 21% с 4 млн до 4,9 млн рублей, (99,4 тыс. рублей за «квадрат»). А трехкомнатная квартира в 82,9 кв. метра поднялась в стоимости на 14,7% с 5,1 млн до 6,2 млн рублей (73,3 тыс. рублей за «квадрат»).

— Динамика стоимости квадратного метра зависит от проекта, но если брать в среднем, то цены выросли где-то на 20—25% — примерно как и весь рынок жилья в Казани. Это рост выше среднего, к тому же он случился буквально за полгода — в первую половину 2020 года застройщики заморозили цены. И это в ситуации, когда стоимость стройматериалов в первые месяцы пандемии выросла по некоторым позициям на 50—70%, — рассказал директор группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон.

— С января прошлого года по февраль 2021 года в среднем по нашим проектам цены росли на 1,6% в месяц. Льготная ипотека, несомненно, была ключевым драйвером рынка. Для сравнения, если за период с 2015 по 2019 годы средняя доля ипотеки составляла 49% от общего числа сделок, то в 2020 году она выросла до 58%. Условно говоря, эти 10% клиентов пришли к нам благодаря льготной программе, — привел данные заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов.

Льготная ипотека стимулировала спрос на недвижимость и стремление изменить качество и формат жизни, ведь у покупателя постоянно изменяются потребности, условия проживания, повышается уровень требований к жилью, отметил заместитель генерального директора ООО «Ак Барс Девелопмент» Руслан Сагитов:

— Сегодня покупатель при наличии ряда программ льготной ипотеки может сделать выбор при покупке недвижимости: он может приобрести квартиру большей площади, при этом, благодаря низкой процентной ставке, уменьшить ежемесячный платеж по кредиту в отличие от ранее действующих стандартных условий, что делает жилье доступным для широкого круга населения.



Компания прогнозирует увеличение объемов ипотечного кредитования, тем более что это созвучно с целями нацпроекта «Жилье и городская среда» по вводу 120 млн квадратных метров жилья в год к 2024 году, в связи с чем необходимо увеличить объемы жилищного строительства.

— Средний рост стоимости квартир составил 15%. В 2020 году группа «Ак Барс Дом» ввела в эксплуатацию 160,5 тыс. кв. м общей площади жилой недвижимости, а это значит, что в портфеле компаний в реализации были объекты на этапе высокой степени строительной готовности, от которой и зависит их стоимость в момент продажи покупателю. Безусловным драйвером рынка недвижимости в 2020 году стала льготная ипотека по программе «Господдержка 2020». В связи с повышенным спросом со стороны покупателей и введением дополнительных программ поддержки строительной отрасли застройщики представили на рынке новые проекты, — добавил Руслан Сагитов.

Не столь значительно, но все же росли в цене квартиры в других городах республики. Так, стоимость на новостройки компании «Домкор», которая возводит объекты в Елабуге (дома сданы, идет реализация), Набережных Челнах, Альметьевске, в среднем выросла на 8%, сообщил коммерческий директор предприятия Юрий Мочалин.

«Сколько застройщиков — столько цен»

Значительный рост вызван не только льготной ипотекой, считает Антонина Дарчинова. По ее мнению, «сыграли свою роль такие факторы, как: колебания валюты в 2020 году, пандемия и самоизоляция, сокращение предложения со стороны застройщиков, вызванное усложнением процедур по запуску новых проектов».

— Больше росли в цене однокомнатные недорогие квартиры, в том числе инвестиционные варианты. Покупатели штурмовали отделы продаж застройщиков, тех, кто объявлял о начале продаж. Продавцы квартир из нескольких комнат были готовы к скидкам, если объект находился в экспозиции более месяца, — рассказала директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

— На рынке «первички» кто во что горазд: сколько застройщиков — столько цен. Кто-то думает, что рост будет продолжаться, выставляются какие-то нереалистичные цены, оторванные от рынка. Кто-то понимает, что спрос рано или поздно закончится и все-таки делает адекватные предложения на рынке. А кто-то просто вообще снимает с продажи, даже есть те, кто просто пока выжидал какого-то космического роста, но, разумеется, этого не произошло. И поэтому те, кто остается на пике цен, стали заметнее — и они начинают думать, как цены привести в соответствие с рынком. Застройщикам, которые неаккуратно подошли к вопросу ценообразования, надо придумать тактику, как делать какие-то скидки, иначе их ситуация еще больше ухудшится, — полагает Руслан Хабибрахманов.

При высоком спросе и ценах на однокомнатные квартиры, что подтверждают застройщики, часть покупателей делает выбор в пользу «двушек». «Это история застройщиков, которые считают, что их маленькие квартиры покупают и будут покупать, но всему есть предел. Если цена однокомнатной равна стоимости двухкомнатной, то, конечно, «двушки» будут покупать», — комментирует руководитель «Флэта».

— Гораздо выгоднее купить двухкомнатную малогабаритную, продать ее потом легче, чем однокомнатную квартиру, конкуренция у «однушек» значительно выше, соответственно этот спрос уже в том году начал смещаться, — заметила Анастасия Гизатова.

«Неимоверные высоты» новостроек сместили спрос на «вторичку»

Вслед за новостройками поднялись цены и на вторичном рынке. И хотя льготная ипотека не распространяется на вторичный рынок, включая новостройки по уступке от собственников, тем не менее произошел общий рост цен на недвижимость, констатирует Антонина Дарчинова. Впрочем, ситуация здесь была более ровная: цены растут, но плавно, без резких колебаний, заметил Руслан Хабибрахманов. По информации Дмитрия Алексеева, во вторичном сегменте жилье стало дороже на 7%, а его средняя стоимость составила 83 244 руб./кв. м.

По словам руководителя «Счастливого дома», в начале этого года спада не произошло. «Если посмотрим последние 5 лет, тот этот январь — рекордсмен, а спросом по-прежнему пользуются инвестиционные варианты, в том числе и на вторичном рынке: небольшие одно- и двухкомнатные квартиры как в черновой отделке, так и с ремонтом, как в новом сегменте, так и в домах с 50-летней историей», — сообщила эксперт.

По «вторичке» спрос был даже лучше, чем в январе прошлого года, утверждает директор «Флэта». Отчасти это связано с тем, что в минувшем декабре «застройщики до каких-то неимоверных высот подняли свои цены, соответственно в январе продаже по этим ЖК резко упали и выбора по адекватной цене квартир осталось не так уж много», в итоге спрос на новостройки в начале этого года упал даже сильнее, чем на старте 2020-го и сместился в сторону вторичного рынка.

Застройщики в один голос заявляют о росте цен на стройматериалы. Фото: Максим Платонов

Смежники воспользовались ситуацией

Застройщики в один голос заявляют о росте цен на стройматериалы, что также сказывается на готовой недвижимости.

— Произошел существенный рост стоимости арматуры — в 1,5 раза. И все заверения, что это какой-то непредвиденный скачок и вскоре цены вернутся в прежнее состояние, пока не подтверждаются. Другие стройматериалы тоже стремительно дорожают. Мы не раз замечали такую закономерность: на фоне ажиотажного спроса на рынке жилищного строительства «смежники» — поставщики материалов, услуг — также начинают повышать цены, что произошло и сейчас. Причем это ничем не обоснованное, спекулятивное повышение, — уверен Юрий Мочалин.

— В первые месяцы пандемии стоимость отдельных стройматериалов выросла на 50—70 процентов, и в течение года этот рост продолжился. По некоторым позициям, например, по той же арматуре — вдвое. К тому же какое-то время были проблемы с поставкой и таможней отделочных материалов из Европы, — подтверждает Илья Вольфсон.

Рост стоимости строительных материалов и комплектующих зависит от многих факторов: от сроков поставки, качества материалов, производителя и курса валюты, объясняет Искандер Юсупов.

В период закрытия границ застройщики ощутили и кадровый голод, а это привело к удорожанию рабочей силы. Не хватает каменщиков, отделочников.

— Свои рабочие у нас в стране есть, но не в таком объеме, чтобы обеспечить строительство жилых объектов. Привлечение российских рабочих обходится застройщикам дороже. Плюс наша молодежь неохотно идет работать на стройку. Мы видим выход из данной ситуации в развитии системы подготовки кадров для строительной отрасли внутри страны: усиление направления рабочих профессий в учебных заведениях со стажировкой на стройплощадках и т. д., — говорит заместитель генерального директора компании «Унистрой».

Илья Вольфсон сообщает о готовности заключать договоры с учебными заведениями, чтобы растить и привлекать профессионалов внутри республики.

Разрешений — меньше, а темпы строительства — выше

В связи с новыми правилами проектного финансирования меняется ситуация с выдачей разрешений на строительство. Их выдали меньше в прошлом году, обратила внимание Анастасия Гизатова. Правда, это связано с тем, что крупные застройщики загодя получили большое количество разрешений, чтобы проскочить по старым правилам на строительство ЖК.

«Они пока будут строить эти комплексы, но через год мы увидим новую порцию разрешений, по эскроу. Не все застройщики подходят под эту программу, потому что требования ужесточились, оформление занимает больше времени и происходит большой отсев участников рынка», — отметила Гизатова.

— Разрешений на строительство раньше выдавалось значительно больше. И связано это прежде всего с тем, что стало сложнее, в принципе, получить разрешение и вывести новые участки. При этом темпы строительства, наоборот, увеличиваются. Во-первых, потому что во время длительной проектной фазы подготовки участка ты можешь уже готовить проект. Во-вторых, банковское финансирование по эскроу полностью закрывает вопрос финансирования строительства, позволяет стабильно и вовремя осуществлять платежи подрядчику. До этого застройщик в значительной мере зависел от объема продаж. Благодаря эскроу мы работаем вне зависимости от этого показателя. На примере ЖК «Яркий», где мы завершаем второй дом, мы видим, что темп увеличился почти в полтора раза, — рассказал директор застройщика ГК ЖИК Владимир Михайлов.

Точечный дефицит у застройщиков и предложения от инвесторов

В связи с повышенной покупательской активностью объем предложения в городе сократился: в феврале количество объявлений уменьшилось на 15% в сегменте новостроек и на 40% — в категории вторичной недвижимости, если сравнивать показатели с аналогичным периодом за 2020 год, приводит данные Дмитрий Алексеев. После заметного ажиотажа специалисты не предвидят явных провалов в спросе на жилую недвижимость в этом году, но все же считают, что интерес покупателей будет ниже, чем в прошлом году.

— В дальнейшем, несмотря на сохранение ключевых драйверов роста потребительского интереса к покупке недвижимости (продолжение программы льготной ипотеки, низкие ставки по депозитам, колебания курса рубля), ожидается некоторое замедление темпов роста спроса и цен. Так, в 2021-м увеличение стоимости жилья в новостройках будет в пределах 7%, а во вторичном сегменте — на уровне инфляции, — прогнозирует эксперт «Авито Недвижимости».

То, что спрос на недвижимость тормозится, было заметно еще в ноябре — декабре 2020 года, замечает Антонина Дарчинова. По ее мнению, сокращение экспозиции уже наблюдается по многим ЖК в связи с вымыванием предложения.

— Вероятно, весь инвестиционный ажиотажный спрос был удовлетворен летом и осенью, ведь изначально льготная ипотека была объявлена только до ноября, и многие старались успеть определиться с квартирой к этому времени. За первые 2 месяца 2021 года было совершено только около двух процентов сделок от объемов 2020 года, — приводит данные эксперт.

Анастасия Гизатова ожидает точечный дефицит в новостройках Казани в Ново-Савиновском и Вахитовском районах. Будет не хватать предложений инвесторам от застройщиков, в то же время недостатка предложений от инвесторов не предвидится — они сейчас вложились в объекты и ждут завершения строительства.

Крупных же застройщиков не настораживают высокие показатели прошлого года, они не прогнозируют заметного снижения активности на рынке недвижимости.

— Многое зависит от самого девелоперского проекта. Те застройщики, которые в этот период общей стагнации вывели на рынок новые интересные проекты с высокими потребительскими качествами, демонстрируют высокие темпы продаж, и это прекрасный показательно того, что население все еще не обеспечено качественным жильем и готово его приобретать, — описывает ситуацию Дарчинова.

— Провал спроса на недвижимость прогнозируют уже на протяжении нескольких лет. Но думаю, если не произойдет каких-то кардинальных изменений (как по той же субсидированной ипотечной ставке), не должно быть никаких провалов. Мы со своей стороны наблюдаем все возрастающий поток инвесторов: люди забирают средства из банков и вкладывают их в недвижимость, понимая, что эти вложения дадут им большую доходность, — констатирует Юрий Мочалин.

Например, в «СМУ-88» фиксировали снижение спроса в октябре и ноябре, потому что доступных квартир в ЖК почти не осталось. Однако в декабре же компания запустила продажи новых проектов. Стартовали недавно и продажи у «Унистроя». На подходе у застройщиков новые объекты.

— Мы не наблюдаем снижения покупательской активности и тем более провала в спросе, несмотря на то, что традиционно в январе — феврале рынок недвижимости находится в ожидании. «Ак Барс Дом» планомерно выводит на рынок новые предложения. Темпы строительства будут увеличены по сравнению с 2020 годом ориентировочно в два раза, — подчеркнул Руслан Сагитов.

— Думаю, в первом квартале этого года в целом количество сделок на рынке будет даже ниже среднего — может сказаться дефицит предложения, который наметился еще в ноябре. При этом мы видим, что активность покупателей не сказать что снизилась — она на уровне сезонных показателей. Видно, что многие готовы приобрести жилье, но заняли выжидательную позицию — хотят посмотреть, что еще появится у застройщиков до июля, — делится наблюдениями Илья Вольфсон.

«Пониженная ставка нужна и для «вторички»

Как и год назад, риелторы прогнозируют умеренный рост цен на недвижимость, который будет следовать за инфляцией, но с оговоркой «если не вмешаются «темные» силы», ведь, например, о размахе коронавируса в начале прошлого марта еще не подозревали. Эксперты отмечают еще одну особенность этого года — очень большой разрыв в ценах на квартиры, чего не наблюдали раньше. Одну из причин этого зазора они назвали выше — льготная ипотека.

— На мой взгляд, правительство, стимулируя строительство нового жилья, допустило ошибку. Перекос в отрасли образовался из-за того, что на первичное жилье ипотечная ставка достаточно низкая, а на вторичное осталась та же. Эти рынки — первичного и вторичного жилья — очень тесно связаны. Есть группа людей, которая продает одни квартиры и покупает новые. И для них получился некий разрыв в ценах между старым и новым жильем. Поэтому, я считаю, меры поддержки должны касаться и вторичного жилья, надо распространять пониженную ипотечную ставку и на «вторичку», — пояснил Юрий Мочалин.

В последние месяцы наиболее низкая ставка без субсидирования со стороны застройщика достигала 5,85% при покупке новостройки от застройщика, отметила Антонина Дарчинова. Еще более низкие варианты — это совместные маркетинговые акции конкретных банков и девелоперов. На днях в исполкоме Казани сообщили, что федеральный центр рассматривает предложения об изменении условий данной программы, чтобы она делала жилье более доступным, а не повышала его стоимость.



Возможна ли ситуация, когда государство стимулирует рынок недвижимости и при этом ограничивает определенные условия, чтобы сдержать ценовой скачок, поинтересовалось наше издание у экспертов.



— Да, сейчас многие считают причиной роста цен на жилье льготную ипотеку. Такие выводы лежат на поверхности, для них не нужно вникать во все нюансы строительной кухни: стоимость земли, стройматериалов, разработка проекта, эскроу-счета и еще масса аспектов, которые, так или иначе, влияют на цену «квадрата». Сейчас обсуждается возможность сохранить государственное субсидирование ипотеки в регионах с низкомаржинальными застройщиками. Для всех остальных, думаю, будут предложены не менее привлекательные банковские продукты. Сейчас банки в одной лодке с застройщиками, и в их интересах стимулировать продажи, — сообщил руководитель компании «СМУ-88», количество ипотечных сделок у которого около 80% от всех продаж.

— Сейчас получилось так, что ломают копья реальный и финансовый сектор экономики. Нельзя предпринимать необдуманные шаги, которые могут повлечь за собой неконтролируемую реакцию рынка. Может быть, сейчас нужно выровнять процентную ставку либо вообще зафиксировать ее. Это, наверное, было бы лучшим развитием событий, потому что ставка в 6% — на данном этапе оптимальная и вполне подъемная, тем более что сейчас ажиотаж спал, и мы наблюдаем ровный, устойчивый спрос без всплесков и падений, — высказался коммерческий директор компании «Домкор», доля ипотек у которой в общем объеме продаж достигает 70%.

— Мне кажется, утопия в рыночных отношениях вводить какие-то ограничения, это не хлеб и не лекарства. На рынке недвижимости все просто регулируется: чем лучше проект, чем более развит город, тем выше цена. И выгодные условия по ипотеке тоже влияют на цену. Но он определяется спросом, а не желанием застройщика. Когда везде продают по 130 тысяч, он ни за что не продаст за 150 тысяч. Цель коммерческой организации — извлечение прибыли, остальное диктует рынок. И когда финансовый сектор лихорадит, а прибыль стремится к нулю в отношении других валют, конечно, люди будут стараться избавиться от этих денег. Они выбирают недвижимость как самый консервативный метод сбережения средств, — рассуждает Руслан Хабибрахманов.

— На мой взгляд необходимо стремиться к рыночному, а не государственному регулированию цен. Льготная ипотека продолжает действовать, однако ажиотажный спрос уже не наблюдается. Отмена льготной ипотеки уже не приведет к снижению цен. А застройщикам в 2021 году снова придется сконцентрироваться на том, чтобы предложить потребителю как можно более качественный продукт, оптимальный с точки зрения планировочных решений, инфраструктуры жилого комплекса и по конкурентным ценам, — считает Антонина Дарчинова.

Эксперты полагают, что действие льготной ипотечной ставки продлят, поскольку в стране серьезное строительное лобби, а сама строительная отрасль — как локомотив: очень много предприятий работает на ее потребности. К тому же по объемам строительства оценивают уровень развития регионов: власти не могут допустить резкого падения спроса на недвижимость, тогда рынок замрет.

В портфеле сделок «Ак Барс Дома» около 70% составляют квартиры, приобретенные с помощью ипотеки. Руслан Сагитов прогнозирует увеличение объемов ипотечного кредитования: «Тем более что это созвучно с целями нацпроекта «Жилье и городская среда» по вводу 120 млн квадратных метров жилья в год к 2024 году, в связи с чем необходимо увеличить объемы жилищного строительства».

— Если с самого начала роста спроса цены носили спекулятивный характер (затраты были не настолько велики, насколько поднялись цены — их подняли загодя), то сейчас как раз себестоимость строительства возросла и догоняет поднятые ранее застройщиками цены, поэтому сейчас о снижении стоимости говорить не приходится, — заступилась за застройщиков Анастасия Гизатова.