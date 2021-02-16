День в истории: первый КАМАЗ, устав пограничников и вскрытие гробницы Тутанхамона

Чем знаменательна дата 16 февраля

16 февраля — знаменательная дата в истории отечественного автопрома и Татарстана: 45 лет назад в Набережных Челнах выпустили первый КАМАЗ. А через 2 года в Советском Союзе отправился в далекий путь третий в мире атомный ледокол с ядерным энергоблоком «Сибирь». 16 февраля появились на свет маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, бывший глава Северной Кореи Ким Чен Ир, а также президент КХЛ, чемпион мира Алексей Морозов, который на протяжении нескольких лет был капитаном хоккейной команды «Ак Барс» и капитаном сборной России. В 2000 году в этот день скончался народный писатель Татарстана Амирхан Еники. Кроме того, 16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол, серьезный международный документ в сфере сокращения парниковых выбросов. Чем еще знаменательна нынешняя дата — в обзоре «Реального времени».

День рождения режиссера, президента КХЛ и автогиганта

В истории Татарстана этот день связан со многими известными людьми. 16 февраля исполнилось бы 90 лет кинорежиссеру, заслуженному деятелю искусств Татарстана Эдмасу Утяганову (1931—2012). Более 40 лет он проработал на Казанской студии кинохроники, снял пять телесериалов, около 60 телефильмов, почти 20 кинофильмов, более шестидесяти киножурналов «На Волге широкой» и «Татарстан». Многие его работы посвящены видным деятелям татарской истории и культуры.

В этот же день в 1977 году появился на свет бывший капитан казанского «Ак Барса» и сборной России по хоккею, а ныне президент КХЛ Алексей Морозов. Морозов — серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира (2008 и 2009), многократный чемпион России в составе «Ак Барса», заслуженный мастер спорта России, семь сезонов подряд выступал за «Питтсбург Пингвинз».

Фото: ak-bars.ru

16 февраля ушел из жизни психиатр, основатель и первый директор Казанской окружной лечебницы для душевнобольных Александр Устинович Фрезе (1826—1884), похоронен на Арском кладбище. В этот же день скончался астроном, директор Казанской обсерватории с 1918 года, составивший два каталога положений переменных звезд, Владимир Баранов (1872—1942). А в 2000 году не стало народного писателя Татарстана, лауреата Госпремии им. Г. Тукая Амирхана Еники (Еникеева, 1909—2000).

В этот день в 1976 году в Набережных Челнах с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый автомобиль марки КАМАЗ. Общая развёрнутая площадь зданий и сооружений комплекса превысила 3 тыс. кв. м. В оснащении завода приняли участие более 700 иностранных фирм из 19 стран Европы, США, Канады, и Японии, 2 тыс. заводов из 500 городов Советского Союза. Сейчас автогигант выпускает также автобусы НЕФАЗ, тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие.

Фото: rg.ru

Устав пограничников от Ивана Грозного и медаль «За спасение утопающих»

В истории России этот день связан с русским писателем Николаем Лесковым (1831—1895), а также военачальником, маршалом Советского Союза, героем Гражданской войны Михаилом Тухачевским, который родился в 1893 году, а в 1937 был арестован по «делу антисоветской троцкистской военной организации» и расстрелян. В 1957 году Тухачевского реабилитировали.

16 февраля скончался русский советский поэт, драматург, переводчик Эдуард Багрицкий (1895—1934), не стало советского и российского актера театра и кино Бориса Хмельницкого (1940—2008).

16 февраля 1571 года Иван Грозный утвердил первый в России воинский устав — «Приговор о станичной и сторожевой службе», который разработал воевода Михаил Воротынский. Это первый русский устав пограничной службы, разработанный по приказу царя Ивана Грозного для защиты южных и юго-восточных рубежей Русского царства. Его называют первым в истории России воинским уставом.

Фото: wikipedia.org

В 1722 году Петр I подписал «Указ о наследии престола», согласно которому император назначал преемника по своему усмотрению, а не по старшинству. Документ отменял древний обычай передавать монарший престол прямым потомкам по мужской линии и предусматривал назначение престолонаследника по воле монарха. С этим указом связана атмосфера борьбы за престол и дворцовых переворотов, характеризующая XVIII век в России. При этом после смерти Петра его авторитет был настолько велик, что потомки не спешили отменять указ. Однако не все российские императоры воспользовались этим указом и назначили себе наследника.

В 1957 в СССР учредили медаль «За спасение утопающих». В соответствие с указом президента РФ в 1994 году вместо советской медали ввели российскую «За спасение погибавших».

16 февраля 1978 года в первый рейс вышел атомоход «Сибирь», третий в мире ледокол с ядерным энергоблоком. Это второе надводное судно в истории арктического мореплавания, которое достигло Северного полюса Земли в мае 1987-го. Корабль был оборудован спутниковой системой связи, обеспечивающей навигацию, телефонную и факсимильную связь. На борту имелись: большая столовая, библиотека, салон отдыха, тренировочный зал, плавательный бассейн, сауна. Сейчас атомоход находится на утилизации.

Фото: RIA Novosti archive, image #505370 / V. Chistiakov / CC-BY-SA 3.0 / wikipedia.org

Тайны Тутанхамона и первая служба спасения

16 февраля 1941 года (по другим данным — 1942 года) родился глава Северной Кореи (руководил страной с 1994 по 2011 гг.). В 1979 году появился на свет успешный итальянский мотогонщик Валентино Росси, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах, а также шестикратный вице-чемпион в премьер-классе.

В 1923 году Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона в Долине Царей, близ Луксора. Открытие гробницы Тутанхамона признано одним из решающих и наиболее известных событий в египтологии. Ходили легенды о проклятии фараона и о том, что все участники экспедиции Картера и финансировавшего ее Карнарвона через какое-то время умерли загадочной смертью.

Фото: Peter J. Bubenik / wikipedia.org

В этот день 1968 года в городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения — 911. Аппаратура службы определяет номер телефона позвонившего, местоположение его владельца. Ложные звонки в службу 911 жестоко караются. Шутникам, развлекающимся звонками в экстренную службу, грозят крупный штраф и даже краткосрочное тюремное заключение.

16 февраля 2005 года вступил в силу Киотский протокол — международное соглашение 1997 года о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального потепления. Насчитывалось 192 его участника (191 государство и Европейский союз). При этом США подписали, но не ратифицировали протокол, Канада официально вышла из него в 2012 году. После завершения первого периода Киотского протокола в 2012 году был согласован второй период обязательств — Дохинская поправка к Киотскому протоколу, действовавшая до 2020 года. Продолжением международного сотрудничества в сфере сокращения парниковых выбросов стало принятое в 2015 году Парижское соглашение.