Видео недели: переворот по-мьянмански, «Брянск — Север» и АИГЕЛ у Урганта

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фитнес в Мьянме

Фитнес-тренер из Мьянмы Кхин Хнин Вай случайно сняла на камеру начало военного переворота в стране. Она просто вышла на центральную площадь столицы — Нейпьидо, чтобы, как всегда, записать тренировку для своего блога. На заднем плане в кадр попали военные грузовики, которые как раз ехали арестовывать действующего главу государства У Вин Мьинта.

Стоп-слово для ОМОНа

Во время протестов во вторник одному из очевидцев удалось снять, как полицейские задерживают собственного сотрудника в штатском. Тот называет им пароль: «Брянск — Север» — и его отпускают. Эта видеозапись породила множество мемов.

«Пыяла»

Дуэт АИГЕЛ еще в декабре выпустил свой новый альбом, песни для которого написаны Айгель Гайсиной на татарском языке. Клип тоже успел выйти несколько недель назад. Но в сегодняшней реальности приход на «Вечерний Ургант» для музыкантов считается отдельным успехом.

Смартфон без кнопок

Китайская компания Xiaomi представила концепт смартфона, который будет состоять из сплошного экрана. В нем вообще не предусмотрено ни одной кнопки. Видео получилось красивым. Воплотят ли его в реальность? Пока неизвестно.

Пожар в Уфе

В Уфе на нефтезаводе снова разгерметизация и пожар на трубопроводе. Это уже второй пожар на нефтяном предприятии башкирской столицы за неделю. Особых разрушений не случилось, но видео получилось эффектным и достойным попасть в какой-нибудь блокбастер.

Мисс Татарстан

В Казани прошел финал конкурса красоты «Мисс Татарстан — 2021». Победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Сначала 30 финалисток вышли на сцену «Пирамиды» в костюмах в цветах российского флага. Потом было дефиле в купальниках, а затем из 30 финалисток отобрали 10 суперфиналисток. Они вышли на сцену в стилизованных национальных костюмах.

День сурка

По традиции 2 февраля в городке Панксатони штата Пенсильвания сурок Фил предсказал погоду. Он увидел свою тень — а значит, зима будет долгой. В этом видео удивительно то, насколько американцы привержены этой традиции, о которой мы знаем только благодаря знаменитому фильму. Если бы не маски на лицах участников, ролик один в один повторял бы сцены ленты с Биллом Мюрреем.

Панды и снег

Но долгая зима — это даже хорошо. Как минимум для панд из Вашингтонского зоопарка. Они радуются снегу и играют в нем с таким тщанием, что начинаешь задумываться, кому из нас больше повезло в жизни.

В гости к диджею

А как быть, если ты медведь, но в твоем регионе нет снега? Можно ловить рыбу, искать малину или, например, пойти в гости. И это история не про Винни-Пуха. В США медведь решил зайти в дом к диджею, игравшему сет «по удаленке». Музыканту повезло, что животное спугнула подъехавшая машина — и не дала возможности выяснить, удалось ли бы ему подружиться с косолапым.

Траволта танцует

Танцевальная музыка даже медведя может выманить из леса. Что уж говорить о Джоне Траволте, чья кинокарьера ярко стартовала именно с танцев (и возродилась тоже). На этой неделе на Западе активно обсуждали танцы актера в рекламе сельхозтоваров, снятой для периода Суперкубка.