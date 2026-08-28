СМИ: владельцы iPhone пока не смогут пользоваться цифровым рублем

Apple блокирует загрузку в App Store приложений российских банков с доступом к кошельку цифрового рубля

Фото: сгенерировано с помощью Midjourney

Владельцы iPhone не смогут пользоваться цифровым рублем с 1 сентября. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, банки на данный момент не могут загрузить в AppStore обновленные под цифровой рубль приложения. Это связано с тем, что в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К началу сентября проблема не решится, но когда-нибудь банки придумают выход, считает собеседник «Ведомостей» среди разработчиков приложений.

Напомним, системно значимые банки России готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября.

Галия Гарифуллина